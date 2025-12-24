Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о праздновании юбилея - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/zaharova-2064210000.html
Захарова рассказала о праздновании юбилея
Захарова рассказала о праздновании юбилея - РИА Новости, 24.12.2025
Захарова рассказала о праздновании юбилея
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что начала праздновать свой 50-летний юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы "Песни РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T01:08:00+03:00
2025-12-24T01:08:00+03:00
общество
россия
мария захарова
андрей малахов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064179295_0:97:3121:1853_1920x0_80_0_0_88214295d1b12b2b0bcafef322574452.jpg
https://ria.ru/20251223/zaharova-2064189530.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064179295_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d30bd8cc72631f76677738f32d0696f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мария захарова, андрей малахов
Общество, Россия, Мария Захарова, Андрей Малахов
Захарова рассказала о праздновании юбилея

Захарова отпраздновала юбилей на записи выпуска "Песни от всей души"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что начала праздновать свой 50-летний юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы "Песни от всей души".
"Кто бы мне сказал, как начнется этот День! Он наступил во время записи январского выпуска "Песни от всей души" с Андреем Малаховым, где пели песни, в том числе и мои", - написала Захарова в своем Telegram-канале, приложив видео со съемок передачи, на котором гости исполняют песню "Пусть бегут неуклюже" из мультфильма "Чебурашка", поздравляя представителя МИД с днем рождения.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Захарова представила клип на песню о матерях, потерявших сыновей
Вчера, 20:38
 
ОбществоРоссияМария ЗахароваАндрей Малахов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала