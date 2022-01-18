https://ria.ru/20220118/evroparlament-1768396037.html
Новый спикер Европарламента планирует поддерживать позицию по Украине
Новый спикер Европарламента планирует поддерживать позицию по Украине - РИА Новости, 18.01.2022
Новый спикер Европарламента планирует поддерживать позицию по Украине
Европейский парламент ранее выступал с решительными и последовательными заявлениями по ситуации вокруг Белоруссии и Украины, он продолжит поддерживать такую... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:51
2022-01-18T15:51
2022-01-18T15:51
в мире
италия
белоруссия
рим
европарламент
давид сассоли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768351636_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_1755111d353da5a9a05c3121f54c5bdf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Европейский парламент ранее выступал с решительными и последовательными заявлениями по ситуации вокруг Белоруссии и Украины, он продолжит поддерживать такую позицию, сообщила на своей первой пресс-конференции новый спикер ЕП Роберта Метсола.Метсола во вторник была избрана абсолютным большинством новым спикером ЕП после кончины прежнего президента Давида Сассоли."Европейский парламент ранее уже делал решительные и последовательные заявления по ситуации вокруг Белоруссии и Украины. Ситуация в этом регионе связана с нашей безопасностью, границами. И далее Европарламент продолжит посылать подобные послания", - сообщила она.Сассоли скончался 11 января в Италии на 66-м году жизни от осложнений, связанных с онкологическим заболеванием. Он был похоронен 14 января в Риме с государственными почестями.
https://ria.ru/20220118/metsola-1768373299.html
италия
белоруссия
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768351636_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_536f1f9e7ae159289fc4a2099d683e20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, белоруссия, рим, европарламент, давид сассоли
Новый спикер Европарламента планирует поддерживать позицию по Украине
Новый спикер Европарламента Метсола будет поддерживать позицию по Украине и Белоруссии