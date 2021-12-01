https://ria.ru/20211201/sochi-1761586912.html

Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря

Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря - РИА Новости, 01.12.2021

Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря

Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря, снежные тягачи уже приступили к подготовке трасс, расположенных на высоте более двух тысяч метров над РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:49

2021-12-01T11:49

2021-12-01T11:49

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СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря, снежные тягачи уже приступили к подготовке трасс, расположенных на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба курорта."Курорт Красная Поляна" традиционно первым в зимнем сезоне в Сочи откроет склоны горной долины Цирк-2. В первый день лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы среднего уровня сложности и зеленая трасса для новичков "Первый снег", инструкторские службы и прокаты снаряжения", — уточняется в релизе.Отмечается, что в этот раз организаторы обновили систему искусственного оснежения. "Установлено 20 новых снежных пушек и девять снежных ружей, что позволяет обеспечить плотную подложку для горнолыжных трасс, в том числе на нижних высотах", — говорится в сообщении. По информации пресс-службы курорта, в предстоящем сезоне будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников и два сноупарка.

https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html

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