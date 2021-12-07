20:06 07.12.2021 (обновлено: 20:14 07.12.2021)
Куда поехать в отпуск зимой: топ лучших мест России для недорогого отдыха
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Запоминающийся зимний отдых зимой 2021-2022 годов можно организовать, не выезжая за границу. В последнее время увеличился спрос на путешествия по стране — в горы, к морю и туры на машине по историческим городам. Куда поехать в России, чтобы хорошо и недорого провести отпуск — в материале РИА Новости.
Куда поехать зимой в России
Перед поездкой стоит определиться — какой вид отдыха наиболее предпочтителен. В России много популярных среди туристов городов, горнолыжных курортов, горячих источников и мест для отдыха с детьми.
"Для зимнего путешествия по России можно выбрать, например, Карелию, озеро Байкал, Кольский полуостров и Горный Алтай, — говорит Калерия Волкова, сотрудница портала путешественников TravelAsk. — В Карелии можно прокатиться через сказочный зимний лес на собачьих упряжках, побывать в питомнике хаски, получить уроки езды. Также можно съездить на остров Кижи и в старинную карельскую деревню Кинерма. На Байкале будет интересно покататься на коньках по озеру и заночевать в палатках. На Кольском полуострове можно увидеть незабываемое северное сияние, а на Горном Алтае полюбоваться лебединым озером и голубыми озерами, которые пропадают летом. И заехать на горнолыжный курорт".
Экскурсии по городам России
Для зимнего отдыха часто выбирают Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Крым. Но красивых мест в России огромное количество, можно составить план путешествия на выходные, несколько дней или на весь отпуск.
Москва
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется возле храма Василия Блаженного в Москве
Девушка фотографируется возле храма Василия Блаженного в Москве
В столице много интересного помимо традиционного туристического минимума. Красная площадь, Московский Кремль, храм Василия Блаженного, ВДНХ — это само собой разумеющееся. А есть еще множество прекрасных музеев, десятки театральных сцен, бульвары и парки, наполненные зимними забавами и развлечениями, за пределами привычных маршрутов. Массу впечатлений принесет и посещение открытого бассейна "Чайка" в мороз, и круиз на теплоходе по Москве-реке, и канатная дорога на Воробьевых горах. Визит в усадьбу Деда Мороза, которая находится в районе станции метро "Кузьминки" — прекрасный подарок для ребенка. Большой плюс новогодних праздников в Москве - это многочисленные ярмарки и катки. Крупнейшие ледовые площадки находятся на ВДНХ и в парке Горького, но самая известная и всеми любимая - ГУМ-каток на Красной площади.
Санкт-Петербург
Солнечный день в Санкт-Петербурге
Вторая половина декабря в Санкт-Петербурге вся пронизана духом грядущих праздников. В городе открываются рождественские и новогодние ярмарки, книжные аллеи. Театры готовят особую предпраздничную программу. А Нева, скованная льдом, — отдельный "экспонат". Катков в Северной столице почти так же много, как и в Москве. Например, в Новой Голландии и в Севкабель Порту. Не стоит забывать и о традиционных достопримечательностях. В Эрмитаже каждые несколько месяцев проходят новые выставки, можно подняться на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы посмотреть сверху на заснеженный город, или посетить музей Фаберже.
Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие ретро-городка "Кремлевский огонёк" в Казани
Открытие ретро-городка "Кремлевский огонёк" в Казани
В первых числах декабря на улицах здесь появляются елки, иллюминация, катки, ледяные горки, шумные ярмарки. На Кремлевской набережной заливают каток длиной более километра — это одна из самых протяженных подобных площадок в Европе. Лыжными трассами изрезан Горкинско-Ометьевский лес. Кроме того, недалеко от города находятся сразу несколько горнолыжных курортов. Самый популярный и новый — "Свияжские холмы". Также можно посетить музей современного искусства или новое здание Национальной библиотеки Республики Татарстан. Из ее панорамных окон открывается отличный вид на заснеженную реку Казанка.
Калининград
Зимние виды Калининграда
В Калининграде зимой можно покататься на коньках по льду живописных озер — Верхнему, Нижнему, Поплавку или озеру Тихому в Светлогорске. От погоды не зависит работа искусственных катков, которые открыты с середины ноября по апрель. Также можно посетить и культурные места, например, Музей Мирового океана, Музей янтаря, Историко-художественный музей, Фридландские ворота и Музей изобразительных искусств, расположенный в здании бывшей биржи Кенигсберга. В начале зимы притягивают туристов рождественская ярмарка и фестиваль зимних напитков в Светлогорске.
Туристический отдых в горах и горнолыжные курорты
Горнолыжные курорты - неотъемлемая часть зимнего отдыха для тех, кто предпочитает активный образ жизни.
Архыз
В декабре в Карачаево-Черкесии открывается горнолыжный сезон. Помимо катания на лыжах и сноубордах в Архызе много развлекательных программ. Традиционным стал спуск на лыжах Дедов Морозов и Снегурочек. Присоединиться к нему могут все желающие, главное — чтобы был костюм. Местные гиды предлагают экскурсии в обсерваторию, а при хорошей погоде — поездки к старинным храмам. Можно прогуляться к Баритовой пещере, сходить к развалинам древних сторожевых башен, посетить несколько водопадов, расположенных недалеко от поселка.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии
Адыгея
Отдых в Адыгее зимой обычно связан с катаниями на лыжах и сноубордах, горнолыжный сезон открывается в декабре и длится до апреля. К нему хозяева курортов и спортивных центров готовят много мероприятий. Работают банные площадки, где проводят мастер-классы по парению с вениками, и площадки для барбекю на склоне хребта Азиш-Тау.
К концу декабря все отели уже оформлены к праздникам. Голубое озеро рядом с большим горнолыжным комплексом "Терем у реки" замерзает и превращается в каток.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Майкопском районе в республике Адыгея
Отдыхающие в Майкопском районе в республике Адыгея
Домбай
Курорт в Карачаево-Черкесской республике зимой популярен у лыжников и сноубордистов, а летом — у туристов и альпинистов. Чистейший воздух, заснеженные вершины, сосновые и пихтовые леса, горные реки, виды на Эльбрус — все это доступно круглый год. На Домбае 12 трасс разной сложности общей длиной 25 км, пять очередей подъемников.
Недалеко от деревни находится живописное ущелье Гоначхир, рядом - Русская поляна, откуда можно увидеть величественные панорамы гор. Кроме того, местные гиды организуют экскурсии в Тебердинский заповедник.
Красная поляна
Красная Поляна в Сочи считается российским Куршевелем. В середине декабря открывается лыжный сезон. Снег идет почти ежедневно, температура опускается до минус 3-5 градусов. Из-за метелей видимость на склонах не всегда хорошая. Здесь можно прокатиться на ватрушке и в кабинах подъемников. В это время открыта резиденция Деда Мороза со Снегурочкой. С детьми можно посетить ферму северных оленей, покормить и погладить животных.
Начало горнолыжного сезона в Сочи
Шерегеш
Шерегеш — это горнолыжный комплекс в Кемеровской области, имеющий более 23 км трасс, 17 подъемников разных типов, полсотни гостиниц и отелей различного уровня. Основным развлечением зимой здесь является катание на лыжах или сноуборде. Лучшим временем для поездки в Шерегеш считается вторая половина февраля — начало марта, когда солнце уже светит по-весеннему ярко, а снежный покров на склонах остается плотным. Отдых на курорте Шерегеш зимой — это также нашумевший Grelka Fest — массовый спуск с горы в купальниках.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области
Отдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области
Чегет
Знаменитый горный массив Кавказа Чегет в Кабардино-Балкарии, расположенный в 5 км от самой высокой точки нашей страны и Европы — Эльбруса, ежегодно привлекает множество туристов — тех, кто любит скалолазание и горные лыжи. Горнолыжный сезон на Чегете длится с ноября по май. Местные трассы одни из самых сложных в России. Перепад высот на них часто превышает километр. На протяжении маршрутов встречаются самые разнообразные препятствия — нерасчищенные местности, деревья. Трасса имитирует реальный спуск. Этот курорт — выбор любителей экстремального зимнего отдыха.
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкСноубордист скатывается с горы Чегет в Кабардино-Балкарии
Сноубордист скатывается с горы Чегет в Кабардино-Балкарии
Ай-Петри
Самым желанным местом зимнего отдыха в Крыму является Ай-Петри. Именно здесь ежедневно собираются тысячи людей, чтобы покататься на лыжах, санках и тюбингах или просто посмотреть на настоящую зимнюю сказку. Главная достопримечательность - канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри". По ней менее чем за 15 минут можно подняться на высоту 1153 метров, откуда открываются потрясающие виды на Южный берег Крыма.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКанатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" в Крыму
Канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" в Крыму
Горячие источники
Купание в горячем источнике — интересный вариант зимнего отдыха. Самые известные термальные источники в России находятся в горах Кавказа и на Камчатке.
11 ноября 2020, 08:00ТуризмОт Крыма до Камчатки: лучшие термальные курорты России
Краснодарский край
В XIX веке императорская семья приезжала на лечение в "Горячий ключ". Сейчас там есть более 15 скважин с сероводородом, хлоридом натрия, щелочной солью и йодобромной водой, также открыты 10 санаториев. Местный климат способствует лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, сферы гинекологии, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, а также аллергический реакций. Курорты расположены в горах, поэтому людям с астмой и поллинозом намного легче дышать здесь.
Адыгея
В Адыгее — одном из самых маленьких субъектов страны — за несколько дней можно увидеть альпийские луга, водопады, резные гранитные каньоны. Отдых в Адыгее в 2021 году в основном связан с горами. Эксперты ЮНЕСКО включили их в список всемирного наследия. В этих горах и расположены термальные источники. Они входят в лечебные комплексы, а также рекомендуются для снятия стресса и расслабления мышц при активных физических нагрузках.
26 октября, 08:00ТуризмРозовые горы и пещерный Будда: что посмотреть в Адыгее
Ставропольский край
Ставропольский край с древних времен пользовался особым вниманием туристов благодаря термальным источникам. Вода в купальнях отличается уникальным составом. Сегодня практически все зоны с горячими водами расположены на территории баз отдыха. Все они работают круглый год. Термальные источники села Казьминское, находящиеся в 80 км от Ставрополя, посещают люди с разными проблемами — астма, болезни опорно-двигательной системы и другие. Горячая вода из источника искусственно охлаждается до 45 градусов. Целебная жидкость наполнена большим количеством йода, кремниевой кислоты, брома и ортоборной кислоты. Еще один термальный курорт "Беловский" расположен вблизи хутора Беловского в Ставропольском крае.
Горячие сероводородные источники в Пятигорске
Тюмень
Круглый год туристы посещают местные центры отдыха с горячими источниками, курорты (такие как "Верхний бор" или "ЛетоЛето") популярны осенью и зимой. Вода при температуре около 40 градусов насыщена бромом, кальцием, магнием, хлором. Это особенно полезно для людей с патологиями нервной и сердечно-сосудистой системы.
Море
Для ценителей моря, которые считают его не только местом для купания, в России есть масса вариантов, как провести зимний отпуск.
Краснодарский край
В несезон на курортах Краснодарского края нет летней суеты, есть только пляж и море. Легче всего оценить гармонию природы в дендрарии, тисо-самшитовой роще и на Агурских водопадах. Немногочисленные отдыхающие приезжают оздоровиться, посмотреть парки, дворцы, отправиться к водопадам или в горы — достопримечательностей достаточно. В Черном море зимой наберутся смелости искупаться только любители острых ощущений. Большинство гостей предпочитают бассейны. Например, в аквапарке "Аквалоо" их наполняют морской водой.
Девушка на берегу моря в Сочи
Температура в январе и феврале на российском черноморском побережье может достигать 15 - 17 градусов. Так что вполне реально встретить Новый год без снега. Особенно в Сочи. Зимой сюда часто едут, чтобы поправить здоровье. Некоторые санатории работают круглогодично, и зимой всё равно доступно лечение морской солью и водой, а также минеральными источниками. При этом цены могут быть на 50 процентов ниже, чем летом.
Съездить можно в Адлер, Сочи, на Роза Хутор, в Анапу, в Геленджик, в Новороссийск.
С детьми один день стоит посвятить "Сочи-парку", там много горок, колесо обозрения. В Олимпийский парк можно заглянуть вечером (его можно найти по яркой подсветке) и насладиться зрелищем фонтанов.
