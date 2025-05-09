https://ria.ru/20250509/pahmutova-2016137642.html

Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье"

Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье" - РИА Новости, 09.05.2025

Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье"

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова написала новую композицию "Спасибо, жизнь" к празднику 9 мая и представила ее на Концерте Победы в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:31:00+03:00

2025-05-09T23:31:00+03:00

2025-05-09T23:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

александра пахмутова

дарья златопольская

юрий башмет

зарядье

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова написала новую композицию "Спасибо, жизнь" к празднику 9 мая и представила ее на Концерте Победы в "Зарядье", передает корреспондент РИА Новости. Концерт Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье" прошел 9 мая под руководством маэстро Юрия Башмета. Ведущими выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов. "Александра Николаевна специально написала новую композицию. Сейчас на этой сцене Александра Николаевна Пахмутова - и премьера ее нового произведения с таким точным для сегодняшнего дня названием - "Спасибо, жизнь", - сказала Златопольская, приглашая композитора на сцену. Съемку и трансляцию концерта осуществил телеканал "Россия". Организатор концерта - Российское концертное агентство. Концерт прошел при поддержке мэрии Москвы.

https://ria.ru/20250509/zakharova-2016122394.html

https://ria.ru/20250509/kontsert-2016128436.html

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москва, александра пахмутова, дарья златопольская, юрий башмет, зарядье, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия