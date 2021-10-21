https://ria.ru/20211021/navalnyy-1755618271.html

В Совфеде прокомментировали присуждение Навальному премии Сахарова

В Совфеде прокомментировали присуждение Навальному премии Сахарова - РИА Новости, 21.10.2021

В Совфеде прокомментировали присуждение Навальному премии Сахарова

Заявления западных политиков в связи с объявлением Алексея Навального лауреатом премии Европарламента доказывают, что оппоненты России рассматривают блогера... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:25

2021-10-21T16:25

2021-10-21T16:25

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Заявления западных политиков в связи с объявлением Алексея Навального лауреатом премии Европарламента доказывают, что оппоненты России рассматривают блогера исключительно как инструмент вмешательства в ее внутренние дела, заявил член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров.Европарламент сообщил в среду, что присудил премию имени Сахарова за 2021 Навальному. После этого с призывами "немедленно и безоговорочно" освободить блогера вопреки решению суда выступил ряд западных политиков, среди которых председатель Европейского парламента Давид Сассоли, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич."Комментарии официальных лиц стран Запада по поводу объявления Навального лауреатом премии Европарламента "За свободу мысли" доказывают, что наши оппоненты рассматривают радикала исключительно как инструмент для попыток вмешательства во внутренние дела России", - заявил Джабаров в четверг в Telegram-канале комиссии.Сенатор отметил, что известный своей антироссийской позицией депутат Европарламента Андрюс Кубилюс прямо заявил, что Европарламент и Навальный занимаются одним делом. "Фактически это открытое признание того факта, что Запад и структуры Навального вместе пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России", - подчеркнул он."Очевидно, что антироссийские силы на Западе не прекратят использовать своих ставленников для попыток вмешаться во внутренние дела России. Будем и дальше предпринимать все необходимые меры для предотвращения любых таких попыток", - заключил Джабаров.Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20211021/zakharova-1755612587.html

https://ria.ru/20211021/premiya-1755552864.html

https://ria.ru/20211020/otravlenie-1755425148.html

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