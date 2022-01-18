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Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП
Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП - РИА Новости, 18.01.2022
Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, в настоящее время занимающий должность депутата Европарламента, поздравил Роберту Метсолу с избранием на пост... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:04
2022-01-18T14:04
в мире
италия
европейская народная партия
сильвио берлускони
европарламент
давид сассоли
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РИМ, 18 янв – РИА Новости. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, в настоящее время занимающий должность депутата Европарламента, поздравил Роберту Метсолу с избранием на пост председателя ЕП."Мы убежденно поддерживали ее с самого начала, потому что она стала большим другом Италии еще до того, как стала авторитетным представителем Европейской народной партии. В своей предвыборной речи она прекрасно сформулировала будущие задачи Евросоюза: экономический рост, реформы и миграционный контроль. Желаем ей хорошей работы", - говорится в сообщении на странице Берлускони в Facebook. Итальянский политик возглавляет партию "Вперед, Италия", которая входит в состав фракции Европейской народной партии.Метсолу выдвинула в качестве претендента на пост спикера крупнейшая в ЕП фракция – Европейская народная партия. Она станет первой с 1999 года женщиной-спикером Европарламента. Выборы главы представительного органа состоялись после ухода из жизни Давида Сассоли, который скончался в Италии 11 января на 66-м году жизни от онкозаболевания.
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в мире, италия, европейская народная партия, сильвио берлускони, европарламент, давид сассоли
14:04 18.01.2022
 
Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП

Экс-премьер Италии Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП

© REUTERS / Gonzalo FuentesПервый вице-председатель Европарламента Роберта Метсола
Первый вице-председатель Европарламента Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Первый вице-председатель Европарламента Роберта Метсола
Читать ria.ru в
РИМ, 18 янв – РИА Новости. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, в настоящее время занимающий должность депутата Европарламента, поздравил Роберту Метсолу с избранием на пост председателя ЕП.
"Мы убежденно поддерживали ее с самого начала, потому что она стала большим другом Италии еще до того, как стала авторитетным представителем Европейской народной партии. В своей предвыборной речи она прекрасно сформулировала будущие задачи Евросоюза: экономический рост, реформы и миграционный контроль. Желаем ей хорошей работы", - говорится в сообщении на странице Берлускони в Facebook. Итальянский политик возглавляет партию "Вперед, Италия", которая входит в состав фракции Европейской народной партии.
Метсолу выдвинула в качестве претендента на пост спикера крупнейшая в ЕП фракция – Европейская народная партия. Она станет первой с 1999 года женщиной-спикером Европарламента. Выборы главы представительного органа состоялись после ухода из жизни Давида Сассоли, который скончался в Италии 11 января на 66-м году жизни от онкозаболевания.
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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В миреИталияЕвропейская народная партияСильвио БерлускониЕвропарламентДавид Сассоли
 
 
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