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Какие горнолыжные курорты Европы открыты для россиян

Горнолыжные курорты Европы 2024 какие страны открыты для россиян

Какие горнолыжные курорты Европы открыты для россиян

Любителей горнолыжного спорта волнует вопрос, куда этой зимой можно поехать покататься в Европе. Какие страны открыты для россиян, какие документы потребуют у... РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T10:16:00+03:00

2024-12-24T10:16:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Любителей горнолыжного спорта волнует вопрос, куда этой зимой можно поехать покататься в Европе. Какие страны открыты для россиян, какие документы потребуют у туристов, где самые лучшие трассы, а также список бюджетных курортов с хорошей инфраструктурой - в материале РИА Новости.Горнолыжные курортыВ Европе, особенно в Альпах, много зимних курортов на любой вкус. Горнолыжные комплексы предназначены не только для профессиональных лыжников, но и для новичков.Как выбратьЧтобы выбрать подходящее место отдыха, стоит учитывать три аспекта: опыт катания на лыжах, инфраструктура курорта и лыжные трассы.Если опыта катания мало или вовсе нет, необходимо выбирать курорты, где есть лыжные школы и инструкторы, которые научат уверенно стоять на лыжах. Также стоит обратить внимание на возможность брать инвентарь напрокат.Инфраструктура – не менее важный критерий. На горнолыжном курорте должны быть качественные подъемники, гостиницы, базы отдыха, коттеджные комплексы или частные дома, которые отвечают предпочтениям отдыхающих. Также для многих туристов важно, чтобы в округе находились магазины одежды, spa-центры, каток и т.д.Классификация трасс:Как подготовитьсяОбязательный минимум вещей, которые нужно взять на горнолыжный курорт:Необходимый для катания инвентарь можно, как правило, взять на месте в прокат.В аптечке обязательно должны быть бинты, пластыри, мази от ушибов и обезболивающие средства.Лучшие горнолыжные курорты ЕвропыСветлана Пыжова, руководитель отдела FIT компании ООО "Мегаплюс Турс", поделилась списком лучших европейских курортов.БюджетныеЧтобы хорошо отдохнуть и развлечься зимой на заграничных курортах, не обязательно тратить много денег. В Европе можно выбрать один из многочисленных бюджетных вариантов.1. Зельден, АвстрияЗельден – один из крупнейших ледников в Австрии, благодаря чему кататься здесь можно почти круглый год.На курорте представлены 144 трассы разной сложности: синие, красные, черные. Для любителей сноубординга оборудована специальная зона. Общая протяженность трасс – 147 километров.Из недостатков: в пик сезона придется стоять в очереди на подъемники.Бюджетные двухместные номера стоят от 21 000 рублейв сутки, стоимость элитных апартаментов - от 62 000 рублей.2. Банско, БолгарияГорнолыжный курорт Банско находится в Пиринских горах рядом со старинным городом Банско.На курорте 17 трасс общей протяженностью 48 км и 14 подъемников. Он подойдет как начинающим, так и профессиональным спортсменам. При желании можно искупаться в термальных источниках, например, в селе Баня и в городе Добриниште.Главный недостаток курорта – длинные очереди на нижний подъемник, доставляющий туристов к другим подъемникам.Стоимость на жилье низкая в сравнении с другими европейскими курортами: от 4 300 рублей в сутки на двоих.3. Копаоник, СербияКопаоник - главный горнолыжный курорт Сербии, расположенный в самых высоких в стране горах.Представляет собой 55 километров трасс разной сложности: от зеленых для новичков до черных для профессионалов.Снять апартаменты здесь можно за 7 000 рублей в сутки на двоих. Стоимость проживания в элитных отелях - от 33 000 рублей в сутки.4. Гейло, НорвегияГейло – горнолыжный курорт, расположенный на высоте 700 м в долине Гудбраннсдален.Основное достоинство этого курорта - равнинные трассы общей протяженностью 630 км. Зона катания включает в себя 15 трасс разного уровня сложности: от зеленых до черных.Дополнительные развлечения: подледная рыбалка, катание оленьих и собачьих упряжках, сноурафтинг, скисейлинг (на лыжах под парусом), тобогган.Цены на отели начинаются от 20 000 рублей за двоих в сутки. Проживание в элитных гостиницах существенно дороже.5. Хафьель, НорвегияХафьель – живописный горнолыжный курорт, который находится в 15 км от Лиллехаммера. В 1994 году здесь проходили состязания по слалому в рамках Олимпийских игр.Курорт представляет собой 39 километров трасс разной сложности: 10 зеленых, 9 синих, 7 красных и 4 черные.В самом центре курорта расположена Олимпийская бобслейная трасса, на которой все желающие могут прокатиться на специальных санях.Также на курорте можно посетить бары, рестораны, бассейн и парк развлечений для взрослых и детей – Хундерфоссен.Бюджетный двухместный номер здесь можно найти за 15 000 рублей в сутки на двоих.ДорогиеЭлитные горнолыжные курорты расположены во Франции (Куршевель) и Швейцарии (Церматт).Куршевель остается одним из элитных горнолыжных курортов мира: более 150 км подготовленных трасс разной сложности, роскошные шале и дворцовые резиденции, более 20 ресторанов с мишленовскими звездами, а также большое количество баров и ночных клубов с различной развлекательной программой, с 2024 года появились новые более быстрые и экологичные подъемники.Церматт – один из самых престижных курортов Швейцарии: около 360 км трасс различной сложности, а район Matterhorn Glacier Paradise – крупнейшая и самая высокая в Европе зона летнего катания.Как добратьсяПрямые рейсы из России в Австрию, Норвегию, Швейцарию, Францию и Болгарию в 2024 году ограничены. Добраться можно с пересадкой через страны, поддерживающие авиасообщение с Россией, например, Турцию, Сербию или ОАЭ.В Сербию въезд для туристов из нашей страны свободный, достаточно иметь загранпаспорт. Улететь в Белград можно прямым рейсом из Москвы.

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https://ria.ru/20211209/kurorty-1762888299.html

https://ria.ru/20211203/kurorty-1761714744.html

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