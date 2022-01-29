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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220129/dombay-1770110448.html
Горнолыжный курорт Домбай для новичков и профи: гид по зимнему отдыху
Горнолыжный курорт Домбай 2022: где находится, описание, отдых зимой
Горнолыжный курорт Домбай для новичков и профи: гид по зимнему отдыху
Горнолыжный курорт Домбай находится в Карачаево-Черкесии, привлекающей туристов и любителей активного отдыха со всей страны. На какой высоте расположен курорт,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T11:28
2022-01-29T11:28
туризм
домбай
карачаево-черкесская республика (кчр)
курорт
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Горнолыжный курорт Домбай находится в Карачаево-Черкесии, привлекающей туристов и любителей активного отдыха со всей страны. На какой высоте расположен курорт, каким транспортом добраться в поселок 2022 году, описание достопримечательностей горного региона – в материале РИА Новости.ДомбайДомбай – это популярный кавказский центр альпинизма, туризма и горнолыжного спорта, который славится не только развитой инфраструктурой, но и уникальными ландшафтами. Здесь сохраняется местный кавказский колорит, есть множество заведений с блюдами национальной кухни.ИсторияПоселения в окрестностях Домбая возникли еще до нашей эры, но как курорт это место стало развиваться с 30-х годов XX века. Именно тогда альпинисты начали активно осваивать вершины, появился первый туристско-альпинистский лагерь. Немаловажную роль в развитии курорта сыграло появление базы отдыха ученых, которая сейчас стала гостиницей "Солнечная долина". Здесь строились канатные дороги, горнолыжные трассы, совершенствовалась инфраструктура. Сейчас Домбай – современный горный курорт, на территории которого есть все для комфортного активного отдыха.Общая информацияДомбай – это всесезонный курорт и заповедник. С декабря по апрель – это место для покорения горных склонов, в период с мая по август он идеален для пешего туризма, а ранней осенью начинается бархатный сезон. На территории Домбая расположены несколько крупных гостиниц, множество мини-отелей и гостевых домов. По словам Юрия Соколова, организатора горнолыжных туров, в период лыжного сезона для туристов открыты трассы разной сложности общей протяженностью примерно 25 км. Также налажен альпинизм: оборудовано множество маршрутов для туристов разного уровня подготовки, работают школы альпинизма, предлагающие групповые туры.КлиматВ Домбае почти 320 солнечных дней в году, климат слабо континентальный и не отличается резкими перепадами температур. Зимой средняя температура -5 °С, снег выпадает в октябре, но устойчивый покров образуется только ближе к ноябрю. На склонах снег держится до середины апреля.Лето солнечное, но не жаркое, средняя минимальная температура +13 °С. Это время идеально для походов: расцветают луга, климат комфортен для ночевок в палатках, ветра в регионе теплые.Флора и фаунаВ Тебердинском заповеднике растут 24 вида краснокнижных растений. Фауна довольно разнообразна: зайцы, белки, горные козлы, в лесах живут кабаны, рыси, косули, волки и бурые медведи. Из птиц можно увидеть куропаток, орлов и горных индеек – уларов.Природный ландшафтЗдесь множество горных рек и озер, водопады, крупные ледники, сосновые и пихтовые леса. Эта местность имеет альпийский рельеф с большим диапазоном высот: между горой Домбай-Ульген и устьем реки Аманауз перепад почти три км (4047 м и 1600 м соответственно).Долины и склоны хребтов до высоты около 2300 м занимают горно-лесные ландшафты – хвойные леса. Над ними пояс субальпийских лугов, а выше – альпийские луга. Далее только скалы, снег и лед.ГеографияДомбай расположен на Северном Кавказе, а точнее на территории Карачаево-Черкесской республики в бассейне реки Теберда. Домбайская поляна является частью Тебердинского заповедника и находится на высоте 1650 м над уровнем моря.Расположение на картеКак добратьсяДобраться до курорта можно разными способами: на машине, на самолете, на поезде и автобусе. Каждый из способов имеет свои особенности.На самолетеБлиже всего к Домбаю находится аэропорт Минеральные Воды, из Москвы туда летают регулярные прямые рейсы, поэтому выбрать подходящий по стоимости и времени не составит труда.От Минеральных Вод до Домбая ~230 км. От аэропорта до курорта можно заранее заказать трансфер, а можно вызвать такси – это самые комфортные способы добраться до Домбайской поляны, особенно они актуальны для туристов со спортивным снаряжением и объемным багажом. Также из Минеральных Вод в разгар горнолыжного сезона перевозчики организовывают прямые автобусные рейсы, но информацию необходимо уточнять заранее на официальных сайтах компаний.“Добраться напрямую до Домбая общественным транспортом не получится, только с пересадками. Сначала от аэропорта на маршрутке № 11 до нового автовокзала, далее на автобусе надо доехать до Теберды и уже оттуда на маршрутке или такси до Домбая. Расписание транспорта до Теберды и до курорта зависит от сезона и может меняться”, – дополнил эксперт.На поездеЭто простой и бюджетный способ добраться до курорта. Одним из удобных городов назначения является Невинномысск. Поезда ходят как из Москвы, так и Санкт-Петербурга.С железнодорожного вокзала Невинномысска на такси нужно доехать до автовокзала, там сесть на автобус до Теберды, а оттуда уже на такси или маршрутке до Домбая.На автобусеТуристические компании нередко организовывают автобусные туры напрямую до Домбая. Время в пути зависит от региона. Например, поездка на автобусе из Москвы займет чуть больше суток.Это удобный способ для туристов, которые не могут поехать путешествовать на автомобиле и не любят пересадки.На машинеЕсли есть возможность поехать на автомобиле – это самый удобный и экономный способ добраться до Домбая. Маршрут от Москвы сначала проходит по федеральной трассе М-4 "Дон", потом по дороге Р-217 "Кавказ" до указателя на Черкесск и Домбай, а далее по трассе А-155. Общая протяженность пути - около 1615 км.Перемещение по поселкуДомбай – это небольшой поселок и необходимости в общественном транспорте нет, но, если понадобится, можно воспользоваться такси.ДостопримечательностиКурорт богат достопримечательностями, большая часть которых – природные.Это далеко не полный список всех достопримечательностей Домбая, чтобы не пропустить все самое интересное, лучше заранее продумать и заказать экскурсии.Информация для туристов-горнолыжниковБольше всего Домбай любят лыжники и сноубордисты за интересные маршруты разной степени сложности.Сезон катанияОн начинается в начале декабря и заканчивается к концу апреля, но опытные туристы советуют кататься в феврале и марте, именно в это время самый лучший снежный покров.ТрассыВсего в Домбае 12 трасс, общая протяженность которых 25 км. Средний перепад примерно 1450 м, а максимальная длина трассы – 5400 м. Все они поделены по уровням сложности.ПодъемникиГорнолыжные подъемники в Домбае – это сеть канатных дорог, которые позволяют подняться на высоту 3168 м.Условия катанияТуристы, не имеющие опыта в катании, могут воспользоваться услугами местных инструкторов. Учебная бугельная зона большая и отлично подходит для обучения. Также в поселке много пунктов проката, поэтому отсутствие снаряжения не станет преградой.Прежде чем обращаться к кому-то за обучением, стоит проверить у инструктора наличие соответствующего удостоверения.“В Домбае интересно кататься между трасс, из-за этого зона катания очень разнообразна. Это своего рода доступный фрирайд. Любители более серьезного внетрассового катания могут воспользоваться услугами гидов”, – отметил Юрий Соколов.Спасательные пунктыНа территории Домбая есть спасательный пункт, пункт скорой помощи и полиция. За помощью также можно обращаться к инструкторам, которых можно встретить на склонах и в самом поселке.ЖильеДля комфортного отдыха на территории курорта есть большое количество гостиниц и отелей, но несмотря на это о бронировании лучше позаботиться заранее, особенно в периоды праздников и в разгар туристического сезона. Отдельно стоит отметить, что в связи с коронавирусом с 8 ноября 2021 года и до следующего распоряжения при заселении потребуется QR-код, подтверждающий вакцинацию, или то, что человек переболел. При бронировании лучше всего уточнить актуальную информацию в справочной службе отеля или гостиницы.ОтелиВ отелях Домбая есть номера разной категории и стоимости. В некоторых в цену сразу включены завтрак, парковка, хранение снаряжения и другие дополнительные услуги, а в некоторых это предоставляется за отдельную плату. На стоимость проживания также влияет расположение отеля, близость к подъемникам и сезон. В среднем суточное пребывание в двухместном номере обойдется в 3000–3500 рублей, есть варианты и значительно дороже.ГостиницыПомимо размещения, гостиницы Домбая предлагают широкий спектр дополнительных услуг: хранение ценных вещей в сейфе, баня, сауна, мангальная зона, бильярд и другие развлечения, а также трансфер из аэропорта Минеральные Водыили из Теберды, организация экскурсий и прокат снаряжения. В сезон суточная стоимость двухместного номера категории "Стандарт" в среднем 4000–5000 рублей.Отдельно стоит выделить возможность снять квартиру или коттедж, что очень удобно для путешествующих компанией или семьей. К примеру, за двухкомнатную квартиру цены начинаются от 2000 рублей в сутки.Всю информацию по стоимости, наличии свободных номеров и перечня дополнительных услуг необходимо уточнять непосредственно по телефону отеля, гостиницы или хозяина квартиры.Где поестьНа курорте представлено большое количество кафе и ресторанов на любой вкус. Во многих из них можно попробовать блюда национальной кухни, а в некоторых совместить приятный обед с наслаждением красотой местных горных пейзажей.КафеВ центре поселка и на склонах гор располагаются небольшие уютные заведения. Они предлагают туристам национальную кухню: лагман, разные виды шашлыка, осетинские пироги и многое другое. Цены демократичные, средний чек на человека начинается с 600 рублей. В некоторых кафе можно заказать комплексный обед, что поможет сэкономить бюджет. В заведениях на склонах ценник немного выше, но за счет живописного вида на горы это того стоит.РестораныМногие рестораны расположены при отелях в самом поселке, они просторнее, чем кафе, и предлагают более разнообразное меню, в котором представлены блюда как местной, так и европейской кухни. В некоторых заведениях есть небольшие банкетные залы или столы на большое количество человек. Средний чек на одного человека 800 рублей.Цены
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домбай, карачаево-черкесская республика (кчр), курорт
11:28 29.01.2022
 

Горнолыжный курорт Домбай для новичков и профи: гид по зимнему отдыху

© Depositphotos / uptowner82Горнолыжный курорт "Домбай"
Горнолыжный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / uptowner82
Горнолыжный курорт "Домбай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Горнолыжный курорт Домбай находится в Карачаево-Черкесии, привлекающей туристов и любителей активного отдыха со всей страны. На какой высоте расположен курорт, каким транспортом добраться в поселок 2022 году, описание достопримечательностей горного региона – в материале РИА Новости.

Домбай

Домбай – это популярный кавказский центр альпинизма, туризма и горнолыжного спорта, который славится не только развитой инфраструктурой, но и уникальными ландшафтами. Здесь сохраняется местный кавказский колорит, есть множество заведений с блюдами национальной кухни.
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История

Поселения в окрестностях Домбая возникли еще до нашей эры, но как курорт это место стало развиваться с 30-х годов XX века. Именно тогда альпинисты начали активно осваивать вершины, появился первый туристско-альпинистский лагерь. Немаловажную роль в развитии курорта сыграло появление базы отдыха ученых, которая сейчас стала гостиницей "Солнечная долина". Здесь строились канатные дороги, горнолыжные трассы, совершенствовалась инфраструктура. Сейчас Домбай – современный горный курорт, на территории которого есть все для комфортного активного отдыха.

Общая информация

Домбай – это всесезонный курорт и заповедник. С декабря по апрель – это место для покорения горных склонов, в период с мая по август он идеален для пешего туризма, а ранней осенью начинается бархатный сезон. На территории Домбая расположены несколько крупных гостиниц, множество мини-отелей и гостевых домов. По словам Юрия Соколова, организатора горнолыжных туров, в период лыжного сезона для туристов открыты трассы разной сложности общей протяженностью примерно 25 км. Также налажен альпинизм: оборудовано множество маршрутов для туристов разного уровня подготовки, работают школы альпинизма, предлагающие групповые туры.
© РИА Новости / Егор Комаров / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт Домбай
Горнолыжный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Егор Комаров
Перейти в фотобанк
Горнолыжный курорт Домбай

Климат

В Домбае почти 320 солнечных дней в году, климат слабо континентальный и не отличается резкими перепадами температур. Зимой средняя температура -5 °С, снег выпадает в октябре, но устойчивый покров образуется только ближе к ноябрю. На склонах снег держится до середины апреля.
Лето солнечное, но не жаркое, средняя минимальная температура +13 °С. Это время идеально для походов: расцветают луга, климат комфортен для ночевок в палатках, ветра в регионе теплые.
Всесезонный горный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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Флора и фауна

В Тебердинском заповеднике растут 24 вида краснокнижных растений. Фауна довольно разнообразна: зайцы, белки, горные козлы, в лесах живут кабаны, рыси, косули, волки и бурые медведи. Из птиц можно увидеть куропаток, орлов и горных индеек – уларов.

Природный ландшафт

Здесь множество горных рек и озер, водопады, крупные ледники, сосновые и пихтовые леса. Эта местность имеет альпийский рельеф с большим диапазоном высот: между горой Домбай-Ульген и устьем реки Аманауз перепад почти три км (4047 м и 1600 м соответственно).
Долины и склоны хребтов до высоты около 2300 м занимают горно-лесные ландшафты – хвойные леса. Над ними пояс субальпийских лугов, а выше – альпийские луга. Далее только скалы, снег и лед.
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География

Домбай расположен на Северном Кавказе, а точнее на территории Карачаево-Черкесской республики в бассейне реки Теберда. Домбайская поляна является частью Тебердинского заповедника и находится на высоте 1650 м над уровнем моря.

Расположение на карте

Как добраться

Добраться до курорта можно разными способами: на машине, на самолете, на поезде и автобусе. Каждый из способов имеет свои особенности.
© РИА Новости / Егор Комаров / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт Домбай
Горнолыжный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Егор Комаров
Перейти в фотобанк
Горнолыжный курорт Домбай

На самолете

Ближе всего к Домбаю находится аэропорт Минеральные Воды, из Москвы туда летают регулярные прямые рейсы, поэтому выбрать подходящий по стоимости и времени не составит труда.
От Минеральных Вод до Домбая ~230 км. От аэропорта до курорта можно заранее заказать трансфер, а можно вызвать такси – это самые комфортные способы добраться до Домбайской поляны, особенно они актуальны для туристов со спортивным снаряжением и объемным багажом. Также из Минеральных Вод в разгар горнолыжного сезона перевозчики организовывают прямые автобусные рейсы, но информацию необходимо уточнять заранее на официальных сайтах компаний.
“Добраться напрямую до Домбая общественным транспортом не получится, только с пересадками. Сначала от аэропорта на маршрутке № 11 до нового автовокзала, далее на автобусе надо доехать до Теберды и уже оттуда на маршрутке или такси до Домбая. Расписание транспорта до Теберды и до курорта зависит от сезона и может меняться”, – дополнил эксперт.
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© РИА Новости / Егор Комаров / Перейти в фотобанк

Курорт Домбай в Карачаево-Черкесии встречает туристов нововведениями и переменами.

Девушка на горнолыжном курорте Домбай
1 из 19

Курорт Домбай в Карачаево-Черкесии встречает туристов нововведениями и переменами.

© РИА Новости / Егор Комаров
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© РИА Новости / Егор Комаров / Перейти в фотобанк

Здесь появился новый широкий спуск длиной три с половиной километра для начинающих.

Отдыхающий на горнолыжном курорте Домбай
2 из 19

Здесь появился новый широкий спуск длиной три с половиной километра для начинающих.

© РИА Новости / Егор Комаров
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© РИА Новости / Егор Комаров / Перейти в фотобанк

Гостям Домбая открываются великолепные виды с высоты 3200 метров над уровнем моря.

Девушка на качелях на горнолыжном курорте Домбай
3 из 19

Гостям Домбая открываются великолепные виды с высоты 3200 метров над уровнем моря.

© РИА Новости / Егор Комаров
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Самыми востребованными для россиян этой зимой оказались горные курорты Сочи.

Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
4 из 19

Самыми востребованными для россиян этой зимой оказались горные курорты Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Местные власти ожидают, что за десять дней новогодних праздников в Сочи отдохнут более 250 тысяч туристов.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
5 из 19

Местные власти ожидают, что за десять дней новогодних праздников в Сочи отдохнут более 250 тысяч туристов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На сочинских курортах "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" есть трассы любого уровня сложности.

Отдыхающий на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
6 из 19

На сочинских курортах "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" есть трассы любого уровня сложности.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Опытным лыжникам и сноубордистам доступны три сноупарка с фигурами для трюков.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
7 из 19

Опытным лыжникам и сноубордистам доступны три сноупарка с фигурами для трюков.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Желающим освоить катание "с нуля" или повысить уровень всегда придут на помощь инструкторы.

Отдыхающий на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
8 из 19

Желающим освоить катание "с нуля" или повысить уровень всегда придут на помощь инструкторы.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На трех курортах в Сочи действует единый ски-пасс. Благодаря этому туристам доступна самая масштабная в России зона катания.

Начало горнолыжного сезона в Сочи
9 из 19

На трех курортах в Сочи действует единый ски-пасс. Благодаря этому туристам доступна самая масштабная в России зона катания.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Беспроигрышный вариант для лыжников любого уровня — Приэльбрусье.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике
10 из 19

Беспроигрышный вариант для лыжников любого уровня — Приэльбрусье.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Эльбрус больше подойдет тем, кто недавно встал на горные лыжи или предпочитает спокойные спуски.

Девушка катается на лыжах на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике
11 из 19

Эльбрус больше подойдет тем, кто недавно встал на горные лыжи или предпочитает спокойные спуски.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

А вот трассы соседнего Чегета гораздо сложнее и под силу только опытным спортсменам.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике
12 из 19

А вот трассы соседнего Чегета гораздо сложнее и под силу только опытным спортсменам.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Горнолыжный курорт "Хвалынь" в Саратовской области может похвастаться самой длинной горнолыжной трассой Поволжья — 1,2 километра.

Отдыхающие на Хвалынском горнолыжном курорте в Саратовской области
13 из 19

Горнолыжный курорт "Хвалынь" в Саратовской области может похвастаться самой длинной горнолыжной трассой Поволжья — 1,2 километра.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Всего в горнолыжном комплексе четыре трассы разной сложности для катания на лыжах и сноубордах.

Отдыхающий на Хвалынском горнолыжном курорте в Саратовской области
14 из 19

Всего в горнолыжном комплексе четыре трассы разной сложности для катания на лыжах и сноубордах.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Для любителей отдыха на воде в "Хвалыни" есть открытый бассейн.

Открытый бассейн на Хвалынском горнолыжном курорте в Саратовской области
15 из 19

Для любителей отдыха на воде в "Хвалыни" есть открытый бассейн.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

За сезон в прежние годы курорт посещали свыше 50 тысяч туристов.

Отдыхающие на Хвалынском горнолыжном курорте в Саратовской области
16 из 19

За сезон в прежние годы курорт посещали свыше 50 тысяч туристов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Еще одна точкой притяжения туристов, и не только российских — курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии
17 из 19

Еще одна точкой притяжения туристов, и не только российских — курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В этом году для гостей здесь подготовили новые зоны катания и питания на склонах.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии
18 из 19

В этом году для гостей здесь подготовили новые зоны катания и питания на склонах.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Архыз".

Отдыхающие на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии
19 из 19

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Архыз".

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
1 из 19

Курорт Домбай в Карачаево-Черкесии встречает туристов нововведениями и переменами.

© РИА Новости / Егор Комаров
Перейти в фотобанк
2 из 19

Здесь появился новый широкий спуск длиной три с половиной километра для начинающих.

© РИА Новости / Егор Комаров
Перейти в фотобанк
3 из 19

Гостям Домбая открываются великолепные виды с высоты 3200 метров над уровнем моря.

© РИА Новости / Егор Комаров
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4 из 19

Самыми востребованными для россиян этой зимой оказались горные курорты Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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Местные власти ожидают, что за десять дней новогодних праздников в Сочи отдохнут более 250 тысяч туристов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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На сочинских курортах "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" есть трассы любого уровня сложности.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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Опытным лыжникам и сноубордистам доступны три сноупарка с фигурами для трюков.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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Желающим освоить катание "с нуля" или повысить уровень всегда придут на помощь инструкторы.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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На трех курортах в Сочи действует единый ски-пасс. Благодаря этому туристам доступна самая масштабная в России зона катания.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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Беспроигрышный вариант для лыжников любого уровня — Приэльбрусье.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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Эльбрус больше подойдет тем, кто недавно встал на горные лыжи или предпочитает спокойные спуски.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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А вот трассы соседнего Чегета гораздо сложнее и под силу только опытным спортсменам.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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Горнолыжный курорт "Хвалынь" в Саратовской области может похвастаться самой длинной горнолыжной трассой Поволжья — 1,2 километра.

© РИА Новости / Павел Львов
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Всего в горнолыжном комплексе четыре трассы разной сложности для катания на лыжах и сноубордах.

© РИА Новости / Павел Львов
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Для любителей отдыха на воде в "Хвалыни" есть открытый бассейн.

© РИА Новости / Павел Львов
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За сезон в прежние годы курорт посещали свыше 50 тысяч туристов.

© РИА Новости / Павел Львов
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Еще одна точкой притяжения туристов, и не только российских — курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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В этом году для гостей здесь подготовили новые зоны катания и питания на склонах.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Архыз".

© РИА Новости / Денис Абрамов
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На поезде

Это простой и бюджетный способ добраться до курорта. Одним из удобных городов назначения является Невинномысск. Поезда ходят как из Москвы, так и Санкт-Петербурга.
С железнодорожного вокзала Невинномысска на такси нужно доехать до автовокзала, там сесть на автобус до Теберды, а оттуда уже на такси или маршрутке до Домбая.

На автобусе

Туристические компании нередко организовывают автобусные туры напрямую до Домбая. Время в пути зависит от региона. Например, поездка на автобусе из Москвы займет чуть больше суток.
Это удобный способ для туристов, которые не могут поехать путешествовать на автомобиле и не любят пересадки.
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На машине

Если есть возможность поехать на автомобиле – это самый удобный и экономный способ добраться до Домбая. Маршрут от Москвы сначала проходит по федеральной трассе М-4 "Дон", потом по дороге Р-217 "Кавказ" до указателя на Черкесск и Домбай, а далее по трассе А-155. Общая протяженность пути - около 1615 км.

Перемещение по поселку

Домбай – это небольшой поселок и необходимости в общественном транспорте нет, но, если понадобится, можно воспользоваться такси.
CC BY-SA 3.0 / Павел Протченко / Alibekskiy vodopadАлибекский водопад
Алибекский водопад - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
CC BY-SA 3.0 / Павел Протченко / Alibekskiy vodopad
Алибекский водопад

Достопримечательности

Курорт богат достопримечательностями, большая часть которых – природные.
  • Алибекский водопад. Расположен в пяти километрах от Домбая и считается самым крупным на его территории. Высота падения воды – 25 м.
  • Турье озеро. Оно образовалось после таяния ледника. В нем чистая вода голубоватого цвета. Рано утром здесь можно увидеть серн, которые пришли на водопой.
  • Гора Белалакая. Одна из визитных карточек Домбая. На выступах горы можно увидеть вкрапления белого кварца, она очень популярна среди альпинистов.
  • Ущелье Аманауз. Это очень узкая пропасть, скалы здесь сходятся на близком расстоянии. По бокам ущелья стекают ручьи и небольшие водопады.
  • Высокогорная гостиница "Тарелка". Имеет необычную форму летающей тарелки и находится на склоне горы Мусса-Ачитара на высоте 2250 м над уровнем моря. У туристов получила популярность из-за своего внешнего вида и живописного места, в котором расположена.
Это далеко не полный список всех достопримечательностей Домбая, чтобы не пропустить все самое интересное, лучше заранее продумать и заказать экскурсии.
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Информация для туристов-горнолыжников

Больше всего Домбай любят лыжники и сноубордисты за интересные маршруты разной степени сложности.

Сезон катания

Он начинается в начале декабря и заканчивается к концу апреля, но опытные туристы советуют кататься в феврале и марте, именно в это время самый лучший снежный покров.
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Трассы

Всего в Домбае 12 трасс, общая протяженность которых 25 км. Средний перепад примерно 1450 м, а максимальная длина трассы – 5400 м. Все они поделены по уровням сложности.
  • Зеленые. Самые простые трассы, которые отлично подойдут для начинающих и для обучения горнолыжному спорту.
  • Синие. На таких трассах несколько сложных спусков, которые чередуются с пологими склонами. Подойдут для туристов, имеющих опыт и уверенно чувствующих себя на лыжах.
  • Красные. Привлекут настоящих профи и любителей экстрима. Начинаются трассы с высоты около 3200 м и отличаются повышенным уровнем сложности.
© РИА Новости / Егор Комаров / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт Домбай
Горнолыжный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Егор Комаров
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Горнолыжный курорт Домбай

Подъемники

Горнолыжные подъемники в Домбае – это сеть канатных дорог, которые позволяют подняться на высоту 3168 м.
  • Домбай 1. Поднимает на высоту с 1590 м до 2277 м и имеет комфортабельные восьмиместные кабинки, которые оборудованы карманами для лыж, удобными сидениями и автоматическими дверями.
  • Домбай 2. Это шестиместный кресельный подъемник, который позволяет подняться на высоту с 2277 м до 3008 м.
  • Домбай 3. Четырехместный кресельный подъемник, позволяющий подняться на высоту с 3008 м до 3168 м.
  • "Югославка". Это канатно-кресельная или парнокресельная дорога с промежуточной станцией "Югославка". Протяженность дороги 1700 м, поднимает на высоту с 2550 м до 2980 м.
  • Маятниковая канатная дорога. На ней работают два вагона, вместимостью до 35 человек каждый. Имеет протяженность 1970 м и поднимает на высоту с 1600 м до 2250 м. Эта дорога позволяет быстро добраться на склон горы Мусса-Ачитара.
  • Сеть бугельно-буксировочных дорог. Такой подъемник есть на выкате к поляне, также еще четыребугельных подъемника построены на специально оборудованном склоне для обучающихся горнолыжников.
© РИА Новости / Егор Комаров / Перейти в фотобанкПодъемники на горнолыжном курорте Домбай
Подъемники на горнолыжном курорте Домбай - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Егор Комаров
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Подъемники на горнолыжном курорте Домбай

Условия катания

Туристы, не имеющие опыта в катании, могут воспользоваться услугами местных инструкторов. Учебная бугельная зона большая и отлично подходит для обучения. Также в поселке много пунктов проката, поэтому отсутствие снаряжения не станет преградой.
Прежде чем обращаться к кому-то за обучением, стоит проверить у инструктора наличие соответствующего удостоверения.
“В Домбае интересно кататься между трасс, из-за этого зона катания очень разнообразна. Это своего рода доступный фрирайд. Любители более серьезного внетрассового катания могут воспользоваться услугами гидов”, – отметил Юрий Соколов.
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Спасательные пункты

На территории Домбая есть спасательный пункт, пункт скорой помощи и полиция. За помощью также можно обращаться к инструкторам, которых можно встретить на склонах и в самом поселке.
Телефоны для экстренных ситуаций

Скорая помощь

+7(87879)22110

Больница в г. Карачаевске

+7(87872)58263

Полиция

+7(87872)58102

Спасатели

+7(87872)58138

Жилье

Для комфортного отдыха на территории курорта есть большое количество гостиниц и отелей, но несмотря на это о бронировании лучше позаботиться заранее, особенно в периоды праздников и в разгар туристического сезона. Отдельно стоит отметить, что в связи с коронавирусом с 8 ноября 2021 года и до следующего распоряжения при заселении потребуется QR-код, подтверждающий вакцинацию, или то, что человек переболел. При бронировании лучше всего уточнить актуальную информацию в справочной службе отеля или гостиницы.

Отели

В отелях Домбая есть номера разной категории и стоимости. В некоторых в цену сразу включены завтрак, парковка, хранение снаряжения и другие дополнительные услуги, а в некоторых это предоставляется за отдельную плату. На стоимость проживания также влияет расположение отеля, близость к подъемникам и сезон. В среднем суточное пребывание в двухместном номере обойдется в 3000–3500 рублей, есть варианты и значительно дороже.
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Гостиницы

Помимо размещения, гостиницы Домбая предлагают широкий спектр дополнительных услуг: хранение ценных вещей в сейфе, баня, сауна, мангальная зона, бильярд и другие развлечения, а также трансфер из аэропорта Минеральные Водыили из Теберды, организация экскурсий и прокат снаряжения. В сезон суточная стоимость двухместного номера категории "Стандарт" в среднем 4000–5000 рублей.
Отдельно стоит выделить возможность снять квартиру или коттедж, что очень удобно для путешествующих компанией или семьей. К примеру, за двухкомнатную квартиру цены начинаются от 2000 рублей в сутки.
Всю информацию по стоимости, наличии свободных номеров и перечня дополнительных услуг необходимо уточнять непосредственно по телефону отеля, гостиницы или хозяина квартиры.

Где поесть

На курорте представлено большое количество кафе и ресторанов на любой вкус. Во многих из них можно попробовать блюда национальной кухни, а в некоторых совместить приятный обед с наслаждением красотой местных горных пейзажей.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКафе в районе верхней станции маятниковой канатной дороги на всесезонном горном курорте Домбай
Кафе в районе верхней станции маятниковой канатной дороги на всесезонном горном курорте Домбай - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Кафе в районе верхней станции маятниковой канатной дороги на всесезонном горном курорте Домбай

Кафе

В центре поселка и на склонах гор располагаются небольшие уютные заведения. Они предлагают туристам национальную кухню: лагман, разные виды шашлыка, осетинские пироги и многое другое. Цены демократичные, средний чек на человека начинается с 600 рублей. В некоторых кафе можно заказать комплексный обед, что поможет сэкономить бюджет. В заведениях на склонах ценник немного выше, но за счет живописного вида на горы это того стоит.

Рестораны

Многие рестораны расположены при отелях в самом поселке, они просторнее, чем кафе, и предлагают более разнообразное меню, в котором представлены блюда как местной, так и европейской кухни. В некоторых заведениях есть небольшие банкетные залы или столы на большое количество человек. Средний чек на одного человека 800 рублей.
© Pixabay / Free-Photos/Pixabay Работники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Pixabay / Free-Photos/Pixabay
Работники ресторана

Цены

Стоимость основных услуг в Домбае, сезон 2021–2022

Такси из Теберды до Домбая

~400 рублей

Прокат лыж/сноубордов

Взрослые: ~1000 рублей в день

Дети: ~800 рублей в день

Занятия с инструктором

Индивидуальные (дети): ~2500 рублей в час

Индивидуальные (взрослые): ~2000 рублей в час

Групповые: ~3500 рублей в час

Услуги гида и экскурсионные маршруты

от 2000 рублей за человека (в зависимости от маршрута)

Ски-пасс (неограниченный доступ к подъемникам и трассам)

Взрослые: 2200 рублей за день

Дети и льготные категории: 1500 рублей за день

Разовый подъем на канатной дороге

Взрослые: от 400 рублей

Дети и льготные категории: от 300 рублей

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