Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211129/katok-1761182141.html
Новое "Лебединое озеро" и звезды на льду: в Москве открыли ГУМ-каток
Новое "Лебединое озеро" и звезды на льду: в Москве открыли ГУМ-каток - РИА Новости, 29.11.2021
Новое "Лебединое озеро" и звезды на льду: в Москве открыли ГУМ-каток
Новое ледовое шоу Татьяны Навки, звезды спорта и сцены, красочная ярмарка — так в воскресенье на Красной площади открылся ГУМ-каток. С понедельника он работает... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:47
2021-11-29T15:15
москва
гум
татьяна навка
шоу-бизнес
юлия пересильд
петр чернышев
маргарита дробязко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761182546_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_162637c01ccf16c2e6333ba3204c6de1.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новое ледовое шоу Татьяны Навки, звезды спорта и сцены, красочная ярмарка — так в воскресенье на Красной площади открылся ГУМ-каток. С понедельника он работает для всех. О том, как создали новогоднее настроение в самом центре столицы и какие сюрпризы приготовили для посетителей, — в фотоленте РИА Новости.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761182546_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_01692eadbbcc093f0db98b14f17affce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, москва, гум, татьяна навка, шоу-бизнес, юлия пересильд, петр чернышев, маргарита дробязко, юлия савичева, звезды, знаменитости, игорь бутман, культура
14:47 29.11.2021 (обновлено: 15:15 29.11.2021)
 
Новое "Лебединое озеро" и звезды на льду: в Москве открыли ГУМ-каток

Татьяна Навка и другие звезды открыли ГУМ-каток на Красной площади

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новое ледовое шоу Татьяны Навки, звезды спорта и сцены, красочная ярмарка — так в воскресенье на Красной площади открылся ГУМ-каток. С понедельника он работает для всех. О том, как создали новогоднее настроение в самом центре столицы и какие сюрпризы приготовили для посетителей, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Галина Соколова

В самом центре Москвы все готово ко встрече Нового года: торговые ряды с угощениями и сувенирами, карусели, иллюминация.

"Хотел дотянуть до конца декабря, чтобы прочувствовать праздник, но благодаря ГУМ-катку я уже его ощущаю", — сказал стилист Владислав Лисовец.

Красная площадь, украшенная к новому году
1 из 12

В самом центре Москвы все готово ко встрече Нового года: торговые ряды с угощениями и сувенирами, карусели, иллюминация.

"Хотел дотянуть до конца декабря, чтобы прочувствовать праздник, но благодаря ГУМ-катку я уже его ощущаю", — сказал стилист Владислав Лисовец.

© Фото : Галина Соколова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Первыми идеально ровный лед раскатали фигуристы Татьяна Навка, Маргарита Дробязко, Петр Чернышев и другие артисты нового шоу "Лебединое озеро".

"Любовный треугольник?" — шептались зрители, столпившиеся у бортов катка.

Поводом для таких обсуждений стало яркое появление Навки и Дробязко в образах черного и белого лебедей, которые в спектакле борются за сердце принца (Чернышев).

Двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка (слева) и фигуристка Маргарита Дробязко на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
2 из 12

Первыми идеально ровный лед раскатали фигуристы Татьяна Навка, Маргарита Дробязко, Петр Чернышев и другие артисты нового шоу "Лебединое озеро".

"Любовный треугольник?" — шептались зрители, столпившиеся у бортов катка.

Поводом для таких обсуждений стало яркое появление Навки и Дробязко в образах черного и белого лебедей, которые в спектакле борются за сердце принца (Чернышев).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Это не совсем стандартное "Лебединое озеро", — отметил Петр Чернышев. — Здесь очень много интересных поворотов, сюжетная линия отличается от классической. А как именно – приходите и увидите".

Но некоторые детали Татьяна Навка раскрыла. Помимо музыки Петра Чайковского, в ее спектакле прозвучит множество песен в исполнении звезд: Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Валерии, Александра Панайотова и других.

Открытие ГУМ-катка
3 из 12

"Это не совсем стандартное "Лебединое озеро", — отметил Петр Чернышев. — Здесь очень много интересных поворотов, сюжетная линия отличается от классической. А как именно – приходите и увидите".

Но некоторые детали Татьяна Навка раскрыла. Помимо музыки Петра Чайковского, в ее спектакле прозвучит множество песен в исполнении звезд: Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Валерии, Александра Панайотова и других.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Надеюсь, что зрители, посмотрев эти маленькие фрагменты, захотят окунуться в волшебство, в настоящую сказку. Мы будем показывать "Лебединое озеро" с 25 декабря по 8 января в "Мегаспорте", — сказала Татьяна Навка.

Открытие ГУМ-катка
4 из 12

"Надеюсь, что зрители, посмотрев эти маленькие фрагменты, захотят окунуться в волшебство, в настоящую сказку. Мы будем показывать "Лебединое озеро" с 25 декабря по 8 января в "Мегаспорте", — сказала Татьяна Навка.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но знаменитую фигуристку можно будет увидеть и на ГУМ-катке. Правда, уже после праздников, когда закончатся ее шоу.

"Лед здесь как всегда замечательный, а настроение — праздничное и новогоднее", — отметила она.

Двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
5 из 12

Но знаменитую фигуристку можно будет увидеть и на ГУМ-катке. Правда, уже после праздников, когда закончатся ее шоу.

"Лед здесь как всегда замечательный, а настроение — праздничное и новогоднее", — отметила она.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

После спектакля на лед пригласили знаменитых гостей. Взяв за руки супругов, друзей, детей, они сделали несколько кругов по катку.

Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
6 из 12

После спектакля на лед пригласили знаменитых гостей. Взяв за руки супругов, друзей, детей, они сделали несколько кругов по катку.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Андрей Бурковский не первый год на льду. Он принимал участие в "Ледниковом периоде" в паре с Навкой.

"Настроение — блестящее!" — поделился впечатлениями актер.

Актер Андрей Бурковский на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
7 из 12

Андрей Бурковский не первый год на льду. Он принимал участие в "Ледниковом периоде" в паре с Навкой.

"Настроение — блестящее!" — поделился впечатлениями актер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Компанию Андрею Бурковскому и его семье составила Юлия Пересильд. На открытие ГУМ-катка актриса тоже пришла с детьми.

"Накатались! Устали! Наелись пончиков!" — сказала она. — Было прекрасно. И дети, и родители счастливы".

Актриса Юлия Пересильд с детьми на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
8 из 12

Компанию Андрею Бурковскому и его семье составила Юлия Пересильд. На открытие ГУМ-катка актриса тоже пришла с детьми.

"Накатались! Устали! Наелись пончиков!" — сказала она. — Было прекрасно. И дети, и родители счастливы".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© Фото

"Навка с космонавткой!" — радостно воскликнула олимпийская чемпионка, позируя с Пересильд.

Сфотографироваться с первой актрисой, которая побывала в космосе, хотели все. Ее не отпускали, даже когда она сменила коньки на кроссовки.

"Тогда уж и я с вами!" — присоединился к фотосессии предприниматель Михаил Куснирович

Фигуристка Татьяна Навка, актриса Юлия Пересельд и глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
9 из 12

"Навка с космонавткой!" — радостно воскликнула олимпийская чемпионка, позируя с Пересильд.

Сфотографироваться с первой актрисой, которая побывала в космосе, хотели все. Ее не отпускали, даже когда она сменила коньки на кроссовки.

"Тогда уж и я с вами!" — присоединился к фотосессии предприниматель Михаил Куснирович

© Фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юлия Савичева впервые пришла на ГУМ-каток. И, кстати, воспользовалась пунктом проката.

"Сейчас покатаемся", — написала артистка в соцсетях, но на лед так и не вышла — опаздывала на выступление в Кремлевском дворце.

"Я надела коньки, и все я их сняла, — говорила в сторис расстроенная певица. — Надеюсь, получится сюда приехать отдельно".

Певица Юлия Савичева на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
10 из 12

Юлия Савичева впервые пришла на ГУМ-каток. И, кстати, воспользовалась пунктом проката.

"Сейчас покатаемся", — написала артистка в соцсетях, но на лед так и не вышла — опаздывала на выступление в Кремлевском дворце.

"Я надела коньки, и все я их сняла, — говорила в сторис расстроенная певица. — Надеюсь, получится сюда приехать отдельно".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Игорь Бутман не стал даже примерять коньки, а наблюдал за всем происходящим со стороны, согреваясь горячим чаем с блинами на ярмарке.

Компанию ему составили адвокат Павел Астахов, телеведущий Андрей Малахов, Татьяна Михалкова и многие другие звезды.

Музыкант Игорь Бутман на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
11 из 12

Игорь Бутман не стал даже примерять коньки, а наблюдал за всем происходящим со стороны, согреваясь горячим чаем с блинами на ярмарке.

Компанию ему составили адвокат Павел Астахов, телеведущий Андрей Малахов, Татьяна Михалкова и многие другие звезды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

ГУМ-каток будет работать каждый день с 9 до 23 до 13 марта. QR-код для входа не требуется, но число посетителей на льду ограничено.

Первые четыре утренних сеанса в будние дни — бесплатные. За вход не нужно платить и детям до семи лет.

В эти месяцы все желающие также могут поучаствовать в бесплатных мастер-классах, которые проведут звезды российского спорта. Например, каждую субботу чемпион мира по хоккею Алексей Яшин будет делиться профессиональными секретами. А о тонкостях фигурного катания расскажет Юрий Овчинников.

Необходимо заранее записаться на мастер-класс и не забыть коньки. Но даже если их нет, можно взять инвентарь на прокат и переобуться в теплой раздевалке.

Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
12 из 12

ГУМ-каток будет работать каждый день с 9 до 23 до 13 марта. QR-код для входа не требуется, но число посетителей на льду ограничено.

Первые четыре утренних сеанса в будние дни — бесплатные. За вход не нужно платить и детям до семи лет.

В эти месяцы все желающие также могут поучаствовать в бесплатных мастер-классах, которые проведут звезды российского спорта. Например, каждую субботу чемпион мира по хоккею Алексей Яшин будет делиться профессиональными секретами. А о тонкостях фигурного катания расскажет Юрий Овчинников.

Необходимо заранее записаться на мастер-класс и не забыть коньки. Но даже если их нет, можно взять инвентарь на прокат и переобуться в теплой раздевалке.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
ШоубизМоскваГУМТатьяна НавкаШоу-бизнесЮлия ПересильдПетр ЧернышевМаргарита ДробязкоЮлия СавичевазвездыЗнаменитостиИгорь БутманКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
00:18Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
00:08Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник
Лента новостейМолния
Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видеоРевизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в ПентагонеГендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник