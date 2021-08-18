Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/granitsa-1746248807.html
Глава Европарламента посетил литовско-белорусскую границу
Глава Европарламента посетил литовско-белорусскую границу - РИА Новости, 18.08.2021
Глава Европарламента посетил литовско-белорусскую границу
Глава Европарламента Давид Сассоли сообщил, что вместе со спикерами законодательных собраний Литвы, Латвии и Эстонии "в знак единства ЕС" посетил... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:15
2021-08-18T17:15
в мире
литва
белоруссия
минск
латвия
эстония
евросоюз
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734788086_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_ef242075737214f58d42e0fcb6759e64.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава Европарламента Давид Сассоли сообщил, что вместе со спикерами законодательных собраний Литвы, Латвии и Эстонии "в знак единства ЕС" посетил литовско-белорусскую границу."Сегодня я посетил литовско-белорусскую границу вместе со спикерами парламентов Литвы, Латвии и Эстонии… Мы продемонстрировали, что ЕС выступает с единых позиций в ответ на нарушение белорусским режимом норм международного права", - написал Сассоли в Twitter.В среду проходит специальная видеоконференция глав МВД Европейского союза по проблеме беженцев на границе Белоруссии и Евросоюза. В совещании участвуют также представители агентства ЕС по безопасности внешних границ и Европола.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на сопредельную территорию.
https://ria.ru/20210818/belorussiya-1746158981.html
литва
белоруссия
минск
латвия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734788086_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1a2f6e1aa97e6e2655c6353bc426e022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, эстония, евросоюз, александр лукашенко, европарламент, давид сассоли
17:15 18.08.2021
 
Глава Европарламента посетил литовско-белорусскую границу

Глава Европарламента Сассоли посетил литовско-белорусскую границу "в знак единства ЕС"

© AP Photo / Olivier Matthys/PoolПредседатель Европарламента Давид Сассоли
Председатель Европарламента Давид Сассоли - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Olivier Matthys/Pool
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава Европарламента Давид Сассоли сообщил, что вместе со спикерами законодательных собраний Литвы, Латвии и Эстонии "в знак единства ЕС" посетил литовско-белорусскую границу.
"Сегодня я посетил литовско-белорусскую границу вместе со спикерами парламентов Литвы, Латвии и Эстонии… Мы продемонстрировали, что ЕС выступает с единых позиций в ответ на нарушение белорусским режимом норм международного права", - написал Сассоли в Twitter.
В среду проходит специальная видеоконференция глав МВД Европейского союза по проблеме беженцев на границе Белоруссии и Евросоюза. В совещании участвуют также представители агентства ЕС по безопасности внешних границ и Европола.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на сопредельную территорию.
Сотрудники пограничного отряда в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 03:24
В Белоруссии заявили о наращивании военного потенциала соседями у ее границ
 
В миреЛитваБелоруссияМинскЛатвияЭстонияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоЕвропарламентДавид Сассоли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния