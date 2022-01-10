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Главу Европарламента госпитализировали в Италии
Главу Европарламента госпитализировали в Италии - РИА Новости, 10.01.2022
Главу Европарламента госпитализировали в Италии
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли был госпитализирован в конце декабря в Италии в связи серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:42
2022-01-10T17:42
2022-01-10T17:42
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РИМ, 10 янв – РИА Новости. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли был госпитализирован в конце декабря в Италии в связи серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы, сообщил в понедельник пресс-секретарь известного политика Роберто Куилло."Сассоли 26 декабря был госпитализирован в одно из лечебных учреждений Италии", - говорится в сообщении, поступившим в местные СМИ. "В этой связи любая официальная деятельность председателя Европарламента прекращена", - указывается в документе.Миланская газета Corriere della Sera в этой связи напомнила, что в декабре 65-летний политик объявил, что не будет вновь выставлять свою кандидатуру на выборах главы ЕП. В сентябре Сассоли был госпитализирован в Страсбурге в связи с воспалением легких, которое не было вызвано COVID-19.
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в мире, италия, страсбург, европарламент, давид сассоли
Главу Европарламента госпитализировали в Италии
Главу Европарламента Сассоли госпитализировали в Италии из-за проблем с иммунной системой