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Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП
Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП - РИА Новости, 18.01.2022
Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, в настоящее время занимающий должность депутата Европарламента, поздравил Роберту Метсолу с избранием на пост... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:04
2022-01-18T14:04
2022-01-18T14:04
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италия
европейская народная партия
сильвио берлускони
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давид сассоли
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РИМ, 18 янв – РИА Новости. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, в настоящее время занимающий должность депутата Европарламента, поздравил Роберту Метсолу с избранием на пост председателя ЕП."Мы убежденно поддерживали ее с самого начала, потому что она стала большим другом Италии еще до того, как стала авторитетным представителем Европейской народной партии. В своей предвыборной речи она прекрасно сформулировала будущие задачи Евросоюза: экономический рост, реформы и миграционный контроль. Желаем ей хорошей работы", - говорится в сообщении на странице Берлускони в Facebook. Итальянский политик возглавляет партию "Вперед, Италия", которая входит в состав фракции Европейской народной партии.Метсолу выдвинула в качестве претендента на пост спикера крупнейшая в ЕП фракция – Европейская народная партия. Она станет первой с 1999 года женщиной-спикером Европарламента. Выборы главы представительного органа состоялись после ухода из жизни Давида Сассоли, который скончался в Италии 11 января на 66-м году жизни от онкозаболевания.
https://ria.ru/20211021/berluskoni-1755688917.html
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в мире, италия, европейская народная партия, сильвио берлускони, европарламент, давид сассоли
Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП
Экс-премьер Италии Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП