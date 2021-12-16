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Европарламент призвал ЕС ввести санкции из-за ситуации с "Мемориалом"*
Европарламент призвал ЕС ввести санкции из-за ситуации с "Мемориалом"* - РИА Новости, 16.12.2021
Европарламент призвал ЕС ввести санкции из-за ситуации с "Мемориалом"*
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг приняли резолюцию, в которой призвали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля подготовить РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T19:29
2021-12-16T19:29
в мире
страсбург
евросоюз
мемориал
правозащитный центр "мемориал"
санкции
жозеп боррель
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг приняли резолюцию, в которой призвали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля подготовить и ввести санкции против тех, кого в ЕП называют "причастными к притеснениям" в России организации "Мемориал"*.В поддержку резолюции выступили 569 депутатов, против проголосовали 46, воздержались 49. Резолюции парламента ЕС не обязательны к исполнению, но страны-члены прислушиваются к мнению парламентариев."Резолюция призывает верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля ввести санкции в рамках режима ЕС за нарушения прав человека против российских официальных лиц, причастных к незаконному притеснению группы "Мемориал"*, а также к судебным искам против нее и ее членов", - говорится в распространенном Европарламентом заявлении по итогам голосования.В документе также указывается, что европейские депутаты "осуждают продолжающееся преследование в отношении "Мемориала"*, а также попытки закрыть эту организацию по политическим мотивам. Депутаты призывают немедленно снять с "Мемориала"* все выдвинутые обвинения и позволить этой организации выполнять ее важные функции".Ранее Генпрокуратура России сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации международного "Мемориала"*, а столичной прокуратурой в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.Мосгорсуд 23 декабря приступит к рассмотрению по существу иска о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. Предварительные слушания иска начались 23 ноября и растянулись на три заседания. Параллельно в Верховном суде РФ проходит процесс по ликвидации международного "Мемориала"*, следующее заседание назначено на 28 декабря.* Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20211209/putin-1763033539.html
https://ria.ru/20211123/memorial-1760317495.html
https://ria.ru/20211125/genprokuratura-1760698556.html
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в мире, страсбург, евросоюз, мемориал, правозащитный центр "мемориал", санкции, жозеп боррель, европарламент, россия
19:29 16.12.2021
 
Европарламент призвал ЕС ввести санкции из-за ситуации с "Мемориалом"*

ЕП призвал главу дипломатии ЕС Борреля ввести санкции из-за ситуации с "Мемориалом"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг приняли резолюцию, в которой призвали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля подготовить и ввести санкции против тех, кого в ЕП называют "причастными к притеснениям" в России организации "Мемориал"*.
В поддержку резолюции выступили 569 депутатов, против проголосовали 46, воздержались 49. Резолюции парламента ЕС не обязательны к исполнению, но страны-члены прислушиваются к мнению парламентариев.
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"Резолюция призывает верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля ввести санкции в рамках режима ЕС за нарушения прав человека против российских официальных лиц, причастных к незаконному притеснению группы "Мемориал"*, а также к судебным искам против нее и ее членов", - говорится в распространенном Европарламентом заявлении по итогам голосования.
В документе также указывается, что европейские депутаты "осуждают продолжающееся преследование в отношении "Мемориала"*, а также попытки закрыть эту организацию по политическим мотивам. Депутаты призывают немедленно снять с "Мемориала"* все выдвинутые обвинения и позволить этой организации выполнять ее важные функции".
Ранее Генпрокуратура России сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации международного "Мемориала"*, а столичной прокуратурой в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.
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В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"*
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.
Мосгорсуд 23 декабря приступит к рассмотрению по существу иска о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. Предварительные слушания иска начались 23 ноября и растянулись на три заседания. Параллельно в Верховном суде РФ проходит процесс по ликвидации международного "Мемориала"*, следующее заседание назначено на 28 декабря.
* Организация, выполняющая функции иноагента
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Генпрокуратура назвала ликвидацию "Мемориала"* необходимой мерой
 
В миреСтрасбургЕвросоюзМемориалПравозащитный центр "Мемориал"СанкцииЖозеп БоррельЕвропарламентРоссия
 
 
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