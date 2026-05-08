Прощание с Галиной Ненашевой пройдет 12 мая

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой пройдет в прощальном зале Троекуровского кладбища во вторник, сообщили РИА Новости в семье артистки.
Ранее телеведущий Андрей Малахов сообщил, что Ненашева умерла на 86-м году жизни. Как рассказали РИА Новости в ее окружении, у Ненашевой в последнее время были проблемы со здоровьем.
"Прощание состоится в прощальном зале Троекуровского кладбища 12 мая в 12 часов", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили в семье певицы, после церемонии прощания Ненашеву похоронят на Троекуровском кладбище.
Ненашева родилась в 1941 году в Архангельской области. Ее творческий путь начался в 1958 году, когда ее приняли в хор Челябинского оперного театра. Широкую популярность артистка приобрела в 1970-е годы благодаря песням "Белая лебедь" из фильма "Русское поле", "Я люблю тебя, Россия", "Подари мне платок" и "Калинка". Кроме того, Ненашева сотрудничала с ансамблем "Молодость" Тамбовской филармонии, выступала с другими звездами советской эстрады. В 2002 году артистка была удостоена звания заслуженной артистки России.