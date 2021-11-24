https://ria.ru/20211124/evrosoyuz-1760507872.html

Постпреды ЕС согласовали продление санкций за нарушение прав человека

Постпреды ЕС согласовали продление санкций за нарушение прав человека - РИА Новости, 24.11.2021

Постпреды ЕС согласовали продление санкций за нарушение прав человека

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER в среду согласовали продление глобального режима санкций за нарушения прав человека, в числе... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:36

2021-11-24T13:36

2021-11-24T13:48

евросоюз

россия

южный судан

ливия

еврокомиссия

совет ес

вера юрова

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER в среду согласовали продление глобального режима санкций за нарушения прав человека, в числе фигурантов которого находятся, в том числе, граждане РФ, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС."Постпреды согласовали этот пункт повестки, но он еще должен быть окончательно утвержден Советом ЕС на очередном заседании", - сказал он.Пункт о продлении санкционного режима значился в числе не требующих обсуждения, поэтому он был согласован постпредами автоматически. Решение о продлении, чтобы вступить в силу, должно теперь быть окончательно технически оформлено Советом Евросоюза и опубликовано в официальном журнале не позднее 8 декабря.Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.Евросоюз 2 марта впервые применил санкции в рамках этого нового режима против четырех граждан России. В конце марта список был расширен: в него добавили 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Таким образом, в настоящее время в списках по этому режиму значатся всего 15 физлиц и четыре организации.Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.Депутаты Европарламента настаивают на включении коррупции в перечень преступлений по данному режиму.В конце апреля МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20211124/donbass-1760509202.html

россия

южный судан

ливия

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евросоюз, россия, южный судан, ливия, еврокомиссия, совет ес, вера юрова, жозеп боррель, европарламент, давид сассоли