Горнолыжный сезон на юге России – в разгаре: новинки и фишки курортов

Горнолыжный сезон на "Розе Хутор" в Сочи официально стартовал в минувшую пятницу, 8 декабря. Как сообщили на курорте, это самое раннее открытие за последние пять лет.
Горнолыжный сезон на "Розе Хутор" в Сочи официально стартовал в минувшую пятницу, 8 декабря. Как сообщили на курорте, это самое раннее открытие за последние пять лет.
"День — огонь, погода — супер, трассы — отличные", — делятся туристы в соцсетях "Розы Хутор".
"День — огонь, погода — супер, трассы — отличные", — делятся туристы в соцсетях "Розы Хутор".
В предстоящем сезоне гости курорта смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, ведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе для новичков.
К услугам гостей 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника.
В предстоящем сезоне гости курорта смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, ведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе для новичков.
К услугам гостей 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника.
Появились на курорте и нелыжные новинки. Так, на высоте 1100 метров заработал альпака-парк "Пача Мама", где обитает 21 животное из Перу. В новом зимнем сезоне продолжат работать такие аттракционы, как родельбан, тюбинг, высокогорные качели, мосты, семейный каток. Отдыхающие смогут также покататься не только на горных лыжах и сноуборде, но на собачьих упряжках. Новинкой сезона станет катание на тобогганах.
Появились на курорте и нелыжные новинки. Так, на высоте 1100 метров заработал альпака-парк "Пача Мама", где обитает 21 животное из Перу. В новом зимнем сезоне продолжат работать такие аттракционы, как родельбан, тюбинг, высокогорные качели, мосты, семейный каток. Отдыхающие смогут также покататься не только на горных лыжах и сноуборде, но на собачьих упряжках. Новинкой сезона станет катание на тобогганах.
На курорте "Красная Поляна" горнолыжный сезон стартовал еще 1 декабря. Будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.
На курорте "Красная Поляна" горнолыжный сезон стартовал еще 1 декабря. Будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.
"Последний раз горнолыжный сезон так рано мы открывали пять лет назад — в 2018 году. Что касается роста турпотока, то каждый год мы прибавляем примерно на 10-15 процентов по загрузке отелей. По предварительным прогнозам, зимой 2023/2024 курорт "Красная Поляна" посетят порядка 800 тысяч гостей", — сообщила генеральный директор курорта Яна Перепечаева.
"Последний раз горнолыжный сезон так рано мы открывали пять лет назад — в 2018 году. Что касается роста турпотока, то каждый год мы прибавляем примерно на 10-15 процентов по загрузке отелей. По предварительным прогнозам, зимой 2023/2024 курорт "Красная Поляна" посетят порядка 800 тысяч гостей", — сообщила генеральный директор курорта Яна Перепечаева.
Как сообщили в пресс-службе "Красной Поляны", к зимнему сезону на курорте обновлено горнолыжное оборудование в пунктах проката и значительно расширен штат профессиональных инструкторов.
Как сообщили в пресс-службе "Красной Поляны", к зимнему сезону на курорте обновлено горнолыжное оборудование в пунктах проката и значительно расширен штат профессиональных инструкторов.
Помимо стандартного горнолыжного отдыха, гости курорта также смогут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр, "Лес чудес" и ферму северных оленей.
Помимо стандартного горнолыжного отдыха, гости курорта также смогут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр, "Лес чудес" и ферму северных оленей.
На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии официально открыли новый сезон 9 декабря. Однако катания стартовали раньше: на верхней трассе "Гарабаши" — "Мир", которая начинается на высоте 3847 метров.
На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии официально открыли новый сезон 9 декабря. Однако катания стартовали раньше: на верхней трассе "Гарабаши" — "Мир", которая начинается на высоте 3847 метров.
На открытии руководитель курорта "Эльбрус" Арсен Апсуваев и директор департамента маркетинга Кавказ.РФ Валерий Желателев поблагодарили гостей за их выбор и пообещали, что каждый турист прочувствует истинно кавказское гостеприимство.
На открытии руководитель курорта "Эльбрус" Арсен Апсуваев и директор департамента маркетинга Кавказ.РФ Валерий Желателев поблагодарили гостей за их выбор и пообещали, что каждый турист прочувствует истинно кавказское гостеприимство.
В этом сезоне откроются четыре новые трассы и два подъемника.
На курорте на Ярмарочной площади на поляне Азау работает уголок Деда Мороза.
"Все в его резиденции создает волшебное ощущение праздника: и нарядная елка с разноцветными гирляндами, и коробки с подарками, и ящик для самых заветных писем, и уютное кресло, и теплые вязаные носочки", — поделились в соцсетях курорта "Эльбрус".
В этом сезоне откроются четыре новые трассы и два подъемника.
На курорте на Ярмарочной площади на поляне Азау работает уголок Деда Мороза.
"Все в его резиденции создает волшебное ощущение праздника: и нарядная елка с разноцветными гирляндами, и коробки с подарками, и ящик для самых заветных писем, и уютное кресло, и теплые вязаные носочки", — поделились в соцсетях курорта "Эльбрус".