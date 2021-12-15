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Европарламент сделал две опечатки в грамоте Навальному
Европарламент сделал две опечатки в грамоте Навальному - РИА Новости, 15.12.2021
Европарламент сделал две опечатки в грамоте Навальному
Европейский парламент допустил сразу две опечатки в официальной грамоте, которую вручили в среду в Страсбурге дочери Алексея Навального Дарье в связи с тем, что РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T21:32
2021-12-15T21:38
франция
москва
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
алексей навальный
ив роше
бруно лепру
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Европейский парламент допустил сразу две опечатки в официальной грамоте, которую вручили в среду в Страсбурге дочери Алексея Навального Дарье в связи с тем, что ее отец в 2021 году получил премию Европарламента имени академика Андрея Сахарова.Факт получения премии Сахарова Навальным ранее в Москве посчитали девальвацией имени премии. Дочь Навального присутствовала в среду на вручении премии Европарламента в Страсбурге. В торжественной обстановке и под аплодисменты евродепутатов ей вручили официальную бело-голубую грамоту в рамке под стеклом.Как следует из трансляции вручения премии, которая велась на сайте Европарламента, на грамоте имя Алексея Навального написано с опечаткой - указывается, что награда присуждена "Алескею", также есть ошибка в написании слова "коррупция" - оно написано с одним "р". Грамота подписана главой Европарламента Давидом Сассоли.Европарламент присудил Навальному премию имени Сахарова за 2021 год в конце октября. В шорт-листе на премию, помимо Навального, фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присуждение премии имени Сахарова за 2021 год Навальному, заявил, что подобными решениями Европарламент девальвирует название премии.Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20211021/navalnyy-1755618271.html
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франция, москва, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, ив роше, бруно лепру, европарламент, давид сассоли, россия
21:32 15.12.2021 (обновлено: 21:38 15.12.2021)
 
Европарламент сделал две опечатки в грамоте Навальному

Европарламент сделал две опечатки в грамоте Навальному, подтверждающей премию Сахарова

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Европейский парламент допустил сразу две опечатки в официальной грамоте, которую вручили в среду в Страсбурге дочери Алексея Навального Дарье в связи с тем, что ее отец в 2021 году получил премию Европарламента имени академика Андрея Сахарова.
Факт получения премии Сахарова Навальным ранее в Москве посчитали девальвацией имени премии. Дочь Навального присутствовала в среду на вручении премии Европарламента в Страсбурге. В торжественной обстановке и под аплодисменты евродепутатов ей вручили официальную бело-голубую грамоту в рамке под стеклом.
Как следует из трансляции вручения премии, которая велась на сайте Европарламента, на грамоте имя Алексея Навального написано с опечаткой - указывается, что награда присуждена "Алескею", также есть ошибка в написании слова "коррупция" - оно написано с одним "р". Грамота подписана главой Европарламента Давидом Сассоли.
Европарламент присудил Навальному премию имени Сахарова за 2021 год в конце октября. В шорт-листе на премию, помимо Навального, фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присуждение премии имени Сахарова за 2021 год Навальному, заявил, что подобными решениями Европарламент девальвирует название премии.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 16:25
В Совфеде прокомментировали присуждение Навальному премии Сахарова
Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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ФранцияМоскваДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Алексей НавальныйИв РошеБруно ЛепруЕвропарламентДавид СассолиРоссия
 
 
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