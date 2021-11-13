https://ria.ru/20211113/peterburg-1758909112.html

В Петербурге рассказали о праздновании Нового года в условиях ограничений

В Петербурге рассказали о праздновании Нового года в условиях ограничений - РИА Новости, 13.11.2021

В Петербурге рассказали о праздновании Нового года в условиях ограничений

В Санкт-Петербурге в этом году откроется традиционная Рождественская ярмарка, на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель, на Конюшенной площади... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T14:29

2021-11-13T14:29

2021-11-13T14:29

общество

санкт-петербург

александр беглов

центр подготовки космонавтов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в этом году откроется традиционная Рождественская ярмарка, на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель, на Конюшенной площади откроется городской каток, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."Это уже не первый год, который мы празднуем с ограничениями. И мы понимаем, что какие-то ограничения в той или иной степени в Новый год будут, и поэтому фокус на празднование Нового года мы сделали на мероприятия, которые не подразумевают большого скопления людей", - сказал Пиотровский, который в субботу участвовал в прямом эфире губернатора Петербурга Александра Беглова на его странице в соцсети "ВКонтакте", где власти отвечали на вопросы пользователей о ситуации с коронавирусом.Он отметил, что в этом году откроется традиционная Рождественская ярмарка, на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель."20 декабря на Дворцовой площади появится живая ель. Петербуржцы во второй раз выбрали живую елку… Вокруг Дворцовой площади тоже появятся дополнительные места, где горожане смогут гулять, погружаться в атмосферу Нового года, которая также будет поддержана нашей традиционной Рождественской ярмаркой на Манежной площади. В этот раз она будет не только на манежной площади, но и по городу в разных местах – на Конюшенной площади, на Певческом мосту будут представлены части этой ярмарки", - сказал вице-губернатор.Пиотровский отметил, что в этом году откроется большой городской каток на Конюшенной площади, а также каток в ЦПКиО. Для школьников младших классов (264 тысячи ребят) готовится уникальный телевизионный новогодний спектакль "Снегурочка". Также дети получат новогодние сувениры с символикой предстоящего года - года 350-летия со дня рождения основателя города - Петра I. В декабре подарки начнут развозить по школам.

https://ria.ru/20211113/ogranicheniya-1758905313.html

https://ria.ru/20211113/germaniya-1758901224.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, центр подготовки космонавтов