Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище

В фойе театр устроил небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других.

На фото: режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания.