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Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье"
Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье" - РИА Новости, 09.05.2025
Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье"
Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова написала новую композицию "Спасибо, жизнь" к празднику 9 мая и представила ее на Концерте Победы в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:31:00+03:00
2025-05-09T23:31:00+03:00
2025-05-09T23:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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александра пахмутова
дарья златопольская
юрий башмет
зарядье
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова написала новую композицию "Спасибо, жизнь" к празднику 9 мая и представила ее на Концерте Победы в "Зарядье", передает корреспондент РИА Новости. Концерт Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье" прошел 9 мая под руководством маэстро Юрия Башмета. Ведущими выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов. "Александра Николаевна специально написала новую композицию. Сейчас на этой сцене Александра Николаевна Пахмутова - и премьера ее нового произведения с таким точным для сегодняшнего дня названием - "Спасибо, жизнь", - сказала Златопольская, приглашая композитора на сцену. Съемку и трансляцию концерта осуществил телеканал "Россия". Организатор концерта - Российское концертное агентство. Концерт прошел при поддержке мэрии Москвы.
https://ria.ru/20250509/zakharova-2016122394.html
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москва, александра пахмутова, дарья златопольская, юрий башмет, зарядье, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Александра Пахмутова, Дарья Златопольская, Юрий Башмет, Зарядье, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье"
Пахмутова представила композицию "Спасибо, жизнь" на концерте Победы в "Зарядье"