https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764111393.html

Европарламент принял резолюцию по Украине, призвав к санкциям против России

Европарламент принял резолюцию по Украине, призвав к санкциям против России - РИА Новости, 16.12.2021

Европарламент принял резолюцию по Украине, призвав к санкциям против России

Депутаты Европейского парламента в четверг на пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:41

2021-12-16T18:41

2021-12-16T20:06

в мире

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

европарламент

ситуация на украине

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в четверг на пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае эскалации, следует из итогов голосования.За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69 депутатов, воздержались 54. Итоги голосования председатель заседания зачитал в прямом эфире европейского канала. Резолюции парламента ЕС не обязательны к исполнению, но страны-члены прислушиваются к мнению парламентариев.В утвержденной резолюции Европарламент, в частности, призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля "обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России, Совет должен быть готов быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в частности, принятие суровых экономических и финансовых санкций, в тесной координации с США и странами НАТО, другими партнерами", - указывается в проекте резолюции. Парламентарии также считают необходимым, чтобы ЕС координировал свои действия с Киевом.По мнению депутатов Европарламента, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц, в отношении которых будет действовать замораживание всех активов в ЕС и запреты на поездки. Кроме того, предлагается "отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка". Парламентарии также считают необходимым, чтобы такие меры затронули и "важные отрасли экономики России".В резолюции отмечается, что "первым незамедлительным шагом в случае агрессии России на Украине должна стать отмена поездок и безвизового режима для всех обладателей российских дипломатических паспортов, за исключением аккредитованных дипломатов".Депутаты также в очередной раз призывают ЕС принять меры по снижению зависимости Европы от энергоресурсов России, воздержаться от введения в эксплуатацию проекта "Северный поток-2", ввести глобальный режим санкций за коррупционные преступления.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763801699.html

https://ria.ru/20211213/sanktsii-1763512751.html

https://ria.ru/20211214/otvet-1763717904.html

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763965158.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, европарламент, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия