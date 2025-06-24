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Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 24.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:49 24.06.2025 (обновлено: 15:50 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/moskva-2025119983.html
Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище
Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 24.06.2025
Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище
Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:49:00+03:00
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культура
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валерий баринов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Утром 21 июня в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина скончалась на 91-м году жизни. Как ранее сообщил РИА Новости близкий друг актрисы Владек Дарман, причиной смерти Талызиной стала продолжительная болезнь. Церемония прощания прошла в Театре Моссовета во вторник. Проститься с актрисой пришли сотни людей - близкие, друзья, почитатели её таланта и коллеги по сцене. Среди них худрук театра Евгений Марчелли, заслуженный артист РФ Александр Яцко, народные артисты России Владимир Сулимов и Валерий Баринов, заслуженные артистки РФ Ольга Анохина и Любовь Руденко, актер Станислав Бондаренко, режиссер Игорь Яцко, писатель Олег Рой и другие. Гроб с телом артистки вынесли из здания театра под бурные овации и крики "Браво!". Аплодисменты не смолкали несколько минут. Траурные венки направили министерство культуры РФ, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра Сатиры и Театра Моссовета, Департамент культуры Москвы, ГИТИС, Союз кинематографистов РФ и другие. Отпевание состоялось в храме Воскресения Словущего. Тело великой актрисы предано земле на 25-м участке Ваганьковского кладбища - в семейном месте захоронения. Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Могила Валентины Талызиной на Ваганьковском кладбище
Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости
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россия, москва, омск, валентина талызина, евгений марчелли, валерий баринов, департамент культуры, гитис
Культура, Россия, Москва, Омск, Валентина Талызина, Евгений Марчелли, Валерий Баринов, Департамент культуры, ГИТИС
Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище

Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Утром 21 июня в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина скончалась на 91-м году жизни. Как ранее сообщил РИА Новости близкий друг актрисы Владек Дарман, причиной смерти Талызиной стала продолжительная болезнь.
"Талант эпохи". В Москве простились с Валентиной Талызиной
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Утром 21 июня представители Театра Моссовета сообщили, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни.

Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной

Утром 21 июня представители Театра Моссовета сообщили, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

24 июня в Театре Моссовета прошла церемония прощания. Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги.

Родственники на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной в Театре Моссовета

24 июня в Театре Моссовета прошла церемония прощания. Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

По словам друга Талызиной Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

На фото: актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина на церемонии прощания.

Актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной в Театре Моссовета

По словам друга Талызиной Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

На фото: актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

За свою жизнь Талызина сыграла больше 130 киноролей, а 1985 году получила звание народной артистки РСФСР. Также ее награждали орденами Почета, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

На фото: актер Анатолий Васильев на церемонии прощания.

Актер Анатолий Васильев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной в Театре Моссовета

За свою жизнь Талызина сыграла больше 130 киноролей, а 1985 году получила звание народной артистки РСФСР. Также ее награждали орденами Почета, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

На фото: актер Анатолий Васильев на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В фойе театр устроил небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других.

На фото: режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания.

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной в Театре Моссовета

В фойе театр устроил небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других.

На фото: режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной в Театре Моссовета

Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После гражданской панихиды на основной сцене Театра Моссовета состоялось отпевание в храме Словущего.

На фото: председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин на церемонии прощания.

Председатель партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной в Театре Моссовета

После гражданской панихиды на основной сцене Театра Моссовета состоялось отпевание в храме Словущего.

На фото: председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Свои соболезнования также направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, белорусский лидер Александр Лукашенко, вице-премьер России Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли.

На фото: актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания.

Актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной

Свои соболезнования также направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, белорусский лидер Александр Лукашенко, вице-премьер России Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли.

На фото: актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.

Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной

Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 9

Утром 21 июня представители Театра Моссовета сообщили, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 9

24 июня в Театре Моссовета прошла церемония прощания. Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 9

По словам друга Талызиной Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

На фото: актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 9

За свою жизнь Талызина сыграла больше 130 киноролей, а 1985 году получила звание народной артистки РСФСР. Также ее награждали орденами Почета, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

На фото: актер Анатолий Васильев на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 9

В фойе театр устроил небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других.

На фото: режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 9

Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 9

После гражданской панихиды на основной сцене Театра Моссовета состоялось отпевание в храме Словущего.

На фото: председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 9

Свои соболезнования также направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, белорусский лидер Александр Лукашенко, вице-премьер России Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли.

На фото: актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 9

Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 9
Церемония прощания прошла в Театре Моссовета во вторник. Проститься с актрисой пришли сотни людей - близкие, друзья, почитатели её таланта и коллеги по сцене. Среди них худрук театра Евгений Марчелли, заслуженный артист РФ Александр Яцко, народные артисты России Владимир Сулимов и Валерий Баринов, заслуженные артистки РФ Ольга Анохина и Любовь Руденко, актер Станислав Бондаренко, режиссер Игорь Яцко, писатель Олег Рой и другие.
Гроб с телом артистки вынесли из здания театра под бурные овации и крики "Браво!". Аплодисменты не смолкали несколько минут.
Траурные венки направили министерство культуры РФ, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра Сатиры и Театра Моссовета, Департамент культуры Москвы, ГИТИС, Союз кинематографистов РФ и другие.
Отпевание состоялось в храме Воскресения Словущего. Тело великой актрисы предано земле на 25-м участке Ваганьковского кладбища - в семейном месте захоронения.
Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).
Сбор труппы театра им. Моссовета - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Топлес, психушка и мольбы к мужу: как Валентина Талызина ломала устои
23 июня, 12:14
 
КультураРоссияМоскваОмскВалентина ТалызинаЕвгений МарчеллиВалерий БариновДепартамент культурыГИТИС
 
 
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