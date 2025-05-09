Рейтинг@Mail.ru
Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье" - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:31 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pahmutova-2016137642.html
Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье"
Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье" - РИА Новости, 09.05.2025
Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье"
Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова написала новую композицию "Спасибо, жизнь" к празднику 9 мая и представила ее на Концерте Победы в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:31:00+03:00
2025-05-09T23:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
александра пахмутова
дарья златопольская
юрий башмет
зарядье
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103678/25/1036782544_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_af0e13f21ad7e519e0ccaea473d133ab.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова написала новую композицию "Спасибо, жизнь" к празднику 9 мая и представила ее на Концерте Победы в "Зарядье", передает корреспондент РИА Новости. Концерт Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье" прошел 9 мая под руководством маэстро Юрия Башмета. Ведущими выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов. "Александра Николаевна специально написала новую композицию. Сейчас на этой сцене Александра Николаевна Пахмутова - и премьера ее нового произведения с таким точным для сегодняшнего дня названием - "Спасибо, жизнь", - сказала Златопольская, приглашая композитора на сцену. Съемку и трансляцию концерта осуществил телеканал "Россия". Организатор концерта - Российское концертное агентство. Концерт прошел при поддержке мэрии Москвы.
https://ria.ru/20250509/zakharova-2016122394.html
https://ria.ru/20250509/kontsert-2016128436.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103678/25/1036782544_197:0:2804:1955_1920x0_80_0_0_3fb67b782309a2a3eafd5a06e91e72a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, александра пахмутова, дарья златопольская, юрий башмет, зарядье, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Александра Пахмутова, Дарья Златопольская, Юрий Башмет, Зарядье, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Пахмутова представила новую композицию к 9 мая в "Зарядье"

Пахмутова представила композицию "Спасибо, жизнь" на концерте Победы в "Зарядье"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКомпозитор Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Композитор Александра Пахмутова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова написала новую композицию "Спасибо, жизнь" к празднику 9 мая и представила ее на Концерте Победы в "Зарядье", передает корреспондент РИА Новости.
Концерт Победы у Московского Кремля в Большом амфитеатре парка "Зарядье" прошел 9 мая под руководством маэстро Юрия Башмета. Ведущими выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
День Победы в центре Вены - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Жители Вены включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы
Вчера, 21:25
"Александра Николаевна специально написала новую композицию. Сейчас на этой сцене Александра Николаевна Пахмутова - и премьера ее нового произведения с таким точным для сегодняшнего дня названием - "Спасибо, жизнь", - сказала Златопольская, приглашая композитора на сцену.
Съемку и трансляцию концерта осуществил телеканал "Россия". Организатор концерта - Российское концертное агентство. Концерт прошел при поддержке мэрии Москвы.
Парк Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Зрители Концерта Победы в "Зарядье" встали во время песни "Священная война"
Вчера, 22:21
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваАлександра ПахмутоваДарья ЗлатопольскаяЮрий БашметЗарядье80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала