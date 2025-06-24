"Талант эпохи". В Москве простились с Валентиной Талызиной

Утром 21 июня представители Театра Моссовета сообщили, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни.
Утром 21 июня представители Театра Моссовета сообщили, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни.
24 июня в Театре Моссовета прошла церемония прощания. Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги.
24 июня в Театре Моссовета прошла церемония прощания. Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги.
По словам друга Талызиной Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
На фото: актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина на церемонии прощания.
По словам друга Талызиной Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
На фото: актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина на церемонии прощания.
За свою жизнь Талызина сыграла больше 130 киноролей, а 1985 году получила звание народной артистки РСФСР. Также ее награждали орденами Почета, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
На фото: актер Анатолий Васильев на церемонии прощания.
За свою жизнь Талызина сыграла больше 130 киноролей, а 1985 году получила звание народной артистки РСФСР. Также ее награждали орденами Почета, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
На фото: актер Анатолий Васильев на церемонии прощания.
В фойе театр устроил небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других.
На фото: режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания.
В фойе театр устроил небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других.
На фото: режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания.
Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.
Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.
После гражданской панихиды на основной сцене Театра Моссовета состоялось отпевание в храме Словущего.
На фото: председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин на церемонии прощания.
После гражданской панихиды на основной сцене Театра Моссовета состоялось отпевание в храме Словущего.
На фото: председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин на церемонии прощания.
Свои соболезнования также направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, белорусский лидер Александр Лукашенко, вице-премьер России Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли.
На фото: актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания.
Свои соболезнования также направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, белорусский лидер Александр Лукашенко, вице-премьер России Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли.
На фото: актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания.
Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.
Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.