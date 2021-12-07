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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211207/otdykh-1762625458.html
Куда поехать в отпуск зимой: топ лучших мест России для недорогого отдыха
Куда поехать зимой в России на отдых 2021-2022: лучшие места для отпуска
Куда поехать в отпуск зимой: топ лучших мест России для недорогого отдыха
Запоминающийся зимний отдых зимой 2021-2022 годов можно организовать, не выезжая за границу. В последнее время увеличился спрос на путешествия по стране — в... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T20:06
2021-12-07T20:14
туризм
общество
отдых
кострома
сахалин
курорты северного кавказа
эльбрус
туризм
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Запоминающийся зимний отдых зимой 2021-2022 годов можно организовать, не выезжая за границу. В последнее время увеличился спрос на путешествия по стране — в горы, к морю и туры на машине по историческим городам. Куда поехать в России, чтобы хорошо и недорого провести отпуск — в материале РИА Новости.Куда поехать зимой в РоссииПеред поездкой стоит определиться — какой вид отдыха наиболее предпочтителен. В России много популярных среди туристов городов, горнолыжных курортов, горячих источников и мест для отдыха с детьми.Экскурсии по городам РоссииДля зимнего отдыха часто выбирают Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Крым. Но красивых мест в России огромное количество, можно составить план путешествия на выходные, несколько дней или на весь отпуск.МоскваВ столице много интересного помимо традиционного туристического минимума. Красная площадь, Московский Кремль, храм Василия Блаженного, ВДНХ — это само собой разумеющееся. А есть еще множество прекрасных музеев, десятки театральных сцен, бульвары и парки, наполненные зимними забавами и развлечениями, за пределами привычных маршрутов. Массу впечатлений принесет и посещение открытого бассейна "Чайка" в мороз, и круиз на теплоходе по Москве-реке, и канатная дорога на Воробьевых горах. Визит в усадьбу Деда Мороза, которая находится в районе станции метро "Кузьминки" — прекрасный подарок для ребенка. Большой плюс новогодних праздников в Москве - это многочисленные ярмарки и катки. Крупнейшие ледовые площадки находятся на ВДНХ и в парке Горького, но самая известная и всеми любимая - ГУМ-каток на Красной площади.Санкт-ПетербургВторая половина декабря в Санкт-Петербурге вся пронизана духом грядущих праздников. В городе открываются рождественские и новогодние ярмарки, книжные аллеи. Театры готовят особую предпраздничную программу. А Нева, скованная льдом, — отдельный "экспонат". Катков в Северной столице почти так же много, как и в Москве. Например, в Новой Голландии и в Севкабель Порту. Не стоит забывать и о традиционных достопримечательностях. В Эрмитаже каждые несколько месяцев проходят новые выставки, можно подняться на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы посмотреть сверху на заснеженный город, или посетить музей Фаберже.КазаньВ первых числах декабря на улицах здесь появляются елки, иллюминация, катки, ледяные горки, шумные ярмарки. На Кремлевской набережной заливают каток длиной более километра — это одна из самых протяженных подобных площадок в Европе. Лыжными трассами изрезан Горкинско-Ометьевский лес. Кроме того, недалеко от города находятся сразу несколько горнолыжных курортов. Самый популярный и новый — "Свияжские холмы". Также можно посетить музей современного искусства или новое здание Национальной библиотеки Республики Татарстан. Из ее панорамных окон открывается отличный вид на заснеженную реку Казанка.КалининградВ Калининграде зимой можно покататься на коньках по льду живописных озер — Верхнему, Нижнему, Поплавку или озеру Тихому в Светлогорске. От погоды не зависит работа искусственных катков, которые открыты с середины ноября по апрель. Также можно посетить и культурные места, например, Музей Мирового океана, Музей янтаря, Историко-художественный музей, Фридландские ворота и Музей изобразительных искусств, расположенный в здании бывшей биржи Кенигсберга. В начале зимы притягивают туристов рождественская ярмарка и фестиваль зимних напитков в Светлогорске.Туристический отдых в горах и горнолыжные курортыГорнолыжные курорты - неотъемлемая часть зимнего отдыха для тех, кто предпочитает активный образ жизни.АрхызВ декабре в Карачаево-Черкесии открывается горнолыжный сезон. Помимо катания на лыжах и сноубордах в Архызе много развлекательных программ. Традиционным стал спуск на лыжах Дедов Морозов и Снегурочек. Присоединиться к нему могут все желающие, главное — чтобы был костюм. Местные гиды предлагают экскурсии в обсерваторию, а при хорошей погоде — поездки к старинным храмам. Можно прогуляться к Баритовой пещере, сходить к развалинам древних сторожевых башен, посетить несколько водопадов, расположенных недалеко от поселка.АдыгеяОтдых в Адыгее зимой обычно связан с катаниями на лыжах и сноубордах, горнолыжный сезон открывается в декабре и длится до апреля. К нему хозяева курортов и спортивных центров готовят много мероприятий. Работают банные площадки, где проводят мастер-классы по парению с вениками, и площадки для барбекю на склоне хребта Азиш-Тау.К концу декабря все отели уже оформлены к праздникам. Голубое озеро рядом с большим горнолыжным комплексом "Терем у реки" замерзает и превращается в каток.ДомбайКурорт в Карачаево-Черкесской республике зимой популярен у лыжников и сноубордистов, а летом — у туристов и альпинистов. Чистейший воздух, заснеженные вершины, сосновые и пихтовые леса, горные реки, виды на Эльбрус — все это доступно круглый год. На Домбае 12 трасс разной сложности общей длиной 25 км, пять очередей подъемников.Недалеко от деревни находится живописное ущелье Гоначхир, рядом - Русская поляна, откуда можно увидеть величественные панорамы гор. Кроме того, местные гиды организуют экскурсии в Тебердинский заповедник.Красная полянаКрасная Поляна в Сочи считается российским Куршевелем. В середине декабря открывается лыжный сезон. Снег идет почти ежедневно, температура опускается до минус 3-5 градусов. Из-за метелей видимость на склонах не всегда хорошая. Здесь можно прокатиться на ватрушке и в кабинах подъемников. В это время открыта резиденция Деда Мороза со Снегурочкой. С детьми можно посетить ферму северных оленей, покормить и погладить животных.ШерегешШерегеш — это горнолыжный комплекс в Кемеровской области, имеющий более 23 км трасс, 17 подъемников разных типов, полсотни гостиниц и отелей различного уровня. Основным развлечением зимой здесь является катание на лыжах или сноуборде. Лучшим временем для поездки в Шерегеш считается вторая половина февраля — начало марта, когда солнце уже светит по-весеннему ярко, а снежный покров на склонах остается плотным. Отдых на курорте Шерегеш зимой — это также нашумевший Grelka Fest — массовый спуск с горы в купальниках.ЧегетЗнаменитый горный массив Кавказа Чегет в Кабардино-Балкарии, расположенный в 5 км от самой высокой точки нашей страны и Европы — Эльбруса, ежегодно привлекает множество туристов — тех, кто любит скалолазание и горные лыжи. Горнолыжный сезон на Чегете длится с ноября по май. Местные трассы одни из самых сложных в России. Перепад высот на них часто превышает километр. На протяжении маршрутов встречаются самые разнообразные препятствия — нерасчищенные местности, деревья. Трасса имитирует реальный спуск. Этот курорт — выбор любителей экстремального зимнего отдыха.