Крым
Крым традиционно воспринимают как направление для летнего отдыха или поездок поздней весной и ранней осенью. Зимой сюда едут обычно те, кто рассчитывает на спокойный отдых. А посмотреть там есть что. Например, в окрестностях Ялты, по дороге на гору Ай-Петри, находится водопад Учан-Су, достигающий в высоту почти 100 м. Популярностью пользуются пещеры на Чатыр-Даг, хорошо оборудованные для посещения - в них есть спуски, осветительные приборы. Увидеть красоту природы можно в любое время года в Никитском ботаническом саду. В Феодосии находится галерея Ивана Айвазовского, а также многочисленные дворцы, в том числе и любимая резиденция семьи Николая II — Ливадийский дворец.
Зимой погода в Крыму достаточно мягкая и теплая, снега почти нет. Температура воды в море — 7-10 градусов. Но можно отправиться на каяках в экспедицию или побывать на пешей экскурсии в горах.
Повседневная жизнь в Ялте
Красивые места природы
До некоторых топовых живописных мест в России можно доехать на машине, до других придется лететь на самолете или неделю ехать на поезде.
Камчатка
7 января 2020, 08:00ТуризмКак дешево путешествовать по Камчатке зимой
Зима на Камчатке не заканчивается даже в апреле. У туристов есть возможность исследовать полуостров, катаясь на снегоходах и собачьих упряжках. Спуститься на лыжах или сноуборде по склону вулкана, а потом провести время на горячих источниках.
Несмотря на то, что слой снега у подножия гор и вулканов достигает 2-2,5 метра, на побережье Тихого океана его почти нет. Его попросту сдувают сильные ветры. Океан зимой не замерзает, поэтому здесь можно увидеть знаменитые пляжи с черным вулканическим песком или заняться зимним серфингом.
На побережье океана зимой есть много развлечений:
Регионы России. Камчатка
- —поездки на снегоходах и снегоходных санях по самым красивым местам полуострова;
- —купание в термальных источниках "Зеленовские озерки";
- —горнолыжный отдых на курортах в окрестностях Петропавловска-Камчатского;
- —зимний серфинг на Халактырском пляже с черным песком на побережье Тихого океана;
- —полеты на вертолете к знаменитым вулканам Камчатки — Горелому и Мутновскому, а также к памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО — Ходуткинским термальным источникам;
- —экскурсии в музеи к главным достопримечательностям Петропавловска-Камчатского.
Ни одно зимнее путешествие на Камчатку не обходится без посещения рыбного рынка и сувенирных магазинов. Камчатская рыба — лучший презент с полуострова.
Алтай
Горный Алтай
Горы Алтая зимой сравнивают со швейцарскими Альпами.
"Моя рекомендация — Горный Алтай. Кто-то приезжает на зимний Алтай за фрирайдом и нетронутым пухляком, кто-то —в поисках лучшего фотоспорта на Чуйском тракте, а кто-то надеется окунуться в голубые озера, — рассказывает Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications, автор блога о путешествиях. - Каждый год с первыми заморозками Катунь мелеет и обнажает живописные озера с чистейшей водой, которая играет оттенками лазури в зависимости от освещения. Появляясь из толщи реки всего на несколько холодных месяцев, уже к апрелю озера исчезают, поэтому увидеть их во всей красе удается не всегда".
По словам Владимира Виноградова, Алтай дает возможность восстановить силы и пройти ряд уникальных процедур. В первую очередь, пантотерапию. Пантовые ванны с вытяжкой из молодых рогов марала — одно из самых действенных средств восстановления организма, а также простой и очень приятный способ снять стресс и усталость. Его омолаживающий, тонизирующий и регенерирующий эффекты известны далеко за пределами Алтая, поэтому спрос на процедуры высок.
Здесь много горнолыжных комплексов, самые протяженные трассы — на Телецком озере. Особенной популярностью пользуются "Бирюзовая Катунь", "Благодать", "Манжерок", "Горыня". Спуски по заснеженным склонам на лыжах и сноуборде, экстремальная езда на снегоходах, зимняя рыбалка и охота, аквапарки, собачьи упряжки, насыщенная экскурсионная программа, - все это часть зимнего Алтая.
