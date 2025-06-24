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В Театре Моссовета простились с Валентиной Талызиной - РИА Новости, 24.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:26 24.06.2025 (обновлено: 16:40 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/talyzina-2025081033.html
В Театре Моссовета простились с Валентиной Талызиной
В Театре Моссовета простились с Валентиной Талызиной - РИА Новости, 24.06.2025
В Театре Моссовета простились с Валентиной Талызиной
В Театре Моссовета прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2025
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культура
россия
москва
рсфср
валентина талызина
евгений марчелли
андрей малахов
департамент культуры
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Театре Моссовета прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной, передает корреспондент РИА Новости. Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги. Среди них художественный руководитель театра Евгений Марчелли, народные артисты России Владимир Сулимов и Валерий Баринов, заслуженные артисты Александр Яцко, Ольга Анохина и Любовь Руденко, актер Станислав Бондаренко, режиссер Игорь Яцко, писатель Олег Рой. В фойе театра устроили небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других. Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.Гражданская панихида пройдет на основной сцене Театра Моссовета, затем состоится отпевание в храме Словущего, а после этого актрису похоронят на Ваганьковском кладбище. Валентина Талызина умерла 21 июня, ей было 90 лет. По словам ее близкого друга Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
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Церемония прощания с Валентиной Талызиной в театре Моссовета в Москве
Церемония прощания с Валентиной Талызиной проходит в театре Моссовета в Москве, передает корреспондент РИА Новости. О том, что народная артистка РСФСР скончалась на 91-м году жизни из-за продолжительной болезни, сообщалось в субботу. В фойе театра расположена небольшая фотовыставка памяти актрисы, где запечатлены некоторые ее роли в спектаклях.
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россия, москва, рсфср, валентина талызина, евгений марчелли, андрей малахов, департамент культуры, гитис
Культура, Россия, Москва, РСФСР, Валентина Талызина, Евгений Марчелли, Андрей Малахов, Департамент культуры, ГИТИС
В Театре Моссовета простились с Валентиной Талызиной

В Театре Моссовета закончилась церемония прощания с Валентиной Талызиной

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВалентина Талызина
Валентина Талызина - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Валентина Талызина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Театре Моссовета прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной, передает корреспондент РИА Новости.
Проститься с актрисой пришли близкие, друзья и коллеги. Среди них художественный руководитель театра Евгений Марчелли, народные артисты России Владимир Сулимов и Валерий Баринов, заслуженные артисты Александр Яцко, Ольга Анохина и Любовь Руденко, актер Станислав Бондаренко, режиссер Игорь Яцко, писатель Олег Рой.
В фойе театра устроили небольшую фотовыставку памяти Талызиной. На снимках она запечатлена в спектаклях "Мамаша Кураж и ее дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и других.
Траурные венки направили, в частности, Министерство культуры, телеведущий Андрей Малахов, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, департамент культуры Москвы и ГИТИС.
Актриса Валентина Талызина в роли Меропии Давыдовны Мурзавецкой в сцене из спектакля Волки и овцы - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Биография Валентины Талызиной
22 января, 01:53
Гражданская панихида пройдет на основной сцене Театра Моссовета, затем состоится отпевание в храме Словущего, а после этого актрису похоронят на Ваганьковском кладбище.
Валентина Талызина умерла 21 июня, ей было 90 лет. По словам ее близкого друга Владека Дармана, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Валентина Талызина и ее бессмертные героини
© РИА Новости / Вера Петрусова | Перейти в медиабанк

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

Актриса Валентина Талызина в спектакле Царствие земное в Театре Моссовета

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

© РИА Новости / Вера Петрусова
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1 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.

Актриса Валентина Талызина на юбилейном вечере, посвященном 100-летию Театра Моссовета

Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 9
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.

Валентина Талызина в сцене из фильма Зигзаг удачи

Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 9
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".

Актриса Валентина Талызина на творческом вечере Что нужно для чуда? в театре Геликон-опера

Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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4 из 9
© РИА Новости / Склезнев | Перейти в медиабанк

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.

Валентина Талызина в 1982 году

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.

© РИА Новости / Склезнев
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5 из 9
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.

Валентина Талызина на традиционном сборе труппы Московского академического театра имени Моссовета

Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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6 из 9
© Базелевс Продакшн (2007)

Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".

Кадр из фильма Ирония судьбы. Продолжение

Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".

© Базелевс Продакшн (2007)
7 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.

Актеры Евгений Евстигнеев и Валентина Талызина в главных ролях на съемках кинокомедии Зигзаг удачи

На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.

© РИА Новости
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8 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

Валентина Талызина в роли Анны Антоновны Атуевой в сцене из спектакля Свадьба Кречинского в Театре имени Моссовета

Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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9 из 9

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

© РИА Новости / Вера Петрусова
Перейти в медиабанк
1 из 9

Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 9

Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 9

Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
4 из 9

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.

© РИА Новости / Склезнев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".

© Базелевс Продакшн (2007)
7 из 9

На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 9

Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
КультураРоссияМоскваРСФСРВалентина ТалызинаЕвгений МарчеллиАндрей МалаховДепартамент культурыГИТИС
 
 
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