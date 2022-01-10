https://ria.ru/20220110/sassoli-1767204507.html

Главу Европарламента госпитализировали в Италии

Главу Европарламента госпитализировали в Италии - РИА Новости, 10.01.2022

Главу Европарламента госпитализировали в Италии

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли был госпитализирован в конце декабря в Италии в связи серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:42

2022-01-10T17:42

2022-01-10T17:42

в мире

италия

страсбург

европарламент

давид сассоли

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РИМ, 10 янв – РИА Новости. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли был госпитализирован в конце декабря в Италии в связи серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы, сообщил в понедельник пресс-секретарь известного политика Роберто Куилло."Сассоли 26 декабря был госпитализирован в одно из лечебных учреждений Италии", - говорится в сообщении, поступившим в местные СМИ. "В этой связи любая официальная деятельность председателя Европарламента прекращена", - указывается в документе.Миланская газета Corriere della Sera в этой связи напомнила, что в декабре 65-летний политик объявил, что не будет вновь выставлять свою кандидатуру на выборах главы ЕП. В сентябре Сассоли был госпитализирован в Страсбурге в связи с воспалением легких, которое не было вызвано COVID-19.

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в мире, италия, страсбург, европарламент, давид сассоли