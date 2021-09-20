https://ria.ru/20210920/evroparlament-1751046200.html

Главу Европарламента госпитализировали с пневмонией

Главу Европарламента госпитализировали с пневмонией - РИА Новости, 20.09.2021

Главу Европарламента госпитализировали с пневмонией

Председатель Европарламента Давид Сассоли находится в больнице в Страсбурге, у него диагностировали пневмонию, его состояние оценивается как "хорошее",... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T20:30

2021-09-20T20:30

2021-09-20T20:38

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страсбург

европарламент

давид сассоли

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Председатель Европарламента Давид Сассоли находится в больнице в Страсбурге, у него диагностировали пневмонию, его состояние оценивается как "хорошее", говорится в сообщении пресс-службы политика."В результате обследования была диагностирована пневмония, после чего было проведено соответствующее лечение. Он находится в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что 65-летний Сассоли попал в больницу еще в минувшую среду - в разгар пленарной сессии Европейского парламента.Ранее сообщалось, что Сассоли сдал негативный тест на коронавирус.

https://ria.ru/20210730/laboratoriya-1743712024.html

страсбург

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в мире, страсбург, европарламент, давид сассоли