Байкал
Байкал в зимнее время привлекает туристов природными достопримечательностями, музеями, активными видами спорта, прогулками по чистейшему льду озера, яркими эмоциями и возможностью сделать впечатляющие фото.
В Иркутске можно отдохнуть от длительного перелета, посетить 130-й квартал, сходить в музеи. Любителям горнолыжного спорта наверняка понравится гора Соболиная в Байкальске, так как именно здесь находятся лучшие горнолыжные трассы во всей области.
Остров Ольхон — место с богатыми шаманскими традициями и первозданной природой. Поселок Хужир, который расположен на острове, только в начале 2000-х был электрифицирован.
Карелия
Зима в Карелии
Горнолыжные курорты Карелии привлекают комфортными условиями проживания, оборудованными склонами и трассами для спуска разной сложности и протяженности. При температуре воздуха днем минус 20 градусов здесь безветренно и морозно, снежный покров достигает 1,5 метра толщиной. Это отличное место отдыха в России в феврале для новичков и профессионалов. Помимо лыж в Карелии можно покататься на сноубордах, собачьих упряжках или спуститься на снегоходе. Также доступны увлекательные экскурсии, зимняя рыбалка и охота.
Стоит посмотреть и знаменитый памятник деревянного зодчества — музей-заповедник Кижи. На территории собраны сооружения XVIII—XIX вв, знакомящие с культурой народов Заонежья. Живописные мраморные скалы парка "Рускеала" стремятся увидеть многие путешественники. Этот каньон появился во времена добычи мрамора по приказу Екатерины II.
На островах в Ладожском озере находится Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Круглый год можно посещать водопад Кивач, расположенный в одноименном заповеднике.
"Карелия — зимняя сказка. Это направление будет интересно любителям активного отдыха на природе, искателям новых впечатлений и приключений. Людям, которые интересуются историей, этнографам и краеведам, а также поклонникам гастрономических туров и коллекционерам старинных рецептов. Паломникам будут интересны старинные действующие православные монастыри, а эзотерикам – “места силы” и тайны, которые бережно сохранила эта древняя земля", — рассказывает Анна Багирова, сотрудник системы туризма Можайка.ру.
Ямал
© Валерий Мельников
Погонщики оленей у стелы "66 параллель"
Во время поездки на Ямал туристов ждет экспедиция за Полярный круг для знакомства с коренными народами Севера. Столица Ямала является единственным городом на Земле, находящимся на широте Северного круга. Эту уникальность Салехарда знаменует стела "66 параллель". Она состоит из двух пирамид, которые разделены дугой. В Салехарде можно посмотреть на "мертвую дорогу". Ее прокладывали заключенные более 65 лет назад от Полярного Урала до Енисея. Участок пути, который называют "мертвым", был достроен, но в эксплуатацию его не ввели.
В Салехарде до сих пор находят останки мамонтов. В окрестностях, где установлен памятник этим вымершим животным, обнаружили мамонтенка Любу. Ее останки можно увидеть в музее имени И. С. Шемановского. Фотографы и любители магической красоты едут в Салехард поймать северное сияние. Чаще всего его можно увидеть осенью и зимой, но вспышки случаются в конце лета и в начале весны.
Кольский полуостров
Северное сияние в Мурманске
Зимой сюда стремятся горнолыжники, поэтому что Хибины - крупнейший горный массив на полуострове - круглогодично предоставляют условия для туристов. Вокруг Кировска расположены несколько горнолыжных курортов и комплексов. Они подойдут как для новичков, так и для профессионалов в сфере зимнего спорта.
Мурманск рекомендован к посещению именно зимой. В декабре — январе здесь можно наблюдать полярную ночь с северным сиянием. В ожидании этого чуда света, туристы могут осмотреть местные достопримечательности. В городе много памятников воинам и морякам. Любителей культурного досуга могу заинтересовать кафедральный собор, Краеведческий музей и областной художественный музей.
Рыбалка
Российские реки одни из самых богатых в мире по запасам рыбы. Легким на подъем любителям закинуть удочку зима дает новые возможности.
