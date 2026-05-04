Умерла заслуженная российская певица Галина Ненашева

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Заслуженная артистка России, певица Галина Ненашева умерла на 86-м году жизни, сообщил телеведущий Андрей Малахов.
"Сегодня пришла печальная весть - не стало легендарной певицы Галины Ненашевой. Ей было 85 лет", - написал Малахов в своем Telegram-канале.
"Заслуженная артистка России, лауреат "Песни года" и международных конкурсов, она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей", - добавил он.