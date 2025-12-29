Рейтинг@Mail.ru
00:14 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/prazdniki-2065251469.html
Российские ТВ-каналы представили телепрограммы для празднования Нового года
Российские ТВ-каналы представили телепрограммы для празднования Нового года
Новогодние праздники на телеэкранах России начнутся с показа культовых советских фильмов, а после обращения президента РФ Владимира Путина граждан ждут яркие... РИА Новости, 29.12.2025
Российские ТВ-каналы представили телепрограммы для празднования Нового года

Новогодние праздники в России начнутся с показа советских фильмов

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Предновогодняя Москва
Предновогодняя Москва. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новогодние праздники на телеэкранах России начнутся с показа культовых советских фильмов, а после обращения президента РФ Владимира Путина граждан ждут яркие шоу, в том числе "Новогодняя ночь на Первом канале" и "Голубой огонек - 2026" на телеканале "Россия 1", следует из телепрограмм, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Федеральные телеканалы в новогодние праздники покажут советскую классику и премьеры новогодних шоу.
В ночь с 31 декабря на 1 января на Первом канале телезрителей ждет "Новогодняя ночь на Первом канале". До концерта можно будет посмотреть советские фильмы: "Карнавальная ночь" (8.45), "Золушка" (7.25), "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (10.15) и другие. Также 31 декабря в 11.40 состоится премьера документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда".
Первого января на Первом канале пройдет премьера фильма "Ёлки 11". Кроме того, в праздники телеканал покажет золотую коллекцию "Союзмультфильма". Зрители смогут увидеть спортивный мультсериал "Чемпионы", "Простоквашино", "Возвращение блудного попугая", "Ну, погоди!", "Умка" и другие.
"Россия 1" также будет транслировать советские кинокартины. Так, 31 декабря зрители смогут посмотреть "Ирония судьбы, или с легким паром!" (11.30), "Джентельмены удачи" (14.45), "Бриллиантовая рука" (16.20) и другие. Кроме того, в этот день канал покажет фильм "Чебурашка" (18.00) и "Чебурашка. Новый год" (19.50). Перед новогодним обращением президента зрителей ждет выпуск "Песни от всей души. Новогоднее шоу Андрея Малахова", а после обращения главы государства - "Голубой огонек-2026".
Также "Россия 1" в новогодние праздники покажет семейные сказки. Первого января зрителей ждут фильмы "Финист. Первый богатырь" (21.00), "Холоп 2" (23.00). Утро второго января начнется с серии фильмов: "Чебурашка. Выходной" (8.00), "Чебурашка. История новогоднего чуда" (8.10) и "Чебурашка. Новый год" (9.15). Вечером зрители смогут посмотреть фильмы "По щучьему велению" (21.00) и "Холоп. Великолепный век" (23.10).
В пресс-службе НТВ рассказали, что новогодняя ночь на телеканале начнется с премьеры шоу "Новогоднее новоселье", а в 22.00 пройдет специальный эфир, где культовая фигура НТВ Леонид Каневский в стилистике "Следствие вели…" расскажет историю телеканала. Первого января зрителей ждет "Золотой граммофон" (17.00) и многое другое.
Телеканал ТНТ 31 декабря покажет специальный новогодний выпуск шоу "Однажды в России" (12.50), а также "Самоиронии судьбы!" (13.50), "Иван Васильевич меняет всё" (15.20) и "Небриллиантовоя рука" (17.50). В 20.30 выходит премьера версии "Невероятных приключений Шурика", в 23.00 перед новогодним обращением президента ожидается праздник на сцене Comedy Club
Первого января ТНТ покажет "Звёзды в Сибири" (9.15) и "Совсем ошалели" (10.50) с повторным марафоном всех новогодних фильмов. Второго января на телеканале день сказок: "Баба Яга спасает Новый год" (15.00), "Домовенок Кузя" (17.00), "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича" (19.00) и "Бременские музыканты" (21.50).
На телеканале СТС 31 декабря зрителей ждет премьера новых выпусков шоу "Уральские пельмени", а второго января — три части фильма "Манюня". Четверного января состоятся премьера фильма "Магическая машина времени" (11.00). На телеканале ТВ-3 зрителей ждут с марафоном золотых хитов Союзмультфильма: "Простоквашино", "Чебурашка и крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Бременские музыканты" и другие.
Все телеканалы страны представили для зрителей новогодние программы. На "Пятнице" 31 декабря зрителей ждет "Супердискотека 90-х", на "Пятом" после обращения президента покажут новогоднее шоу "Звезды Дорожного радио", а телеканал РЕН ТВ представит музыкальный марафон "Легенды ретро FM".
