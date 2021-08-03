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Туризм
https://ria.ru/20210803/dombay-1743942756.html
Не только горнолыжный курорт: что делать на Домбае летом
Не только горнолыжный курорт: что делать на Домбае летом - РИА Новости, 03.08.2021
Не только горнолыжный курорт: что делать на Домбае летом
Домбай больше на слуху как горнолыжный курорт, однако это прекрасное направление и летом. Чистые реки и озера с голубой водой, изумрудные вершины, живописные... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T08:00
2021-08-03T08:09
туризм
отдых
юрий визбор
домбай
карачаево-черкесская республика (кчр)
туристы
туризм
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Домбай больше на слуху как горнолыжный курорт, однако это прекрасное направление и летом. Чистые реки и озера с голубой водой, изумрудные вершины, живописные водопады — и нет толп туристов, которые осаждают небольшой поселок в Карачаево-Черкесии с декабря по апрель. Почему нужно прокатиться на старой канатке, где пробовать аппетитные хычины и как избежать местных фотомошенников — в материале РИА Новости."Сердце гор"Поселок, который называют "сердце гор", находится на высоте 1600 метров над уровнем моря и со всех сторон окружен каменными склонами. В какой точке вы бы ни оказались, в каком отеле бы ни жили — видны заснеженные вершины. Гиды ради "вау"-эффекта любят привозить сюда туристов затемно, чтобы утром их ждал приятный сюрприз — стопроцентно инстаграмная картинка из окна.В переводе с карачаевского Домбай означает "зубр": когда-то эти животные обитали в здешних лесах. В начале прошлого века сюда пришли люди. А чуть позже в регионе стали развивать туризм. Бесплатно только воздухПервое, что стоит сделать на Домбае летом, — подняться на гору Мусса-Ачитара. Из центра поселка на высоту больше трех тысяч метров ведут две канатные дороги, практически параллельные. Первая — поновее и подороже, вторая — постарее и подешевле. Местные рекомендуют воспользоваться более "суровым" вариантом: современными кабинками и мягкими сиденьями теперь никого не удивишь — они есть и в Красной Поляне, и на Эльбрусе. А вот оценить раритетную, но весьма надежную маятниковую канатку можно только здесь.Платишь наличными 1300 рублей за взрослого (на новой подъем и спуск — 1600), и тебе выписывают билет на бумажке от руки. Красный 40-местный вагончик, изнутри напоминающий старый троллейбус, трясется, раскачивается и скрипит, но уверенно поднимает пассажиров на высоту 2260 метров. Эту дорогу построили в 1987 году, и на ней всего два таких вагончика, поэтому ожидание посадки может затянуться.На первой станции туристов встречает мужчина в папахе, который не дает сфотографироваться "просто так". Обычно всех привлекают большие буквы "Выше только любовь", установленные на фоне горных вершин. К надписи бегут с камерами и селфи-палками."Фото стоит 100 рублей, — говорит джигит. — А вы что хотели? Бесплатный в горах только воздух"."Приора" среди подъемниковДальше — два парнокресельных подъемника с облупившимися деревянными сиденьями. При посадке сотрудники часто говорят пассажирам: "Ой, да вам, кажется, "Приора" досталась". Так они любя называют несколько "заниженных" (специально или от старости) кресел, на которых буквально цепляешь ногами землю.На каждой станции, помимо рассматривания горных пейзажей (при хорошей видимости можно заметить даже Эльбрус), туристы могут закупиться вязаными шапками и варежками, домашним вином и ликерами, папахами и другими сувенирами. Или перекусить в одном из многочисленных кафе. При "правильном" ветре предлагают полетать на параплане. Гиды также советуют обратить внимание на необычное сооружение, памятник архитектуры XX века — высокогорную гостиницу "Тарелка" в виде инопланетного корабля, построенную финном Матти Сууронена. Первых постояльцев капсула приняла в 1979-м. И сейчас тут можно остановиться на несколько дней, почувствовать себя гостем из будущего.По следам ВизбораПутешественники, предпочитающие пешие прогулки, могут самостоятельно или с группой отправиться изучать природные достопримечательности. Самый простой маршрут — до водопада Чертова Мельница (всего полтора километра, в часе ходьбы от поселка). Мощные струи, падая, лихо закручиваются. Правда, открыт этот трекинг (да и многие другие) обычно только с июня и до середины осени: зимой и весной есть риск схода лавины с вершин.Еще один мощный водопад — Алибекский — в пяти километрах от поселка и двух от одноименного альпинистского лагеря, в котором, кстати, в марте 1961 года отдыхал и катался на горных лыжах советский бард Юрий Визбор. Именно во время этого путешествия он написал "Домбайский вальс"."Поднимались мы на хижину Алибек. Среди нас был нобелевский лауреат, физик Игорь Евгеньевич Тамм, был академик Блохинцев Дмитрий Иванович, ну и простой народ", — так музыкант вспоминал позже свою вылазку в горы. По пути к водопаду — ледниковое озеро и кладбище альпинистов. Плиты и камни установлены там в память о тех, кто не вернулся с гор.Предлагают и более сложные маршруты. Например, до Муруджинских озер на высоте три тысячи метров. До водоемов Павлиний Глаз (самый теплый), Черное и Голубое (с бирюзовой водой) добираться два дня. Там есть и река — Уллу-Муруджу, ее чистейшую воду считают целебной.Еда, отели и дорогаДобраться до Домбая можно на машине (1600 километров от Москвы, около 20 часов в пути), а также на автобусе от Минеральных Вод или Ставрополя. В поселке много спортивных баз, отелей и гостевых домов на любой вкус. За вид из окна переживать не стоит: горы здесь повсюду. Стоимость проживания на двоих — от 1400 рублей в сутки.И еда здесь очень вкусная. Местные рекомендуют попробовать горячие хычины — нечто среднее между чебуреком и беляшом с начинкой из мяса, картошки или сыра. Продаются в ларьке у центрального рынка, 150 рублей за штуку.Кафе и рестораны есть и в поселке, и в горах. Завтракать или обедать с видом на заснеженные вершины — особое удовольствие. Вкусно кормят в "Инэ" на высоте 2260 метров. Тут и закуски, и наваристый лагман, и кавказские сладости. Приятный бонус — возможность выпить кофе и перекусить на открытой веранде, нависающей над пропастью. А в "Седьмом небе" на самой верхней станции готовят вкуснейший шашлык из яка. Почти во всех "горных" заведениях платный туалет (причем зачастую он на улице), но туристам выписывают чек или дают цветную бумажку, которую нужно предъявить на входе. В самом поселке советуют зайти в кафе "Кристалл" с террасой у горной реки. Там аппетитные блюда на гриле и очень большие порции.
https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html
домбай
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отдых, юрий визбор, домбай, карачаево-черкесская республика (кчр), туристы, туризм, отдых в россии 2021 летом, маршруты - туризм, куда поехать, где отдохнуть
08:00 03.08.2021 (обновлено: 08:09 03.08.2021)
 

Не только горнолыжный курорт: что делать на Домбае летом

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВсесезонный горный курорт Домбай
Всесезонный горный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Домбай больше на слуху как горнолыжный курорт, однако это прекрасное направление и летом. Чистые реки и озера с голубой водой, изумрудные вершины, живописные водопады — и нет толп туристов, которые осаждают небольшой поселок в Карачаево-Черкесии с декабря по апрель. Почему нужно прокатиться на старой канатке, где пробовать аппетитные хычины и как избежать местных фотомошенников — в материале РИА Новости.

"Сердце гор"

Поселок, который называют "сердце гор", находится на высоте 1600 метров над уровнем моря и со всех сторон окружен каменными склонами. В какой точке вы бы ни оказались, в каком отеле бы ни жили — видны заснеженные вершины. Гиды ради "вау"-эффекта любят привозить сюда туристов затемно, чтобы утром их ждал приятный сюрприз — стопроцентно инстаграмная картинка из окна.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Всесезонный горный курорт Домбай (Домбайская Поляна)

Всесезонный горный курорт Домбай
1 из 8

Всесезонный горный курорт Домбай (Домбайская Поляна)

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Вид с горы Мусса-Ачитара

Домбай
2 из 8

Вид с горы Мусса-Ачитара

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Туристы на Домбае

Домбай
3 из 8

Туристы на Домбае

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Со всех сторон Домбай окружен горами

Домбай
4 из 8

Со всех сторон Домбай окружен горами

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Егор Комаров / Перейти в фотобанк

Горнолыжный курорт Домбай

Горнолыжный курорт Домбай
5 из 8

Горнолыжный курорт Домбай

© РИА Новости / Егор Комаров
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© РИА Новости / Ольга КабановаДомбай
Домбай
6 из 8
Домбай
© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Река Домбай на всесезонном горном курорте Домбай (Домбайская Поляна)

Река Домбай на всесезонном горном курорте Домбай
7 из 8

Река Домбай на всесезонном горном курорте Домбай (Домбайская Поляна)

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Гора Мусса-Ачитара

Домбай
8 из 8

Гора Мусса-Ачитара

© РИА Новости / Ольга Кабанова
1 из 8

Всесезонный горный курорт Домбай (Домбайская Поляна)

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Вид с горы Мусса-Ачитара

© РИА Новости / Ольга Кабанова
3 из 8

Туристы на Домбае

© РИА Новости / Ольга Кабанова
4 из 8

Со всех сторон Домбай окружен горами

© РИА Новости / Ольга Кабанова
5 из 8

Горнолыжный курорт Домбай

© РИА Новости / Егор Комаров
Перейти в фотобанк
6 из 8
Домбай
© РИА Новости / Ольга Кабанова
7 из 8

Река Домбай на всесезонном горном курорте Домбай (Домбайская Поляна)

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Гора Мусса-Ачитара

© РИА Новости / Ольга Кабанова
В переводе с карачаевского Домбай означает "зубр": когда-то эти животные обитали в здешних лесах. В начале прошлого века сюда пришли люди. А чуть позже в регионе стали развивать туризм.

Бесплатно только воздух

Первое, что стоит сделать на Домбае летом, — подняться на гору Мусса-Ачитара. Из центра поселка на высоту больше трех тысяч метров ведут две канатные дороги, практически параллельные. Первая — поновее и подороже, вторая — постарее и подешевле.
Местные рекомендуют воспользоваться более "суровым" вариантом: современными кабинками и мягкими сиденьями теперь никого не удивишь — они есть и в Красной Поляне, и на Эльбрусе. А вот оценить раритетную, но весьма надежную маятниковую канатку можно только здесь.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Маятниковая канатная дорога на всесезонном горном курорте Домбай (Домбайская Поляна)

Всесезонный горный курорт Домбай
1 из 3

Маятниковая канатная дорога на всесезонном горном курорте Домбай (Домбайская Поляна)

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Кабинка на маятниковой канатной дороге

Домбай
2 из 3

Кабинка на маятниковой канатной дороге

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© Depositphotos / mariakraynova

Новая канатная дорога на горнолыжном курорте Домбай

Канатная дорога на горнолыжном курорте Домбай
3 из 3

Новая канатная дорога на горнолыжном курорте Домбай

© Depositphotos / mariakraynova
1 из 3

Маятниковая канатная дорога на всесезонном горном курорте Домбай (Домбайская Поляна)

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Кабинка на маятниковой канатной дороге

© РИА Новости / Ольга Кабанова
3 из 3

Новая канатная дорога на горнолыжном курорте Домбай

© Depositphotos / mariakraynova
Платишь наличными 1300 рублей за взрослого (на новой подъем и спуск — 1600), и тебе выписывают билет на бумажке от руки. Красный 40-местный вагончик, изнутри напоминающий старый троллейбус, трясется, раскачивается и скрипит, но уверенно поднимает пассажиров на высоту 2260 метров.
Эту дорогу построили в 1987 году, и на ней всего два таких вагончика, поэтому ожидание посадки может затянуться.
© РИА Новости / Ольга КабановаДомбай
Домбай - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Домбай
На первой станции туристов встречает мужчина в папахе, который не дает сфотографироваться "просто так". Обычно всех привлекают большие буквы "Выше только любовь", установленные на фоне горных вершин. К надписи бегут с камерами и селфи-палками.
"Фото стоит 100 рублей, — говорит джигит. — А вы что хотели? Бесплатный в горах только воздух".

"Приора" среди подъемников

Дальше — два парнокресельных подъемника с облупившимися деревянными сиденьями. При посадке сотрудники часто говорят пассажирам: "Ой, да вам, кажется, "Приора" досталась". Так они любя называют несколько "заниженных" (специально или от старости) кресел, на которых буквально цепляешь ногами землю.
© РИА Новости / Ольга КабановаДомбай
Домбай
1 из 3
Домбай
© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Канатная дорога на Домбае

Домбай
2 из 3

Канатная дорога на Домбае

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Канатная дорога

Домбай
3 из 3

Канатная дорога

© РИА Новости / Ольга Кабанова
1 из 3
Домбай
© РИА Новости / Ольга Кабанова
2 из 3

Канатная дорога на Домбае

© РИА Новости / Ольга Кабанова
3 из 3

Канатная дорога

© РИА Новости / Ольга Кабанова
На каждой станции, помимо рассматривания горных пейзажей (при хорошей видимости можно заметить даже Эльбрус), туристы могут закупиться вязаными шапками и варежками, домашним вином и ликерами, папахами и другими сувенирами. Или перекусить в одном из многочисленных кафе.
При "правильном" ветре предлагают полетать на параплане. Гиды также советуют обратить внимание на необычное сооружение, памятник архитектуры XX века — высокогорную гостиницу "Тарелка" в виде инопланетного корабля, построенную финном Матти Сууронена. Первых постояльцев капсула приняла в 1979-м. И сейчас тут можно остановиться на несколько дней, почувствовать себя гостем из будущего.
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкГостиница и "Тарелка" в Домбайской котловине
Гостиница и Тарелка в Домбайской котловине - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
Гостиница и "Тарелка" в Домбайской котловине

По следам Визбора

Путешественники, предпочитающие пешие прогулки, могут самостоятельно или с группой отправиться изучать природные достопримечательности. Самый простой маршрут — до водопада Чертова Мельница (всего полтора километра, в часе ходьбы от поселка). Мощные струи, падая, лихо закручиваются. Правда, открыт этот трекинг (да и многие другие) обычно только с июня и до середины осени: зимой и весной есть риск схода лавины с вершин.
CC BY-SA 4.0 / Света Чочиева /

Водопад Чертова Мельница

Водопад Чертова Мельница
1 из 4

Водопад Чертова Мельница

CC BY-SA 4.0 / Света Чочиева /
CC BY-SA 4.0 / Ivtorov / Общий вид долины реки Алибек
Общий вид долины реки Алибек
2 из 4
Общий вид долины реки Алибек
CC BY-SA 4.0 / Ivtorov /
CC BY-SA 3.0 / Plyazhnikov / Алибекский водопад в окрестностях Домбая в Тебердинском заповеднике
Алибекский водопад в окрестностях Домбая в Тебердинском заповеднике
3 из 4
Алибекский водопад в окрестностях Домбая в Тебердинском заповеднике
CC BY-SA 3.0 / Plyazhnikov /
© Фото : горнолыжный курорт ДомбайКладбище альпинистов на Домбае
Кладбище альпинистов на Домбае
4 из 4
Кладбище альпинистов на Домбае
© Фото : горнолыжный курорт Домбай
1 из 4

