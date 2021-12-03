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Сезон открыли даже в Сочи: как горнолыжные курорты России принимают гостей

Сезон открыли даже в Сочи: как горнолыжные курорты России принимают гостей - РИА Новости, 03.12.2021

Сезон открыли даже в Сочи: как горнолыжные курорты России принимают гостей

Горнолыжный сезон начинается. Сегодня, 3 декабря, даже в Сочи можно покататься: открывается курорт "Красная Поляна", на низком старте и соседи. О том, где... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:00

2021-12-03T08:00

2021-12-03T08:13

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Горнолыжный сезон начинается. Сегодня, 3 декабря, даже в Сочи можно покататься: открывается курорт "Красная Поляна", на низком старте и соседи. О том, где покататься в России этой зимой и вплоть до мая, потребуют ли QR-код и какие новинки ждут лыжников и сноубордистов, — в материале РИА Новости.Сочи: игра престолов в кальмараВ первый день зимы снежные тягачи приступили к подготовке трасс, расположенных выше двух тысяч метров метров над уровнем моря. Сначала откроют склоны горной долины Цирк-2. "Пока в Красной Поляне лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы среднего уровня сложности и зеленая — для новичков", — уточняют на курорте.Церемония открытия — в стилистике "Игры престолов", по мотивам первого тизера приквела "Дом дракона". Выпустили видео, в котором снялись сотрудники.В этом году на курорте обновили систему искусственного оснежения, установив 20 новых снежных пушек. Всего будет 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников и два сноупарка.На "Розе Хутор" также активно готовятся принимать спортсменов. Там провели первый запуск системы искусственного оснежения. На отметке 1,6 тысячи метров над уровнем моря и выше заработали 20 снегогенераторов."Официальный старт зимнего сезона намечен на 17 декабря, но, если позволят погодные условия, мы готовы открыть часть трасс для тестового катания и раньше", — пояснил заместитель генерального директора по эксплуатации курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов.Как рассказали в пресс-службе, появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами "Волчья скала", "Кавказский экспресс" и "Заповедный лес". На популярном Южном склоне еще на 2,6 километра расширится зона катания, где на высоте более 1970 метров проложили трассу среднего уровня сложности. Также установят ленточный конвейер с галереей. Откроется и учебный склон для детей с подъемником "волшебный ковер".Всего — 105 километров трасс (рекорд для России) и 32 современных подъемника.Дату начала сезона на курорте "Газпром" не анонсируют, но обещают, что "вы точно не пройдете мимо".Вслед за "Красной Поляной" там тоже прошлись по сериалам. "У нас "Игра в кальмара" — посвежее и с неожиданной концовкой про то, что зимой у нас будет самая большая зона вечернего катания", — сообщает инстаграм курорта.К освещенной в темное время Лауре присоединяется Альпика от 1,5 тысячи (станция "Юность") до 550 (нижняя станция Альпики). Это черная, красная и две синие трассы. Всего 35 трасс всех уровней сложности и 18 подъемников.На курортах Сочи QR-код понадобится в ресторанах, отелях. Для подъемников пока не нужен.Шерегеш: отличный снег и классный пухлякЭтот горный комплекс считается вторым по популярности после склонов Сочи, в прошлом году тут отдохнули около двух миллионов туристов.Открытие сезона на курорте Шерегеш в Кемеровской области в середине ноября посетила глава Ростуризма Зарина Догузова."Здесь самый ранний и самый продолжительный сезон катания на лыжах в стране — с ноября и до конца апреля. И отличный снег", — сказала она. Туроператоры с ней согласны и рекламируют курорт как "классный пухляк, фрирайд-зона". Тут полтора десятка трасс любого уровня — от легких до очень сложных, есть и для фристайла, работает сноупарк.Правда, раньше эксперты жаловались на инфраструктуру — не было ски-басов, а также единого ски-пасса. Но курорт стремительно развивается. До 2024-го в туристическую инфраструктуру Шерегеша планируют вложить около 18 миллиардов рублей частных инвестиций.Двадцать восьмого ноября в аэропорту Новокузнецка приземлился первый чартер, организованный при поддержке Ростуризма. Обещают, что это продлится до середины апреля. Стоимость туров — перелет, проживание, трансфер — от 34 тысяч рублей с человека за неделю.QR-код необходим только в ресторанах, в гостиницу поселят и так.Заполярье: небо может засиятьСезон в Кировске Мурманской области также стартовал еще в середине ноября. В первый пробный день было ветрено и туманно, однако сноубордисты уверенно скатывались с вершины горы Айкуайвенчорр в Хибинах в молочную мглу — прямо от панорамного ресторана, который только что открылся.Сейчас курорт "Большой Вудъявр", или BigWood, работает в полную силу, но в зависимости от погодных условий. Например, в середине недели все склоны были закрыты — потеплело и усилился ветер, "можно было ехать вверх по трассам без подъемника", как сказали сотрудники. Но это временно, и тут есть шанс увидеть северное сияние. Тем более до полярной ночи осталось меньше двух недель.К услугам гостей девять канаток разного типа, 33 трассы и учебный склон. Всего же, как уточнил председатель комитета по туризму Мурманской области, в регионе 11 горнолыжных комплексов, более 65 километров трасс и примерно 180 дней катания.Из главных новинок — высокогорный панорамный ресторан "Плато" на BigWood. Высокая кухня с северными специалитетами и великолепными десертами, бар, бистро со шведским столом. Подъемники — до 19:00, после этого гостей обещают доставлять вниз на специальном ратраке с подогреваемой кабиной.Добраться можно через аэропорты Мурманска и Кировска. Гостиниц возле склонов не очень много, на самые популярные даты уже все забронировали. Но, например, в Кировске местные покупают квартиры в пешей доступности от курорта BigWood и сдают спортсменам.Если планируете жить в гостинице и ходить в рестораны, нужен QR-код.Северный Кавказ: курорты стали вышеНа все более популярном "Архызе" в Карачаево-Черкесии оснежение трасс начали еще в октябре. Но когда курорт откроется, неизвестно. Для этого нужен устойчивый минус в течение двух недель."Мы очень тебя ждали. Подсыпь нам, пожалуйста, легкого снега и подуй морозом хотя бы на минус три. И оставь так на несколько дней. Дальше мы сами", — заклинали сотрудники в первый день зимы. Среди новинок — две канатные дороги с дополнительными трассами, а высшая точка курорта поднимется на хребет Абишира-Ахуба, до 3155 метров.Еще летом три горных курорта компании "Курорты Северного Кавказа" — "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне — пообещали единый сезонный ски-пасс. Сейчас купить его уже невозможно, но на будущее — новинка интересная, особенно для местных. Действует весь сезон, в том числе и в новогодние праздники, цена для взрослого — 50 тысяч рублей.Но правила на подъемниках пока разные: на "Архызе", "Ведучах" достаточно маски, а вот "Эльбрус" требует QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справку о недавно перенесенном ковиде. Документы проверят на кассе перед покупкой билета или ски-пасса. Для заселения и посещения ресторанов это понадобится на всех трех курортах.От Сахалина до Калининграда: "Горный воздух" и Малые БобрыПланируются чартеры и на Дальний Восток, на Сахалин с расчетом на курорт "Горный воздух", где можно покататься с видом на вулканы. Пока там не объявили о старте сезона, но снега много, подъемники действуют, и некоторые спортсмены этим пользуются. "На участках работает большая снегоуплотнительная техника, что очень опасно", — предупреждают их на курорте. Зато в сезон к услугам туристов 35 километров трасс, а самая длинная — 4,4 километра.Уточняют дату открытия сезона и на Байкале, на курорте "Гора Соболиная", но там уже доступен учебный склон. Трассы любого уровня, в том числе и для фрирайда, и для слалома, максимальный перепад высот — 475 метров. Курорт "Гора Белая" на Урале открыл сезон в прошлые выходные — 27 ноября.Уже скоро покататься на горных лыжах и сноуборде можно будет практически в любом регионе России. В Хакасии советуют курорт "Гладенькая" в предгорьях Западного Саяна, в Башкирии — "Банное", "Абзаково", да и в окрестностях Москвы и Питера есть где встать на лыжи или доску. Даже в Калининградской области — "Малые Бобры" (небольшой, две трассы по 200 метров, один подъемник). Правда, нужно обязательно изучить местные ограничения, чтобы не остаться без подъемника и апре-ски.

https://ria.ru/20211126/lyzhi-1760918211.html

https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html

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