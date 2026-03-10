https://ria.ru/20260310/zatsepin-2079771043.html
Зацепин и Пахмутова вместе сыграли на юбилейном концерте в Большом театре
Народный артист России Александр Зацепин, которому во вторник исполнилось 100 лет, и народная артистка СССР Александра Пахмутова вместе сыграли "Песню про... РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Зацепин, которому во вторник исполнилось 100 лет, и народная артистка СССР Александра Пахмутова вместе сыграли "Песню про зайцев" из кинокартины "Бриллиантовая рука" на юбилейном вечере в Большом театре, передает корреспондент РИА Новости.
"За одним роялем две легенды: Александр Зацепин
- 100 (лет - ред.) и Александра Пахмутова
- 96 (лет - ред.)", - произнес ведущий мероприятия Андрей Малахов
.
Публика тепло встретила Пахмутову, ее выход на сцену сопровождался бурными аплодисментами, которые не смолкали несколько минут.
Вместе с композиторами известные произведения также исполнил российский пианист, победитель международного конкурса молодых музыкантов "Евровидение-2018" Иван Бессонов
.
"За другой рояль пригласим пианиста, которому 23 года, но это один из лучших пианистов нашей страны. Вот такая связь поколений", - сказал ведущий.
Зацепин 10 марта отмечает юбилей, ему исполняется 100 лет. В Большом театре
в его честь проходит юбилейный вечер "Век Зацепина". За свою жизнь он написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более, чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.