https://ria.ru/20220801/palatka-1805441694.html

Как быстро собрать и сложить палатку: инструкция и советы экспертов

Как собрать палатку и правильно поставить: инструкция

Как быстро собрать и сложить палатку: инструкция и советы экспертов

Палатка– незаменимая вещь в длительных туристических походах. Продлить срок ее эксплуатации и сохранить в отличном состоянии чрезвычайно важно, ведь вдали от... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:47

2022-08-01T12:47

2022-08-01T13:05

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Палатка– незаменимая вещь в длительных туристических походах. Продлить срок ее эксплуатации и сохранить в отличном состоянии чрезвычайно важно, ведь вдали от цивилизации это единственное укрытие, чтобы согреться и переночевать. Как правильно выбрать место, поставить и собрать палатку в круглый чехол, пошаговая инструкция и советы экспертов — в материале РИА Новости.Как собрать туристическую палаткуПалатка – атрибут, символизирующий ночевку на природе. Знание правил сборки и список вспомогательных вещей для ее установки необходимы всем, кто планирует организовать ночлег вдали от цивилизации. Грамотная сборка палатки – залог спокойствия и безопасности.Выбор местаЭксперт рекомендует также проверять наличие звериных троп (в том числе и муравьиных дорожек), гнезд или нор, убирать и хорошо упаковывать продукты, чтобы не привлекать диких животных, пользоваться москитными сетками и репеллентами для защиты от насекомых и всегда плотно закрывать палатку на ночь.Евгений Сидоров, тренер спортивного центра "Асгард" дополняет, что перед установкой палатки нужно не только очистить место от листвы, шишек, мелких палочек, корней и т.п., но и осмотреться вокруг, убедиться, что рядом нет старых, гнилых деревьев, которые могут упасть на палатку.Площадка для установки палатки должна быть максимально ровная. На каменистом склоне нужно убрать все валуны, в лесной местности под дно палатки можно подложить ветки стланика (низкорослый стелющийся кустарник). Он поможет выровнять небольшие дефекты и послужит мягкой подстилкой. Для этой цели также можно использовать освобожденный от вещей рюкзак.Большим бонусом при выборе места будет наличие источника пресной воды.Пошаговая инструкцияСтандартный набор для установки палатки состоит из внутренней палатки, дуг, тента и колышков. Перед сборкой Евгений Сидоров рекомендует при высокой вероятности выпадения осадков выкопать по периметру небольшой ров для отвода воды, а также расположить вход палатки напротив костра, так проще будет найти его ночью.Пошаговая инструкция:1. Расправить и разложить внутреннюю палатку вверх крючками. Собрать дуги. Они состоят из связанных элементов, которые вставляются один в другой пазами.2. После сборки каждой дуги закрепить их крест-накрест, вставив концы дуг в специальные отверстия-люверсы по углам внутренней палатки.3. С помощью крючков присоединить внутреннюю палатку к дугам. Затем установить на верхушке короткую дугу и отрегулировать натяжение ремешков. Важно, чтобы внешний тент не соприкасался с внутренней палаткой.4. Накинуть внешний тент, продеть третью дугу в его петли и закрепить тент ремнями-липучками с внутренней стороны.5. Растянуть дно палатки, продеть колышки в петли и зафиксировать палатку на грунте. Затем оставшимися колышками закрепить штормовые оттяжки. Колышки, удерживающие дно, расположить под углом в 40-45°, а оттяжки – под углом 20-30°.Такая схема подходит для установки классической купольной палатки на внешних дугах. Но чтобы лучше защититься от непогоды, стоит присмотреться к палаткам с внутренними дугами. В них сначала устанавливается тент, а палатку собирают уже внутри него, укрывшись от дождя.Особенности установки разных палатокНа рынке представлен богатый выбор палаток, начиная от автоматических китайских и заканчивая специальными альпинистскими. Для регулярных походов рекомендуется обзавестись качественной палаткой из прочных материалов. Евгений Сидоров поясняет, что общий принцип конструкции двухместных, трехместных, четырехместных и кемпинговых палаток одинаков. У каждой имеются особенности установки и обязательные требования, указанные в инструкции.По словам Александра Яковенко, палатки отличаются по форме и назначению:➢ Треккинговые. Рекомендуются для легких и коротких походов, не занимают много места. Отличный вариант для путешествия по проверенным, хорошо проходимым местам, а также через лес, по равнинной местности.➢ Штурмовые. Предназначены для сложных походов, в том числе по горной местности. Они легковесные, компактные, быстро собираются: в них можно укрыться в любую непогоду.➢ Экспедиционные. Универсальные палатки. Отличаются высоким уровнем водонепроницаемости, максимально защищают в случае непогоды, а вместительный тамбур позволяет рационально организовать пространство. Подходят для похода в горы, в лес или по равнине.➢ Кемпинговые. Отличный вариант для продолжительных путешествий, семейного отдыха или похода большой компанией. "Вместительность, комфортабельность, наличие продуманной вентиляции и удобных прихожих – это их конёк. Кроме того, они достаточно просты в сборке, хоть она и занимает много времени. Минусом являются только большой вес и высокая цена. Самая серьезная сложность – необходимость укреплять торцевой конец и растягивать палатку во время установки. Зато короткие поперечные дуги позволяют установить такую палатку даже в одиночку", — отмечает Александр Яковенко.Нюансы сборки зимойПри установке палатки нужно учитывать различные нюансы, в том числе погодные условия и особенности почвы. Зимой на снегу можно столкнуться с определенными трудностями – поиск безопасного и подходящего места может занять много времени. Также следует учитывать вероятность схода лавин и засыпания укрытия снегом.Самая большая сложность на снегу – найти ровную и твердую площадку. Иногда приходится выкапывать место под палатку. Обязательно хорошо выровнять выбранное место, утрамбовать снег, разравнивая бугры и ямки. Это можно сделать ногами или лопатой. По мнению Евгения Сидорова, при установке палатки зимой не обязательно счищать весь снег до земли (если не планируется длительная стоянка). Потому что на земле, возможно, окажутся павшие деревья, корни и т.д.В холодное время года важно, чтобы внутри палатки сохранялось тепло, поэтому лучше выбрать укрытие с юбкой, которую можно будет утяжелить и присыпать снегом. Это позволит теплу не выдуваться, а оставаться внутри палатки.Как сложить палаткуСобрать палатку можно разными способами, начиная от хаотичного складывания в чехол до классической скрутки. Последняя позволяет компактно сложить палатку, а также дуги и тент. Смысл заключается в поочередном складывании полотна с последующим скручиванием.Рекомендации экспертовКак обращаться с палаткой и чего стоит избегать, чтобы она прослужила максимально долго, рассказал Александр Яковенко:

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https://ria.ru/20210713/pokhod-1740979661.html

https://ria.ru/20220415/priroda-1783753717.html

https://ria.ru/20220401/turizm-1781217989.html

https://ria.ru/20220506/pokhod-1787127015.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, туризм, актуальное - туризм