https://ria.ru/20211202/gornolyzhniki-1761846871.html

От Крыма до Камчатки: полный список лучших горнолыжных курортов России

Горнолыжные курорты России: рейтинг самых популярных мест для катания на лыжах

От Крыма до Камчатки: полный список лучших горнолыжных курортов России

Своей инфраструктурой лучшие горнолыжные курорты России способны потягаться с европейскими за топовые места в рейтингах. Большое число трасс разной сложности,... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:30

2021-12-02T18:30

2021-12-02T18:50

алтайский край

курортный район

роза хутор

курорты северного кавказа

имеретинский курорт

туризм

курорт

сноуборд

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Своей инфраструктурой лучшие горнолыжные курорты России способны потягаться с европейскими за топовые места в рейтингах. Большое число трасс разной сложности, новое оборудование и потрясающая природа побуждают туристов со всего мира ежегодно покорять российские склоны. Список самых популярных горнолыжных курортов России – в материале РИА Новости.Горнолыжные курорты РоссииКрупнейшими горнолыжными курортами России считаются комплексы "Роза Хутор" и "Красная Поляна" в Сочи, "Шерегеш" в Кемеровской области, "Большой Вудъявр" в Мурманской области и "Горный воздух" на Сахалине.Самыми живописными многие лыжники называют склоны на Кавказе, в частности, на курортах Приэльбрусья "Эльбрус" и "Чегет".Сноуборды и лыжи не единственное развлечение в таких комплексах, каждый курорт предлагают свои дополнительные активности. Чаще всего это баня или сауна, крытые бассейны и спортивные залы, детские комнаты и клубы, ледовые катки и горки. Могут покатать и на упряжках хаски или даже оленьих.Популярные местаИзлюбленные любителями активного образа жизни горнолыжные курорты привязаны к горной местности.Краснодарский край"Красная поляна""Красная поляна" подходит как для того, чтобы отдохнуть всей семьей, так и чтобы улучшить индивидуальные навыки катания.Так как обустройство поселка Красная поляна началось не так давно, в 2014 году, все оборудование на горнолыжном курорте новое, а сервис в отелях и ресторанах ориентируется на современные европейские требования.Общая протяженность трасс в "Красной поляне" – 30 километров. Зоны катания предназначены как для новичков, так и для профессионалов. Трассы все освещаются, а также работает система оснежения.Пока родители наслаждаются спуском на лыжах или сноуборде, работают детские клубы. Также на территории комплекса есть горнолыжная "Академия райдеров" для детей с трех до 12 лет.Сезон катания в "Красной поляне" начинается в конце ноября и может длиться до апреля."Роза Хутор""Роза Хутор" – самый крупный и популярный курорт Красной поляны. Главная его особенность – расположение. Трассы, рестораны и другие развлечения находятся на разных уровнях хребта Аибга. Добираться до нужной точки можно на авто или по канатной дороге.Горнолыжный сезон здесь начинается с конца ноября и порой длится до апреля.На курорте 35 разных горнолыжных маршрутов. Здесь и "зеленые" трассы для новичков, и "черные" для экстремалов. Для любителей кататься на беговых лыжах на территории есть отдельная трасса. Для детей трех-пяти лет на "Розе Хутор" действует лагерь. Также возможно катание в вечернее время, так как трассы снабжены освещением."Газпром"Горно-туристический центр, расположенный на плато Псехако. Развлечений здесь поменьше, чем на курортах "Роза Хутор" и "Красная поляна". Зато и людей не так много. Место при этом также очень живописное.Курорт "Газпром" включает в себя две зоны катания — "Лаура" и "Альпика-Сервис", соединенные между собой канатной дорогой. "Лаура" - "зеленая" зона (для новичков). "Альпика-Сервис" предназначена для спортсменов среднего уровня подготовки и профессионалов.Всего здесь 35 трасс общей протяженностью 23 километра. Из них 12 освещаются — можно комфортно кататься и вечером.Горнолыжный сезон длится с конца ноября по апрель.Кемеровская область"Шерегеш"Горнолыжный курорт находится в заповедной зоне Кемеровской области в одноименном поселке. Он был открыт в 1981 году, но известным стал лишь спустя 20 лет, после того как в 2000-х здесь стали развивать туристическую инфраструктуру.15 трасс разной сложности проходят по склонам горы Зеленая. Общая протяженность – около 35 километров. Любители экстрима особо ценят курорт за внетрассовое катание — фрирайд. Также есть одна трасса для вечернего катания.Одно из главных преимуществ отдыха здесь – невысокая стоимость жилья относительно других популярных курортов.Горнолыжный сезон в "Шерегеше" длится с ноября по май.Мурманская область"Большой Вудъявр""Большой Вудъявр" – это один из немногих курортов в Мурманской области. Название дано по озеру, к которому прилегает одна из самых высоких вершин Хибин — гора Вудъявр.Главная особенность курорта – очень длинный сезон. Кататься здесь начинают с осени, а заканчивают примерно в середине лета.На территории "Большого Вудъявра" располагаются 23 трассы общей протяженностью около 35 километров. Большая часть зоны катания предназначена для опытных любителей и профессионалов. Новичкам выделены две "зеленые" трассы. Также на территории есть несколько "черных" трасс для экстремалов и фрирайдеров.Кроме катания, в "Большом Вудъявре" можно отправиться на подледную рыбалку или экстрим-сафари на снегоходах, да и просто полюбоваться пейзажами во время прогулки. В сезон здесь можно увидеть северное сияние."Кукисвумчорр"Небольшой по размерам, но очень комфортный курорт для лыжников любого уровня подготовки. "Кукисвумчорр", как и его "сосед", славится среди любителей внетрассового катания. Расположен у подножия одноименного горного массива на Кольском полуострове, самом большом в гряде Хибинских гор.В "Кукисвумчорре" — шесть трасс общей протяженностью 10 километров.На территории курорта есть развлечения для детей: учебная трасса с беби-лифтом (безопорным подъемником) и детская спортивная школа. Сезон катания длится больше полугода – с конца ноября до середины маяКарачаево-Черкесия"Архыз""Архыз" – живописный курорт, который был построен с нуля недалеко от одноименного города в Карачаево-Черкесии в 2013 году.Включает в себя две небольшие туристические деревни в долине реки Архыз — Романтик и Лунная поляна. По планам всего здесь должны построить пять поселений.Сезон катания в "Архызе" длится с начала декабря по апрель. Курорт состоит из 14 трасс разной сложности протяженностью более 24 километров. Каждая из зон оснащена подсветкой. Есть несколько спусков для новичков, трассы для любителей и профессионалов. И еще две "черных" трассы для тех, кому хочется острых ощущений.Маленьких поклонников горнолыжного спорта принимают в детский клуб "Архызенок", где инструкторы обучают основам катания.Из развлечений можно выделить каток, расположенный на высоте 1600 метров над уровнем моря. Особенно красив он вечером в свете фонарей."Домбай""Домбай" – один из самых популярных и старейших горнолыжных курортов России — первые трассы здесь появились уже в послевоенное время. Расположен он на территории живописного Тебердинского заповедника, у подножия Главного хребта Кавказских гор.На курорте 12 трасс, подходящих как для детей, так и для опытных спортсменов. Протяженность – около 25 километров. Экстремалы останутся под большим впечатлением от "черных" трасс на высоте 3168 метров над уровнем неба.Также в Домбае есть отличная возможность для хели-ски – катания с вертолетной высадки на нетронутые снежные склоны.Среди дополнительных развлечений — поездки на снегоходах, полеты на параплане, санки и каток, развитая сеть канатных дорог.Популярная у туристов достопримечательность курорта — мобильная гостиница в форме "летающей тарелки" авторства финского архитектора Матти Сууронена. Ее в 1969 году после похода по здешним местам Домбаю подарил в 1969 году тогдашний президент Финляндии Кекконен.Длительность сезона катания в Домбае меняется в зависимости от погодных условий. Обычно сезон длится с декабря по апрель.Кабардино-Балкария"Эльбрус Азау"Курорт входит в зону природного парка "Приэльбрусье" и располагается на южных склонах Эльбруса — высочайшей вершины России и Европы.Горнолыжный сезон здесь начинается в ноябре и длится до конца мая. На некоторых склонах можно кататься круглый год.В "Эльбрус Азау" действуют семь трасс протяженностью 11 километров. К вершинам маршрутов добираются на современных подъемниках.Трассы курорта в основном смешанные "синие" с переходом в "красные" — то есть, средней сложности и сложные. Но есть и "черные" участки. "Зеленая" трасса тоже имеется."Чегет"Гора Чегет в Приэльбрусье считается одной из самых сложных для горных лыж и сноуборда во всей Европе. "Чегет" называют идеальным местом для фрирайда.Некоторые трассы проходят через сосновый лес, а изгибы спусков достигают 45°.Сноубордисты выбирают здесь широкие трассы (например "Доллар"), а любители горных лыж предпочитают зоны катания со знаменитыми Чегетскими буграми. Протяженность 15 трасс "Чегета" составляет 16-20 километров. Точнее сказать нельзя, так как трассы здесь не оборудованы в привычном смысле слова. Несмотря на общую сложность маршрутов — большинство участков "красные" и "черные", "зеленый" отрезок есть и здесь.Как и на соседнем курорте "Эльбрус Азау", сезон начинается в ноябре-декабре и длится до мая.Самое оживленное место на курорте — поляна Чегет. Здесь находятся рестораны, отели, пункты проката оборудования и нижние станции подъемника.Сезон катания здесь длится с ноября до конца мая.Алтайский край"Благодать" (Белокуриха)Белокуриха – это алтайский город-курорт у подножия горы Церковка с пятью горнолыжными комплексами. В каждом из них есть трассы разной сложности, около половины предназначены для начинающих.Самый крупный из комплексов в Белокурихе, "Благодать", оснащен пятью трассами общей протяженностью около семи километров. Возможно катание в вечернее время, так как трассы оснащены подсветкой. Также в окрестностях комплекса есть рестораны, спа и прокат снаряжения. В аренду можно взять сани, лыжи, сноуборд и другое оборудование.Горнолыжный сезон здесь начинается в ноябре и длится до конца марта.Республика Алтай"Манжерок"Горнолыжный курорт "Манжерок" находится в одноименном селе в заповедной зоне у подножия горы Малая Синюха и рядом с единственным в республике Алтай теплым озером. Село стоит на знаменитом Чуйском тракте.На курорте проложены современные трассы разных категорий сложности. Дети, новички и любители беговых лыж найдут с легкостью для себя подходящую зону катания.На территории комплекса есть спортзал, парк аттракционов, русская баня с купелью, Музей-Юрта, выставка "Легенды Алтая". Из других развлечений — прогулки на собачьих и оленьих упряжках, экспедиции на снегоходах.Обычно на курорте "Манжерок" катаются с декабря по конец марта.Башкирия"Мраткино"Курорт находится в Белорецке, на склоне горы Мраткино, высота которой чуть более 800 метров. Это самая высокая из местных гор. "Мраткино" — один из старейших лыжных центров на Урале.В комплексе восемь трасс протяженностью от 900 до 1485 метров. Есть отдельная детская трасса длиной 200 метров. Остальные маршруты маркированы как "синие" и "красные".Горнолыжный сезон длится около пяти месяцев — с декабря по апрельГлавными плюсами курорта "Мраткино" считают демократичные цены и живописные пейзажи, сочетающие водный и горный ландшафт."Банное"Курорт "Банное" располагается в поселке Зеленая Поляна на берегу Яктыкуля — самого глубокого озера Башкортостана. Банное — это русское название озера.На территории горнолыжного комплекса — девять трасс протяженностью до 10 километров. Есть трассы для новичков (поделены на небольшие, от 70 метров, отдельные участки), "красные" и "черные". Выделен отдельный отрезок для тюбинга (катание на "ватрушках"). Трассы оборудованы специальным освещением для вечернего катания.Также в спортивной зоне есть сноупарк – площадка для катания, оборудованная специальными фигурами для выполнения трюков. Для детей работает небольшая тренировочная площадка "Медвежонок".Из дополнительных развлечений — питомник с хаски и прогулки на упряжке с собаками.Сезон катания в курорте "Банное" длится с декабря по апрель."Абзаково""Абзаково" – самый популярный горнолыжный курорт на Урале недалеко от одноименного села в Белорецком районе Башкирии.Гостям горнолыжного курорта доступны 13 трасс всех степеней сложности: от "зеленых" до "черных", есть учебная, спортивные и для фрирайда. Общая протяженность – около 16 километров. Трассы оснащены современными бугельными (буксировочными) подъемниками и освещаются вечером.Славится курорт не только своим длинным сезоном, но и множеством других активностей: есть каток, банный комплекс, аквапарк, зоопарк, мини-питомник с хаски и развлекательный центр.Сезон катания на горных лыжах на курорте Абзаково начинается с конца октября и заканчивается в начале маяСаратовская область"Хвалынский"Небольшой горнолыжный курорт, расположенный на территории Хвалынского национального парка. Всего здесь четыре трассы с "зелеными", "синими" и "красными" участками. Маршруты оснащены оборудованием для оснежения и вечерним освещением.Обязательное для посещения место на горнолыжном курорте – "Хвалынские термы", открытый теплый бассейн с родниковой водой.Сезон здесь стартует в декабре и завершается в марте.Пермский край"Губаха"Горнолыжный курорт "Губаха" расположен рядом с одноименным городом в Пермском крае, на склонах невысокой (около 471 метра) горы Крестовой.Здесь 17 трасс длиной от 100 до 2600 метров для любого уровня подготовки.Есть выделенные трассы для фрирайда (внетрассового катания), скоростного спуска и слалома (спуск с трассы, размеченной воротами), а также учебные склоны и сноу-парк.Горнолыжники хвалят "Губаху" за большое количество трасс, демократичные цены и развитую инфраструктуру. Кроме того, комплекс удобен для обучения и улучшения навыков. Возможно катание в вечернее время.На территории курорта работают две детские комнаты, открыт учебный клуб "Снежинка".В горнолыжном центре "Губаха" открытие сезона происходит в ноябре-декабре, и длится он по апрель.Камчатка"Гора Морозная"Курорт расположен близ города Елизово. Это самый популярный горнолыжный комплекс на полуострове Камчатка. Здесь проводят тренировки российской сборной по горнолыжному спорту.Общая протяженность пяти трасс, среди которых есть "зеленые", "синие" и "красные" – 5050 метров. Самая длинная — 2050 метров.В "Гору Морозную" обычно едут поклонники экстремального катания, так как здесь активно практикуется хели-ски. Горнолыжники и сноубордисты на вертолете поднимаются к нетронутым вершинам, откуда совершают спуск.Сезон катания начинается в конце ноября и длится по апрель.Рекомендация для любителей величественных пейзажей: с вершины горы Морозной открывается потрясающий вид на Корякский, Авачинский и Козельский вулканы.Сахалин"Горный воздух""Горный воздух" находится на горе Большевик в Южно-Сахалинске. Это самый крупный и активно развивающийся горнолыжный комплекс Дальнего Востока. Он начал работать в 1960 году, принимал всесоюзные зимние соревнования в советские времена, в 2000-х — всероссийские.На курорте есть 14 трасс всех уровней сложности, кроме "синих", общей протяженностью более 25 километров. Самая длинная тянется на 4,4 километра. Выделены отдельная трасса для детей и участок для тюбинга, а также работает беби-лифт. Все зоны оснащены вечерним освещением, а спуски постоянно выравниваются ратраками.Горнолыжный сезон здесь открывается в середине декабря и длится до середины апреляВ "Горном воздухе" есть также парапланерный клуб, детская комната, можно организовать пешие походы.Красноярский край"Бобровый лог"Горнолыжный комплекс "Бобровый лог" расположен в черте города Красноярска. Его построили в 2006 году в живописной месте, окруженном рекой Базаиха и хребтами скалы Такмак."Бобровый лог" включает в себя 15 трасс всех уровней общей протяженностью почти 10 километров и два учебных склона. Массовое катание в вечернее время на трассах обеспечивается системой искусственного освещения.Работают детские клубы "Бобронавты" и детский городок "Юнга", каток и сектор для тюбинга.Горнолыжный сезон на красноярском курорте длится полгода — с ноября по апрель.Хакасия"Гора Гладенькая"Курорт находится на горе Гладенькой в предгорьях западного Саяна недалеко от Саяногорска. Это один из немногих российских горнолыжных комплексов с сертификатами FIS (Международной федерацией лыжного спорта). Здесь несколько раз проводили финал Чемпионата России по горнолыжному спорту.На курорте — восемь трасс разной сложности: от "зеленых" до "черных". Общая протяженность – 8,4 километра. Также здесь есть ночное трассовое освещениеСезон здесь начинается с середины ноября и длится до конца апреля.КрымАй-ПетриУ большинства туристов Крым ассоциируется с жарким летом и теплым морем, но здесь есть чем заняться и в холодную зиму.Место встречи всех любителей горнолыжного спорта – одна из самых знаменитых вершин Крыма Ай-Петри. В 1988 году открыли канатную дорогу протяженность 2980 метров, которая ведет на плато. Здесь работают шесть трасс разной степени сложности: для начинающих и профессионалов. Протяженность трасс от 120 до 1300 метров.Старт горнолыжного сезона на Ай-Петри зависит от количества выпавшего снега. Чаще всего здесь начинают кататься с конца декабря-начала января. Лучшими месяцами в сезоне считаются февраль и март, так как в этом время толщина снега самая оптимальная.Иркутская область"Гора Соболиная"Горнолыжный курорт в городе Байкальск находится на хребте Хамар-Дабан, который проходит вдоль озера Байкал."Гора Соболиная" располагает 16 трассами разной сложности, оборудованными пятью подъемниками. Общая протяженность маршрутов – более 16 километров. Самый популярный – трасса "Пологая", с нее открывается вид на Байкал. Есть также учебные склоны, парк для экстремалов и слаломный спуск. Некоторые трассы освещены, поэтому катание на них в вечернее время комфортноСезон катания длится с ноября по май.На территории курорта работают спортивный комплекс с бассейном для взрослых и детей, баня, сауна, спа-центр, волейбольный и баскетбольный корты.Трассы для новичковТрассы для начинающих, которые называют "зелеными" или "лягушатниками", как правило, есть во всех горнолыжных комплексах. Наиболее популярны "зеленые" трассы в "Розе Хутор" ("Горки Город"), "Архызе" и на курортах Урала. Следующий уровень — "синяя трасса", они считаются умеренно сложными.Чтобы уверенно держаться на лыжах и избежать лишних травм, стоит взять несколько уроков у инструктора. Такие услуги предлагают на всех курортах.Трассы для профессионаловСамые крутые и экстремальные спуски в России — на Кавказе, на курортах Приэльбрусья и Дагестана.Самые сложные "черные" трассы — в комплексах "Чегет" (и других в Кабардино-Балкарии), "Кукисвумчорр", "Роза Хутор", "Шерегеш".Отличные "красные" (менее сложные) трассы можно найти рядом с озером Байкал ("Гора Соболиная"), а также в Башкирии ("Абзаково").Сезон катания на лыжахГорнолыжный сезон на каждом курорте свой, это зависит от того, где находится комплекс, как высоко он расположен.Наиболее популярные горнолыжные курорты открываются в декабре, а сезон заканчивают в середине апреля.На курорты Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии туристы приезжают уже в конце октября, так как снег здесь часто выпадает рано. В Красную поляну рекомендуется ехать к концу декабря, так как зима здесь теплее, чем на остальных курортах. При этом многие комплексы активно используют искусственное оснежение.Основной поток туристов на каждый из курортов, как правило, приходится на новогодние праздники и каникулы.

https://ria.ru/20200210/1564496950.html

https://ria.ru/20181203/1539165488.html

https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755528695.html

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алтайский край, курортный район, роза хутор, курорты северного кавказа, имеретинский курорт, туризм, курорт, сноуборд, россия