11 февраля 2020, 08:00ТуризмПять идей для экстремальных путешествий по России
Астраханская область
Несмотря на теплый по меркам России климат, в Астраханской области практикуется подледная рыбалка. Условно регион разделяется два направления — дельта Волги (участок, напоминающий треугольник из протоков и рек до Каспия) и Волго-Ахтуба (участок от Харабалей до города, где эти две реки образуют долину из ериков, рукавов и протоков). На Куйбышевском водохранилище ловят судака, щуку, окуня, карася, плотву, густеру, язя, сазана, голавля, леща, сома. Рыбалка здесь открыта круглый год. Однако желающим порыбачить не стоит забывать о том, что в регионе вводят ограничения на период нереста - всю зиму и до апреля.
Сахалин
Подледная рыбалка на озере
Рыбалка на острове — один из главных магнитов, который притягивает гостей. Особенности географического положения Сахалина, его природа, климат, — все это дает возможность для самых разных видов рыбалки: речной, озерной, морской. Здесь водится треска, минтай, камбала, терпуг, сима, горбуша, кета, кижуч, палтус, сельдь, навага, акула, скат. Ловят рыбу практически по всему побережью, однако чаще всего — в южной его части, где сливаются воды Охотского и Японского морей, а также на восточном побережье.
Алтай
Про местные водоемы ходит множество древних легенд и преданий — например, про царь-рыбу или огромного тайменя. На Телецком озере водятся таймень, телецкий сиг, сиг Правдина, хариус, ленок (ускуч), налим, елец, щука, окунь, лещ. Катунь – это крупнейшая горная река Алтая с ледяной водой и очень быстрым течением. Здесь обитают 28 видов рыб. Самые ценные — налим, таймень, хариус. Одним из популярных бесплатных для рыбной ловли озер является Алахинское. Это необычайно красивый водоем, окруженный живописными альпийскими лугами, находящийся на высоте 2000 метров.
Куда поехать с детьми
Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге
Беспроигрышный вариант в путешествиях зимой по России с детьми - это Великий Устюг. Отдых на родине Деда Мороза принесет много хороших впечатлений. В резиденции главного новогоднего персонажа можно подергать Деда за бороду, посмотреть театрализованные представления, поучаствовать в шумных играх, покататься на санях, порезвиться на аттракционах и насладиться экскурсиями по миру сказок.
Если ребенок постарше и умеет стоять на лыжах, можно сделать выбор в пользу горнолыжного курорта, чтобы активно отдохнуть и насладиться красивой природой. Например, Шерегеш в Кемеровской области, алтайская Белокуриха или Кировск в Мурманской области, где инфраструктура рассчитана на отдых с детьми.
Из городов центральной России можно посетить Кострому. Главная новогодняя достопримечательность — тематический парк по мотивам русских народных сказок "Берендеево царство". Если считается, что Дед Мороз живет в Устюге, то Снегурочка - в Костроме. Это её родной город. Недалеко находится Суздаль. В Суздальском кремле проходят елки и гуляния. Также съездить можно в Выборг и погулять по единственному в России пейзажному скальному парку "Монрепо". Излюбленным местом для российских туристов также стал Плес. Он считается по-настоящему новогодним городом. Дело в том, что в Плесе очень холодная и снежная зима, белым становится все, и пейзажи потрясающие. Этот город связан с русскими художниками, в первую очередь, с Исааком Левитаном. Город стоит на Волге, и в нем ощущается русский простор.
В Туле с детьми можно отправиться в музей "Тульский пряник" или посмотреть на коллекцию самоваров, побродить по местному кремлю.
© РИА Новости/Аврора . Артем ПавловЗнаменитые печатные Тульские пряники
© РИА Новости/Аврора . Артем Павлов
Знаменитые печатные Тульские пряники
Отели для отдыха
Тепло и уют — главные критерии выбора жилья для зимнего путешествия по России. В городах, кроме гостиниц, есть санатории, гостевые дома и хостелы, а также квартиры-апартаменты в аренду. Базы отдыха — это хороший вариант для активных туристов, например, любителей кататься на горных лыжах. В путешествиях на машине внимание нужно обращать на наличие парковки, желательно отапливаемой, чтобы машину не пришлось постоянно размораживать. Если поездка планируется на новогодние даты, лучше бронировать номера заранее.