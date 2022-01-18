https://ria.ru/20220118/evroparlament-1768351217.html

Вице-спикера Европарламента Метсолу избрали на пост председателя

Вице-спикера Европарламента Метсолу избрали на пост председателя - РИА Новости, 18.01.2022

Вице-спикера Европарламента Метсолу избрали на пост председателя

Бывший вице-спикер Европейского парламента, гражданка Мальты Роберта Метсола избрана абсолютным большинством новым председателем ЕП в первом туре, следует из... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:09

2022-01-18T13:09

2022-01-18T13:42

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Бывший вице-спикер Европейского парламента, гражданка Мальты Роберта Метсола избрана абсолютным большинством новым председателем ЕП в первом туре, следует из итогов голосования.Ее кандидатуру поддержали 458 депутатов из 690. Голосование проводилось дистанционно.Метсолу выдвинула в качестве претендента на пост спикера крупнейшая в ЕП фракция – Европейская народная партия. Она станет первой с 1999 года женщиной-спикером ЕП.Спикер Европарламента избирается каждые 2,5 года. Последний президент Европарламента Давид Сассоли скончался в Италии 11 января на 66-м году жизни от онкозаболевания. Он находился в итальянской больнице с 26 декабря прошлого года. Сассоли был избран на пост президента Европарламента в начале июля 2019 года. Еще до кончины Сассоли выборы председателя ЕП были намечены на середину января 2022 года. Сообщалось, что Сассоли из-за проблем со здоровьем, скорее всего, не принял бы в них участие.Гражданка Мальты и бывший вице-спикер Европарламента Роберта Метсола родилась в 1979 году, замужем, у нее трое детей. Окончила Мальтийский университет и Колледж Европы в Брюгге по направлению "Право". Метсола - юрист, специализируется на европейском праве и европейской политике.С 2004 по 2012 год работала в представительстве Мальты при ЕС на должности атташе по правовому и судебному сотрудничеству. Затем входила в состав команды верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности в качестве юрисконсульта.Метсола впервые была избрана в Европарламент в 2013 году, став одной из первых женщин Мальты, занявших кресло депутата ЕП. В 2014 она была переизбрана в ЕП рекордным числом голосов.Метсола активно защищает права женщин и выступает за максимально открытый Европарламент.

https://ria.ru/20211030/sud-1756977164.html

https://ria.ru/20220111/soboleznovaniya-1767347276.html

https://ria.ru/20211219/evroparlament-1764378186.html

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в мире, италия, европейская народная партия, европа, мальта, европарламент, давид сассоли, роберта метсола