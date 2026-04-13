Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала кадры с инцидентом между Макроном и его женой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 13.04.2026 (обновлено: 09:43 13.04.2026)
Захарова прокомментировала кадры с инцидентом между Макроном и его женой

Захарова назвала хуком справа инцидент между Макроном и его женой Брижит

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова со смехом назвала хуком справа прошлогодний инцидент между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит.
В мае прошлого года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
"Хук справа. Мы не видели окончания этой драмы", - сказала со смехом Захарова ИС "Вести", комментируя скандальные кадры.
В ответ на вопрос об этом инциденте дипломат с улыбкой поинтересовалась у ведущего Андрея Малахова, полагает ли он, что все остальное в чете Макронов нормально.
"Я, правда, всегда считаю, что дела семейные - это дела семейные ... А вот эти вещи карикатурные - это для (сатирического журнала - ред.) Charlie Hebdo", - заключила дипломат.
В миреФранцияРоссияВьетнамЭммануэль МакронМария ЗахароваАндрей Малахов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала