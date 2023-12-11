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Горнолыжный сезон на юге России – в разгаре: новинки и фишки курортов - РИА Новости, 11.12.2023
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Туризм
 
17:08 11.12.2023 (обновлено: 17:47 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/kurort-1913827420.html
Горнолыжный сезон на юге России – в разгаре: новинки и фишки курортов
Горнолыжный сезон на юге России – в разгаре: новинки и фишки курортов - РИА Новости, 11.12.2023
Горнолыжный сезон на юге России – в разгаре: новинки и фишки курортов
Международный день гор отмечается во всем мире 11 декабря. В России примерно треть территории — это склоны, пики, вершины. Горнолыжный сезон длится с осени и... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:08
2023-12-11T17:47
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Международный день гор отмечается во всем мире 11 декабря. В России примерно треть территории — это склоны, пики, вершины. Горнолыжный сезон длится с осени и вплоть до лета, порой и включительно. В этом году благодаря снежной зиме начался он уже и на юге России. О том, как катаются туристы в Сочи и на Эльбрусе, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
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Фото, Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сочи, Эльбрус, Сноуборд, Фото - Туризм

Горнолыжный сезон на юге России – в разгаре: новинки и фишки курортов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Международный день гор отмечается во всем мире 11 декабря. В России примерно треть территории — это склоны, пики, вершины. Горнолыжный сезон длится с осени и вплоть до лета, порой и включительно. В этом году благодаря снежной зиме начался он уже и на юге России. О том, как катаются туристы в Сочи и на Эльбрусе, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Горнолыжный сезон на "Розе Хутор" в Сочи официально стартовал в минувшую пятницу, 8 декабря. Как сообщили на курорте, это самое раннее открытие за последние пять лет.

Отдыхающая на трассе курорта Роза Хутор в Сочи

Горнолыжный сезон на "Розе Хутор" в Сочи официально стартовал в минувшую пятницу, 8 декабря. Как сообщили на курорте, это самое раннее открытие за последние пять лет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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1 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

"День — огонь, погода — супер, трассы — отличные", — делятся туристы в соцсетях "Розы Хутор".

Отдыхающие на трассе курорта Роза Хутор в Сочи

"День — огонь, погода — супер, трассы — отличные", — делятся туристы в соцсетях "Розы Хутор".

© РИА Новости / Артур Лебедев
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2 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

В предстоящем сезоне гости курорта смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, ведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе для новичков.

К услугам гостей 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника.

Отдыхающие на трассе курорта Роза Хутор в Сочи

В предстоящем сезоне гости курорта смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, ведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе для новичков.

К услугам гостей 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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3 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Появились на курорте и нелыжные новинки. Так, на высоте 1100 метров заработал альпака-парк "Пача Мама", где обитает 21 животное из Перу. В новом зимнем сезоне продолжат работать такие аттракционы, как родельбан, тюбинг, высокогорные качели, мосты, семейный каток. Отдыхающие смогут также покататься не только на горных лыжах и сноуборде, но на собачьих упряжках. Новинкой сезона станет катание на тобогганах.

Отдыхающая на трассе курорта Роза Хутор в Сочи

Появились на курорте и нелыжные новинки. Так, на высоте 1100 метров заработал альпака-парк "Пача Мама", где обитает 21 животное из Перу. В новом зимнем сезоне продолжат работать такие аттракционы, как родельбан, тюбинг, высокогорные качели, мосты, семейный каток. Отдыхающие смогут также покататься не только на горных лыжах и сноуборде, но на собачьих упряжках. Новинкой сезона станет катание на тобогганах.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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4 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

На курорте "Красная Поляна" горнолыжный сезон стартовал еще 1 декабря. Будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.

Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи

На курорте "Красная Поляна" горнолыжный сезон стартовал еще 1 декабря. Будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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5 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

"Последний раз горнолыжный сезон так рано мы открывали пять лет назад — в 2018 году. Что касается роста турпотока, то каждый год мы прибавляем примерно на 10-15 процентов по загрузке отелей. По предварительным прогнозам, зимой 2023/2024 курорт "Красная Поляна" посетят порядка 800 тысяч гостей", — сообщила генеральный директор курорта Яна Перепечаева.

Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи

"Последний раз горнолыжный сезон так рано мы открывали пять лет назад — в 2018 году. Что касается роста турпотока, то каждый год мы прибавляем примерно на 10-15 процентов по загрузке отелей. По предварительным прогнозам, зимой 2023/2024 курорт "Красная Поляна" посетят порядка 800 тысяч гостей", — сообщила генеральный директор курорта Яна Перепечаева.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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6 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Как сообщили в пресс-службе "Красной Поляны", к зимнему сезону на курорте обновлено горнолыжное оборудование в пунктах проката и значительно расширен штат профессиональных инструкторов.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи

Как сообщили в пресс-службе "Красной Поляны", к зимнему сезону на курорте обновлено горнолыжное оборудование в пунктах проката и значительно расширен штат профессиональных инструкторов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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7 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Помимо стандартного горнолыжного отдыха, гости курорта также смогут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр, "Лес чудес" и ферму северных оленей.

Отдыхающие на открытии сезона на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи

Помимо стандартного горнолыжного отдыха, гости курорта также смогут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр, "Лес чудес" и ферму северных оленей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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8 из 11
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии официально открыли новый сезон 9 декабря. Однако катания стартовали раньше: на верхней трассе "Гарабаши" — "Мир", которая начинается на высоте 3847 метров.

Горнолыжный курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии

На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии официально открыли новый сезон 9 декабря. Однако катания стартовали раньше: на верхней трассе "Гарабаши" — "Мир", которая начинается на высоте 3847 метров.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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9 из 11
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На открытии руководитель курорта "Эльбрус" Арсен Апсуваев и директор департамента маркетинга Кавказ.РФ Валерий Желателев поблагодарили гостей за их выбор и пообещали, что каждый турист прочувствует истинно кавказское гостеприимство.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии

На открытии руководитель курорта "Эльбрус" Арсен Апсуваев и директор департамента маркетинга Кавказ.РФ Валерий Желателев поблагодарили гостей за их выбор и пообещали, что каждый турист прочувствует истинно кавказское гостеприимство.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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10 из 11
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

В этом сезоне откроются четыре новые трассы и два подъемника.

На курорте на Ярмарочной площади на поляне Азау работает уголок Деда Мороза.

"Все в его резиденции создает волшебное ощущение праздника: и нарядная елка с разноцветными гирляндами, и коробки с подарками, и ящик для самых заветных писем, и уютное кресло, и теплые вязаные носочки", — поделились в соцсетях курорта "Эльбрус".

Отдыхающие на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии

В этом сезоне откроются четыре новые трассы и два подъемника.

На курорте на Ярмарочной площади на поляне Азау работает уголок Деда Мороза.

"Все в его резиденции создает волшебное ощущение праздника: и нарядная елка с разноцветными гирляндами, и коробки с подарками, и ящик для самых заветных писем, и уютное кресло, и теплые вязаные носочки", — поделились в соцсетях курорта "Эльбрус".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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11 из 11
 
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