https://ria.ru/20220111/sassoli-1767263554.html

Умер глава Европарламента

Умер глава Европарламента - РИА Новости, 11.01.2022

Умер глава Европарламента

В Италии на 66-м году жизни скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли, рассказал в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24 его... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T06:53

2022-01-11T06:53

2022-01-11T09:23

в мире

италия

европарламент

давид сассоли

рим

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РИМ, 11 янв — РИА Новости. В Италии на 66-м году жизни скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли, рассказал в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24 его пресс-секретарь Роберто Куилло.Он уточнил, что политик и журналист умер в онкологическом центре города Авиано в 01:15 (03:15 мск).Ранее сообщалось, что 26 декабря Сассоли лег в больницу из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы.В сентябре главу ЕП госпитализировали в Страсбурге из-за воспаления легких, не связанного с COVID-19, после этого он вернулся на родину. Пятнадцатого декабря стало известно, что политик не будет вновь выставлять свою кандидатуру на выборах руководителя Европарламента.Сассоли родился во Флоренции 30 мая 1956 года. Свою журналистскую карьеру он начал в редакции римской газеты Il Tempo, затем работал в католическом информационном агентстве Asca и газете Il Giorno. В 1992-м перешел на государственное телевидение Италии Rai в качестве репортера службы новостей. С 1996 года стал ведущим нескольких популярных телепрограмм. В 2007-м его назначили заместителем главного редактора новостной службы первого канала Rai — Tg1.В большую политику Сассоли пришел летом 2009 года, когда его избрали депутатом Европарламента по спискам Демократической партии. Возглавлял делегацию Демпартии в ЕП. Его вновь избрали в Европарламент в 2014 году, с тех пор в течение пяти лет Сассоли занимал пост заместителя председателя. В результате майских выборов 2019 года он в третий раз стал евродепутатом, а 3 июля — главой ЕП.

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в мире, италия, европарламент, давид сассоли, рим