Рейтинг@Mail.ru
Малахов, Пиотровская, Чурикова обсудили трудности дислексии - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:35 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/disleksiya-2053066112.html
Малахов, Пиотровская, Чурикова обсудили трудности дислексии
Малахов, Пиотровская, Чурикова обсудили трудности дислексии - РИА Новости, 06.11.2025
Малахов, Пиотровская, Чурикова обсудили трудности дислексии
В Москве завершилось проведение VII Всероссийской Недели осведомленности о дислексии. Ее традиционно поддержали главные культурные и образовательные площадки... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T07:35:00+03:00
2025-11-06T07:35:00+03:00
культура
москва
яна чурикова
андрей малахов
российская государственная библиотека
высшая школа экономики (вшэ)
государственный эрмитаж
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053000024_0:536:2049:1688_1920x0_80_0_0_763f6550f336fc7da4847bf936ecad61.jpg
https://ria.ru/20251105/banschikova-2051475776.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Анастасия Захтаренко
Анастасия Захтаренко
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053000024_0:575:2048:2111_1920x0_80_0_0_3bccd9b4f58471521d0dc4d1f94ae26b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, яна чурикова, андрей малахов, российская государственная библиотека, высшая школа экономики (вшэ), государственный эрмитаж, наука, новости культуры, культура
Культура, Москва, Яна Чурикова, Андрей Малахов, Российская государственная библиотека, Высшая школа экономики (ВШЭ), Государственный Эрмитаж, Наука, Новости культуры, Культура
Малахов, Пиотровская, Чурикова обсудили трудности дислексии

В Москве на Неделе осведомленности ученые и звезды обсудили трудности дислексии

© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексиейМария Лобанова, Мария Пиотровская, Андрей Малахов и Полина Аскери
Мария Лобанова, Мария Пиотровская, Андрей Малахов и Полина Аскери - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексией
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Москве завершилось проведение VII Всероссийской Недели осведомленности о дислексии. Ее традиционно поддержали главные культурные и образовательные площадки страны – Российская государственная библиотека, Государственный Эрмитаж, ГМИИ имени А. С. Пушкина и многие другие.
Основным событием Недели стала презентация образовательного онлайн-проекта "Навигатор: 100 ответов о дислексии". "Это простой "вход" во все глубины знаний о нарушениях письма и речи, — рассказала Мария Пиотровская, основатель и учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией. — Мы поставили себе задачу создать продукт, который буквально за руку проведет любого пользователя по миру знаний о дислексии и приведет к тем ответам, советам и решениям, которые он искал годами". И это очень важный проект, который поможет не только специалистам, но и родителям не потеряться в море информации и понять, как помочь детям не бояться школы.
© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексиейВячеслав Дубынин на круглом столе о дислексии в Пушкинском музее
Вячеслав Дубынин на круглом столе о дислексии в Пушкинском музее - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексией
Вячеслав Дубынин на круглом столе о дислексии в Пушкинском музее
В Российской государственной библиотеке (РГБ) прошел и Научно-практический форум "100 ответов о дислексии. Встречаемся в Ленинке". В нем приняли участие ведущие профильные ученые: доктор психологических наук, профессор Александр Корнев, директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой, член-корреспондент РАО и заведующий лабораторией нейрофизиологии когнитивного развития ФГБНУ "Институт развития, здоровья и адаптации ребенка" Регина Мачинская, руководитель многопрофильного психологического центра "Территория счастья" Марина Захарова и другие.
© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексиейАндрей Малахов
Андрей Малахов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексией
Андрей Малахов
Одним из ярких событий интересной и насыщенной Недели осведомленности стал круглый стол, организованный Ассоциацией родителей детей с дислексией и клубом МОСК журнала "Москвичка". Эксперты – профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Альбертович Дубынин, кандидат педагогических наук Ольга Величенкова, Седа Каспаров и Мария Пиотровская – обсудили проблемы и тренды современного мира, в котором мозг и взрослого, и ребенка работает в режиме постоянного взаимодействия с информацией. А звездные гости – Андрей Малахов, Татьяна Геворкян, Яна Чурикова и другие – с интересом поддержали мероприятие.
© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексиейЯна Чурикова и Татьяна Геворкян
Яна Чурикова и Татьяна Геворкян - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексией
Яна Чурикова и Татьяна Геворкян
VII Неделя осведомленности о дислексии проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее", Благотворительного фонда "Система", Фонда региональных социальных программ "Наше будущее", Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, сети медицинских клиник МЕДСИ, Московского института психоанализа (МИП), Московского городского педагогического университета (МГПУ), Высшей школы экономики (ВШЭ), справочно-информационного портала "Грамота.ру".
Анна Банщикова - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Анна Банщикова — о съемках в "Химкинских ведьмах" и магическом даре
Вчера, 08:00
 
КультураМоскваЯна ЧуриковаАндрей МалаховРоссийская государственная библиотекаВысшая школа экономики (ВШЭ)Государственный ЭрмитажНаукаНовости культурыКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала