Артистку Галину Ненашеву похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 12.05.2026
18:47 12.05.2026
Артистку Галину Ненашеву похоронили на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Прощание с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой
  • Заслуженную артистку России Галину Ненашеву похоронили на Троекуровском кладбище.
  • Проститься с артисткой пришли ее близкие, поклонники, друзья и коллеги. Среди них были заслуженный артист России Сергей Пенкин, певец Игорь Наджиев.
  • Галина Ненашева умерла на 86-м году жизни после продолжительных проблем со здоровьем.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заслуженную артистку России Галину Ненашеву похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Телеведущий Андрей Малахов 4 мая сообщил, что Ненашева умерла на 86-м году жизни. Как 5 мая рассказали РИА Новости в ее окружении, в последнее время у нее были проблемы со здоровьем.
Прощание завершилось в 12.30, после чего состоялось отпевание.
В центре зала была установлена фотография Ненашевой, усыпанная большими букетами цветов от близких. Во время церемонии в зале звучали песни из репертуара артистки. Рядом с гробом были помещены венки от телеведущего Андрея Малахова, журналиста Александра Митрошенкова и коллектива телеканала "Россия 1".
Проститься с артисткой пришли ее близкие, поклонники, друзья и коллеги. Среди них были заслуженный артист России Сергей Пенкин, певец Игорь Наджиев. Свои соболезнования также передал народный артист России Евгений Герасимов.
Похоронили Ненашеву на Троекуровском кладбище неподалеку от места захоронения недавно упокоенных коллег - кинооператора Анатолия Заболоцкого и актрисы Ирины Шевчук.
Ненашева родилась в 1941 году в Архангельской области. Ее творческий путь начался в 1958 году, когда она была принята в хор Челябинского оперного театра. Широкую популярность певица приобрела в 1970-е годы благодаря песням "Белая лебедь" из фильма "Русское поле", "Я люблю тебя, Россия", "Подари мне платок" и "Калинка". Кроме того, она сотрудничала с ансамблем "Молодость" Тамбовской филармонии, выступала с другими звездами советской эстрады. В 2002 году Ненашева была удостоена звания заслуженной артистки России.
 
