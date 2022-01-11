15:17 11.01.2022 (обновлено: 16:13 11.01.2022)
Европейские политики выразили соболезнования из-за смерти Сассоли
Европейские политики выразили соболезнования из-за смерти главы Европарламента Сассоли
Председатель Европарламента Давид Сассоли
ПАРИЖ/ЦЮРИХ/КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Европейские политики выражают соболезнования в связи с кончиной главы Европарламента Давида Сассоли, называя его истинным европейцем и защитником ценностей Европы.
Сассоли скончался в Италии в ночь на вторник на 66-м году жизни. Он находился в итальянской больнице с 26 декабря, у главы ЕП было осложнение, связанное с дисфункцией иммунной системы. Флаги ЕС в знак скорби приспущены у зданий Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента. Свои соболезнования в связи с кончиной Сассоли уже выразили лидеры институтов ЕС и НАТО.
"Глубоко опечален кончиной председателя Европарламента Давида Сассоли. Этот человек всегда много работал на благо Европы и был большим защитником ее принципов и ценностей. Но прежде всего он был добрым и благородным человеком. Выражаю искренние соболезнования его семье", - написал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем Twitter.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью главы Европарламента, назвав его итальянским патриотом и великим европейцем.
"Возглавляя Европейский парламент с 2019 года, Давид Сассоли продемонстрировал свою приверженность нашим демократическим ценностям, талантливо и увлеченно ведя дебаты на нашей агоре. Наш Союз (Евросоюз) теряет одновременно и итальянского патриота, и великого европейца, и неутомимого гуманиста", - написал Макрон на своей странице в Twitter.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, выражая соболезнования, назвала Сассоли большим защитником европейских принципов и ценностей.
"Истинный европеец покинул этот мир – печально слышать о кончине Давида Сассоли, всегда готового отстаивать европейские ценности. Мои соболезнования его семье и друзьям", - написала Линде в своем аккаунте в Twitter.
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в своих соболезнованиях отметил, что глава Европарламента был защитником демократии и ценностей Евросоюза. Ранее свои соболезнования выразили руководители итальянского государства. По мнению главы государства Серджо Маттареллы, деятельность Сассоли содействовала повышению роли Европарламента в современной политической дискуссии, воплощая ожидания граждан Европы. Премьер-министр Марио Драги охарактеризовал Сассоли как убежденного приверженца европейских ценностей и страстного журналиста, отметив, что он был "символом взвешенности, человечности и щедрости".
Свои соболезнования в связи с кончиной Сассоли выразили украинские политики. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвали его выдающимся политиком и хорошим другом украинского государства.
Стефанчук в свою очередь упомянул, что Сассоли неоднократно настаивал на санкциях против России и Белоруссии.
"Выражаю самые искренние соболезнования по поводу тяжелой потери родным, близким и всем друзьям. Вечная память", - написал он на своей странице в Facebook.
Ранее СМИ писали, что Сассоли из-за проблем со здоровьем не планировал участвовать в выборах председателя Европарламента, намеченных на январь этого года. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия ЕРР (ЕНП) сообщала, что выбрала своего кандидата на пост спикера. Единым кандидатом от ЕНП станет нынешний вице-спикер ЕП и представительница Мальты Роберта Метсола. Она может стать первой женщиной-председателем Европарламента с 1999 года.
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Спикер ЕП избирается каждые 2,5 года. Выборы спикера могут включать до четырех туров. В случае проведения четвертого тура спикер избирается большинством голосов из двух кандидатов, набравших большинство в третьем туре. Спикер может занимать свое кресло более одного срока. Председатель ЕП руководит деятельностью парламента, председательствует на пленарных сессиях, представляет парламент на международном уровне. Глава ЕП имеет 14 избираемых одним туром вице-спикеров.
Давид Сассоли родился во Флоренции 30 мая 1956 года. Свою журналистскую карьеру он начал в редакции римской газеты Il Tempo, затем работал в католическом информационном агентстве Asca и газете Il Giorno. В 1992 году начал работать на государственном телевидении Италии Rai в качестве репортера службы новостей. С 1996 года становится ведущим ряда популярных телепрограмм. В 2007 году был назначен заместителем главного редактора новостной службы первого канала Rai - Tg1.
В большую политику Сассоли пришел летом 2009 года, когда он был избран депутатом Европарламента по спискам Демократической партии. Возглавлял делегацию Демпартии в ЕП. Был вновь избран в Европарламент в 2014 году, с июля 2014 года в течение пяти лет занимал пост заместителя председателя ЕП. В результате майских выборов 2019 года он в третий раз стал евродепутатом, а 3 июля был избран председателем Европарламента.
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