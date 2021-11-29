Новое "Лебединое озеро" и звезды на льду: в Москве открыли ГУМ-каток

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В самом центре Москвы все готово ко встрече Нового года: торговые ряды с угощениями и сувенирами, карусели, иллюминация.

"Хотел дотянуть до конца декабря, чтобы прочувствовать праздник, но благодаря ГУМ-катку я уже его ощущаю", — сказал стилист Владислав Лисовец.