https://ria.ru/20211219/evroparlament-1764378186.html

Этот парламент уже никому не нужен

Этот парламент уже никому не нужен - РИА Новости, 19.12.2021

Этот парламент уже никому не нужен

Европарламент в последнее время действует с впечатляющим размахом — смело и решительно. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T08:00

2021-12-19T08:00

2021-12-19T08:12

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Европарламент в последнее время действует с впечатляющим размахом — смело и решительно.Депутаты ЕП не ограничиваются тем, что реагируют на события, реально имевшие место. Как, например, в случае с судебным разбирательством по поводу "Мемориала"* — парламентарии на днях призвали санкционировать "причастных к притеснениям".В отличие от зимней войны 2021-2022 годов, когда Россия, по мнению особо горячих аналитиков, должна вторгнуться на Украину. Конечно, жанр известный:Телеграфною депешеюГородничий извещен,Что "идет колонной пешеюНа него Наполеон"...ОднакоДо зари за огородамиВместе бродят дочь и мать,Но грядущего с народамиБонапарта не видать.Но это не останавливает Европарламент, поспешивший издать энциклику в духе героя пырьевских "Трактористов" Клима Ярко:А если вдруг полезет враг матерый,Он будет бит повсюду и везде,Тогда нажмут водители стартеры, etc...Причем собрание высказывается не только по поводу России, где всякое лыко в строку. Зампред собрания Никола Бер заодно призывает объявить "тотальный бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине", а депутаты ЕП смело отправили делегацию на Тайвань к большому удовольствию китайских товарищей.Смелость наблюдается и в домашних делах. В своей резолюции Европарламент указал, что "Конституционный суд Польши не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать Конституцию страны" (зачем он тогда вообще нужен, не сообщается), и подал в суд на свою же родную Еврокомиссию — за то, что в проблемах с мятежной Польшей она проявляет недопустимый оппортунизм. Тогда как еврокомиссарам давно уже следовало по-обкомовски ударить кулаком по столу и рыкнуть: "Мы это дело поломаем".На этом фоне присуждение А. А. Навальному премии имени А. Д. Сахарова выглядит достаточно невинным чудачеством, хотя, конечно, Алексей Анатольевич как "борец за свободу мысли" (официальная формулировка) — это сильно. В России даже его приверженцы эту тему предпочитают не педалировать, поскольку в исполнении А. А. Навального свобода мысли звучит как "Шаг вправо, шаг влево считается побегом, конвой стреляет без предупреждения". Многие искренние сторонники прекрасной России будущего испытали это на собственном опыте.Именно такая выдающаяся быстроумность была причиной того, что главе Европарламента Давиду Сассоли в мае сего года был запрещен въезд в Россию, а ведь самой Нэнси Пелоси и то не запретили. Возможно, правда, здесь был еще и цинизм. Вполне враждебной Виктории Нуланд дают одноразовую визу, когда надо какие-то вопросы перетереть. С Нуланд какие-то вещи еще можно обсуждать. Вроде как в Берне с генералом Вольфом. С европарламентским начальством беседы бессмысленны: это начальство умеет только камлать. Ну и пусть себе в Брюсселе камлает.Ибо Европарламент, учрежденный довольно давно, в былинном 1957-м, на своем уже седьмом десятке лет так и остается пятым колесом в евротелеге. Не помогла даже реформа 1979 года, после которой евродепутаты стали избираться населением, что, вроде бы, должно было повысить статус и значение собрания. Но не повысило. Как ЕП был отстойником для политического утильсырья, более ни на что не пригодного, так и остался. Попадание в члены ЕП — это политическая смерть. Правда, вполне комфортабельная. Еще в 70-е грубые немцы сложили стишок: Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa ("Если у тебя есть старенький дедуля, отправь его в Европарламент").Хотя это вообще отличительный признак евростроительства. ЕП, ОБСЕ, ПАСЕ и многие иные структуры, непонятно зачем нужные и смысл существования которых не вполне ясен даже европейцам — и еще меньше гражданам стран, в ЕС не входящих.Некоторые структуры смирились со своим выморочным существованием, тем более что оклады (а фактически пенсии) там очень уважительные, коронного масштаба, а некоторые не смирились.Возможно, Европарламент укрепляет в бодрости некий парадокс. Реальной властью в ЕС обладают еврокомиссары, которых никто не выбирал и которые ни перед кем не ответственны. Тогда как ЕП выбран на основе священной четыреххвостки, и вроде бы "власть исполнительная да склонится перед властью законодательной", как в свое время говорили кадеты.Она, однако, и не думает склоняться, что евродепутатов раздражает. Свое раздражение они выливают в страстные резолюции, накалом несколько напоминающие лучшие времена Верховного Совета РСФСР (1992-1993 годов).Тем временем евробюрократия знает свое дело, коснеет в оппортунизме и ни с кем не хочет делиться. Даже с самыми цветистыми и шумливыми евродепутатами.В евробюрократии тоже нет ничего хорошего, но, выбирая между apparatchik'ами и бешеными демагогами, иные предпочитают первых.*Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20211205/voyna-1762191287.html

https://ria.ru/20211109/agitatsiya-1758112488.html

https://ria.ru/20211217/evropa-1764184256.html

https://ria.ru/20211208/istoriya-1762594570.html

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