Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве
Утром 21 июня представители Театра Моссовета сообщили, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни.
Утром 21 июня представители Театра Моссовета сообщили, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни.
24 июня в Театре Моссовета прошла церемония прощания. Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги.
24 июня в Театре Моссовета прошла церемония прощания. Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги.
По словам друга Талызиной Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
На фото: актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина на церемонии прощания.
По словам друга Талызиной Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
На фото: актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина на церемонии прощания.
За свою жизнь Талызина сыграла больше 130 киноролей, а 1985 году получила звание народной артистки РСФСР. Также ее награждали орденами Почета, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
На фото: актер Анатолий Васильев на церемонии прощания.
За свою жизнь Талызина сыграла больше 130 киноролей, а 1985 году получила звание народной артистки РСФСР. Также ее награждали орденами Почета, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
На фото: актер Анатолий Васильев на церемонии прощания.
В фойе театр устроил небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других.
На фото: режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания.
В фойе театр устроил небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других.
На фото: режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания.
Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.
Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.
После гражданской панихиды на основной сцене Театра Моссовета состоялось отпевание в храме Словущего.
На фото: председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин на церемонии прощания.
После гражданской панихиды на основной сцене Театра Моссовета состоялось отпевание в храме Словущего.
На фото: председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин на церемонии прощания.
Свои соболезнования также направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, белорусский лидер Александр Лукашенко, вице-премьер России Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли.
На фото: актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания.
Свои соболезнования также направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, белорусский лидер Александр Лукашенко, вице-премьер России Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли.
На фото: актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания.
Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.
Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.
Утром 21 июня представители Театра Моссовета сообщили, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни.
24 июня в Театре Моссовета прошла церемония прощания. Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги.
По словам друга Талызиной Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
На фото: актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина на церемонии прощания.
За свою жизнь Талызина сыграла больше 130 киноролей, а 1985 году получила звание народной артистки РСФСР. Также ее награждали орденами Почета, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
На фото: актер Анатолий Васильев на церемонии прощания.
В фойе театр устроил небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других.
На фото: режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания.
Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.
После гражданской панихиды на основной сцене Театра Моссовета состоялось отпевание в храме Словущего.
На фото: председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин на церемонии прощания.
Свои соболезнования также направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, белорусский лидер Александр Лукашенко, вице-премьер России Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли.
На фото: актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания.
Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.