Новое "Лебединое озеро" и звезды на льду: в Москве открыли ГУМ-каток

Татьяна Навка и другие звезды открыли ГУМ-каток на Красной площади
В самом центре Москвы все готово ко встрече Нового года: торговые ряды с угощениями и сувенирами, карусели, иллюминация.
"Хотел дотянуть до конца декабря, чтобы прочувствовать праздник, но благодаря ГУМ-катку я уже его ощущаю", — сказал стилист Владислав Лисовец.
В самом центре Москвы все готово ко встрече Нового года: торговые ряды с угощениями и сувенирами, карусели, иллюминация.
"Хотел дотянуть до конца декабря, чтобы прочувствовать праздник, но благодаря ГУМ-катку я уже его ощущаю", — сказал стилист Владислав Лисовец.
Первыми идеально ровный лед раскатали фигуристы Татьяна Навка, Маргарита Дробязко, Петр Чернышев и другие артисты нового шоу "Лебединое озеро".
"Любовный треугольник?" — шептались зрители, столпившиеся у бортов катка.
Поводом для таких обсуждений стало яркое появление Навки и Дробязко в образах черного и белого лебедей, которые в спектакле борются за сердце принца (Чернышев).
Первыми идеально ровный лед раскатали фигуристы Татьяна Навка, Маргарита Дробязко, Петр Чернышев и другие артисты нового шоу "Лебединое озеро".
"Любовный треугольник?" — шептались зрители, столпившиеся у бортов катка.
Поводом для таких обсуждений стало яркое появление Навки и Дробязко в образах черного и белого лебедей, которые в спектакле борются за сердце принца (Чернышев).
"Это не совсем стандартное "Лебединое озеро", — отметил Петр Чернышев. — Здесь очень много интересных поворотов, сюжетная линия отличается от классической. А как именно – приходите и увидите".
Но некоторые детали Татьяна Навка раскрыла. Помимо музыки Петра Чайковского, в ее спектакле прозвучит множество песен в исполнении звезд: Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Валерии, Александра Панайотова и других.
"Это не совсем стандартное "Лебединое озеро", — отметил Петр Чернышев. — Здесь очень много интересных поворотов, сюжетная линия отличается от классической. А как именно – приходите и увидите".
Но некоторые детали Татьяна Навка раскрыла. Помимо музыки Петра Чайковского, в ее спектакле прозвучит множество песен в исполнении звезд: Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Валерии, Александра Панайотова и других.
"Надеюсь, что зрители, посмотрев эти маленькие фрагменты, захотят окунуться в волшебство, в настоящую сказку. Мы будем показывать "Лебединое озеро" с 25 декабря по 8 января в "Мегаспорте", — сказала Татьяна Навка.
"Надеюсь, что зрители, посмотрев эти маленькие фрагменты, захотят окунуться в волшебство, в настоящую сказку. Мы будем показывать "Лебединое озеро" с 25 декабря по 8 января в "Мегаспорте", — сказала Татьяна Навка.
Но знаменитую фигуристку можно будет увидеть и на ГУМ-катке. Правда, уже после праздников, когда закончатся ее шоу.
"Лед здесь как всегда замечательный, а настроение — праздничное и новогоднее", — отметила она.
Но знаменитую фигуристку можно будет увидеть и на ГУМ-катке. Правда, уже после праздников, когда закончатся ее шоу.
"Лед здесь как всегда замечательный, а настроение — праздничное и новогоднее", — отметила она.
После спектакля на лед пригласили знаменитых гостей. Взяв за руки супругов, друзей, детей, они сделали несколько кругов по катку.
После спектакля на лед пригласили знаменитых гостей. Взяв за руки супругов, друзей, детей, они сделали несколько кругов по катку.
Андрей Бурковский не первый год на льду. Он принимал участие в "Ледниковом периоде" в паре с Навкой.
"Настроение — блестящее!" — поделился впечатлениями актер.
Андрей Бурковский не первый год на льду. Он принимал участие в "Ледниковом периоде" в паре с Навкой.
"Настроение — блестящее!" — поделился впечатлениями актер.
Компанию Андрею Бурковскому и его семье составила Юлия Пересильд. На открытие ГУМ-катка актриса тоже пришла с детьми.
"Накатались! Устали! Наелись пончиков!" — сказала она. — Было прекрасно. И дети, и родители счастливы".
Компанию Андрею Бурковскому и его семье составила Юлия Пересильд. На открытие ГУМ-катка актриса тоже пришла с детьми.
"Накатались! Устали! Наелись пончиков!" — сказала она. — Было прекрасно. И дети, и родители счастливы".
"Навка с космонавткой!" — радостно воскликнула олимпийская чемпионка, позируя с Пересильд.
Сфотографироваться с первой актрисой, которая побывала в космосе, хотели все. Ее не отпускали, даже когда она сменила коньки на кроссовки.
"Тогда уж и я с вами!" — присоединился к фотосессии предприниматель Михаил Куснирович
"Навка с космонавткой!" — радостно воскликнула олимпийская чемпионка, позируя с Пересильд.
Сфотографироваться с первой актрисой, которая побывала в космосе, хотели все. Ее не отпускали, даже когда она сменила коньки на кроссовки.
"Тогда уж и я с вами!" — присоединился к фотосессии предприниматель Михаил Куснирович
Юлия Савичева впервые пришла на ГУМ-каток. И, кстати, воспользовалась пунктом проката.
"Сейчас покатаемся", — написала артистка в соцсетях, но на лед так и не вышла — опаздывала на выступление в Кремлевском дворце.
"Я надела коньки, и все я их сняла, — говорила в сторис расстроенная певица. — Надеюсь, получится сюда приехать отдельно".
Юлия Савичева впервые пришла на ГУМ-каток. И, кстати, воспользовалась пунктом проката.
"Сейчас покатаемся", — написала артистка в соцсетях, но на лед так и не вышла — опаздывала на выступление в Кремлевском дворце.
"Я надела коньки, и все я их сняла, — говорила в сторис расстроенная певица. — Надеюсь, получится сюда приехать отдельно".
Игорь Бутман не стал даже примерять коньки, а наблюдал за всем происходящим со стороны, согреваясь горячим чаем с блинами на ярмарке.
Компанию ему составили адвокат Павел Астахов, телеведущий Андрей Малахов, Татьяна Михалкова и многие другие звезды.
Игорь Бутман не стал даже примерять коньки, а наблюдал за всем происходящим со стороны, согреваясь горячим чаем с блинами на ярмарке.
Компанию ему составили адвокат Павел Астахов, телеведущий Андрей Малахов, Татьяна Михалкова и многие другие звезды.
ГУМ-каток будет работать каждый день с 9 до 23 до 13 марта. QR-код для входа не требуется, но число посетителей на льду ограничено.
Первые четыре утренних сеанса в будние дни — бесплатные. За вход не нужно платить и детям до семи лет.
В эти месяцы все желающие также могут поучаствовать в бесплатных мастер-классах, которые проведут звезды российского спорта. Например, каждую субботу чемпион мира по хоккею Алексей Яшин будет делиться профессиональными секретами. А о тонкостях фигурного катания расскажет Юрий Овчинников.
Необходимо заранее записаться на мастер-класс и не забыть коньки. Но даже если их нет, можно взять инвентарь на прокат и переобуться в теплой раздевалке.
ГУМ-каток будет работать каждый день с 9 до 23 до 13 марта. QR-код для входа не требуется, но число посетителей на льду ограничено.
Первые четыре утренних сеанса в будние дни — бесплатные. За вход не нужно платить и детям до семи лет.
В эти месяцы все желающие также могут поучаствовать в бесплатных мастер-классах, которые проведут звезды российского спорта. Например, каждую субботу чемпион мира по хоккею Алексей Яшин будет делиться профессиональными секретами. А о тонкостях фигурного катания расскажет Юрий Овчинников.
Необходимо заранее записаться на мастер-класс и не забыть коньки. Но даже если их нет, можно взять инвентарь на прокат и переобуться в теплой раздевалке.