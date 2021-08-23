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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/yansha-1746791879.html
Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС - РИА Новости, 23.08.2021
Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
Консенсуса о приеме беженцев из Афганистана в Евросоюзе нет, решать этот вопрос должны сами члены блока, заявил премьер-министр председательствующей в Совете... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T03:02
2021-08-23T03:02
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
словения
афганистан
евросоюз
янез янша
европарламент
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Консенсуса о приеме беженцев из Афганистана в Евросоюзе нет, решать этот вопрос должны сами члены блока, заявил премьер-министр председательствующей в Совете стран союза Словении Янез Янша в ответ на высказывание главы Европарламента Давида Сассоли.В воскресенье Янша заявил, что ЕС не будет открывать гуманитарный коридор для эвакуации афганцев, они сами должны бороться за свое отечество. По его словам, ЕС не обязан помогать всем, кто покидает свою страну вместо того, чтобы бороться за нее. В ответ глава Сассоли сказал, что решать, как ЕС будет действовать в ситуации с Афганистаном, должна не одна лишь Словения.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролирует "Талибан"*. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Затем 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Ашраф Гани покинул Афганистан, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, словения, афганистан, евросоюз, янез янша, европарламент, давид сассоли
03:02 23.08.2021
 
Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС

Премьер Словении Янша: ЕС не обязан помогать тем, кто покидает свою страну, а не борется за нее

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словении Янез Янша. Архив
Премьер-министр Словении Янез Янша. Архив - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Консенсуса о приеме беженцев из Афганистана в Евросоюзе нет, решать этот вопрос должны сами члены блока, заявил премьер-министр председательствующей в Совете стран союза Словении Янез Янша в ответ на высказывание главы Европарламента Давида Сассоли.
В воскресенье Янша заявил, что ЕС не будет открывать гуманитарный коридор для эвакуации афганцев, они сами должны бороться за свое отечество. По его словам, ЕС не обязан помогать всем, кто покидает свою страну вместо того, чтобы бороться за нее. В ответ глава Сассоли сказал, что решать, как ЕС будет действовать в ситуации с Афганистаном, должна не одна лишь Словения.

"Вообще говоря, государства-члены ЕС должны решать, хотят ли они получить новую волну миграции или нет. В настоящее время нет ни консенсуса, ни квалифицированного большинства, ни большинства в целом, чтобы это сделать", - написал премьер Словении в Twitter.

Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролирует "Талибан"*. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Затем 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Ашраф Гани покинул Афганистан, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАСловенияАфганистанЕвросоюзЯнез ЯншаЕвропарламентДавид Сассоли
 
 
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