https://ria.ru/20250509/kontsert-2016128436.html

Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война"

Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война" - РИА Новости, 09.05.2025

Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война"

Все люди, собравшиеся на Концерте Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье", встали во время исполнения песни "Священная война", передает РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:21:00+03:00

2025-05-09T22:21:00+03:00

2025-05-09T22:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

юрий башмет

дарья златопольская

андрей малахов

зарядье

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576040471_0:128:2910:1765_1920x0_80_0_0_d46b26946c1ec06cb6dd966e66b6831c.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все люди, собравшиеся на Концерте Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье", встали во время исполнения песни "Священная война", передает корреспондент РИА Новости. Концерт Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье" прошел 9 мая под руководством маэстро Юрия Башмета. Ведущими выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Перед исполнением песни "Священная война" на сцену вышел народный артист РФ Константин Хабенский и прочитал стихотворение Роберта Рождественского "На Земле, безжалостно маленькой...". После Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр исполнили композицию "Священная война".

https://ria.ru/20250509/kreml-2016024053.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, юрий башмет, дарья златопольская, андрей малахов, зарядье, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне