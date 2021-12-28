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С QR-кодом или без: какие горнолыжные курорты Европы открыты для россиян
Горнолыжные курорты Европы 2022: какие страны открыты для россиян
С QR-кодом или без: какие горнолыжные курорты Европы открыты для россиян
Любителей горнолыжного спорта волнует вопрос, куда этой зимой можно поехать покататься в Европе. Какие страны открыты для россиян, какая в них ситуация с... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T19:23
2021-12-28T19:23
2021-12-28T20:14
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Любителей горнолыжного спорта волнует вопрос, куда этой зимой можно поехать покататься в Европе. Какие страны открыты для россиян, какая в них ситуация с коронавирусом, какие документы потребуют у туристов, где самые лучшие трассы, а также список бюджетных курортов с хорошей инфраструктурой - в материале РИА Новости.Горнолыжные курортыВ Европе, особенно в Альпах, много зимних курортов на любой вкус. Горнолыжные комплексы предназначены не только для профессиональных лыжников, но и для новичков.Как выбратьЧтобы выбрать подходящее место отдыха, стоит учитывать три аспекта: опыт катания на лыжах, инфраструктура курорта и лыжные трассы.Если опыта катания мало или вовсе нет, необходимо выбирать курорты, где есть лыжные школы и инструкторы, которые научат уверенно стоять на лыжах. Также стоит обратить внимание на возможность брать инвентарь напрокат.Инфраструктура – не менее важный критерий. На горнолыжном курорте должны быть качественные подъемники, гостиницы, базы отдыха, коттеджные комплексы или частные дома, которые отвечают предпочтениям отдыхающих. Также для многих туристов важно, чтобы в округе находились магазины одежды, spa-центры, каток и т.д.Классификация трасс:Как подготовитьсяОбязательный минимум вещей, которые нужно взять на горнолыжный курорт:Необходимый для катания инвентарь можно, как правило, взять на месте в прокат.В аптечке обязательно должны быть бинты, пластыри, мази от ушибов и обезболивающие средства.Чтобы посетить большинство горнолыжных курортов Европы, необходим Green Pass.“Зелёный паспорт” – это электронный сертификат с QR-кодом. Он свидетельствует о том, что человек привился вакциной, одобренной ЕС, либо переболел COVID-19 и предоставил документ о перенесенной болезни, либо имеет подтверждение того, что здоров в настоящий момент (ПЦР-тест). Предъявлять QR-код можно как в бумажном, так и в электронном виде.Каждая страна ЕС разработала свои приложения на смартфоны для предъявления QR-кода: например, во Франции это TousAntiCovid, в Дании Corona Passport, в Италии Immuni или IO.Green Pass могут получить не только граждане государств, входящих в ЕС, но и других, включая Россию. Для этого необходимо скачать приложение той страны, в которую планируется поездка. Далее нужно ввести данные о вакцинации (вакциной, принятой в ЕС), перенесенной болезни или прикрепить отрицательный ПЦР-тест.Лучшие горнолыжные курорты ЕвропыСветлана Пыжова, руководитель отдела FIT компании ООО "Мегаплюс Турс", поделилась списком лучших европейских курортов.БюджетныеЧтобы хорошо отдохнуть и развлечься зимой на заграничных курортах, не обязательно тратить много денег. В Европе можно выбрать один из многочисленных бюджетных вариантов.1. Зельден, АвстрияЗельден – один из крупнейших ледников в Австрии, благодаря чему кататься здесь можно почти круглый год.На курорте представлены 144 трассы разной сложности: синие, красные, черные. Для любителей сноубординга оборудована специальная зона. Общая протяженность трасс – 147 километров.Из недостатков: в пик сезона придется стоять в очереди на подъемники.Бюджетные двухместные номера стоят по 70-80 долларов в сутки, стоимость элитных апартаментов - 500-600 долларов.2. Банско, БолгарияГорнолыжный курорт Банско находится в Пиринских горах рядом со старинным городом Банско.На курорте 17 трасс общей протяженностью 48 км и 14 подъемников. Он подойдет как начинающим, так и профессиональным спортсменам. При желании можно искупаться в термальных источниках, например, в селе Баня и в городе Добриниште.Главный недостаток курорта – длинные очереди на нижний подъемник, доставляющий туристов к другим подъемникам.Для того чтобы попасть в Болгарию, необходим ПЦР-тест и действующая шенгенская или болгарская виза. Green Pass не нужен.Стоимость на жилье низкая в сравнении с другими европейскими курортами: от 25 долларов в сутки на двоих.3. Копаоник, СербияКопаоник - главный горнолыжный курорт Сербии, расположенный в самых высоких в стране горах.Представляет собой 55 километров трасс разной сложности: от зеленых для новичков до черных для профессионалов.Главное преимущество Копаоника для туристов из России – нет необходимости делать визу и ПЦР-тест. Также в Сербии можно привиться европейской вакциной для оформления Green Pass.Снять апартаменты здесь можно за 40 долларов в сутки на двоих. Стоимость проживания в элитных отелях - около 700 долларов в сутки.4. Голо, НорвегияГоло – горнолыжный курорт, расположенный на высоте 700 м в долине Гудбраннсдален.Основное достоинство этого курорта - равнинные трассы общей протяженностью 630 км. Зона катания включает в себя 15 трасс разного уровня сложности: от зеленых до черных.Дополнительные развлечения: подледная рыбалка, катание оленьих и собачьих упряжках, сноурафтинг, скисейлинг (на лыжах под парусом), тобогган.Цены на отели начинаются от 65 долларов за двоих в сутки. Проживание в элитных гостиницах существенно дороже - цена может достигать 550 долларов.5. Хафьель, НорвегияХафьель – живописный горнолыжный курорт, который находится в 15 км от Лиллехаммера. В 1994 году здесь проходили состязания по слалому в рамках Олимпийских игр.Курорт представляет собой 39 километров трасс разной сложности: 10 зеленых, 9 синих, 7 красных и 4 черные.В самом центре курорта расположена Олимпийская бобслейная трасса, на которой все желающие могут прокатиться на специальных санях.Также на курорте можно посетить бары, рестораны, бассейн и парк развлечений для взрослых и детей – Хундерфоссен.Бюджетный двухместный номер здесь можно найти за 65 долларов в сутки на двоих, жилье в элитных отелях будет стоить примерно 350 долларов.ДорогиеЭлитные горнолыжные курорты расположены во Франции (Куршевель, Межев) и Швейцарии (Санкт-Мориц, Церматт).На данный момент въезд с целью туризма во Францию и Швейцарию не разрешен. Попасть туда могут лишь дипломаты, представители международных организаций, лица, имеющие вид на жительство и т.д. Также обязательное условие для въезда - наличие Green Pass.Как добратьсяВ Австрию, в Вену, из Москвы и Санкт-Петербурга самолеты летают дважды в неделю. Чтобы попасть в эту страну, нужна действующая шенгенская виза или вид на жительство и Green Pass. Также необходимо дополнительно пройти онлайн-регистрацию. Обязателен карантин по прибытии (в среднем - 10 дней). Переболевшие освобождены от карантина (действует российский сертификат).Норвегия также возобновила авиасообщение для туристов. В Осло можно долететь прямым рейсом из Москвы. Для въезда в Норвегию необходима шенгенская виза и ПЦР-тест (сделанный не ранее чем за 24 часа до въезда в Норвегию). Обязательный карантин по прилете длится три дня.В Сербию въезд для туристов из России свободный, достаточно иметь загранпаспорт и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до въезда. Улететь в Белград можно прямым рейсом из Москвы.В столицу Болгарии регулярно летают самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Из Софии каждый день курсируют автобусы в Банско. Необходима лишь шенгенская или болгарская виза и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия (вместо ПЦР-теста можно предъявить сертификат вакцинации препаратом, утвержденным в Болгарии, или тест на антиген).
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новости - туризм, болгария, норвегия, австрия, швейцария, европа, сербия, франция, горнолыжный спорт, россия, маршруты - туризм, впечатления - туризм, отдых, куда поехать
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Любителей горнолыжного спорта волнует вопрос, куда этой зимой можно поехать покататься в Европе. Какие страны открыты для россиян, какая в них ситуация с коронавирусом, какие документы потребуют у туристов, где самые лучшие трассы, а также список бюджетных курортов с хорошей инфраструктурой - в материале РИА Новости.
Горнолыжные курорты
В Европе
, особенно в Альпах
, много зимних курортов на любой вкус. Горнолыжные комплексы предназначены не только для профессиональных лыжников, но и для новичков.
Как выбрать
Чтобы выбрать подходящее место отдыха, стоит учитывать три аспекта: опыт катания на лыжах, инфраструктура курорта и лыжные трассы.
Если опыта катания мало или вовсе нет, необходимо выбирать курорты, где есть лыжные школы и инструкторы, которые научат уверенно стоять на лыжах. Также стоит обратить внимание на возможность брать инвентарь напрокат.
Инфраструктура – не менее важный критерий. На горнолыжном курорте должны быть качественные подъемники, гостиницы, базы отдыха, коттеджные комплексы или частные дома, которые отвечают предпочтениям отдыхающих. Также для многих туристов важно, чтобы в округе находились магазины одежды, spa-центры, каток и т.д.
—зеленые трассы предназначены для детей и начинающих лыжников;
—синие подходят для туристов с небольшим опытом катания;
—красные – для продвинутых лыжников, которые не боятся сложных склонов и длинных маршрутов;
—черные трассы предназначены для любителей зимних видов спорта с большим опытом или профессионалов.
Как подготовиться
Обязательный минимум вещей, которые нужно взять на горнолыжный курорт:
—термобельё;
—мембранная верхняя одежда (ветронепроницаемая и водоотталкивающая);
—шлем;
—балаклава или шарф-труба;
—лыжные ботинки;
—солнцезащитная маска;
—солнцезащитные кремы и другие средства с SPF не ниже 50.
Необходимый для катания инвентарь можно, как правило, взять на месте в прокат.
В аптечке обязательно должны быть бинты, пластыри, мази от ушибов и обезболивающие средства.
Чтобы посетить большинство горнолыжных курортов Европы, необходим Green Pass.
“Зелёный паспорт” – это электронный сертификат с QR-кодом. Он свидетельствует о том, что человек привился вакциной, одобренной ЕС, либо переболел COVID-19 и предоставил документ о перенесенной болезни, либо имеет подтверждение того, что здоров в настоящий момент (ПЦР-тест). Предъявлять QR-код можно как в бумажном, так и в электронном виде.
Каждая страна ЕС разработала свои приложения на смартфоны для предъявления QR-кода: например, во Франции
это TousAntiCovid, в Дании Corona Passport, в Италии
Immuni или IO.
Green Pass могут получить не только граждане государств, входящих в ЕС, но и других, включая Россию
. Для этого необходимо скачать приложение той страны, в которую планируется поездка. Далее нужно ввести данные о вакцинации (вакциной, принятой в ЕС), перенесенной болезни или прикрепить отрицательный ПЦР-тест.
Лучшие горнолыжные курорты Европы
Светлана Пыжова, руководитель отдела FIT компании ООО "Мегаплюс Турс", поделилась списком лучших европейских курортов.
Бюджетные
Чтобы хорошо отдохнуть и развлечься зимой на заграничных курортах, не обязательно тратить много денег. В Европе можно выбрать один из многочисленных бюджетных вариантов.
1. Зельден, Австрия
Зельден – один из крупнейших ледников в Австрии
, благодаря чему кататься здесь можно почти круглый год.
На курорте представлены 144 трассы разной сложности: синие, красные, черные. Для любителей сноубординга оборудована специальная зона. Общая протяженность трасс – 147 километров.
Из недостатков: в пик сезона придется стоять в очереди на подъемники.
Бюджетные двухместные номера стоят по 70-80 долларов в сутки, стоимость элитных апартаментов - 500-600 долларов.
2. Банско, Болгария
Горнолыжный курорт Банско находится в Пиринских горах рядом со старинным городом Банско.
На курорте 17 трасс общей протяженностью 48 км и 14 подъемников. Он подойдет как начинающим, так и профессиональным спортсменам. При желании можно искупаться в термальных источниках, например, в селе Баня и в городе Добриниште.
Главный недостаток курорта – длинные очереди на нижний подъемник, доставляющий туристов к другим подъемникам.
Для того чтобы попасть в Болгарию, необходим ПЦР-тест и действующая шенгенская или болгарская виза. Green Pass не нужен.
Стоимость на жилье низкая в сравнении с другими европейскими курортами: от 25 долларов в сутки на двоих.
3. Копаоник, Сербия
Копаоник - главный горнолыжный курорт Сербии
, расположенный в самых высоких в стране горах.
Представляет собой 55 километров трасс разной сложности: от зеленых для новичков до черных для профессионалов.
Главное преимущество Копаоника для туристов из России – нет необходимости делать визу и ПЦР-тест. Также в Сербии можно привиться европейской вакциной для оформления Green Pass.
Снять апартаменты здесь можно за 40 долларов в сутки на двоих. Стоимость проживания в элитных отелях - около 700 долларов в сутки.
4. Голо, Норвегия
Голо – горнолыжный курорт, расположенный на высоте 700 м в долине Гудбраннсдален.
Основное достоинство этого курорта - равнинные трассы общей протяженностью 630 км. Зона катания включает в себя 15 трасс разного уровня сложности: от зеленых до черных.
Дополнительные развлечения: подледная рыбалка, катание оленьих и собачьих упряжках, сноурафтинг, скисейлинг (на лыжах под парусом), тобогган.
Цены на отели начинаются от 65 долларов за двоих в сутки. Проживание в элитных гостиницах существенно дороже - цена может достигать 550 долларов.
5. Хафьель, Норвегия
Хафьель – живописный горнолыжный курорт, который находится в 15 км от Лиллехаммера
. В 1994 году здесь проходили состязания по слалому в рамках Олимпийских игр.
Курорт представляет собой 39 километров трасс разной сложности: 10 зеленых, 9 синих, 7 красных и 4 черные.
В самом центре курорта расположена Олимпийская бобслейная трасса, на которой все желающие могут прокатиться на специальных санях.
Также на курорте можно посетить бары, рестораны, бассейн и парк развлечений для взрослых и детей – Хундерфоссен.
Бюджетный двухместный номер здесь можно найти за 65 долларов в сутки на двоих, жилье в элитных отелях будет стоить примерно 350 долларов.
Дорогие
Элитные горнолыжные курорты расположены во Франции (Куршевель, Межев) и Швейцарии
(Санкт-Мориц
, Церматт).
На данный момент въезд с целью туризма во Францию и Швейцарию не разрешен
. Попасть туда могут лишь дипломаты, представители международных организаций, лица, имеющие вид на жительство и т.д. Также обязательное условие для въезда - наличие Green Pass.
Как добраться
В Австрию, в Вену
, из Москвы и Санкт-Петербурга
самолеты летают дважды в неделю. Чтобы попасть в эту страну, нужна действующая шенгенская виза или вид на жительство и Green Pass. Также необходимо дополнительно пройти онлайн-регистрацию
. Обязателен карантин по прибытии (в среднем - 10 дней). Переболевшие освобождены от карантина (действует российский сертификат).
Норвегия также возобновила авиасообщение для туристов. В Осло
можно долететь прямым рейсом из Москвы. Для въезда в Норвегию необходима шенгенская виза и ПЦР-тест (сделанный не ранее чем за 24 часа до въезда в Норвегию). Обязательный карантин по прилете длится три дня.
В Сербию въезд для туристов из России свободный, достаточно иметь загранпаспорт и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до въезда. Улететь в Белград
можно прямым рейсом из Москвы.
В столицу Болгарии регулярно летают самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Из Софии каждый день курсируют автобусы в Банско. Необходима лишь шенгенская или болгарская виза и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия (вместо ПЦР-теста можно предъявить сертификат вакцинации препаратом, утвержденным в Болгарии, или тест на антиген).