Рейтинг@Mail.ru
Горнолыжные курорты Европы 2024 какие страны открыты для россиян
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:16 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/kurorty-1765896969.html
Какие горнолыжные курорты Европы открыты для россиян
Горнолыжные курорты Европы 2024 какие страны открыты для россиян
Какие горнолыжные курорты Европы открыты для россиян
Любителей горнолыжного спорта волнует вопрос, куда этой зимой можно поехать покататься в Европе. Какие страны открыты для россиян, какие документы потребуют у... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:16:00+03:00
2024-12-24T10:16:00+03:00
новости - туризм
болгария
норвегия
австрия
швейцария
европа
сербия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/82/1532948275_0:219:4200:2582_1920x0_80_0_0_9c61e7ef752443837a50a5e6ce60fbd5.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Любителей горнолыжного спорта волнует вопрос, куда этой зимой можно поехать покататься в Европе. Какие страны открыты для россиян, какие документы потребуют у туристов, где самые лучшие трассы, а также список бюджетных курортов с хорошей инфраструктурой - в материале РИА Новости.Горнолыжные курортыВ Европе, особенно в Альпах, много зимних курортов на любой вкус. Горнолыжные комплексы предназначены не только для профессиональных лыжников, но и для новичков.Как выбратьЧтобы выбрать подходящее место отдыха, стоит учитывать три аспекта: опыт катания на лыжах, инфраструктура курорта и лыжные трассы.Если опыта катания мало или вовсе нет, необходимо выбирать курорты, где есть лыжные школы и инструкторы, которые научат уверенно стоять на лыжах. Также стоит обратить внимание на возможность брать инвентарь напрокат.Инфраструктура – не менее важный критерий. На горнолыжном курорте должны быть качественные подъемники, гостиницы, базы отдыха, коттеджные комплексы или частные дома, которые отвечают предпочтениям отдыхающих. Также для многих туристов важно, чтобы в округе находились магазины одежды, spa-центры, каток и т.д.Классификация трасс:Как подготовитьсяОбязательный минимум вещей, которые нужно взять на горнолыжный курорт:Необходимый для катания инвентарь можно, как правило, взять на месте в прокат.В аптечке обязательно должны быть бинты, пластыри, мази от ушибов и обезболивающие средства.Лучшие горнолыжные курорты ЕвропыСветлана Пыжова, руководитель отдела FIT компании ООО "Мегаплюс Турс", поделилась списком лучших европейских курортов.БюджетныеЧтобы хорошо отдохнуть и развлечься зимой на заграничных курортах, не обязательно тратить много денег. В Европе можно выбрать один из многочисленных бюджетных вариантов.1. Зельден, АвстрияЗельден – один из крупнейших ледников в Австрии, благодаря чему кататься здесь можно почти круглый год.На курорте представлены 144 трассы разной сложности: синие, красные, черные. Для любителей сноубординга оборудована специальная зона. Общая протяженность трасс – 147 километров.Из недостатков: в пик сезона придется стоять в очереди на подъемники.Бюджетные двухместные номера стоят от 21 000 рублейв сутки, стоимость элитных апартаментов - от 62 000 рублей.2. Банско, БолгарияГорнолыжный курорт Банско находится в Пиринских горах рядом со старинным городом Банско.На курорте 17 трасс общей протяженностью 48 км и 14 подъемников. Он подойдет как начинающим, так и профессиональным спортсменам. При желании можно искупаться в термальных источниках, например, в селе Баня и в городе Добриниште.Главный недостаток курорта – длинные очереди на нижний подъемник, доставляющий туристов к другим подъемникам.Стоимость на жилье низкая в сравнении с другими европейскими курортами: от 4 300 рублей в сутки на двоих.3. Копаоник, СербияКопаоник - главный горнолыжный курорт Сербии, расположенный в самых высоких в стране горах.Представляет собой 55 километров трасс разной сложности: от зеленых для новичков до черных для профессионалов.Снять апартаменты здесь можно за 7 000 рублей в сутки на двоих. Стоимость проживания в элитных отелях - от 33 000 рублей в сутки.4. Гейло, НорвегияГейло – горнолыжный курорт, расположенный на высоте 700 м в долине Гудбраннсдален.Основное достоинство этого курорта - равнинные трассы общей протяженностью 630 км. Зона катания включает в себя 15 трасс разного уровня сложности: от зеленых до черных.Дополнительные развлечения: подледная рыбалка, катание оленьих и собачьих упряжках, сноурафтинг, скисейлинг (на лыжах под парусом), тобогган.Цены на отели начинаются от 20 000 рублей за двоих в сутки. Проживание в элитных гостиницах существенно дороже.5. Хафьель, НорвегияХафьель – живописный горнолыжный курорт, который находится в 15 км от Лиллехаммера. В 1994 году здесь проходили состязания по слалому в рамках Олимпийских игр.Курорт представляет собой 39 километров трасс разной сложности: 10 зеленых, 9 синих, 7 красных и 4 черные.В самом центре курорта расположена Олимпийская бобслейная трасса, на которой все желающие могут прокатиться на специальных санях.Также на курорте можно посетить бары, рестораны, бассейн и парк развлечений для взрослых и детей – Хундерфоссен.Бюджетный двухместный номер здесь можно найти за 15 000 рублей в сутки на двоих.ДорогиеЭлитные горнолыжные курорты расположены во Франции (Куршевель) и Швейцарии (Церматт).Куршевель остается одним из элитных горнолыжных курортов мира: более 150 км подготовленных трасс разной сложности, роскошные шале и дворцовые резиденции, более 20 ресторанов с мишленовскими звездами, а также большое количество баров и ночных клубов с различной развлекательной программой, с 2024 года появились новые более быстрые и экологичные подъемники.Церматт – один из самых престижных курортов Швейцарии: около 360 км трасс различной сложности, а район Matterhorn Glacier Paradise – крупнейшая и самая высокая в Европе зона летнего катания.Как добратьсяПрямые рейсы из России в Австрию, Норвегию, Швейцарию, Францию и Болгарию в 2024 году ограничены. Добраться можно с пересадкой через страны, поддерживающие авиасообщение с Россией, например, Турцию, Сербию или ОАЭ.В Сербию въезд для туристов из нашей страны свободный, достаточно иметь загранпаспорт. Улететь в Белград можно прямым рейсом из Москвы.
https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755528695.html
https://ria.ru/20211211/infrastruktura-1763291846.html
https://ria.ru/20211209/kurorty-1762888299.html
https://ria.ru/20211203/kurorty-1761714744.html
https://ria.ru/20211125/andorra-1760680916.html
болгария
норвегия
австрия
швейцария
европа
сербия
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/82/1532948275_0:0:3733:2800_1920x0_80_0_0_910b0c7bced0f82dc68788d395c77786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, болгария, норвегия, австрия, швейцария, европа, сербия, франция, горнолыжный спорт, россия, маршруты - туризм, впечатления - туризм, отдых, куда поехать
Новости - Туризм, Болгария, Норвегия, Австрия, Швейцария, Европа, Сербия, Франция, Горнолыжный спорт, Россия, Туризм, Маршруты - Туризм, Впечатления - Туризм, Отдых, куда поехать

