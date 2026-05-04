22:51 04.05.2026
Умерла заслуженная российская певица Галина Ненашева

Заслуженная артистка России Галина Ненашева умерла на 86-м году жизни

  • Заслуженная артистка России, певица Галина Ненашева умерла на 86-м году жизни.
  • Андрей Малахов выразил соболезнования и отметил, что Ненашева оставила яркий след в истории отечественной эстрады.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Заслуженная артистка России, певица Галина Ненашева умерла на 86-м году жизни, сообщил телеведущий Андрей Малахов.
"Сегодня пришла печальная весть - не стало легендарной певицы Галины Ненашевой. Ей было 85 лет", - написал Малахов в своем Telegram-канале.
Малахов также выразил соболезнования, отметив, что Ненашева оставила яркий след в истории отечественной эстрады.
"Заслуженная артистка России, лауреат "Песни года" и международных конкурсов, она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей", - добавил он.
 
