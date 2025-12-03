https://ria.ru/20251203/vedenina-2059573671.html
В Череповце умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина
В Череповце умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина - РИА Новости, 03.12.2025
В Череповце умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина
Вдова нигерийского принца Наталья Веденина скончалась в Череповце, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 03.12.2025
РИА Новости: вдова нигерийского принца Наталья Веденина умерла в возрасте 60 лет
С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Вдова нигерийского принца Наталья Веденина скончалась в Череповце, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Веденина в 50 лет вышла замуж за нигерийского принца Габриэля Сегуна Аджайи. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы. В 2018 году принц умер в ночном клубе.
"Да, Наталья Веденина скончалась. Она похоронена на одном из кладбищ Череповца", - сказала собеседница агентства.
В среду телеведущий Андрей Малахов в шоу "Малахов" на "России 1" сообщил, что Веденина скончалась в возрасте 58 лет после продолжительной болезни. Незадолго до смерти ей провели ампутацию диабетической стопы, после чего начались осложнения.
В октябре 2018 года сообщалось, что уроженец Нигерии, 32-летний принц Габриэль Сегун Аджайи, который был женат на жительнице Вологодской области, скончался. Сообщалось, что нигериец умер в развлекательном клубе "Платина", его супруга заявляла, что у принца случился инфаркт. Посольство Нигерии в Москве проверяло эту информацию, следственные органы проводили проверку по факту смерти уроженца Нигерии.