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Туризм
https://ria.ru/20211201/sochi-1761586912.html
Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря
Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря - РИА Новости, 01.12.2021
Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря
Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря, снежные тягачи уже приступили к подготовке трасс, расположенных на высоте более двух тысяч метров над РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:49
2021-12-01T11:49
туризм
отдых
краснодарский край
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красная поляна
туризм
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СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря, снежные тягачи уже приступили к подготовке трасс, расположенных на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба курорта."Курорт Красная Поляна" традиционно первым в зимнем сезоне в Сочи откроет склоны горной долины Цирк-2. В первый день лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы среднего уровня сложности и зеленая трасса для новичков "Первый снег", инструкторские службы и прокаты снаряжения", — уточняется в релизе.Отмечается, что в этот раз организаторы обновили систему искусственного оснежения. "Установлено 20 новых снежных пушек и девять снежных ружей, что позволяет обеспечить плотную подложку для горнолыжных трасс, в том числе на нижних высотах", — говорится в сообщении. По информации пресс-службы курорта, в предстоящем сезоне будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников и два сноупарка.
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отдых, краснодарский край, сочи, новости - туризм, туристы, красная поляна, туризм, сноуборд
11:49 01.12.2021
 
Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря

Горнолыжный сезон на кубанском курорте "Красная Поляна" откроется 3 декабря

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря, снежные тягачи уже приступили к подготовке трасс, расположенных на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба курорта.
"Курорт Красная Поляна" традиционно первым в зимнем сезоне в Сочи откроет склоны горной долины Цирк-2. В первый день лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы среднего уровня сложности и зеленая трасса для новичков "Первый снег", инструкторские службы и прокаты снаряжения", — уточняется в релизе.
Отмечается, что в этот раз организаторы обновили систему искусственного оснежения. "Установлено 20 новых снежных пушек и девять снежных ружей, что позволяет обеспечить плотную подложку для горнолыжных трасс, в том числе на нижних высотах", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы курорта, в предстоящем сезоне будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников и два сноупарка.
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