https://ria.ru/20210920/evroparlament-1751046200.html
Главу Европарламента госпитализировали с пневмонией
Главу Европарламента госпитализировали с пневмонией - РИА Новости, 20.09.2021
Главу Европарламента госпитализировали с пневмонией
Председатель Европарламента Давид Сассоли находится в больнице в Страсбурге, у него диагностировали пневмонию, его состояние оценивается как "хорошее",... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T20:30
2021-09-20T20:30
2021-09-20T20:38
в мире
страсбург
европарламент
давид сассоли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734788086_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_ef242075737214f58d42e0fcb6759e64.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Председатель Европарламента Давид Сассоли находится в больнице в Страсбурге, у него диагностировали пневмонию, его состояние оценивается как "хорошее", говорится в сообщении пресс-службы политика."В результате обследования была диагностирована пневмония, после чего было проведено соответствующее лечение. Он находится в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что 65-летний Сассоли попал в больницу еще в минувшую среду - в разгар пленарной сессии Европейского парламента.Ранее сообщалось, что Сассоли сдал негативный тест на коронавирус.
https://ria.ru/20210730/laboratoriya-1743712024.html
страсбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734788086_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1a2f6e1aa97e6e2655c6353bc426e022.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, страсбург, европарламент, давид сассоли
20:30 20.09.2021 (обновлено: 20:38 20.09.2021)
Главу Европарламента госпитализировали с пневмонией
Главу Европарламента Сассоли госпитализировали с пневмонией