01:14 16.12.2021 (обновлено: 01:26 16.12.2021)
Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
Европарламент исправил опечатки в сертификате, выданном "Алескею" Навальному
БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Европарламент заменил русскоязычный сертификат о присуждении "Награды имени Сахарова" для Алексея Навального, исправив в нем ошибки, рассказал РИА Новости представить пресс-службы ЕП.
"Подтверждаю, что сертификат был исправлен и заменен", - сказал он.
Европейский парламент допустил сразу две опечатки в официальной грамоте, которую вручили в среду в Страсбурге дочери Алексея Навального Дарье в связи с тем, что ее отец в 2021 году получил премию Европарламента имени академика Андрея Сахарова.
Как следует из трансляции вручения премии, на сертификате имя Алексея Навального написано с опечаткой - указывается, что награда присуждена "Алескею", также есть ошибка в написании слова "коррупция" - оно написано с одной "р". Сертификат подписан главой Европарламента Давидом Сассоли.
Европарламент присудил Навальному премию имени Сахарова за 2021 год в конце октября. В шорт-листе на премию, помимо Навального, фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присуждение премии имени Сахарова за 2021 год Навальному, заявил, что подобными решениями Европарламент девальвирует название премии.
Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Вчера, 16:39Дочь Навального получила за отца премию Сахарова