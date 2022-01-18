https://ria.ru/20220118/evroparlament-1768396037.html

Новый спикер Европарламента планирует поддерживать позицию по Украине

Новый спикер Европарламента планирует поддерживать позицию по Украине - РИА Новости, 18.01.2022

Новый спикер Европарламента планирует поддерживать позицию по Украине

Европейский парламент ранее выступал с решительными и последовательными заявлениями по ситуации вокруг Белоруссии и Украины, он продолжит поддерживать такую... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:51

2022-01-18T15:51

2022-01-18T15:51

в мире

италия

белоруссия

рим

европарламент

давид сассоли

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Европейский парламент ранее выступал с решительными и последовательными заявлениями по ситуации вокруг Белоруссии и Украины, он продолжит поддерживать такую позицию, сообщила на своей первой пресс-конференции новый спикер ЕП Роберта Метсола.Метсола во вторник была избрана абсолютным большинством новым спикером ЕП после кончины прежнего президента Давида Сассоли."Европейский парламент ранее уже делал решительные и последовательные заявления по ситуации вокруг Белоруссии и Украины. Ситуация в этом регионе связана с нашей безопасностью, границами. И далее Европарламент продолжит посылать подобные послания", - сообщила она.Сассоли скончался 11 января в Италии на 66-м году жизни от осложнений, связанных с онкологическим заболеванием. Он был похоронен 14 января в Риме с государственными почестями.

https://ria.ru/20220118/metsola-1768373299.html

италия

белоруссия

рим

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в мире, италия, белоруссия, рим, европарламент, давид сассоли