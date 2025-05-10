Рейтинг@Mail.ru
Малахов назвал Кислову легендой телевидения - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/kislova-2016212082.html
Малахов назвал Кислову легендой телевидения
Малахов назвал Кислову легендой телевидения - РИА Новости, 10.05.2025
Малахов назвал Кислову легендой телевидения
Телеведущий Андрей Малахов назвал бывшего режиссера программы "Время" Калерию Кислову легендой телевидения, отметив, что несколько поколений наблюдали ее... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:23:00+03:00
2025-05-10T15:23:00+03:00
андрей малахов
калерия кислова
борис ельцин
кпсс
общество
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016208989_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_9acad7e6c4f04fc4416dc5b47ad2c7e8.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов назвал бывшего режиссера программы "Время" Калерию Кислову легендой телевидения, отметив, что несколько поколений наблюдали ее глазами за самыми яркими событиями. Ранее корреспондент Первого канала Кристина Левиева сообщила в своем Telegram-канале, что Кислова умерла на 100-м году жизни. &quot;Сегодня ушла из жизни легенда телевидения Калерия Кислова. Ей было 99 лет. Лауреат Госпремии СССР, бывший главный режиссёр программы &quot;Время&quot;, человек, глазами которого несколько поколений телезрителей наблюдали за самыми яркими событиями страны: будь то Олимпиада-80, парады на Красной площади или предновогодние обращения советских и российских лидеров&quot;, - написал Малахов в своем Telegram-канале.Телеведущий отметил, что последний раз встречался с Кисловой около восьми лет назад, Малахов вспомнил, как по окончании мероприятия предложил режиссеру вызвать такси, но она с улыбкой ответила: "Дружочек, не переживай, я уже вызвала". Тогда ей был 91 год. "Все речи Брежнева на съездах ЦК КПСС проходили через её руки. Говорят, она умела так выправить дикцию генсека, что слова наконец становились понятными. Существует даже легенда, что Борис Ельцин, готовя свою историческую речь о выходе в отставку… хотел, чтобы именно Калерия стояла за кадром", - добавил Малахов.
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016208989_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_16c834d8840bf171a9465edb24b885bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей малахов, калерия кислова, борис ельцин, кпсс, общество, ссср
Андрей Малахов, Калерия Кислова, Борис Ельцин, КПСС, Общество, СССР
Малахов назвал Кислову легендой телевидения

Телеведущий Андрей Малахов назвал Калерию Кислову легендой телевидения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКалерия Кислова
Калерия Кислова - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Калерия Кислова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов назвал бывшего режиссера программы "Время" Калерию Кислову легендой телевидения, отметив, что несколько поколений наблюдали ее глазами за самыми яркими событиями.
Ранее корреспондент Первого канала Кристина Левиева сообщила в своем Telegram-канале, что Кислова умерла на 100-м году жизни.
«

"Сегодня ушла из жизни легенда телевидения Калерия Кислова. Ей было 99 лет. Лауреат Госпремии СССР, бывший главный режиссёр программы "Время", человек, глазами которого несколько поколений телезрителей наблюдали за самыми яркими событиями страны: будь то Олимпиада-80, парады на Красной площади или предновогодние обращения советских и российских лидеров", - написал Малахов в своем Telegram-канале.

Телеведущий отметил, что последний раз встречался с Кисловой около восьми лет назад, Малахов вспомнил, как по окончании мероприятия предложил режиссеру вызвать такси, но она с улыбкой ответила: "Дружочек, не переживай, я уже вызвала". Тогда ей был 91 год.
"Все речи Брежнева на съездах ЦК КПСС проходили через её руки. Говорят, она умела так выправить дикцию генсека, что слова наконец становились понятными. Существует даже легенда, что Борис Ельцин, готовя свою историческую речь о выходе в отставку… хотел, чтобы именно Калерия стояла за кадром", - добавил Малахов.
 
Андрей МалаховКалерия КисловаБорис ЕльцинКПССОбществоСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала