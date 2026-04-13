Захарова прокомментировала кадры с инцидентом между Макроном и его женой

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова со смехом назвала хуком справа прошлогодний инцидент между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит.

В мае прошлого года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.

"Хук справа. Мы не видели окончания этой драмы", - сказала со смехом Захарова ИС " Вести ", комментируя скандальные кадры.

В ответ на вопрос об этом инциденте дипломат с улыбкой поинтересовалась у ведущего Андрея Малахова, полагает ли он, что все остальное в чете Макронов нормально.