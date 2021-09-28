https://ria.ru/20210928/germaniya-1752111312.html

В Европарламенте оценили итоги выборов в Германии

В Европарламенте оценили итоги выборов в Германии - РИА Новости, 28.09.2021

В Европарламенте оценили итоги выборов в Германии

Прошедшие в Германии выборы принесли успех силам, которые в своих программах подняли "реальные проблемы людей", и подтвердили прочность немецкой демократии и ее РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:27

2021-09-28T09:27

2021-09-28T09:27

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давид сассоли

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РИМ, 28 сен – РИА Новости. Прошедшие в Германии выборы принесли успех силам, которые в своих программах подняли "реальные проблемы людей", и подтвердили прочность немецкой демократии и ее явный проевропейский курс, заявил глава Европарламента Давид Сассоли."Положение Германии в Европе не сильно изменится, по крайней мере, в ближайшем будущем, даже если, как и всем странам Европы, ей придется столкнуться с большими преобразованиями в экономике и обществе. По этой причине ЕС неизбежно столкнется с дискуссией о необходимом обновлении своих инструментов, включая Пакт стабильности (и роста), чтобы поддерживать восстановление в течение длительного времени с новыми и устойчивыми правилами", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.По словам Сассоли, он ожидал победу Социал-демократической партии и хороший результат "Зеленых" из-за "реальных проблем человека", поднятых ими во время предвыборной кампании. "Они были за то вознаграждены", - сказал политик."Голосование подтверждает прочность немецкой демократии и четкое проевропейское видение. В разгар эпохальных политических и геополитических преобразований голосование посылает Европе прогрессивный сигнал и знак стабилизации. Крайне правые терпят тяжелое поражение. Ясно, что кризис можно преодолеть, поставив во главу угла людей, сплоченность и солидарность. Это путь, по которому Европа пошла во время COVID, и мы не должны c него сбиться", - заключил Сассоли.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Партии начинают зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, примерно соответствующую 5% мест в бундестаге.

https://ria.ru/20210928/germanelections-1752058241.html

https://ria.ru/20210927/politika-1751985990.html

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в мире, европа, германия, хдс/хсс, европарламент, давид сассоли