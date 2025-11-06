Малахов, Пиотровская, Чурикова обсудили трудности дислексии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Москве завершилось проведение VII Всероссийской Недели осведомленности о дислексии. Ее традиционно поддержали главные культурные и образовательные площадки страны – Российская государственная библиотека, Государственный Эрмитаж, ГМИИ имени А. С. Пушкина и многие другие.
Основным событием Недели стала презентация образовательного онлайн-проекта "Навигатор: 100 ответов о дислексии". "Это простой "вход" во все глубины знаний о нарушениях письма и речи, — рассказала Мария Пиотровская, основатель и учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией. — Мы поставили себе задачу создать продукт, который буквально за руку проведет любого пользователя по миру знаний о дислексии и приведет к тем ответам, советам и решениям, которые он искал годами". И это очень важный проект, который поможет не только специалистам, но и родителям не потеряться в море информации и понять, как помочь детям не бояться школы.
Вячеслав Дубынин на круглом столе о дислексии в Пушкинском музее
В Российской государственной библиотеке (РГБ) прошел и Научно-практический форум "100 ответов о дислексии. Встречаемся в Ленинке". В нем приняли участие ведущие профильные ученые: доктор психологических наук, профессор Александр Корнев, директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой, член-корреспондент РАО и заведующий лабораторией нейрофизиологии когнитивного развития ФГБНУ "Институт развития, здоровья и адаптации ребенка" Регина Мачинская, руководитель многопрофильного психологического центра "Территория счастья" Марина Захарова и другие.
Андрей Малахов
Одним из ярких событий интересной и насыщенной Недели осведомленности стал круглый стол, организованный Ассоциацией родителей детей с дислексией и клубом МОСК журнала "Москвичка". Эксперты – профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Альбертович Дубынин, кандидат педагогических наук Ольга Величенкова, Седа Каспаров и Мария Пиотровская – обсудили проблемы и тренды современного мира, в котором мозг и взрослого, и ребенка работает в режиме постоянного взаимодействия с информацией. А звездные гости – Андрей Малахов, Татьяна Геворкян, Яна Чурикова и другие – с интересом поддержали мероприятие.
Яна Чурикова и Татьяна Геворкян
VII Неделя осведомленности о дислексии проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее", Благотворительного фонда "Система", Фонда региональных социальных программ "Наше будущее", Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, сети медицинских клиник МЕДСИ, Московского института психоанализа (МИП), Московского городского педагогического университета (МГПУ), Высшей школы экономики (ВШЭ), справочно-информационного портала "Грамота.ру".