https://ria.ru/20210803/dombay-1743942756.html

Не только горнолыжный курорт: что делать на Домбае летом

Не только горнолыжный курорт: что делать на Домбае летом - РИА Новости, 03.08.2021

Не только горнолыжный курорт: что делать на Домбае летом

Домбай больше на слуху как горнолыжный курорт, однако это прекрасное направление и летом. Чистые реки и озера с голубой водой, изумрудные вершины, живописные... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T08:00

2021-08-03T08:00

2021-08-03T08:09

туризм

отдых

юрий визбор

домбай

карачаево-черкесская республика (кчр)

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туризм

отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Домбай больше на слуху как горнолыжный курорт, однако это прекрасное направление и летом. Чистые реки и озера с голубой водой, изумрудные вершины, живописные водопады — и нет толп туристов, которые осаждают небольшой поселок в Карачаево-Черкесии с декабря по апрель. Почему нужно прокатиться на старой канатке, где пробовать аппетитные хычины и как избежать местных фотомошенников — в материале РИА Новости."Сердце гор"Поселок, который называют "сердце гор", находится на высоте 1600 метров над уровнем моря и со всех сторон окружен каменными склонами. В какой точке вы бы ни оказались, в каком отеле бы ни жили — видны заснеженные вершины. Гиды ради "вау"-эффекта любят привозить сюда туристов затемно, чтобы утром их ждал приятный сюрприз — стопроцентно инстаграмная картинка из окна.В переводе с карачаевского Домбай означает "зубр": когда-то эти животные обитали в здешних лесах. В начале прошлого века сюда пришли люди. А чуть позже в регионе стали развивать туризм. Бесплатно только воздухПервое, что стоит сделать на Домбае летом, — подняться на гору Мусса-Ачитара. Из центра поселка на высоту больше трех тысяч метров ведут две канатные дороги, практически параллельные. Первая — поновее и подороже, вторая — постарее и подешевле. Местные рекомендуют воспользоваться более "суровым" вариантом: современными кабинками и мягкими сиденьями теперь никого не удивишь — они есть и в Красной Поляне, и на Эльбрусе. А вот оценить раритетную, но весьма надежную маятниковую канатку можно только здесь.Платишь наличными 1300 рублей за взрослого (на новой подъем и спуск — 1600), и тебе выписывают билет на бумажке от руки. Красный 40-местный вагончик, изнутри напоминающий старый троллейбус, трясется, раскачивается и скрипит, но уверенно поднимает пассажиров на высоту 2260 метров. Эту дорогу построили в 1987 году, и на ней всего два таких вагончика, поэтому ожидание посадки может затянуться.На первой станции туристов встречает мужчина в папахе, который не дает сфотографироваться "просто так". Обычно всех привлекают большие буквы "Выше только любовь", установленные на фоне горных вершин. К надписи бегут с камерами и селфи-палками."Фото стоит 100 рублей, — говорит джигит. — А вы что хотели? Бесплатный в горах только воздух"."Приора" среди подъемниковДальше — два парнокресельных подъемника с облупившимися деревянными сиденьями. При посадке сотрудники часто говорят пассажирам: "Ой, да вам, кажется, "Приора" досталась". Так они любя называют несколько "заниженных" (специально или от старости) кресел, на которых буквально цепляешь ногами землю.На каждой станции, помимо рассматривания горных пейзажей (при хорошей видимости можно заметить даже Эльбрус), туристы могут закупиться вязаными шапками и варежками, домашним вином и ликерами, папахами и другими сувенирами. Или перекусить в одном из многочисленных кафе. При "правильном" ветре предлагают полетать на параплане. Гиды также советуют обратить внимание на необычное сооружение, памятник архитектуры XX века — высокогорную гостиницу "Тарелка" в виде инопланетного корабля, построенную финном Матти Сууронена. Первых постояльцев капсула приняла в 1979-м. И сейчас тут можно остановиться на несколько дней, почувствовать себя гостем из будущего.По следам ВизбораПутешественники, предпочитающие пешие прогулки, могут самостоятельно или с группой отправиться изучать природные достопримечательности. Самый простой маршрут — до водопада Чертова Мельница (всего полтора километра, в часе ходьбы от поселка). Мощные струи, падая, лихо закручиваются. Правда, открыт этот трекинг (да и многие другие) обычно только с июня и до середины осени: зимой и весной есть риск схода лавины с вершин.Еще один мощный водопад — Алибекский — в пяти километрах от поселка и двух от одноименного альпинистского лагеря, в котором, кстати, в марте 1961 года отдыхал и катался на горных лыжах советский бард Юрий Визбор. Именно во время этого путешествия он написал "Домбайский вальс"."Поднимались мы на хижину Алибек. Среди нас был нобелевский лауреат, физик Игорь Евгеньевич Тамм, был академик Блохинцев Дмитрий Иванович, ну и простой народ", — так музыкант вспоминал позже свою вылазку в горы. По пути к водопаду — ледниковое озеро и кладбище альпинистов. Плиты и камни установлены там в память о тех, кто не вернулся с гор.Предлагают и более сложные маршруты. Например, до Муруджинских озер на высоте три тысячи метров. До водоемов Павлиний Глаз (самый теплый), Черное и Голубое (с бирюзовой водой) добираться два дня. Там есть и река — Уллу-Муруджу, ее чистейшую воду считают целебной.Еда, отели и дорогаДобраться до Домбая можно на машине (1600 километров от Москвы, около 20 часов в пути), а также на автобусе от Минеральных Вод или Ставрополя. В поселке много спортивных баз, отелей и гостевых домов на любой вкус. За вид из окна переживать не стоит: горы здесь повсюду. Стоимость проживания на двоих — от 1400 рублей в сутки.И еда здесь очень вкусная. Местные рекомендуют попробовать горячие хычины — нечто среднее между чебуреком и беляшом с начинкой из мяса, картошки или сыра. Продаются в ларьке у центрального рынка, 150 рублей за штуку.Кафе и рестораны есть и в поселке, и в горах. Завтракать или обедать с видом на заснеженные вершины — особое удовольствие. Вкусно кормят в "Инэ" на высоте 2260 метров. Тут и закуски, и наваристый лагман, и кавказские сладости. Приятный бонус — возможность выпить кофе и перекусить на открытой веранде, нависающей над пропастью. А в "Седьмом небе" на самой верхней станции готовят вкуснейший шашлык из яка. Почти во всех "горных" заведениях платный туалет (причем зачастую он на улице), но туристам выписывают чек или дают цветную бумажку, которую нужно предъявить на входе. В самом поселке советуют зайти в кафе "Кристалл" с террасой у горной реки. Там аппетитные блюда на гриле и очень большие порции.

https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html

домбай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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