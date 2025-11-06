Малахов, Пиотровская, Чурикова обсудили трудности дислексии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Москве завершилось проведение VII Всероссийской Недели осведомленности о дислексии. Ее традиционно поддержали главные культурные и образовательные площадки страны – Российская государственная библиотека, Государственный Эрмитаж, ГМИИ имени А. С. Пушкина и многие другие.

Основным событием Недели стала презентация образовательного онлайн-проекта "Навигатор: 100 ответов о дислексии". "Это простой "вход" во все глубины знаний о нарушениях письма и речи, — рассказала Мария Пиотровская, основатель и учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией. — Мы поставили себе задачу создать продукт, который буквально за руку проведет любого пользователя по миру знаний о дислексии и приведет к тем ответам, советам и решениям, которые он искал годами". И это очень важный проект, который поможет не только специалистам, но и родителям не потеряться в море информации и понять, как помочь детям не бояться школы.

© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексией Вячеслав Дубынин на круглом столе о дислексии в Пушкинском музее © Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексией Вячеслав Дубынин на круглом столе о дислексии в Пушкинском музее

В Российской государственной библиотеке (РГБ) прошел и Научно-практический форум "100 ответов о дислексии. Встречаемся в Ленинке". В нем приняли участие ведущие профильные ученые: доктор психологических наук, профессор Александр Корнев, директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой, член-корреспондент РАО и заведующий лабораторией нейрофизиологии когнитивного развития ФГБНУ "Институт развития, здоровья и адаптации ребенка" Регина Мачинская, руководитель многопрофильного психологического центра "Территория счастья" Марина Захарова и другие.

© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексией Андрей Малахов © Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексией Андрей Малахов

Одним из ярких событий интересной и насыщенной Недели осведомленности стал круглый стол, организованный Ассоциацией родителей детей с дислексией и клубом МОСК журнала "Москвичка". Эксперты – профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Альбертович Дубынин, кандидат педагогических наук Ольга Величенкова, Седа Каспаров и Мария Пиотровская – обсудили проблемы и тренды современного мира, в котором мозг и взрослого, и ребенка работает в режиме постоянного взаимодействия с информацией. А звездные гости – Андрей Малахов, Татьяна Геворкян, Яна Чурикова и другие – с интересом поддержали мероприятие.

© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексией Яна Чурикова и Татьяна Геворкян © Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации родителей детей с дислексией Яна Чурикова и Татьяна Геворкян