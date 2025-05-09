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Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война"
Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война" - РИА Новости, 09.05.2025
Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война"
Все люди, собравшиеся на Концерте Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье", встали во время исполнения песни "Священная война", передает РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:21:00+03:00
2025-05-09T22:21:00+03:00
2025-05-09T22:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
юрий башмет
дарья златопольская
андрей малахов
зарядье
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все люди, собравшиеся на Концерте Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье", встали во время исполнения песни "Священная война", передает корреспондент РИА Новости. Концерт Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье" прошел 9 мая под руководством маэстро Юрия Башмета. Ведущими выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Перед исполнением песни "Священная война" на сцену вышел народный артист РФ Константин Хабенский и прочитал стихотворение Роберта Рождественского "На Земле, безжалостно маленькой...". После Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр исполнили композицию "Священная война".
https://ria.ru/20250509/kreml-2016024053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, юрий башмет, дарья златопольская, андрей малахов, зарядье, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Юрий Башмет, Дарья Златопольская, Андрей Малахов, Зарядье, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война"
Участники концерта у Кремля встали во время исполнения песни "Священная война"