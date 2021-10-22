https://ria.ru/20211022/sheregesh-1755744253.html
В Шерегеше появятся новые горнолыжные трассы и подъемник
В Шерегеше появятся новые горнолыжные трассы и подъемник - РИА Новости, 22.10.2021
В Шерегеше появятся новые горнолыжные трассы и подъемник
Канатную дорогу с шестиместным подъемником и шесть километров новых трасс запустят на горнолыжном курорте Шерегеш, сообщил журналистам министр туризма и... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:27
2021-10-22T12:27
2021-10-22T12:27
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КЕМЕРОВО, 22 окт — РИА Новости. Канатную дорогу с шестиместным подъемником и шесть километров новых трасс запустят на горнолыжном курорте Шерегеш, сообщил журналистам министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский."В этом сезоне будет запущена канатная дорога "Восток" в секторе Б. Это новый, уникальный шестиместный подъемник с пропускной способностью 2400 человек в час. Его особенность в том, что он практически всепогодный, кресла будут с подогревом. К этому подъемнику будут запущены более шести километров трасс", — сказал Пятовский.В зимнем сезоне 2020–2021 в Шерегеше установлено два рекорда посещаемости. В новогодние каникулы на горнолыжном курорте был зафиксирован полуторамиллионный гость, а во время фестиваля GrelkaFest число посещений преодолело двухмиллионный рубеж.
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зима, новости - туризм, туристы, курорт, сноуборд, что посмотреть , куда поехать
В Шерегеше появятся новые горнолыжные трассы и подъемник
В новом сезоне в Шерегеше запустят канатную дорогу с шестиместным подъемником
КЕМЕРОВО, 22 окт — РИА Новости. Канатную дорогу с шестиместным подъемником и шесть километров новых трасс запустят на горнолыжном курорте Шерегеш, сообщил журналистам министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский.
"В этом сезоне будет запущена канатная дорога "Восток" в секторе Б. Это новый, уникальный шестиместный подъемник с пропускной способностью 2400 человек в час. Его особенность в том, что он практически всепогодный, кресла будут с подогревом. К этому подъемнику будут запущены более шести километров трасс", — сказал Пятовский.
В зимнем сезоне 2020–2021 в Шерегеше установлено два рекорда посещаемости. В новогодние каникулы на горнолыжном курорте был зафиксирован полуторамиллионный гость, а во время фестиваля GrelkaFest число посещений преодолело двухмиллионный рубеж.