Ай-ПетриСамым желанным местом зимнего отдыха в Крыму является Ай-Петри. Именно здесь ежедневно собираются тысячи людей, чтобы покататься на лыжах, санках и тюбингах или просто посмотреть на настоящую зимнюю сказку. Главная достопримечательность - канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри". По ней менее чем за 15 минут можно подняться на высоту 1153 метров, откуда открываются потрясающие виды на Южный берег Крыма.Горячие источникиКупание в горячем источнике — интересный вариант зимнего отдыха. Самые известные термальные источники в России находятся в горах Кавказа и на Камчатке.Краснодарский крайВ XIX веке императорская семья приезжала на лечение в "Горячий ключ". Сейчас там есть более 15 скважин с сероводородом, хлоридом натрия, щелочной солью и йодобромной водой, также открыты 10 санаториев. Местный климат способствует лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, сферы гинекологии, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, а также аллергический реакций. Курорты расположены в горах, поэтому людям с астмой и поллинозом намного легче дышать здесь.АдыгеяВ Адыгее — одном из самых маленьких субъектов страны — за несколько дней можно увидеть альпийские луга, водопады, резные гранитные каньоны. Отдых в Адыгее в 2021 году в основном связан с горами. Эксперты ЮНЕСКО включили их в список всемирного наследия. В этих горах и расположены термальные источники. Они входят в лечебные комплексы, а также рекомендуются для снятия стресса и расслабления мышц при активных физических нагрузках.Ставропольский крайСтавропольский край с древних времен пользовался особым вниманием туристов благодаря термальным источникам. Вода в купальнях отличается уникальным составом. Сегодня практически все зоны с горячими водами расположены на территории баз отдыха. Все они работают круглый год. Термальные источники села Казьминское, находящиеся в 80 км от Ставрополя, посещают люди с разными проблемами — астма, болезни опорно-двигательной системы и другие. Горячая вода из источника искусственно охлаждается до 45 градусов. Целебная жидкость наполнена большим количеством йода, кремниевой кислоты, брома и ортоборной кислоты. Еще один термальный курорт "Беловский" расположен вблизи хутора Беловского в Ставропольском крае.ТюменьКруглый год туристы посещают местные центры отдыха с горячими источниками, курорты (такие как "Верхний бор" или "ЛетоЛето") популярны осенью и зимой. Вода при температуре около 40 градусов насыщена бромом, кальцием, магнием, хлором. Это особенно полезно для людей с патологиями нервной и сердечно-сосудистой системы.МореДля ценителей моря, которые считают его не только местом для купания, в России есть масса вариантов, как провести зимний отпуск.Краснодарский крайВ несезон на курортах Краснодарского края нет летней суеты, есть только пляж и море. Легче всего оценить гармонию природы в дендрарии, тисо-самшитовой роще и на Агурских водопадах. Немногочисленные отдыхающие приезжают оздоровиться, посмотреть парки, дворцы, отправиться к водопадам или в горы — достопримечательностей достаточно. ​​В Черном море зимой наберутся смелости искупаться только любители острых ощущений. Большинство гостей предпочитают бассейны. Например, в аквапарке "Аквалоо" их наполняют морской водой.Температура в январе и феврале на российском черноморском побережье может достигать 15 - 17 градусов. Так что вполне реально встретить Новый год без снега. Особенно в Сочи. Зимой сюда часто едут, чтобы поправить здоровье. Некоторые санатории работают круглогодично, и зимой всё равно доступно лечение морской солью и водой, а также минеральными источниками. При этом цены могут быть на 50 процентов ниже, чем летом.Съездить можно в Адлер, Сочи, на Роза Хутор, в Анапу, в Геленджик, в Новороссийск.С детьми один день стоит посвятить "Сочи-парку", там много горок, колесо обозрения. В Олимпийский парк можно заглянуть вечером (его можно найти по яркой подсветке) и насладиться зрелищем фонтанов.КрымКрым традиционно воспринимают как направление для летнего отдыха или поездок поздней весной и ранней осенью. Зимой сюда едут обычно те, кто рассчитывает на спокойный отдых. А посмотреть там есть что. Например, в окрестностях Ялты, по дороге на гору Ай-Петри, находится водопад Учан-Су, достигающий в высоту почти 100 м. Популярностью пользуются пещеры на Чатыр-Даг, хорошо оборудованные для посещения - в них есть спуски, осветительные приборы. Увидеть красоту природы можно в любое время года в Никитском ботаническом саду. В Феодосии находится галерея Ивана Айвазовского, а также многочисленные дворцы, в том числе и любимая резиденция семьи Николая II — Ливадийский дворец.Зимой погода в Крыму достаточно мягкая и теплая, снега почти нет. Температура воды в море — 7-10 градусов. Но можно отправиться на каяках в экспедицию или побывать на пешей экскурсии в горах.Красивые места природыДо некоторых топовых живописных мест в России можно доехать на машине, до других придется лететь на самолете или неделю ехать на поезде.КамчаткаЗима на Камчатке не заканчивается даже в апреле. У туристов есть возможность исследовать полуостров, катаясь на снегоходах и собачьих упряжках. Спуститься на лыжах или сноуборде по склону вулкана, а потом провести время на горячих источниках.Несмотря на то, что слой снега у подножия гор и вулканов достигает 2-2,5 метра, на побережье Тихого океана его почти нет. Его попросту сдувают сильные ветры. Океан зимой не замерзает, поэтому здесь можно увидеть знаменитые пляжи с черным вулканическим песком или заняться зимним серфингом.На побережье океана зимой есть много развлечений:Ни одно зимнее путешествие на Камчатку не обходится без посещения рыбного рынка и сувенирных магазинов. Камчатская рыба — лучший презент с полуострова.АлтайГоры Алтая зимой сравнивают со швейцарскими Альпами.По словам Владимира Виноградова, Алтай дает возможность восстановить силы и пройти ряд уникальных процедур. В первую очередь, пантотерапию. Пантовые ванны с вытяжкой из молодых рогов марала — одно из самых действенных средств восстановления организма, а также простой и очень приятный способ снять стресс и усталость. Его омолаживающий, тонизирующий и регенерирующий эффекты известны далеко за пределами Алтая, поэтому спрос на процедуры высок.Здесь много горнолыжных комплексов, самые протяженные трассы — на Телецком озере. Особенной популярностью пользуются "Бирюзовая Катунь", "Благодать", "Манжерок", "Горыня". Спуски по заснеженным склонам на лыжах и сноуборде, экстремальная езда на снегоходах, зимняя рыбалка и охота, аквапарки, собачьи упряжки, насыщенная экскурсионная программа, - все это часть зимнего Алтая.БайкалБайкал в зимнее время привлекает туристов природными достопримечательностями, музеями, активными видами спорта, прогулками по чистейшему льду озера, яркими эмоциями и возможностью сделать впечатляющие фото.В Иркутске можно отдохнуть от длительного перелета, посетить 130-й квартал, сходить в музеи. Любителям горнолыжного спорта наверняка понравится гора Соболиная в Байкальске, так как именно здесь находятся лучшие горнолыжные трассы во всей области.Остров Ольхон — место с богатыми шаманскими традициями и первозданной природой. Поселок Хужир, который расположен на острове, только в начале 2000-х был электрифицирован.КарелияГорнолыжные курорты Карелии привлекают комфортными условиями проживания, оборудованными склонами и трассами для спуска разной сложности и протяженности. При температуре воздуха днем минус 20 градусов здесь безветренно и морозно, снежный покров достигает 1,5 метра толщиной. Это отличное место отдыха в России в феврале для новичков и профессионалов. Помимо лыж в Карелии можно покататься на сноубордах, собачьих упряжках или спуститься на снегоходе. Также доступны увлекательные экскурсии, зимняя рыбалка и охота.Стоит посмотреть и знаменитый памятник деревянного зодчества — музей-заповедник Кижи. На территории собраны сооружения XVIII—XIX вв, знакомящие с культурой народов Заонежья. Живописные мраморные скалы парка "Рускеала" стремятся увидеть многие путешественники. Этот каньон появился во времена добычи мрамора по приказу Екатерины II.На островах в Ладожском озере находится Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Круглый год можно посещать водопад Кивач, расположенный в одноименном заповеднике.ЯмалВо время поездки на Ямал туристов ждет экспедиция за Полярный круг для знакомства с коренными народами Севера. Столица Ямала является единственным городом на Земле, находящимся на широте Северного круга. Эту уникальность Салехарда знаменует стела "66 параллель". Она состоит из двух пирамид, которые разделены дугой. В Салехарде можно посмотреть на "мертвую дорогу". Ее прокладывали заключенные более 65 лет назад от Полярного Урала до Енисея. Участок пути, который называют "мертвым", был достроен, но в эксплуатацию его не ввели.В Салехарде до сих пор находят останки мамонтов. В окрестностях, где установлен памятник этим вымершим животным, обнаружили мамонтенка Любу. Ее останки можно увидеть в музее имени И. С. Шемановского. Фотографы и любители магической красоты едут в Салехард поймать северное сияние. Чаще всего его можно увидеть осенью и зимой, но вспышки случаются в конце лета и в начале весны.Кольский полуостровЗимой сюда стремятся горнолыжники, поэтому что Хибины - крупнейший горный массив на полуострове - круглогодично предоставляют условия для туристов. Вокруг Кировска расположены несколько горнолыжных курортов и комплексов. Они подойдут как для новичков, так и для профессионалов в сфере зимнего спорта.Мурманск рекомендован к посещению именно зимой. В декабре — январе здесь можно наблюдать полярную ночь с северным сиянием. В ожидании этого чуда света, туристы могут осмотреть местные достопримечательности. В городе много памятников воинам и морякам. Любителей культурного досуга могу заинтересовать кафедральный собор, Краеведческий музей и областной художественный музей.РыбалкаРоссийские реки одни из самых богатых в мире по запасам рыбы. Легким на подъем любителям закинуть удочку зима дает новые возможности.Астраханская областьНесмотря на теплый по меркам России климат, в Астраханской области практикуется подледная рыбалка. Условно регион разделяется два направления — дельта Волги (участок, напоминающий треугольник из протоков и рек до Каспия) и Волго-Ахтуба (участок от Харабалей до города, где эти две реки образуют долину из ериков, рукавов и протоков). На Куйбышевском водохранилище ловят судака, щуку, окуня, карася, плотву, густеру, язя, сазана, голавля, леща, сома. Рыбалка здесь открыта круглый год. Однако желающим порыбачить не стоит забывать о том, что в регионе вводят ограничения на период нереста - всю зиму и до апреля.СахалинРыбалка на острове — один из главных магнитов, который притягивает гостей. Особенности географического положения Сахалина, его природа, климат, — все это дает возможность для самых разных видов рыбалки: речной, озерной, морской. Здесь водится треска, минтай, камбала, терпуг, сима, горбуша, кета, кижуч, палтус, сельдь, навага, акула, скат. Ловят рыбу практически по всему побережью, однако чаще всего — в южной его части, где сливаются воды Охотского и Японского морей, а также на восточном побережье.АлтайПро местные водоемы ходит множество древних легенд и преданий — например, про царь-рыбу или огромного тайменя. На Телецком озере водятся таймень, телецкий сиг, сиг Правдина, хариус, ленок (ускуч), налим, елец, щука, окунь, лещ. Катунь – это крупнейшая горная река Алтая с ледяной водой и очень быстрым течением. Здесь обитают 28 видов рыб. Самые ценные — налим, таймень, хариус. Одним из популярных бесплатных для рыбной ловли озер является Алахинское. Это необычайно красивый водоем, окруженный живописными альпийскими лугами, находящийся на высоте 2000 метров.Куда поехать с детьмиБеспроигрышный вариант в путешествиях зимой по России с детьми - это Великий Устюг. Отдых на родине Деда Мороза принесет много хороших впечатлений. В резиденции главного новогоднего персонажа можно подергать Деда за бороду, посмотреть театрализованные представления, поучаствовать в шумных играх, покататься на санях, порезвиться на аттракционах и насладиться экскурсиями по миру сказок.Если ребенок постарше и умеет стоять на лыжах, можно сделать выбор в пользу горнолыжного курорта, чтобы активно отдохнуть и насладиться красивой природой. Например, Шерегеш в Кемеровской области, алтайская Белокуриха или Кировск в Мурманской области, где инфраструктура рассчитана на отдых с детьми.Из городов центральной России можно посетить Кострому. Главная новогодняя достопримечательность — тематический парк по мотивам русских народных сказок "Берендеево царство". Если считается, что Дед Мороз живет в Устюге, то Снегурочка - в Костроме. Это её родной город. Недалеко находится Суздаль. В Суздальском кремле проходят елки и гуляния. Также съездить можно в Выборг и погулять по единственному в России пейзажному скальному парку "Монрепо". Излюбленным местом для российских туристов также стал Плес. Он считается по-настоящему новогодним городом. Дело в том, что в Плесе очень холодная и снежная зима, белым становится все, и пейзажи потрясающие. Этот город связан с русскими художниками, в первую очередь, с Исааком Левитаном. Город стоит на Волге, и в нем ощущается русский простор.В Туле с детьми можно отправиться в музей "Тульский пряник" или посмотреть на коллекцию самоваров, побродить по местному кремлю.Отели для отдыхаТепло и уют — главные критерии выбора жилья для зимнего путешествия по России. В городах, кроме гостиниц, есть санатории, гостевые дома и хостелы, а также квартиры-апартаменты в аренду. Базы отдыха — это хороший вариант для активных туристов, например, любителей кататься на горных лыжах. В путешествиях на машине внимание нужно обращать на наличие парковки, желательно отапливаемой, чтобы машину не пришлось постоянно размораживать. Если поездка планируется на новогодние даты, лучше бронировать номера заранее.
https://ria.ru/20211202/gornolyzhniki-1761846871.html
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общество, отдых, кострома, сахалин, курорты северного кавказа, эльбрус, туризм, курорт
20:06 07.12.2021 (обновлено: 20:14 07.12.2021)
 

Куда поехать в отпуск зимой: топ лучших мест России для недорогого отдыха

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкГорячие сероводородные источники в Пятигорске
Горячие сероводородные источники в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Запоминающийся зимний отдых зимой 2021-2022 годов можно организовать, не выезжая за границу. В последнее время увеличился спрос на путешествия по стране — в горы, к морю и туры на машине по историческим городам. Куда поехать в России, чтобы хорошо и недорого провести отпуск — в материале РИА Новости.

Куда поехать зимой в России

Перед поездкой стоит определиться — какой вид отдыха наиболее предпочтителен. В России много популярных среди туристов городов, горнолыжных курортов, горячих источников и мест для отдыха с детьми.
"Для зимнего путешествия по России можно выбрать, например, Карелию, озеро Байкал, Кольский полуостров и Горный Алтай, — говорит Калерия Волкова, сотрудница портала путешественников TravelAsk. — В Карелии можно прокатиться через сказочный зимний лес на собачьих упряжках, побывать в питомнике хаски, получить уроки езды. Также можно съездить на остров Кижи и в старинную карельскую деревню Кинерма. На Байкале будет интересно покататься на коньках по озеру и заночевать в палатках. На Кольском полуострове можно увидеть незабываемое северное сияние, а на Горном Алтае полюбоваться лебединым озером и голубыми озерами, которые пропадают летом. И заехать на горнолыжный курорт".

Экскурсии по городам России

Для зимнего отдыха часто выбирают Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Крым. Но красивых мест в России огромное количество, можно составить план путешествия на выходные, несколько дней или на весь отпуск.

Москва

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется возле храма Василия Блаженного в Москве
Девушка фотографируется возле храма Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка фотографируется возле храма Василия Блаженного в Москве
В столице много интересного помимо традиционного туристического минимума. Красная площадь, Московский Кремль, храм Василия Блаженного, ВДНХ — это само собой разумеющееся. А есть еще множество прекрасных музеев, десятки театральных сцен, бульвары и парки, наполненные зимними забавами и развлечениями, за пределами привычных маршрутов. Массу впечатлений принесет и посещение открытого бассейна "Чайка" в мороз, и круиз на теплоходе по Москве-реке, и канатная дорога на Воробьевых горах. Визит в усадьбу Деда Мороза, которая находится в районе станции метро "Кузьминки" — прекрасный подарок для ребенка. Большой плюс новогодних праздников в Москве - это многочисленные ярмарки и катки. Крупнейшие ледовые площадки находятся на ВДНХ и в парке Горького, но самая известная и всеми любимая - ГУМ-каток на Красной площади.

Санкт-Петербург

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСолнечный день в Санкт-Петербурге
Солнечный день в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Солнечный день в Санкт-Петербурге
Вторая половина декабря в Санкт-Петербурге вся пронизана духом грядущих праздников. В городе открываются рождественские и новогодние ярмарки, книжные аллеи. Театры готовят особую предпраздничную программу. А Нева, скованная льдом, — отдельный "экспонат". Катков в Северной столице почти так же много, как и в Москве. Например, в Новой Голландии и в Севкабель Порту. Не стоит забывать и о традиционных достопримечательностях. В Эрмитаже каждые несколько месяцев проходят новые выставки, можно подняться на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы посмотреть сверху на заснеженный город, или посетить музей Фаберже.

Казань

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие ретро-городка "Кремлевский огонёк" в Казани
Открытие ретро-городка Кремлевский огонёк в Казани - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Открытие ретро-городка "Кремлевский огонёк" в Казани
В первых числах декабря на улицах здесь появляются елки, иллюминация, катки, ледяные горки, шумные ярмарки. На Кремлевской набережной заливают каток длиной более километра — это одна из самых протяженных подобных площадок в Европе. Лыжными трассами изрезан Горкинско-Ометьевский лес. Кроме того, недалеко от города находятся сразу несколько горнолыжных курортов. Самый популярный и новый — "Свияжские холмы". Также можно посетить музей современного искусства или новое здание Национальной библиотеки Республики Татарстан. Из ее панорамных окон открывается отличный вид на заснеженную реку Казанка.

Калининград

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗимние виды Калининграда
Зимние виды Калининграда - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зимние виды Калининграда
В Калининграде зимой можно покататься на коньках по льду живописных озер — Верхнему, Нижнему, Поплавку или озеру Тихому в Светлогорске. От погоды не зависит работа искусственных катков, которые открыты с середины ноября по апрель. Также можно посетить и культурные места, например, Музей Мирового океана, Музей янтаря, Историко-художественный музей, Фридландские ворота и Музей изобразительных искусств, расположенный в здании бывшей биржи Кенигсберга. В начале зимы притягивают туристов рождественская ярмарка и фестиваль зимних напитков в Светлогорске.

Туристический отдых в горах и горнолыжные курорты

Горнолыжные курорты - неотъемлемая часть зимнего отдыха для тех, кто предпочитает активный образ жизни.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 18:30Туризм
От Крыма до Камчатки: полный список лучших горнолыжных курортов России

Архыз

В декабре в Карачаево-Черкесии открывается горнолыжный сезон. Помимо катания на лыжах и сноубордах в Архызе много развлекательных программ. Традиционным стал спуск на лыжах Дедов Морозов и Снегурочек. Присоединиться к нему могут все желающие, главное — чтобы был костюм. Местные гиды предлагают экскурсии в обсерваторию, а при хорошей погоде — поездки к старинным храмам. Можно прогуляться к Баритовой пещере, сходить к развалинам древних сторожевых башен, посетить несколько водопадов, расположенных недалеко от поселка.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии
Отдыхающие на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии

Адыгея

Отдых в Адыгее зимой обычно связан с катаниями на лыжах и сноубордах, горнолыжный сезон открывается в декабре и длится до апреля. К нему хозяева курортов и спортивных центров готовят много мероприятий. Работают банные площадки, где проводят мастер-классы по парению с вениками, и площадки для барбекю на склоне хребта Азиш-Тау.
К концу декабря все отели уже оформлены к праздникам. Голубое озеро рядом с большим горнолыжным комплексом "Терем у реки" замерзает и превращается в каток.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Майкопском районе в республике Адыгея
Отдыхающие в Майкопском районе в республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие в Майкопском районе в республике Адыгея

Домбай

Курорт в Карачаево-Черкесской республике зимой популярен у лыжников и сноубордистов, а летом — у туристов и альпинистов. Чистейший воздух, заснеженные вершины, сосновые и пихтовые леса, горные реки, виды на Эльбрус — все это доступно круглый год. На Домбае 12 трасс разной сложности общей длиной 25 км, пять очередей подъемников.
Недалеко от деревни находится живописное ущелье Гоначхир, рядом - Русская поляна, откуда можно увидеть величественные панорамы гор. Кроме того, местные гиды организуют экскурсии в Тебердинский заповедник.
© РИА Новости / Ольга КабановаДомбай
Домбай - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Домбай

Красная поляна

Красная Поляна в Сочи считается российским Куршевелем. В середине декабря открывается лыжный сезон. Снег идет почти ежедневно, температура опускается до минус 3-5 градусов. Из-за метелей видимость на склонах не всегда хорошая. Здесь можно прокатиться на ватрушке и в кабинах подъемников. В это время открыта резиденция Деда Мороза со Снегурочкой. С детьми можно посетить ферму северных оленей, покормить и погладить животных.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкНачало горнолыжного сезона в Сочи
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Начало горнолыжного сезона в Сочи

Шерегеш

Шерегеш — это горнолыжный комплекс в Кемеровской области, имеющий более 23 км трасс, 17 подъемников разных типов, полсотни гостиниц и отелей различного уровня. Основным развлечением зимой здесь является катание на лыжах или сноуборде. Лучшим временем для поездки в Шерегеш считается вторая половина февраля — начало марта, когда солнце уже светит по-весеннему ярко, а снежный покров на склонах остается плотным. Отдых на курорте Шерегеш зимой — это также нашумевший Grelka Fest — массовый спуск с горы в купальниках.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области
Отдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Отдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области

Чегет

Знаменитый горный массив Кавказа Чегет в Кабардино-Балкарии, расположенный в 5 км от самой высокой точки нашей страны и Европы — Эльбруса, ежегодно привлекает множество туристов — тех, кто любит скалолазание и горные лыжи. Горнолыжный сезон на Чегете длится с ноября по май. Местные трассы одни из самых сложных в России. Перепад высот на них часто превышает километр. На протяжении маршрутов встречаются самые разнообразные препятствия — нерасчищенные местности, деревья. Трасса имитирует реальный спуск. Этот курорт — выбор любителей экстремального зимнего отдыха.
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкСноубордист скатывается с горы Чегет в Кабардино-Балкарии
Сноубордист скатывается с горы Чегет в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Сноубордист скатывается с горы Чегет в Кабардино-Балкарии

Ай-Петри

Самым желанным местом зимнего отдыха в Крыму является Ай-Петри. Именно здесь ежедневно собираются тысячи людей, чтобы покататься на лыжах, санках и тюбингах или просто посмотреть на настоящую зимнюю сказку. Главная достопримечательность - канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри". По ней менее чем за 15 минут можно подняться на высоту 1153 метров, откуда открываются потрясающие виды на Южный берег Крыма.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКанатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" в Крыму
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" в Крыму

Горячие источники

Купание в горячем источнике — интересный вариант зимнего отдыха. Самые известные термальные источники в России находятся в горах Кавказа и на Камчатке.
Нарзанная галерея в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября 2020, 08:00Туризм
От Крыма до Камчатки: лучшие термальные курорты России

Краснодарский край

В XIX веке императорская семья приезжала на лечение в "Горячий ключ". Сейчас там есть более 15 скважин с сероводородом, хлоридом натрия, щелочной солью и йодобромной водой, также открыты 10 санаториев. Местный климат способствует лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, сферы гинекологии, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, а также аллергический реакций. Курорты расположены в горах, поэтому людям с астмой и поллинозом намного легче дышать здесь.

Адыгея

В Адыгее — одном из самых маленьких субъектов страны — за несколько дней можно увидеть альпийские луга, водопады, резные гранитные каньоны. Отдых в Адыгее в 2021 году в основном связан с горами. Эксперты ЮНЕСКО включили их в список всемирного наследия. В этих горах и расположены термальные источники. Они входят в лечебные комплексы, а также рекомендуются для снятия стресса и расслабления мышц при активных физических нагрузках.
Конные прогулки в Адыгее - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 08:00Туризм
Розовые горы и пещерный Будда: что посмотреть в Адыгее

Ставропольский край

Ставропольский край с древних времен пользовался особым вниманием туристов благодаря термальным источникам. Вода в купальнях отличается уникальным составом. Сегодня практически все зоны с горячими водами расположены на территории баз отдыха. Все они работают круглый год. Термальные источники села Казьминское, находящиеся в 80 км от Ставрополя, посещают люди с разными проблемами — астма, болезни опорно-двигательной системы и другие. Горячая вода из источника искусственно охлаждается до 45 градусов. Целебная жидкость наполнена большим количеством йода, кремниевой кислоты, брома и ортоборной кислоты. Еще один термальный курорт "Беловский" расположен вблизи хутора Беловского в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкГорячие сероводородные источники в Пятигорске
Горячие сероводородные источники в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Горячие сероводородные источники в Пятигорске

Тюмень

Круглый год туристы посещают местные центры отдыха с горячими источниками, курорты (такие как "Верхний бор" или "ЛетоЛето") популярны осенью и зимой. Вода при температуре около 40 градусов насыщена бромом, кальцием, магнием, хлором. Это особенно полезно для людей с патологиями нервной и сердечно-сосудистой системы.

Море

Для ценителей моря, которые считают его не только местом для купания, в России есть масса вариантов, как провести зимний отпуск.

Краснодарский край

В несезон на курортах Краснодарского края нет летней суеты, есть только пляж и море. Легче всего оценить гармонию природы в дендрарии, тисо-самшитовой роще и на Агурских водопадах. Немногочисленные отдыхающие приезжают оздоровиться, посмотреть парки, дворцы, отправиться к водопадам или в горы — достопримечательностей достаточно. ​​В Черном море зимой наберутся смелости искупаться только любители острых ощущений. Большинство гостей предпочитают бассейны. Например, в аквапарке "Аквалоо" их наполняют морской водой.
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкДевушка на берегу моря в Сочи
Девушка на берегу моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Девушка на берегу моря в Сочи
Температура в январе и феврале на российском черноморском побережье может достигать 15 - 17 градусов. Так что вполне реально встретить Новый год без снега. Особенно в Сочи. Зимой сюда часто едут, чтобы поправить здоровье. Некоторые санатории работают круглогодично, и зимой всё равно доступно лечение морской солью и водой, а также минеральными источниками. При этом цены могут быть на 50 процентов ниже, чем летом.
Съездить можно в Адлер, Сочи, на Роза Хутор, в Анапу, в Геленджик, в Новороссийск.
С детьми один день стоит посвятить "Сочи-парку", там много горок, колесо обозрения. В Олимпийский парк можно заглянуть вечером (его можно найти по яркой подсветке) и насладиться зрелищем фонтанов.

Крым

© РИА Новости / Дмитрий ДебабовВодопад Учан-Су
Водопад Учан-Су - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Водопад Учан-Су
Крым традиционно воспринимают как направление для летнего отдыха или поездок поздней весной и ранней осенью. Зимой сюда едут обычно те, кто рассчитывает на спокойный отдых. А посмотреть там есть что. Например, в окрестностях Ялты, по дороге на гору Ай-Петри, находится водопад Учан-Су, достигающий в высоту почти 100 м. Популярностью пользуются пещеры на Чатыр-Даг, хорошо оборудованные для посещения - в них есть спуски, осветительные приборы. Увидеть красоту природы можно в любое время года в Никитском ботаническом саду. В Феодосии находится галерея Ивана Айвазовского, а также многочисленные дворцы, в том числе и любимая резиденция семьи Николая II — Ливадийский дворец.
Зимой погода в Крыму достаточно мягкая и теплая, снега почти нет. Температура воды в море — 7-10 градусов. Но можно отправиться на каяках в экспедицию или побывать на пешей экскурсии в горах.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Ялте
Повседневная жизнь в Ялте - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Повседневная жизнь в Ялте

Красивые места природы

До некоторых топовых живописных мест в России можно доехать на машине, до других придется лететь на самолете или неделю ехать на поезде.

Камчатка

Кроноцкий заповедник. Извержение гейзера Великан
7 января 2020, 08:00Туризм
Как дешево путешествовать по Камчатке зимой
Зима на Камчатке не заканчивается даже в апреле. У туристов есть возможность исследовать полуостров, катаясь на снегоходах и собачьих упряжках. Спуститься на лыжах или сноуборде по склону вулкана, а потом провести время на горячих источниках.
Несмотря на то, что слой снега у подножия гор и вулканов достигает 2-2,5 метра, на побережье Тихого океана его почти нет. Его попросту сдувают сильные ветры. Океан зимой не замерзает, поэтому здесь можно увидеть знаменитые пляжи с черным вулканическим песком или заняться зимним серфингом.
На побережье океана зимой есть много развлечений:
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Регионы России. Камчатка
  • поездки на снегоходах и снегоходных санях по самым красивым местам полуострова;
  • купание в термальных источниках "Зеленовские озерки";
  • горнолыжный отдых на курортах в окрестностях Петропавловска-Камчатского;
  • зимний серфинг на Халактырском пляже с черным песком на побережье Тихого океана;
  • полеты на вертолете к знаменитым вулканам Камчатки — Горелому и Мутновскому, а также к памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО — Ходуткинским термальным источникам;
  • экскурсии в музеи к главным достопримечательностям Петропавловска-Камчатского.
Ни одно зимнее путешествие на Камчатку не обходится без посещения рыбного рынка и сувенирных магазинов. Камчатская рыба — лучший презент с полуострова.

Алтай

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкГорный Алтай
Горный Алтай - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Горный Алтай
Горы Алтая зимой сравнивают со швейцарскими Альпами.
"Моя рекомендация — Горный Алтай. Кто-то приезжает на зимний Алтай за фрирайдом и нетронутым пухляком, кто-то —в поисках лучшего фотоспорта на Чуйском тракте, а кто-то надеется окунуться в голубые озера, — рассказывает Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications, автор блога о путешествиях. - Каждый год с первыми заморозками Катунь мелеет и обнажает живописные озера с чистейшей водой, которая играет оттенками лазури в зависимости от освещения. Появляясь из толщи реки всего на несколько холодных месяцев, уже к апрелю озера исчезают, поэтому увидеть их во всей красе удается не всегда".
По словам Владимира Виноградова, Алтай дает возможность восстановить силы и пройти ряд уникальных процедур. В первую очередь, пантотерапию. Пантовые ванны с вытяжкой из молодых рогов марала — одно из самых действенных средств восстановления организма, а также простой и очень приятный способ снять стресс и усталость. Его омолаживающий, тонизирующий и регенерирующий эффекты известны далеко за пределами Алтая, поэтому спрос на процедуры высок.
Здесь много горнолыжных комплексов, самые протяженные трассы — на Телецком озере. Особенной популярностью пользуются "Бирюзовая Катунь", "Благодать", "Манжерок", "Горыня". Спуски по заснеженным склонам на лыжах и сноуборде, экстремальная езда на снегоходах, зимняя рыбалка и охота, аквапарки, собачьи упряжки, насыщенная экскурсионная программа, - все это часть зимнего Алтая.

Байкал

Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 20:01Туризм
Шаманский центр и 50 видов льда: что посмотреть и чем заняться на Байкале
Байкал в зимнее время привлекает туристов природными достопримечательностями, музеями, активными видами спорта, прогулками по чистейшему льду озера, яркими эмоциями и возможностью сделать впечатляющие фото.
В Иркутске можно отдохнуть от длительного перелета, посетить 130-й квартал, сходить в музеи. Любителям горнолыжного спорта наверняка понравится гора Соболиная в Байкальске, так как именно здесь находятся лучшие горнолыжные трассы во всей области.
Остров Ольхон — место с богатыми шаманскими традициями и первозданной природой. Поселок Хужир, который расположен на острове, только в начале 2000-х был электрифицирован.

Карелия

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЗима в Карелии
Зима в Карелии - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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Зима в Карелии
Горнолыжные курорты Карелии привлекают комфортными условиями проживания, оборудованными склонами и трассами для спуска разной сложности и протяженности. При температуре воздуха днем минус 20 градусов здесь безветренно и морозно, снежный покров достигает 1,5 метра толщиной. Это отличное место отдыха в России в феврале для новичков и профессионалов. Помимо лыж в Карелии можно покататься на сноубордах, собачьих упряжках или спуститься на снегоходе. Также доступны увлекательные экскурсии, зимняя рыбалка и охота.
Стоит посмотреть и знаменитый памятник деревянного зодчества — музей-заповедник Кижи. На территории собраны сооружения XVIII—XIX вв, знакомящие с культурой народов Заонежья. Живописные мраморные скалы парка "Рускеала" стремятся увидеть многие путешественники. Этот каньон появился во времена добычи мрамора по приказу Екатерины II.
На островах в Ладожском озере находится Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Круглый год можно посещать водопад Кивач, расположенный в одноименном заповеднике.
"Карелия — зимняя сказка. Это направление будет интересно любителям активного отдыха на природе, искателям новых впечатлений и приключений. Людям, которые интересуются историей, этнографам и краеведам, а также поклонникам гастрономических туров и коллекционерам старинных рецептов. Паломникам будут интересны старинные действующие православные монастыри, а эзотерикам – “места силы” и тайны, которые бережно сохранила эта древняя земля", — рассказывает Анна Багирова, сотрудник системы туризма Можайка.ру.

Ямал

© Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПогонщики оленей у стелы "66 параллель"
Эстафета Олимпийского огня. Салехард
© Валерий Мельников
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Погонщики оленей у стелы "66 параллель"
Во время поездки на Ямал туристов ждет экспедиция за Полярный круг для знакомства с коренными народами Севера. Столица Ямала является единственным городом на Земле, находящимся на широте Северного круга. Эту уникальность Салехарда знаменует стела "66 параллель". Она состоит из двух пирамид, которые разделены дугой. В Салехарде можно посмотреть на "мертвую дорогу". Ее прокладывали заключенные более 65 лет назад от Полярного Урала до Енисея. Участок пути, который называют "мертвым", был достроен, но в эксплуатацию его не ввели.
В Салехарде до сих пор находят останки мамонтов. В окрестностях, где установлен памятник этим вымершим животным, обнаружили мамонтенка Любу. Ее останки можно увидеть в музее имени И. С. Шемановского. Фотографы и любители магической красоты едут в Салехард поймать северное сияние. Чаще всего его можно увидеть осенью и зимой, но вспышки случаются в конце лета и в начале весны.

