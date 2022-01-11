https://ria.ru/20220111/evroparlament-1767396527.html

Нового главу Европарламента изберут 18 января

Нового главу Европарламента изберут 18 января - РИА Новости, 11.01.2022

Нового главу Европарламента изберут 18 января

Выборы нового главы Европарламента запланированы на 18 января, пока функции спикера перейдут к первому заму Роберте Метсоле, говорится в распространенном... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:01

2022-01-11T19:01

2022-01-11T19:01

в мире

евросоюз

европарламент

давид сассоли

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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Выборы нового главы Европарламента запланированы на 18 января, пока функции спикера перейдут к первому заму Роберте Метсоле, говорится в распространенном заявлении пресс-службы парламента.Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался на 66-м году жизни в ночь на вторник в онкологическом центре итальянского города Авиано, куда он был госпитализирован в конце декабря в связи с серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы."Согласно действующему уставу Европейского парламента, временно функции председателя будет выполнять первый заместитель главы института вплоть до выборов нового председателя. Как и предполагалось изначально до внезапной кончины Сассоли, выборы нового председателя ЕП для второго срока состоятся 18 января в ходе пленарной сессии в Страсбурге", - указывается в документе.Ранее СМИ писали, что Сассоли из-за проблем со здоровьем не планировал участвовать в выборах председателя Европарламента, намеченных на январь этого года. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия ЕРР (ЕНП) сообщала, что выбрала своего кандидата на пост спикера. Единым кандидатом от ЕНП станет нынешний вице-спикер представительница Мальты Роберта Метсола. Она может стать первой женщиной-председателем Европарламента с 1999 года.Давид Сассоли был избран на пост в начале июля 2019 года. Он являлся кандидатом от партии социал-демократов S&D и был выбран большинством голосов по итогам второго тура голосования.Спикер ЕП избирается каждые 2,5 года. Выборы спикера могут включать до четырех туров. В случае проведения четвертого тура спикер избирается большинством голосов из двух кандидатов, набравших большинство в третьем туре. Спикер может занимать свое кресло более одного срока. Председатель ЕП руководит деятельностью парламента, председательствует на пленарных сессиях, представляет парламент на международном уровне. Глава ЕП имеет 14 избираемых одним туром вице-спикеров.Очередные выборы депутатов Европейского парламента состоятся в 2024 году.

https://ria.ru/20220111/sassoli-1767266503.html

https://ria.ru/20211030/sud-1756977164.html

https://ria.ru/20211219/evroparlament-1764378186.html

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в мире, евросоюз, европарламент, давид сассоли