Водопад Чертова Мельница

CC BY-SA 4.0 / Света Чочиева /
2 из 4
Общий вид долины реки Алибек
CC BY-SA 4.0 / Ivtorov /
3 из 4
Алибекский водопад в окрестностях Домбая в Тебердинском заповеднике
CC BY-SA 3.0 / Plyazhnikov /
4 из 4
Кладбище альпинистов на Домбае
© Фото : горнолыжный курорт Домбай
Еще один мощный водопад — Алибекский — в пяти километрах от поселка и двух от одноименного альпинистского лагеря, в котором, кстати, в марте 1961 года отдыхал и катался на горных лыжах советский бард Юрий Визбор. Именно во время этого путешествия он написал "Домбайский вальс".
"Поднимались мы на хижину Алибек. Среди нас был нобелевский лауреат, физик Игорь Евгеньевич Тамм, был академик Блохинцев Дмитрий Иванович, ну и простой народ", — так музыкант вспоминал позже свою вылазку в горы.
CC BY-SA 4.0 / Smolnikov Andrey / Турье озеро
Турье озеро - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Smolnikov Andrey /
Турье озеро
По пути к водопаду — ледниковое озеро и кладбище альпинистов. Плиты и камни установлены там в память о тех, кто не вернулся с гор.
Предлагают и более сложные маршруты. Например, до Муруджинских озер на высоте три тысячи метров. До водоемов Павлиний Глаз (самый теплый), Черное и Голубое (с бирюзовой водой) добираться два дня. Там есть и река — Уллу-Муруджу, ее чистейшую воду считают целебной.
CC BY-SA 4.0 / Smolnikov Andrey / Голубое Муруджинское озеро
Голубое Муруджинское озеро
1 из 2
Голубое Муруджинское озеро
CC BY-SA 4.0 / Smolnikov Andrey /
CC BY-SA 4.0 / Alex Svirkin / Река Муруджу
Река Муруджу
2 из 2
Река Муруджу
CC BY-SA 4.0 / Alex Svirkin /
1 из 2
Голубое Муруджинское озеро
CC BY-SA 4.0 / Smolnikov Andrey /
2 из 2
Река Муруджу
CC BY-SA 4.0 / Alex Svirkin /

Еда, отели и дорога

Добраться до Домбая можно на машине (1600 километров от Москвы, около 20 часов в пути), а также на автобусе от Минеральных Вод или Ставрополя. В поселке много спортивных баз, отелей и гостевых домов на любой вкус. За вид из окна переживать не стоит: горы здесь повсюду. Стоимость проживания на двоих — от 1400 рублей в сутки.
И еда здесь очень вкусная. Местные рекомендуют попробовать горячие хычины — нечто среднее между чебуреком и беляшом с начинкой из мяса, картошки или сыра. Продаются в ларьке у центрального рынка, 150 рублей за штуку.
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Ларек с горячими хычинами на Домбае.

Домбай
1 из 5

Ларек с горячими хычинами на Домбае.

© РИА Новости / Ольга Кабанова
CC0 / Асият Гериева / Хычин
Хычин
2 из 5
Хычин
CC0 / Асият Гериева /
CC BY-SA 3.0 / Армен Авакян / Лагман
Лагман
3 из 5
Лагман
CC BY-SA 3.0 / Армен Авакян /
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Высокогорное кафе на Домбае

Домбай
4 из 5

Высокогорное кафе на Домбае

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© Pixabay / nikitozawrШашлык
Шашлык
5 из 5
Шашлык
© Pixabay / nikitozawr
1 из 5

Ларек с горячими хычинами на Домбае.

© РИА Новости / Ольга Кабанова
2 из 5
Хычин
CC0 / Асият Гериева /
3 из 5
Лагман
CC BY-SA 3.0 / Армен Авакян /
4 из 5

Высокогорное кафе на Домбае

© РИА Новости / Ольга Кабанова
5 из 5
Шашлык
© Pixabay / nikitozawr
Кафе и рестораны есть и в поселке, и в горах. Завтракать или обедать с видом на заснеженные вершины — особое удовольствие. Вкусно кормят в "Инэ" на высоте 2260 метров. Тут и закуски, и наваристый лагман, и кавказские сладости. Приятный бонус — возможность выпить кофе и перекусить на открытой веранде, нависающей над пропастью. А в "Седьмом небе" на самой верхней станции готовят вкуснейший шашлык из яка.
Почти во всех "горных" заведениях платный туалет (причем зачастую он на улице), но туристам выписывают чек или дают цветную бумажку, которую нужно предъявить на входе.
В самом поселке советуют зайти в кафе "Кристалл" с террасой у горной реки. Там аппетитные блюда на гриле и очень большие порции.
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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