Какие горнолыжные курорты Европы открыты для россиян

© Depositphotos.com / logoffГорнолыжные курорты Европы
Горнолыжные курорты Европы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Depositphotos.com / logoff
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Любителей горнолыжного спорта волнует вопрос, куда этой зимой можно поехать покататься в Европе. Какие страны открыты для россиян, какие документы потребуют у туристов, где самые лучшие трассы, а также список бюджетных курортов с хорошей инфраструктурой - в материале РИА Новости.

Горнолыжные курорты

В Европе, особенно в Альпах, много зимних курортов на любой вкус. Горнолыжные комплексы предназначены не только для профессиональных лыжников, но и для новичков.
© Pixabay / nervosa22Зельден, Австрия
Зельден, Австрия - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Pixabay / nervosa22
Зельден, Австрия

Как выбрать

Чтобы выбрать подходящее место отдыха, стоит учитывать три аспекта: опыт катания на лыжах, инфраструктура курорта и лыжные трассы.
Если опыта катания мало или вовсе нет, необходимо выбирать курорты, где есть лыжные школы и инструкторы, которые научат уверенно стоять на лыжах. Также стоит обратить внимание на возможность брать инвентарь напрокат.
Инфраструктура – не менее важный критерий. На горнолыжном курорте должны быть качественные подъемники, гостиницы, базы отдыха, коттеджные комплексы или частные дома, которые отвечают предпочтениям отдыхающих. Также для многих туристов важно, чтобы в округе находились магазины одежды, spa-центры, каток и т.д.
Классификация трасс:
  • зеленые трассы предназначены для детей и начинающих лыжников;
  • синие подходят для туристов с небольшим опытом катания;
  • красные – для продвинутых лыжников, которые не боятся сложных склонов и длинных маршрутов;
  • черные трассы предназначены для любителей зимних видов спорта с большим опытом или профессионалов.
Горнолыжный сезон в Домбае - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон
21 октября 2021, 19:42

Как подготовиться

Обязательный минимум вещей, которые нужно взять на горнолыжный курорт:
  • термобельё;
  • мембранная верхняя одежда (ветронепроницаемая и водоотталкивающая);
  • шлем;
  • балаклава или шарф-труба;
  • лыжные ботинки;
  • солнцезащитная маска;
  • солнцезащитные кремы и другие средства с SPF не ниже 50.
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
На горнолыжном курорте Сочи расширили инфраструктуру
11 декабря 2021, 18:15
Необходимый для катания инвентарь можно, как правило, взять на месте в прокат.
В аптечке обязательно должны быть бинты, пластыри, мази от ушибов и обезболивающие средства.

Лучшие горнолыжные курорты Европы

© Pixabay / nervosa22Зельден, Австрия
Зельден, Австрия - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Pixabay / nervosa22
Зельден, Австрия
Светлана Пыжова, руководитель отдела FIT компании ООО "Мегаплюс Турс", поделилась списком лучших европейских курортов.

Бюджетные

Чтобы хорошо отдохнуть и развлечься зимой на заграничных курортах, не обязательно тратить много денег. В Европе можно выбрать один из многочисленных бюджетных вариантов.
Подъемник горнолыжного курорта Сорочаны в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Названы самые популярные горнолыжные курорты
9 декабря 2021, 14:28

1. Зельден, Австрия

Зельден – один из крупнейших ледников в Австрии, благодаря чему кататься здесь можно почти круглый год.
На курорте представлены 144 трассы разной сложности: синие, красные, черные. Для любителей сноубординга оборудована специальная зона. Общая протяженность трасс – 147 километров.
Из недостатков: в пик сезона придется стоять в очереди на подъемники.
Бюджетные двухместные номера стоят от 21 000 рублейв сутки, стоимость элитных апартаментов - от 62 000 рублей.
© Pixabay / nervosa22 Зельден, Австрия
 Зельден, Австрия - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Pixabay / nervosa22
Зельден, Австрия

2. Банско, Болгария

Горнолыжный курорт Банско находится в Пиринских горах рядом со старинным городом Банско.
На курорте 17 трасс общей протяженностью 48 км и 14 подъемников. Он подойдет как начинающим, так и профессиональным спортсменам. При желании можно искупаться в термальных источниках, например, в селе Баня и в городе Добриниште.
Главный недостаток курорта – длинные очереди на нижний подъемник, доставляющий туристов к другим подъемникам.
Стоимость на жилье низкая в сравнении с другими европейскими курортами: от 4 300 рублей в сутки на двоих.
© Pixabay / yossi2Банско, Болгария
Банско, Болгария - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Pixabay / yossi2
Банско, Болгария

3. Копаоник, Сербия

Копаоник - главный горнолыжный курорт Сербии, расположенный в самых высоких в стране горах.
Представляет собой 55 километров трасс разной сложности: от зеленых для новичков до черных для профессионалов.
Снять апартаменты здесь можно за 7 000 рублей в сутки на двоих. Стоимость проживания в элитных отелях - от 33 000 рублей в сутки.
© Depositphotos.com / Kisa_MarkizaГорнолыжный курорт Копаоник в Сербии
Горнолыжный курорт Копаоник в Сербии - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Depositphotos.com / Kisa_Markiza
Горнолыжный курорт Копаоник в Сербии

4. Гейло, Норвегия

Гейло – горнолыжный курорт, расположенный на высоте 700 м в долине Гудбраннсдален.
Основное достоинство этого курорта - равнинные трассы общей протяженностью 630 км. Зона катания включает в себя 15 трасс разного уровня сложности: от зеленых до черных.
Дополнительные развлечения: подледная рыбалка, катание оленьих и собачьих упряжках, сноурафтинг, скисейлинг (на лыжах под парусом), тобогган.
Цены на отели начинаются от 20 000 рублей за двоих в сутки. Проживание в элитных гостиницах существенно дороже.
© Depositphotos.com / jehoedeГала, Норвегия
Гала, Норвегия - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Depositphotos.com / jehoede
Гала, Норвегия

5. Хафьель, Норвегия

Хафьель – живописный горнолыжный курорт, который находится в 15 км от Лиллехаммера. В 1994 году здесь проходили состязания по слалому в рамках Олимпийских игр.
Курорт представляет собой 39 километров трасс разной сложности: 10 зеленых, 9 синих, 7 красных и 4 черные.
В самом центре курорта расположена Олимпийская бобслейная трасса, на которой все желающие могут прокатиться на специальных санях.
Также на курорте можно посетить бары, рестораны, бассейн и парк развлечений для взрослых и детей – Хундерфоссен.
Бюджетный двухместный номер здесь можно найти за 15 000 рублей в сутки на двоих.
CC BY-SA 2.0 / fo.ol / Хафьель - горнолыжный курорт в Норвегии
Хафьель - горнолыжный курорт в Норвегии - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
CC BY-SA 2.0 / fo.ol /
Хафьель - горнолыжный курорт в Норвегии

Дорогие

Элитные горнолыжные курорты расположены во Франции (Куршевель) и Швейцарии (Церматт).
Куршевель остается одним из элитных горнолыжных курортов мира: более 150 км подготовленных трасс разной сложности, роскошные шале и дворцовые резиденции, более 20 ресторанов с мишленовскими звездами, а также большое количество баров и ночных клубов с различной развлекательной программой, с 2024 года появились новые более быстрые и экологичные подъемники.
Церматт – один из самых престижных курортов Швейцарии: около 360 км трасс различной сложности, а район Matterhorn Glacier Paradise – крупнейшая и самая высокая в Европе зона летнего катания.
Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Сезон открыли даже в Сочи: как горнолыжные курорты России принимают гостей
3 декабря 2021, 08:00

Как добраться

Прямые рейсы из России в Австрию, Норвегию, Швейцарию, Францию и Болгарию в 2024 году ограничены. Добраться можно с пересадкой через страны, поддерживающие авиасообщение с Россией, например, Турцию, Сербию или ОАЭ.
В Сербию въезд для туристов из нашей страны свободный, достаточно иметь загранпаспорт. Улететь в Белград можно прямым рейсом из Москвы.
Сноубордист на лыжном курорте - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря
25 ноября 2021, 12:24
 
ТуризмНовости - ТуризмБолгарияНорвегияАвстрияШвейцарияЕвропаСербияФранцияГорнолыжный спортРоссияМаршруты - ТуризмВпечатления - ТуризмОтдыхкуда поехать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала