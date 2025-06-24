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"Талант эпохи". В Москве простились с Валентиной Талызиной - РИА Новости, 24.06.2025
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14:53 24.06.2025 (обновлено: 15:00 24.06.2025)
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"Талант эпохи". В Москве простились с Валентиной Талызиной
"Талант эпохи". В Москве простились с Валентиной Талызиной - РИА Новости, 24.06.2025
"Талант эпохи". В Москве простились с Валентиной Талызиной
РИА Новости, 24.06.2025
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фото, фото, валентина талызина, россия, культура
Фото, Валентина Талызина, Россия, Культура

"Талант эпохи". В Москве простились с Валентиной Талызиной

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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Утром 21 июня представители Театра Моссовета сообщили, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни.

Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной

Утром 21 июня представители Театра Моссовета сообщили, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

24 июня в Театре Моссовета прошла церемония прощания. Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги.

Родственники на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной в Театре Моссовета

24 июня в Театре Моссовета прошла церемония прощания. Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

По словам друга Талызиной Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

На фото: актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина на церемонии прощания.

Актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной в Театре Моссовета

По словам друга Талызиной Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

На фото: актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

За свою жизнь Талызина сыграла больше 130 киноролей, а 1985 году получила звание народной артистки РСФСР. Также ее награждали орденами Почета, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

На фото: актер Анатолий Васильев на церемонии прощания.

Актер Анатолий Васильев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной в Театре Моссовета

За свою жизнь Талызина сыграла больше 130 киноролей, а 1985 году получила звание народной артистки РСФСР. Также ее награждали орденами Почета, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

На фото: актер Анатолий Васильев на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В фойе театр устроил небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других.

На фото: режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания.

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной в Театре Моссовета

В фойе театр устроил небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других.

На фото: режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной в Театре Моссовета

Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После гражданской панихиды на основной сцене Театра Моссовета состоялось отпевание в храме Словущего.

На фото: председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин на церемонии прощания.

Председатель партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной в Театре Моссовета

После гражданской панихиды на основной сцене Театра Моссовета состоялось отпевание в храме Словущего.

На фото: председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Свои соболезнования также направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, белорусский лидер Александр Лукашенко, вице-премьер России Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли.

На фото: актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания.

Актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной

Свои соболезнования также направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, белорусский лидер Александр Лукашенко, вице-премьер России Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли.

На фото: актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.

Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной

Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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