https://ria.ru/20210818/granitsa-1746248807.html

Глава Европарламента посетил литовско-белорусскую границу

Глава Европарламента посетил литовско-белорусскую границу - РИА Новости, 18.08.2021

Глава Европарламента посетил литовско-белорусскую границу

Глава Европарламента Давид Сассоли сообщил, что вместе со спикерами законодательных собраний Литвы, Латвии и Эстонии "в знак единства ЕС" посетил... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:15

2021-08-18T17:15

2021-08-18T17:15

в мире

литва

белоруссия

минск

латвия

эстония

евросоюз

александр лукашенко

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БРЮССЕЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава Европарламента Давид Сассоли сообщил, что вместе со спикерами законодательных собраний Литвы, Латвии и Эстонии "в знак единства ЕС" посетил литовско-белорусскую границу."Сегодня я посетил литовско-белорусскую границу вместе со спикерами парламентов Литвы, Латвии и Эстонии… Мы продемонстрировали, что ЕС выступает с единых позиций в ответ на нарушение белорусским режимом норм международного права", - написал Сассоли в Twitter.В среду проходит специальная видеоконференция глав МВД Европейского союза по проблеме беженцев на границе Белоруссии и Евросоюза. В совещании участвуют также представители агентства ЕС по безопасности внешних границ и Европола.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на сопредельную территорию.

https://ria.ru/20210818/belorussiya-1746158981.html

литва

белоруссия

минск

латвия

эстония

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в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, эстония, евросоюз, александр лукашенко, европарламент, давид сассоли