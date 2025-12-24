https://ria.ru/20251224/zaharova-2064210000.html
Захарова рассказала о праздновании юбилея
Захарова рассказала о праздновании юбилея - РИА Новости, 24.12.2025
Захарова рассказала о праздновании юбилея
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что начала праздновать свой 50-летний юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы "Песни РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T01:08:00+03:00
2025-12-24T01:08:00+03:00
2025-12-24T01:08:00+03:00
общество
россия
мария захарова
андрей малахов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064179295_0:97:3121:1853_1920x0_80_0_0_88214295d1b12b2b0bcafef322574452.jpg
https://ria.ru/20251223/zaharova-2064189530.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064179295_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d30bd8cc72631f76677738f32d0696f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мария захарова, андрей малахов
Общество, Россия, Мария Захарова, Андрей Малахов
Захарова рассказала о праздновании юбилея
Захарова отпраздновала юбилей на записи выпуска "Песни от всей души"