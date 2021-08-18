Глава Европарламента посетил литовско-белорусскую границу
Глава Европарламента Сассоли посетил литовско-белорусскую границу "в знак единства ЕС"
© AP Photo / Olivier Matthys/PoolПредседатель Европарламента Давид Сассоли
© AP Photo / Olivier Matthys/Pool
БРЮССЕЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава Европарламента Давид Сассоли сообщил, что вместе со спикерами законодательных собраний Литвы, Латвии и Эстонии "в знак единства ЕС" посетил литовско-белорусскую границу.
"Сегодня я посетил литовско-белорусскую границу вместе со спикерами парламентов Литвы, Латвии и Эстонии… Мы продемонстрировали, что ЕС выступает с единых позиций в ответ на нарушение белорусским режимом норм международного права", - написал Сассоли в Twitter.
Today, I travelled to the Lithuania-Belarus border alongside the Speakers of the Lithuanian, Latvian and Estonian Parliaments.— David Sassoli (@EP_President) August 18, 2021
We paid our respects at the Medininkai Memorial and showed the EU is united in response to the Belarusian regime’s flouting of international law. pic.twitter.com/JpwjuQx4Ki
В среду проходит специальная видеоконференция глав МВД Европейского союза по проблеме беженцев на границе Белоруссии и Евросоюза. В совещании участвуют также представители агентства ЕС по безопасности внешних границ и Европола.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на сопредельную территорию.