Кольский полуостров

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСеверное сияние в Мурманске
Северное сияние в Мурманске - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние в Мурманске
Зимой сюда стремятся горнолыжники, поэтому что Хибины - крупнейший горный массив на полуострове - круглогодично предоставляют условия для туристов. Вокруг Кировска расположены несколько горнолыжных курортов и комплексов. Они подойдут как для новичков, так и для профессионалов в сфере зимнего спорта.
Мурманск рекомендован к посещению именно зимой. В декабре — январе здесь можно наблюдать полярную ночь с северным сиянием. В ожидании этого чуда света, туристы могут осмотреть местные достопримечательности. В городе много памятников воинам и морякам. Любителей культурного досуга могу заинтересовать кафедральный собор, Краеведческий музей и областной художественный музей.

Рыбалка

Российские реки одни из самых богатых в мире по запасам рыбы. Легким на подъем любителям закинуть удочку зима дает новые возможности.
Турист в горах - РИА Новости, 1920, 11.02.2020
11 февраля 2020, 08:00Туризм
Пять идей для экстремальных путешествий по России

Астраханская область

Несмотря на теплый по меркам России климат, в Астраханской области практикуется подледная рыбалка. Условно регион разделяется два направления — дельта Волги (участок, напоминающий треугольник из протоков и рек до Каспия) и Волго-Ахтуба (участок от Харабалей до города, где эти две реки образуют долину из ериков, рукавов и протоков). На Куйбышевском водохранилище ловят судака, щуку, окуня, карася, плотву, густеру, язя, сазана, голавля, леща, сома. Рыбалка здесь открыта круглый год. Однако желающим порыбачить не стоит забывать о том, что в регионе вводят ограничения на период нереста - всю зиму и до апреля.

Сахалин

© РИА Новости / Павел ЛисицынПодледная рыбалка на озере
Подледная рыбалка на озере - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Подледная рыбалка на озере
Рыбалка на острове — один из главных магнитов, который притягивает гостей. Особенности географического положения Сахалина, его природа, климат, — все это дает возможность для самых разных видов рыбалки: речной, озерной, морской. Здесь водится треска, минтай, камбала, терпуг, сима, горбуша, кета, кижуч, палтус, сельдь, навага, акула, скат. Ловят рыбу практически по всему побережью, однако чаще всего — в южной его части, где сливаются воды Охотского и Японского морей, а также на восточном побережье.

Алтай

Про местные водоемы ходит множество древних легенд и преданий — например, про царь-рыбу или огромного тайменя. На Телецком озере водятся таймень, телецкий сиг, сиг Правдина, хариус, ленок (ускуч), налим, елец, щука, окунь, лещ. Катунь – это крупнейшая горная река Алтая с ледяной водой и очень быстрым течением. Здесь обитают 28 видов рыб. Самые ценные — налим, таймень, хариус. Одним из популярных бесплатных для рыбной ловли озер является Алахинское. Это необычайно красивый водоем, окруженный живописными альпийскими лугами, находящийся на высоте 2000 метров.

Куда поехать с детьми

© Фото : «Гостиничный комплекс Вотчина»Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге
Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : «Гостиничный комплекс Вотчина»
Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге
Беспроигрышный вариант в путешествиях зимой по России с детьми - это Великий Устюг. Отдых на родине Деда Мороза принесет много хороших впечатлений. В резиденции главного новогоднего персонажа можно подергать Деда за бороду, посмотреть театрализованные представления, поучаствовать в шумных играх, покататься на санях, порезвиться на аттракционах и насладиться экскурсиями по миру сказок.
Если ребенок постарше и умеет стоять на лыжах, можно сделать выбор в пользу горнолыжного курорта, чтобы активно отдохнуть и насладиться красивой природой. Например, Шерегеш в Кемеровской области, алтайская Белокуриха или Кировск в Мурманской области, где инфраструктура рассчитана на отдых с детьми.
Из городов центральной России можно посетить Кострому. Главная новогодняя достопримечательность — тематический парк по мотивам русских народных сказок "Берендеево царство". Если считается, что Дед Мороз живет в Устюге, то Снегурочка - в Костроме. Это её родной город. Недалеко находится Суздаль. В Суздальском кремле проходят елки и гуляния. Также съездить можно в Выборг и погулять по единственному в России пейзажному скальному парку "Монрепо". Излюбленным местом для российских туристов также стал Плес. Он считается по-настоящему новогодним городом. Дело в том, что в Плесе очень холодная и снежная зима, белым становится все, и пейзажи потрясающие. Этот город связан с русскими художниками, в первую очередь, с Исааком Левитаном. Город стоит на Волге, и в нем ощущается русский простор.
В Туле с детьми можно отправиться в музей "Тульский пряник" или посмотреть на коллекцию самоваров, побродить по местному кремлю.
© РИА Новости/Аврора . Артем ПавловЗнаменитые печатные Тульские пряники
Знаменитые печатные Тульские пряники - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости/Аврора . Артем Павлов
Знаменитые печатные Тульские пряники

Отели для отдыха

Тепло и уют — главные критерии выбора жилья для зимнего путешествия по России. В городах, кроме гостиниц, есть санатории, гостевые дома и хостелы, а также квартиры-апартаменты в аренду. Базы отдыха это хороший вариант для активных туристов, например, любителей кататься на горных лыжах. В путешествиях на машине внимание нужно обращать на наличие парковки, желательно отапливаемой, чтобы машину не пришлось постоянно размораживать. Если поездка планируется на новогодние даты, лучше бронировать номера заранее.
 
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