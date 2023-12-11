https://ria.ru/20231211/kurort-1913827420.html

Горнолыжный сезон на юге России – в разгаре: новинки и фишки курортов

Горнолыжный сезон на юге России – в разгаре: новинки и фишки курортов - РИА Новости, 11.12.2023

Горнолыжный сезон на юге России – в разгаре: новинки и фишки курортов

Международный день гор отмечается во всем мире 11 декабря. В России примерно треть территории — это склоны, пики, вершины. Горнолыжный сезон длится с осени и... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:08

2023-12-11T17:08

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Международный день гор отмечается во всем мире 11 декабря. В России примерно треть территории — это склоны, пики, вершины. Горнолыжный сезон длится с осени и вплоть до лета, порой и включительно. В этом году благодаря снежной зиме начался он уже и на юге России. О том, как катаются туристы в Сочи и на Эльбрусе, — в фотоленте РИА Новости.

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эльбрус

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