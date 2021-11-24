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Постпреды ЕС согласовали продление санкций за нарушение прав человека
Постпреды ЕС согласовали продление санкций за нарушение прав человека - РИА Новости, 24.11.2021
Постпреды ЕС согласовали продление санкций за нарушение прав человека
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER в среду согласовали продление глобального режима санкций за нарушения прав человека, в числе... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:36
2021-11-24T13:48
евросоюз
россия
южный судан
ливия
еврокомиссия
совет ес
вера юрова
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER в среду согласовали продление глобального режима санкций за нарушения прав человека, в числе фигурантов которого находятся, в том числе, граждане РФ, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС."Постпреды согласовали этот пункт повестки, но он еще должен быть окончательно утвержден Советом ЕС на очередном заседании", - сказал он.Пункт о продлении санкционного режима значился в числе не требующих обсуждения, поэтому он был согласован постпредами автоматически. Решение о продлении, чтобы вступить в силу, должно теперь быть окончательно технически оформлено Советом Евросоюза и опубликовано в официальном журнале не позднее 8 декабря.Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.Евросоюз 2 марта впервые применил санкции в рамках этого нового режима против четырех граждан России. В конце марта список был расширен: в него добавили 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Таким образом, в настоящее время в списках по этому режиму значатся всего 15 физлиц и четыре организации.Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.Депутаты Европарламента настаивают на включении коррупции в перечень преступлений по данному режиму.В конце апреля МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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евросоюз, россия, южный судан, ливия, еврокомиссия, совет ес, вера юрова, жозеп боррель, европарламент, давид сассоли
13:36 24.11.2021 (обновлено: 13:48 24.11.2021)
 
Постпреды ЕС согласовали продление санкций за нарушение прав человека

Постпреды ЕС согласовали продление санкций, под которые попали граждане России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER в среду согласовали продление глобального режима санкций за нарушения прав человека, в числе фигурантов которого находятся, в том числе, граждане РФ, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС.
"Постпреды согласовали этот пункт повестки, но он еще должен быть окончательно утвержден Советом ЕС на очередном заседании", - сказал он.
Пункт о продлении санкционного режима значился в числе не требующих обсуждения, поэтому он был согласован постпредами автоматически. Решение о продлении, чтобы вступить в силу, должно теперь быть окончательно технически оформлено Советом Евросоюза и опубликовано в официальном журнале не позднее 8 декабря.
Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
13:41
Евросоюз призвал Россию отменить указ о поддержке Донбасса
Евросоюз 2 марта впервые применил санкции в рамках этого нового режима против четырех граждан России. В конце марта список был расширен: в него добавили 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Таким образом, в настоящее время в списках по этому режиму значатся всего 15 физлиц и четыре организации.
Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.
Депутаты Европарламента настаивают на включении коррупции в перечень преступлений по данному режиму.
В конце апреля МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
 
ЕвросоюзРоссияЮжный СуданЛивияЕврокомиссияСовет ЕСВера ЮроваЖозеп БоррельЕвропарламентДавид Сассоли
 
 
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