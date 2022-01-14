15:08 14.01.2022 (обновлено: 15:30 14.01.2022)
В Риме проходят похороны главы Европарламента Давида Сассоли
В Риме проходят похороны главы Европарламента Давида Сассоли, умершего на 66-м году жизни
© AP Photo / Olivier Matthys/PoolПредседатель Европарламента Давид Сассоли
© AP Photo / Olivier Matthys/Pool
Председатель Европарламента Давид Сассоли
РИМ, 14 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Государственные похороны известного политика и популярного тележурналиста, председателя Европарламента Давида Сассоли, который скончался на 66-м году жизни в итальянском городе Авиано, проходят в пятницу в Риме.
Прямую трансляцию траурной церемонии, в которой принимают участие президент республики Серджо Маттарелла, премьер-министр Марио Драги, председатели обеих палат национального парламента и другие представители высшего государственного руководства страны, ведут первый канал государственного телевидения Италии Rai и новостной канал RaiNews24.
Ровно в полдень (14.00 мск) черный лимузин доставил гроб с телом Сассоли из мэрии Рима, где накануне прошла гражданская церемония прощания с видным политиком, к главному входу столичной базилики Санта-Мария-дельи-Анджели на площади Республики.
В соответствии со строгим государственным протоколом представители четырех родов войск Вооруженных сил Италии отдали воинские почести усопшему, после чего укрытый флагом Евросоюза гроб с телом Сассоли был внесен в храм.
Заупокойную мессу возглавил архиепископ Болоньи кардинал Маттео Дзуппи, который хорошо знал Сассоли еще по годам совместной учебы в одном из столичных лицеев. Ему сослужили архиепископ Флоренции кардинал Джузеппе Бетори, генеральный викарий римской архиепархии кардинал Анджело Де Донатис и глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер.
"Все мы несем в сердце его почти застенчивую улыбку. Многие говорили, что Давид никогда ни на кого не злился. Он принял свою болезнь с достоинством, утверждая свои идеалы и любовь, которой был окружен", - сказал в своей проповеди кардинал Дзуппи.
На службу в базилику были допущены лишь около 300 человек, однако на улице установлен огромный видеоэкран, на котором можно увидеть происходящее в храме.
Попрощаться с Сассоли пришли многие известные политики Италии, в том числе бывшие премьер-министры страны Романо Проди, Марио Монти, Паоло Джентилони. На похоронах присутствуют председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель, а также глава правительства Испании Педро Санчес.
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Накануне в исторический зал Протомотека в здании римской мэрии на Капитолийском холме отдать последний долг председателю Европарламента и выразить соболезнования его близким пришли около 4 тысяч человек.
Сассоли скончался в ночь на вторник в онкологическом центре Авиано, куда он был госпитализирован 26 декабря в связи серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы. В сентябре он прошел лечение в одной из больниц Страсбурга по поводу воспаления легких, которое не было вызвано COVID-19. По информации местных СМИ, около десяти лет политик болел лейкемией.
Решение о проведении государственных похорон Сассоли было принято в среду на специальном заседании Совмина Италии по инициативе премьера Драги. Выражая соболезнования супруге умершего политика, глава правительства охарактеризовал его как убежденного приверженца европейских ценностей и страстного журналиста.
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