Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/evroparlament-1768351217.html
Вице-спикера Европарламента Метсолу избрали на пост председателя
Вице-спикера Европарламента Метсолу избрали на пост председателя - РИА Новости, 18.01.2022
Вице-спикера Европарламента Метсолу избрали на пост председателя
Бывший вице-спикер Европейского парламента, гражданка Мальты Роберта Метсола избрана абсолютным большинством новым председателем ЕП в первом туре, следует из... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:09
2022-01-18T13:42
в мире
италия
европейская народная партия
европа
мальта
европарламент
давид сассоли
роберта метсола
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768351636_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_1755111d353da5a9a05c3121f54c5bdf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Бывший вице-спикер Европейского парламента, гражданка Мальты Роберта Метсола избрана абсолютным большинством новым председателем ЕП в первом туре, следует из итогов голосования.Ее кандидатуру поддержали 458 депутатов из 690. Голосование проводилось дистанционно.Метсолу выдвинула в качестве претендента на пост спикера крупнейшая в ЕП фракция – Европейская народная партия. Она станет первой с 1999 года женщиной-спикером ЕП.Спикер Европарламента избирается каждые 2,5 года. Последний президент Европарламента Давид Сассоли скончался в Италии 11 января на 66-м году жизни от онкозаболевания. Он находился в итальянской больнице с 26 декабря прошлого года. Сассоли был избран на пост президента Европарламента в начале июля 2019 года. Еще до кончины Сассоли выборы председателя ЕП были намечены на середину января 2022 года. Сообщалось, что Сассоли из-за проблем со здоровьем, скорее всего, не принял бы в них участие.Гражданка Мальты и бывший вице-спикер Европарламента Роберта Метсола родилась в 1979 году, замужем, у нее трое детей. Окончила Мальтийский университет и Колледж Европы в Брюгге по направлению "Право". Метсола - юрист, специализируется на европейском праве и европейской политике.С 2004 по 2012 год работала в представительстве Мальты при ЕС на должности атташе по правовому и судебному сотрудничеству. Затем входила в состав команды верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности в качестве юрисконсульта.Метсола впервые была избрана в Европарламент в 2013 году, став одной из первых женщин Мальты, занявших кресло депутата ЕП. В 2014 она была переизбрана в ЕП рекордным числом голосов.Метсола активно защищает права женщин и выступает за максимально открытый Европарламент.
https://ria.ru/20211030/sud-1756977164.html
https://ria.ru/20220111/soboleznovaniya-1767347276.html
https://ria.ru/20211219/evroparlament-1764378186.html
италия
европа
мальта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768351636_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_536f1f9e7ae159289fc4a2099d683e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, европейская народная партия, европа, мальта, европарламент, давид сассоли, роберта метсола
13:09 18.01.2022 (обновлено: 13:42 18.01.2022)
 
Вице-спикера Европарламента Метсолу избрали на пост председателя

Вице-спикера Европарламента Роберту Метсолу избрали на пост председателя в первом туре

© REUTERS / Gonzalo FuentesПервый вице-председатель Европарламента Роберта Метсола
Первый вице-председатель Европарламента Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Первый вице-председатель Европарламента Роберта Метсола
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Бывший вице-спикер Европейского парламента, гражданка Мальты Роберта Метсола избрана абсолютным большинством новым председателем ЕП в первом туре, следует из итогов голосования.
Ее кандидатуру поддержали 458 депутатов из 690. Голосование проводилось дистанционно.
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября 2021, 09:36
Европарламент решил судиться с Еврокомиссией
Метсолу выдвинула в качестве претендента на пост спикера крупнейшая в ЕП фракция – Европейская народная партия. Она станет первой с 1999 года женщиной-спикером ЕП.
Спикер Европарламента избирается каждые 2,5 года. Последний президент Европарламента Давид Сассоли скончался в Италии 11 января на 66-м году жизни от онкозаболевания. Он находился в итальянской больнице с 26 декабря прошлого года. Сассоли был избран на пост президента Европарламента в начале июля 2019 года. Еще до кончины Сассоли выборы председателя ЕП были намечены на середину января 2022 года. Сообщалось, что Сассоли из-за проблем со здоровьем, скорее всего, не принял бы в них участие.
Гражданка Мальты и бывший вице-спикер Европарламента Роберта Метсола родилась в 1979 году, замужем, у нее трое детей. Окончила Мальтийский университет и Колледж Европы в Брюгге по направлению "Право". Метсола - юрист, специализируется на европейском праве и европейской политике.
Председатель Европарламента Давид Сассоли - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 15:17
Европейские политики выразили соболезнования из-за смерти Сассоли
С 2004 по 2012 год работала в представительстве Мальты при ЕС на должности атташе по правовому и судебному сотрудничеству. Затем входила в состав команды верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности в качестве юрисконсульта.
Метсола впервые была избрана в Европарламент в 2013 году, став одной из первых женщин Мальты, занявших кресло депутата ЕП. В 2014 она была переизбрана в ЕП рекордным числом голосов.
Метсола активно защищает права женщин и выступает за максимально открытый Европарламент.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря 2021, 08:00
Этот парламент уже никому не нужен
 
В миреИталияЕвропейская народная партияЕвропаМальтаЕвропарламентДавид СассолиРоберта Метсола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
22:31В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
22:29СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского
22:10Госсекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии
Лента новостейМолния
США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атакахВ США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из УкраиныСМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" ДунаевскогоГоссекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии