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Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:21 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kontsert-2016128436.html
Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война"
Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война" - РИА Новости, 09.05.2025
Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война"
Все люди, собравшиеся на Концерте Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье", встали во время исполнения песни "Священная война", передает РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:21:00+03:00
2025-05-09T22:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
юрий башмет
дарья златопольская
андрей малахов
зарядье
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все люди, собравшиеся на Концерте Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье", встали во время исполнения песни "Священная война", передает корреспондент РИА Новости. Концерт Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье" прошел 9 мая под руководством маэстро Юрия Башмета. Ведущими выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Перед исполнением песни "Священная война" на сцену вышел народный артист РФ Константин Хабенский и прочитал стихотворение Роберта Рождественского "На Земле, безжалостно маленькой...". После Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр исполнили композицию "Священная война".
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россия, юрий башмет, дарья златопольская, андрей малахов, зарядье, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Юрий Башмет, Дарья Златопольская, Андрей Малахов, Зарядье, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война"

Участники концерта у Кремля встали во время исполнения песни "Священная война"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПарк "Зарядье" в Москве
Парк Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Парк "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все люди, собравшиеся на Концерте Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье", встали во время исполнения песни "Священная война", передает корреспондент РИА Новости.
Концерт Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье" прошел 9 мая под руководством маэстро Юрия Башмета. Ведущими выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
Перед исполнением песни "Священная война" на сцену вышел народный артист РФ Константин Хабенский и прочитал стихотворение Роберта Рождественского "На Земле, безжалостно маленькой...". После Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр исполнили композицию "Священная война".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЮрий БашметДарья ЗлатопольскаяАндрей МалаховЗарядьеСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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