18:41 16.12.2021 (обновлено: 20:06 16.12.2021)
Европарламент принял резолюцию по Украине, призвав к санкциям против России
Европарламент призвал ЕС подготовить санкции против России в случае эскалации на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69 депутатов, воздержались 54. Итоги голосования председатель заседания зачитал в прямом эфире европейского канала. Резолюции парламента ЕС не обязательны к исполнению, но страны-члены прислушиваются к мнению парламентариев.
В утвержденной резолюции Европарламент, в частности, призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля "обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России, Совет должен быть готов быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в частности, принятие суровых экономических и финансовых санкций, в тесной координации с США и странами НАТО, другими партнерами", - указывается в проекте резолюции. Парламентарии также считают необходимым, чтобы ЕС координировал свои действия с Киевом.
По мнению депутатов Европарламента, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц, в отношении которых будет действовать замораживание всех активов в ЕС и запреты на поездки. Кроме того, предлагается "отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка". Парламентарии также считают необходимым, чтобы такие меры затронули и "важные отрасли экономики России".
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В резолюции отмечается, что "первым незамедлительным шагом в случае агрессии России на Украине должна стать отмена поездок и безвизового режима для всех обладателей российских дипломатических паспортов, за исключением аккредитованных дипломатов".
Депутаты также в очередной раз призывают ЕС принять меры по снижению зависимости Европы от энергоресурсов России, воздержаться от введения в эксплуатацию проекта "Северный поток-2", ввести глобальный режим санкций за коррупционные преступления.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.