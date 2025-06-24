https://ria.ru/20250624/talyzina-2025081033.html

В Театре Моссовета простились с Валентиной Талызиной

В Театре Моссовета простились с Валентиной Талызиной - РИА Новости, 24.06.2025

В Театре Моссовета простились с Валентиной Талызиной

В Театре Моссовета прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:26:00+03:00

2025-06-24T13:26:00+03:00

2025-06-24T16:40:00+03:00

культура

россия

москва

рсфср

валентина талызина

евгений марчелли

андрей малахов

департамент культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994855414_0:0:2261:1272_1920x0_80_0_0_1eb782dfd1d7e7f8e2bf806a8645e2bf.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Театре Моссовета прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной, передает корреспондент РИА Новости. Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги. Среди них художественный руководитель театра Евгений Марчелли, народные артисты России Владимир Сулимов и Валерий Баринов, заслуженные артисты Александр Яцко, Ольга Анохина и Любовь Руденко, актер Станислав Бондаренко, режиссер Игорь Яцко, писатель Олег Рой. В фойе театра устроили небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других. Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.Гражданская панихида пройдет на основной сцене Театра Моссовета, затем состоится отпевание в храме Словущего, а после этого актрису похоронят на Ваганьковском кладбище. Валентина Талызина умерла 21 июня, ей было 90 лет. По словам ее близкого друга Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

https://ria.ru/20250122/talyzina-1994591123.html

россия

москва

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония прощания с Валентиной Талызиной в театре Моссовета в Москве Церемония прощания с Валентиной Талызиной проходит в театре Моссовета в Москве, передает корреспондент РИА Новости. О том, что народная артистка РСФСР скончалась на 91-м году жизни из-за продолжительной болезни, сообщалось в субботу. В фойе театра расположена небольшая фотовыставка памяти актрисы, где запечатлены некоторые ее роли в спектаклях. 2025-06-24T13:26 true PT0M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, рсфср, валентина талызина, евгений марчелли, андрей малахов, департамент культуры, гитис