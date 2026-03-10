Зацепин и Пахмутова вместе сыграли на юбилейном концерте в Большом театре

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Зацепин, которому во вторник исполнилось 100 лет, и народная артистка СССР Александра Пахмутова вместе сыграли "Песню про зайцев" из кинокартины "Бриллиантовая рука" на юбилейном вечере в Большом театре, передает корреспондент РИА Новости.

Публика тепло встретила Пахмутову, ее выход на сцену сопровождался бурными аплодисментами, которые не смолкали несколько минут.

Вместе с композиторами известные произведения также исполнил российский пианист, победитель международного конкурса молодых музыкантов "Евровидение-2018" Иван Бессонов

"За другой рояль пригласим пианиста, которому 23 года, но это один из лучших пианистов нашей страны. Вот такая связь поколений", - сказал ведущий.