https://ria.ru/20250510/kislova-2016212082.html

Малахов назвал Кислову легендой телевидения

Малахов назвал Кислову легендой телевидения - РИА Новости, 10.05.2025

Малахов назвал Кислову легендой телевидения

Телеведущий Андрей Малахов назвал бывшего режиссера программы "Время" Калерию Кислову легендой телевидения, отметив, что несколько поколений наблюдали ее... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T15:23:00+03:00

2025-05-10T15:23:00+03:00

2025-05-10T15:23:00+03:00

андрей малахов

калерия кислова

борис ельцин

кпсс

общество

ссср

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов назвал бывшего режиссера программы "Время" Калерию Кислову легендой телевидения, отметив, что несколько поколений наблюдали ее глазами за самыми яркими событиями. Ранее корреспондент Первого канала Кристина Левиева сообщила в своем Telegram-канале, что Кислова умерла на 100-м году жизни. "Сегодня ушла из жизни легенда телевидения Калерия Кислова. Ей было 99 лет. Лауреат Госпремии СССР, бывший главный режиссёр программы "Время", человек, глазами которого несколько поколений телезрителей наблюдали за самыми яркими событиями страны: будь то Олимпиада-80, парады на Красной площади или предновогодние обращения советских и российских лидеров", - написал Малахов в своем Telegram-канале.Телеведущий отметил, что последний раз встречался с Кисловой около восьми лет назад, Малахов вспомнил, как по окончании мероприятия предложил режиссеру вызвать такси, но она с улыбкой ответила: "Дружочек, не переживай, я уже вызвала". Тогда ей был 91 год. "Все речи Брежнева на съездах ЦК КПСС проходили через её руки. Говорят, она умела так выправить дикцию генсека, что слова наконец становились понятными. Существует даже легенда, что Борис Ельцин, готовя свою историческую речь о выходе в отставку… хотел, чтобы именно Калерия стояла за кадром", - добавил Малахов.

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андрей малахов, калерия кислова, борис ельцин, кпсс, общество, ссср