В Череповце умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Вдова нигерийского принца Наталья Веденина скончалась в Череповце, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Веденина в 50 лет вышла замуж за нигерийского принца Габриэля Сегуна Аджайи. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы. В 2018 году принц умер в ночном клубе.

« "Да, Наталья Веденина скончалась. Она похоронена на одном из кладбищ Череповца", - сказала собеседница агентства.

В среду телеведущий Андрей Малахов в шоу "Малахов" на "России 1" сообщил, что Веденина скончалась в возрасте 58 лет после продолжительной болезни. Незадолго до смерти ей провели ампутацию диабетической стопы, после чего начались осложнения.