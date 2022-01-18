https://ria.ru/20220118/evroparlament-1768365409.html

Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП

Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП - РИА Новости, 18.01.2022

Берлускони поздравил Метсолу с избранием на пост председателя ЕП

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, в настоящее время занимающий должность депутата Европарламента, поздравил Роберту Метсолу с избранием на пост... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:04

2022-01-18T14:04

2022-01-18T14:04

в мире

италия

европейская народная партия

сильвио берлускони

европарламент

давид сассоли

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РИМ, 18 янв – РИА Новости. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, в настоящее время занимающий должность депутата Европарламента, поздравил Роберту Метсолу с избранием на пост председателя ЕП."Мы убежденно поддерживали ее с самого начала, потому что она стала большим другом Италии еще до того, как стала авторитетным представителем Европейской народной партии. В своей предвыборной речи она прекрасно сформулировала будущие задачи Евросоюза: экономический рост, реформы и миграционный контроль. Желаем ей хорошей работы", - говорится в сообщении на странице Берлускони в Facebook. Итальянский политик возглавляет партию "Вперед, Италия", которая входит в состав фракции Европейской народной партии.Метсолу выдвинула в качестве претендента на пост спикера крупнейшая в ЕП фракция – Европейская народная партия. Она станет первой с 1999 года женщиной-спикером Европарламента. Выборы главы представительного органа состоялись после ухода из жизни Давида Сассоли, который скончался в Италии 11 января на 66-м году жизни от онкозаболевания.

https://ria.ru/20211021/berluskoni-1755688917.html

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в мире, италия, европейская народная партия, сильвио берлускони, европарламент, давид сассоли