https://ria.ru/20220111/malakhov-1767123601.html
Биография Андрея Малахова
Биография Андрея Малахова - РИА Новости, 11.01.2022
Биография Андрея Малахова
Тележурналист и телеведущий Андрей Николаевич Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты Мурманской области. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T03:26
2022-01-11T03:26
2022-01-11T03:26
справки
апатиты
андрей малахов
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Тележурналист и телеведущий Андрей Николаевич Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты Мурманской области. В 1995 году окончил факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, в течение полутора лет стажировался в Мичиганском государственном университете (Michigan State University, США). Также окончил юридический факультет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Во время учебы в МГУ проходил практику в отделе культуры газеты "Московские новости", был автором и ведущим программы "Стиль" на радио "Максимум". С 1992 года Андрей Малахов работает на телевидении. Начинал с сюжетов для программы "Воскресенье с Сергеем Алексеевым" на ОРТ, затем был редактором программы "Утро".В 1996 году стал ведущим программы "Доброе утро".Был ведущим программ "Большая стирка" (2001-2004), "Пять вечеров" (2004-2005), "Пусть говорят" (2005-2017), "Детектор лжи" (2011), "Сегодня вечером с Андреем Малаховым" (2012-2017), "Барахолка" (2015-2016), соведущим телепередачи "Малахов+Малахов" (2006).Андрей Малахов также вел телеверсию музыкального хит-парада "Золотой граммофон" и полуфинал "Евровидения" в Москве.С августа 2017 года по настоящее время – сопродюсер и ведущий на канале "Россия-1" в программах "Андрей Малахов. Прямой эфир", "Привет, Андрей!".В 2020 году стал ведущим шоу "Танцы со звездами".С 2007 года по 2019 год – главный редактор проекта StarHit (Hearst Shkulev Publising) В 2017 году Малахов основал собственную телекомпанию "ТВ Хит", которая занимается производством телепроектов. Среди проектов, выпущенных телекомпанией, развлекательное шоу "Смотреть до конца" на канале "Россия-1", премьера которого состоялась в январе 2021 года.С 2007 года Андрей Малахов – член Академии Российского телевидения.Снимался в фильмах "Молоды и счастливы" (2005), "Красота требует..." (2008), " Самый лучший день!" (2015), "Холоп | Son of aRich" (2019) и других.В качестве ведущего Андрей Малахов принимает участие в различных музыкальных концертах, церемониях вручения музыкальных наград.Андрей Малахов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006), золотой медалью имени Льва Николаева (2017), обладатель премий "ТЭФИ" в номинации "Ведущий развлекательной программы" (2005), в номинации "Ведущий развлекательной программы" (2009) и в номинации "Лучший ведущий развлекательного шоу в прайм-тайм" (2018).Телеведущий является автором романа "Мои любимые блондинки" и книги "Моя вторая половинка". С 2011 года Андрей Малахов женат на Наталье Шкулевой – издателе журнала ELLE.В 2017 году в браке родился сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, апатиты, андрей малахов
Тележурналист и телеведущий Андрей Николаевич Малахов родился 11 января 1972 года
в городе Апатиты Мурманской области.
В 1995 году окончил факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, в течение полутора лет стажировался в Мичиганском государственном университете (Michigan State University, США). Также окончил юридический факультет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).
Во время учебы в МГУ проходил практику
в отделе культуры газеты "Московские новости", был автором и ведущим программы "Стиль" на радио "Максимум".
С 1992 года Андрей Малахов работает на телевидении. Начинал с сюжетов для программы "Воскресенье с Сергеем Алексеевым" на ОРТ, затем был редактором программы "Утро".
В 1996 году стал ведущим
программы "Доброе утро".
Был ведущим программ "Большая стирка" (2001-2004), "Пять вечеров" (2004-2005
), "Пусть говорят" (2005-2017), "Детектор лжи" (2011), "Сегодня вечером с Андреем Малаховым" (2012-2017), "Барахолка" (2015-2016), соведущим телепередачи "Малахов+Малахов" (2006).
Андрей Малахов также вел телеверсию музыкального хит-парада "Золотой граммофон" и полуфинал "Евровидения" в Москве.
С августа 2017 года по настоящее время – сопродюсер и ведущий на канале "Россия-1" в программах "Андрей Малахов. Прямой эфир", "Привет, Андрей!".
В 2020 году стал ведущим
шоу "Танцы со звездами".
С 2007 года по 2019 год
– главный редактор проекта StarHit (Hearst Shkulev Publising)
В 2017 году Малахов основал
собственную телекомпанию "ТВ Хит", которая занимается производством телепроектов. Среди проектов, выпущенных телекомпанией, развлекательное шоу "Смотреть до конца" на канале "Россия-1", премьера которого состоялась в январе 2021 года.
С 2007 года
Андрей Малахов – член Академии Российского телевидения.
Снимался
в фильмах "Молоды и счастливы" (2005), "Красота требует..." (2008), " Самый лучший день!" (2015), "Холоп | Son of aRich" (2019) и других.
В качестве ведущего Андрей Малахов принимает участие в различных музыкальных концертах, церемониях вручения музыкальных наград.
Андрей Малахов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006
), золотой медалью имени Льва Николаева (2017), обладатель премий "ТЭФИ" в номинации "Ведущий развлекательной программы" (2005
), в номинации "Ведущий развлекательной программы" (2009) и в номинации "Лучший ведущий развлекательного шоу в прайм-тайм" (2018).
Телеведущий является автором
романа "Мои любимые блондинки" и книги "Моя вторая половинка".
С 2011 года Андрей Малахов женат
на Наталье Шкулевой – издателе журнала ELLE.
В 2017 году в браке родился сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников