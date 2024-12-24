Какие горнолыжные курорты Европы открыты для россиян
© Depositphotos.com / logoffГорнолыжные курорты Европы
© Depositphotos.com / logoff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Любителей горнолыжного спорта волнует вопрос, куда этой зимой можно поехать покататься в Европе. Какие страны открыты для россиян, какие документы потребуют у туристов, где самые лучшие трассы, а также список бюджетных курортов с хорошей инфраструктурой - в материале РИА Новости.
Горнолыжные курорты
© Pixabay / nervosa22Зельден, Австрия
© Pixabay / nervosa22
Зельден, Австрия
Как выбрать
Чтобы выбрать подходящее место отдыха, стоит учитывать три аспекта: опыт катания на лыжах, инфраструктура курорта и лыжные трассы.
Если опыта катания мало или вовсе нет, необходимо выбирать курорты, где есть лыжные школы и инструкторы, которые научат уверенно стоять на лыжах. Также стоит обратить внимание на возможность брать инвентарь напрокат.
Инфраструктура – не менее важный критерий. На горнолыжном курорте должны быть качественные подъемники, гостиницы, базы отдыха, коттеджные комплексы или частные дома, которые отвечают предпочтениям отдыхающих. Также для многих туристов важно, чтобы в округе находились магазины одежды, spa-центры, каток и т.д.
Классификация трасс:
- зеленые трассы предназначены для детей и начинающих лыжников;
- синие подходят для туристов с небольшим опытом катания;
- красные – для продвинутых лыжников, которые не боятся сложных склонов и длинных маршрутов;
- черные трассы предназначены для любителей зимних видов спорта с большим опытом или профессионалов.
Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон
21 октября 2021, 19:42
Как подготовиться
Обязательный минимум вещей, которые нужно взять на горнолыжный курорт:
- термобельё;
- мембранная верхняя одежда (ветронепроницаемая и водоотталкивающая);
- шлем;
- балаклава или шарф-труба;
- лыжные ботинки;
- солнцезащитная маска;
- солнцезащитные кремы и другие средства с SPF не ниже 50.
На горнолыжном курорте Сочи расширили инфраструктуру
11 декабря 2021, 18:15
Необходимый для катания инвентарь можно, как правило, взять на месте в прокат.
В аптечке обязательно должны быть бинты, пластыри, мази от ушибов и обезболивающие средства.
Лучшие горнолыжные курорты Европы
© Pixabay / nervosa22Зельден, Австрия
© Pixabay / nervosa22
Зельден, Австрия
Светлана Пыжова, руководитель отдела FIT компании ООО "Мегаплюс Турс", поделилась списком лучших европейских курортов.
Бюджетные
Чтобы хорошо отдохнуть и развлечься зимой на заграничных курортах, не обязательно тратить много денег. В Европе можно выбрать один из многочисленных бюджетных вариантов.
Названы самые популярные горнолыжные курорты
9 декабря 2021, 14:28
1. Зельден, Австрия
Зельден – один из крупнейших ледников в Австрии, благодаря чему кататься здесь можно почти круглый год.
На курорте представлены 144 трассы разной сложности: синие, красные, черные. Для любителей сноубординга оборудована специальная зона. Общая протяженность трасс – 147 километров.
Из недостатков: в пик сезона придется стоять в очереди на подъемники.
Бюджетные двухместные номера стоят от 21 000 рублейв сутки, стоимость элитных апартаментов - от 62 000 рублей.
© Pixabay / nervosa22 Зельден, Австрия
© Pixabay / nervosa22
Зельден, Австрия
2. Банско, Болгария
Горнолыжный курорт Банско находится в Пиринских горах рядом со старинным городом Банско.
На курорте 17 трасс общей протяженностью 48 км и 14 подъемников. Он подойдет как начинающим, так и профессиональным спортсменам. При желании можно искупаться в термальных источниках, например, в селе Баня и в городе Добриниште.
Главный недостаток курорта – длинные очереди на нижний подъемник, доставляющий туристов к другим подъемникам.
Стоимость на жилье низкая в сравнении с другими европейскими курортами: от 4 300 рублей в сутки на двоих.
© Pixabay / yossi2Банско, Болгария
© Pixabay / yossi2
Банско, Болгария
3. Копаоник, Сербия
Копаоник - главный горнолыжный курорт Сербии, расположенный в самых высоких в стране горах.
Представляет собой 55 километров трасс разной сложности: от зеленых для новичков до черных для профессионалов.
Снять апартаменты здесь можно за 7 000 рублей в сутки на двоих. Стоимость проживания в элитных отелях - от 33 000 рублей в сутки.
© Depositphotos.com / Kisa_MarkizaГорнолыжный курорт Копаоник в Сербии
© Depositphotos.com / Kisa_Markiza
Горнолыжный курорт Копаоник в Сербии
4. Гейло, Норвегия
Гейло – горнолыжный курорт, расположенный на высоте 700 м в долине Гудбраннсдален.
Основное достоинство этого курорта - равнинные трассы общей протяженностью 630 км. Зона катания включает в себя 15 трасс разного уровня сложности: от зеленых до черных.
Дополнительные развлечения: подледная рыбалка, катание оленьих и собачьих упряжках, сноурафтинг, скисейлинг (на лыжах под парусом), тобогган.
Цены на отели начинаются от 20 000 рублей за двоих в сутки. Проживание в элитных гостиницах существенно дороже.
© Depositphotos.com / jehoedeГала, Норвегия
© Depositphotos.com / jehoede
Гала, Норвегия
5. Хафьель, Норвегия
Хафьель – живописный горнолыжный курорт, который находится в 15 км от Лиллехаммера. В 1994 году здесь проходили состязания по слалому в рамках Олимпийских игр.
Курорт представляет собой 39 километров трасс разной сложности: 10 зеленых, 9 синих, 7 красных и 4 черные.
В самом центре курорта расположена Олимпийская бобслейная трасса, на которой все желающие могут прокатиться на специальных санях.
Также на курорте можно посетить бары, рестораны, бассейн и парк развлечений для взрослых и детей – Хундерфоссен.
Бюджетный двухместный номер здесь можно найти за 15 000 рублей в сутки на двоих.
Дорогие
Элитные горнолыжные курорты расположены во Франции (Куршевель) и Швейцарии (Церматт).
Куршевель остается одним из элитных горнолыжных курортов мира: более 150 км подготовленных трасс разной сложности, роскошные шале и дворцовые резиденции, более 20 ресторанов с мишленовскими звездами, а также большое количество баров и ночных клубов с различной развлекательной программой, с 2024 года появились новые более быстрые и экологичные подъемники.
Церматт – один из самых престижных курортов Швейцарии: около 360 км трасс различной сложности, а район Matterhorn Glacier Paradise – крупнейшая и самая высокая в Европе зона летнего катания.
Сезон открыли даже в Сочи: как горнолыжные курорты России принимают гостей
3 декабря 2021, 08:00
Как добраться
Прямые рейсы из России в Австрию, Норвегию, Швейцарию, Францию и Болгарию в 2024 году ограничены. Добраться можно с пересадкой через страны, поддерживающие авиасообщение с Россией, например, Турцию, Сербию или ОАЭ.
В Сербию въезд для туристов из нашей страны свободный, достаточно иметь загранпаспорт. Улететь в Белград можно прямым рейсом из Москвы.
Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря
25 ноября 2021, 12:24