Захарова прокомментировала кадры с инцидентом между Макроном и его женой

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова со смехом назвала хуком справа прошлогодний инцидент между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит.
В мае прошлого года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
"Хук справа. Мы не видели окончания этой драмы", - сказала со смехом Захарова ИС "Вести", комментируя скандальные кадры.
В ответ на вопрос об этом инциденте дипломат с улыбкой поинтересовалась у ведущего Андрея Малахова, полагает ли он, что все остальное в чете Макронов нормально.
"Я, правда, всегда считаю, что дела семейные - это дела семейные ... А вот эти вещи карикатурные - это для (сатирического журнала - ред.) Charlie Hebdo", - заключила дипломат.
