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Горнолыжные курорты "Архыз" и "Эльбрус" объявили дату открытия сезона

Горнолыжные курорты "Архыз" и "Эльбрус" объявили дату открытия сезона - РИА Новости, 02.12.2021

Горнолыжные курорты "Архыз" и "Эльбрус" объявили дату открытия сезона

"Архыз" и "Эльбрус" начнут горнолыжный сезон 4 декабря, сообщает пресс-служба АО "Кавказ.РФ". РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:49

2021-12-02T14:49

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ПЯТИГОРСК, 2 дек — РИА Новости. "Архыз" и "Эльбрус" начнут горнолыжный сезон 4 декабря, сообщает пресс-служба АО "Кавказ.РФ"."Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии запустит работу сразу обоих склонов, Южного и Северного, и почти девять километров трасс. На "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии открываем зону катания от станции "Кругозор" до "Гарабаши", это около шести километров", — ­сообщил генеральный директор компании Хасан Тимижев.Отмечается, что на "Архызе" будут доступны три длинные трассы, две из них среднего уровня сложности, "синие". На Южном склоне — "Персеиды" длиной три километра, на Северном ­— "Кассиопея" длиной 4,4 километра. Для новичков на Северном склоне заработает "зеленая" трасса "Горизонт".На курорте "Эльбрус" будут открыты три маршрута. Со станции "Мир" на высоте 3500 метров к "Кругозору" спускаются синяя и красная трассы по два километра каждая. А на самой высокой станции (3847 метров) появится "красный" спуск длиной 1,2 километра.В прошлом году из-за холодной погоды сезон удалось начать раньше: "Эльбрус" открыл его 7 ноября, "Архыз" ­— 28 ноября.

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