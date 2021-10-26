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Туризм
https://ria.ru/20211026/adygeya-1756090727.html
Розовые горы и пещерный Будда: что посмотреть в Адыгее
Розовые горы и пещерный Будда: что посмотреть в Адыгее - РИА Новости, 26.10.2021
Розовые горы и пещерный Будда: что посмотреть в Адыгее
Фирменный сыр — у многих единственное, с чем ассоциируется Адыгея. Однако в этой республике есть живописные водопады, уникальные "розовые" горы и пещерные... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T08:00
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туризм
природа
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Фирменный сыр — у многих единственное, с чем ассоциируется Адыгея. Однако в этой республике есть живописные водопады, уникальные "розовые" горы и пещерные царства — отсюда увозят невероятные снимки и впечатления. О том, зачем ехать сюда зимой, где увидеть окаменевших древних моллюсков, что такое лилибж, кояж и халюжи и почему к застолью с местными жителями нужно основательно подготовиться, — в фотоленте РИА Новости.
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природа, республика адыгея, майкоп, маршруты - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, фото, отдых, стиль жизни, гид, гастрономия
08:00 26.10.2021 (обновлено: 11:33 26.10.2021)
 

Розовые горы и пещерный Будда: что посмотреть в Адыгее

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Фирменный сыр — у многих единственное, с чем ассоциируется Адыгея. Однако в этой республике есть живописные водопады, уникальные "розовые" горы и пещерные царства — отсюда увозят невероятные снимки и впечатления. О том, зачем ехать сюда зимой, где увидеть окаменевших древних моллюсков, что такое лилибж, кояж и халюжи и почему к застолью с местными жителями нужно основательно подготовиться, — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / ibrester

"Мы часто повторяем, что Адыгея — страна-сказка: теплая, красивая, вкусная", — говорит гид Ирина Свечкарева. И в это правда начинаешь верить уже после нескольких дней в республике.

"Здесь интересно и красиво круглый год, — добавляет собеседница. — Не очень только в межсезонье — в феврале и марте".

Конные прогулки в Адыгее
1 из 14

"Мы часто повторяем, что Адыгея — страна-сказка: теплая, красивая, вкусная", — говорит гид Ирина Свечкарева. И в это правда начинаешь верить уже после нескольких дней в республике.

"Здесь интересно и красиво круглый год, — добавляет собеседница. — Не очень только в межсезонье — в феврале и марте".

© Depositphotos / ibrester
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Чаще всего знакомство с Адыгеей туристы начинают с плато Лаго-Наки — это 2200 метров над уровнем моря. Тут чистейший горный воздух и цветущие альпийские луга, напоминающие французские или швейцарские. При этом даже летом здесь можно потрогать снег в карстовых воронках. Кстати, именно отсюда начинается Главный Кавказский хребет, простирающийся до Каспийского моря.

Цветы на плато Лаго-Наки Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
2 из 14

Чаще всего знакомство с Адыгеей туристы начинают с плато Лаго-Наки — это 2200 метров над уровнем моря. Тут чистейший горный воздух и цветущие альпийские луга, напоминающие французские или швейцарские. При этом даже летом здесь можно потрогать снег в карстовых воронках. Кстати, именно отсюда начинается Главный Кавказский хребет, простирающийся до Каспийского моря.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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CC BY-SA 4.0 / Олег Зимин /

Отправляясь на плато Лаго-Наки, обязательно загляните в главное "подземное царство" республики — Большую Азишскую пещеру.

Там вы увидите изваяния Будды, Бабы Яги, апостолов. А еще "примерите" крылья Ангела и прикоснетесь к "Пальме желаний" — тогда загаданное непременно сбудется.

Все это — сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, принявшие за тысячи лет удивительные формы. Вход платный — 500 рублей, посещение только с экскурсоводом. Гиды советуют в любое время года брать с собой теплую одежду, потому что в пещере всего пять градусов.

Азишская пещера
3 из 14

Отправляясь на плато Лаго-Наки, обязательно загляните в главное "подземное царство" республики — Большую Азишскую пещеру.

Там вы увидите изваяния Будды, Бабы Яги, апостолов. А еще "примерите" крылья Ангела и прикоснетесь к "Пальме желаний" — тогда загаданное непременно сбудется.

Все это — сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, принявшие за тысячи лет удивительные формы. Вход платный — 500 рублей, посещение только с экскурсоводом. Гиды советуют в любое время года брать с собой теплую одежду, потому что в пещере всего пять градусов.

CC BY-SA 4.0 / Олег Зимин /
© Depositphotos / blackdiver93

Еще одна достопримечательность Лаго-Наки — живописные водопады ручья Руфабго.

"Летом в них купаются, фотографируются под падающими струями. А зимой мороз превращает их в причудливые ледяные колонны, — рассказывает Ирина Свечкарева. — Ущелье, по которому проложен туристический маршрут, называют парком Юрского периода — из-за обилия огромных валунов, покрытых мхом и папоротниками".

Вход — те же 500 рублей. Но есть и бесплатный путь — от Хаджохской теснины, это пять-шесть километров вдоль скал.

Замёрзший водопад в Адыгее
4 из 14

Еще одна достопримечательность Лаго-Наки — живописные водопады ручья Руфабго.

"Летом в них купаются, фотографируются под падающими струями. А зимой мороз превращает их в причудливые ледяные колонны, — рассказывает Ирина Свечкарева. — Ущелье, по которому проложен туристический маршрут, называют парком Юрского периода — из-за обилия огромных валунов, покрытых мхом и папоротниками".

Вход — те же 500 рублей. Но есть и бесплатный путь — от Хаджохской теснины, это пять-шесть километров вдоль скал.

© Depositphotos / blackdiver93
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ну и какой же горный край без канатных дорог! В Адыгее подъемник, правда, всего один: за 600 рублей на нем можно добраться до вершины хребта Уна-Коз, к гротам и смотровым площадкам с видом на пики трехтысячников. Работает канатка всего до 17 часов, поэтому приезжать лучше пораньше.

Хаджохская Теснина в посёлке Каменномостский в Республике Адыгея
5 из 14

Ну и какой же горный край без канатных дорог! В Адыгее подъемник, правда, всего один: за 600 рублей на нем можно добраться до вершины хребта Уна-Коз, к гротам и смотровым площадкам с видом на пики трехтысячников. Работает канатка всего до 17 часов, поэтому приезжать лучше пораньше.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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CC BY-SA 4.0 / Артём В. /

Ирина Свечкарева также советует посетить Свято-Михайловский монастырь.

Стоит прогуляться к источнику святого целителя Пантелеимона, где можно набрать воды и окунуться. "Любому желающему позволят позвонить в колокола на вершине горы Физиабго. Но это нужно делать с добрыми намерениями", — отмечает Ирина.

А еще в Свято-Михайловском монастыре готовят невероятно вкусные блинчики с разной начинкой по особому рецепту.

 Свято-Михайловский монастырь
6 из 14

Ирина Свечкарева также советует посетить Свято-Михайловский монастырь.

Стоит прогуляться к источнику святого целителя Пантелеимона, где можно набрать воды и окунуться. "Любому желающему позволят позвонить в колокола на вершине горы Физиабго. Но это нужно делать с добрыми намерениями", — отмечает Ирина.

А еще в Свято-Михайловском монастыре готовят невероятно вкусные блинчики с разной начинкой по особому рецепту.

CC BY-SA 4.0 / Артём В. /
CC0 / anaterate /

Любителям истории и археологии гиды рекомендуют посетить в поселке Каменномостский музей аммонитов — окаменевших моллюсков, вымерших вместе с динозаврами около 65 миллионов лет назад.

Обратите внимание на экспонат "чертовы пальцы" — останки внутренней раковины головоногих моллюсков, похожих на кальмаров.

Вход — 100 рублей, но увидеть такие диковины можно и бесплатно в естественной среде — в долине реки Белой, что примерно в 30 километрах от Майкопа.

Аммонит
7 из 14

Любителям истории и археологии гиды рекомендуют посетить в поселке Каменномостский музей аммонитов — окаменевших моллюсков, вымерших вместе с динозаврами около 65 миллионов лет назад.

Обратите внимание на экспонат "чертовы пальцы" — останки внутренней раковины головоногих моллюсков, похожих на кальмаров.

Вход — 100 рублей, но увидеть такие диковины можно и бесплатно в естественной среде — в долине реки Белой, что примерно в 30 километрах от Майкопа.

CC0 / anaterate /
© РИА Новости / Виталий Тимкив

"В Адыгее также можно заняться рафтингом или каньонингом (спуск и подъем по горным рекам при помощи туристического снаряжения), заказать конную прогулку или джип-тур, съездить к термальным источникам, посетить экстрим-парк "Мишото" с виа феррата (via ferrata), то есть оборудованным скальным маршрутом", — добавляет Ирина.

Рафтинг в Адыгее
8 из 14

"В Адыгее также можно заняться рафтингом или каньонингом (спуск и подъем по горным рекам при помощи туристического снаряжения), заказать конную прогулку или джип-тур, съездить к термальным источникам, посетить экстрим-парк "Мишото" с виа феррата (via ferrata), то есть оборудованным скальным маршрутом", — добавляет Ирина.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
CC BY-SA 4.0 / Synaps-s /

К категории сложных достопримечательностей гид Егор Кичигин относит горы Фишт, Оштен, Тхач, Ачешбок.

"Это двух-трехдневные маршруты с рюкзаком, палаткой, ночевками в диких условиях, костровым питанием, — объясняет он. — Но туристам интересно испытать себя, свою силу воли. Нужно серьезное желание, чтобы отправиться в такой поход".

Особенно популярна "розовая" гора Фишт с треснувшими ледниками, живописными пещерами и окаменелостями. Если оказаться здесь на рассвете, можно увидеть, как первые лучи солнца окрашивают гору в золотисто-розовый цвет и она как будто светится изнутри.

Гора Большой Тхач
9 из 14

К категории сложных достопримечательностей гид Егор Кичигин относит горы Фишт, Оштен, Тхач, Ачешбок.

"Это двух-трехдневные маршруты с рюкзаком, палаткой, ночевками в диких условиях, костровым питанием, — объясняет он. — Но туристам интересно испытать себя, свою силу воли. Нужно серьезное желание, чтобы отправиться в такой поход".

Особенно популярна "розовая" гора Фишт с треснувшими ледниками, живописными пещерами и окаменелостями. Если оказаться здесь на рассвете, можно увидеть, как первые лучи солнца окрашивают гору в золотисто-розовый цвет и она как будто светится изнутри.

CC BY-SA 4.0 / Synaps-s /
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Основа адыгейской кухни — мясо и овощи с чесночной солью, травами и перцем. Суп здесь подают после вторых блюд, главный напиток — кислое молоко, а застолье напоминает священнодействие.

"Еда — это ритуал: прежде всего общение, гостеприимство", — подтверждает гид и проводник Рустам Кунупов.

"Время, проведенное за столом, в часы жизни не входит", гласит адыгейская пословица. Гостям никогда не скажут: "Пир закончен, расходитесь".

В поселке Гузерипль в Майкопском районе Республики Адыгея
10 из 14

Основа адыгейской кухни — мясо и овощи с чесночной солью, травами и перцем. Суп здесь подают после вторых блюд, главный напиток — кислое молоко, а застолье напоминает священнодействие.

"Еда — это ритуал: прежде всего общение, гостеприимство", — подтверждает гид и проводник Рустам Кунупов.

"Время, проведенное за столом, в часы жизни не входит", гласит адыгейская пословица. Гостям никогда не скажут: "Пир закончен, расходитесь".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© Depositphotos / belchonock

Однако, по словам Кунупова, приглашенным все же тактично намекают, когда пора отправляться по домам. "Например, когда подали блюдо из индейки, значит, половина застолья позади. А если бульон — пиршество закончено".

Гид уточняет, что местные блюда и напитки, хоть и кажутся простыми, очень вкусные. И названия для русского уха необычны: жаркое из говядины или баранины с чесноком и овощами — лилибж, чебуреки с сыром — халюжи, шашлык — лищеепап. Национальное виноградное вино — санэ.

Чебуреки
11 из 14

Однако, по словам Кунупова, приглашенным все же тактично намекают, когда пора отправляться по домам. "Например, когда подали блюдо из индейки, значит, половина застолья позади. А если бульон — пиршество закончено".

Гид уточняет, что местные блюда и напитки, хоть и кажутся простыми, очень вкусные. И названия для русского уха необычны: жаркое из говядины или баранины с чесноком и овощами — лилибж, чебуреки с сыром — халюжи, шашлык — лищеепап. Национальное виноградное вино — санэ.

© Depositphotos / belchonock
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Ингредиенты тоже очень интересные. Есть суп из толченой кукурузы (натрыфыпс), жареный сыр с луком и острым перцем (кояж), куриный бульон с фасолью и грецкими орехами (дэшхолэпс), плов-лапша из муки с кислым молоком и сметаной (тхачупхапх).

"И конечно, бренд Адыгеи — сыр, — подчеркивает Ирина Свечкарева. — Жареный, с медом, в тесте, в варениках".

По словам Егора Кичигина, большой популярностью у гостей республики пользуются кулинарные мастер-классы по приготовлению фирменного сыра и блюд из него, в основном халюжей.

Сыр Адыгейский на сырном фестивале
12 из 14

Ингредиенты тоже очень интересные. Есть суп из толченой кукурузы (натрыфыпс), жареный сыр с луком и острым перцем (кояж), куриный бульон с фасолью и грецкими орехами (дэшхолэпс), плов-лапша из муки с кислым молоком и сметаной (тхачупхапх).

"И конечно, бренд Адыгеи — сыр, — подчеркивает Ирина Свечкарева. — Жареный, с медом, в тесте, в варениках".

По словам Егора Кичигина, большой популярностью у гостей республики пользуются кулинарные мастер-классы по приготовлению фирменного сыра и блюд из него, в основном халюжей.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Чаще всего республику посещают приехавшие на отдых в Краснодарский край, говорит Егор Кичигин. Из приморских городов до Адыгеи — несколько часов. Проще всего добираться из Краснодара: 170 километров, прямая трасса. От Сочи — 400 и серпантин.

Однодневная автобусная экскурсия из Сочи стоит от двух тысяч рублей для взрослого. Длится такая поездка ровно сутки и стартует в полночь.

Есть туры и из Москвы. Неделя в Адыгее обойдется в 25-30 тысяч рублей (это без авиабилетов).

Самостоятельно на авто из столицы можно добраться за 16 часов (1400 километров).

Посёлок Гузерипль в Майкопском районе Республики Адыгея
13 из 14

Чаще всего республику посещают приехавшие на отдых в Краснодарский край, говорит Егор Кичигин. Из приморских городов до Адыгеи — несколько часов. Проще всего добираться из Краснодара: 170 километров, прямая трасса. От Сочи — 400 и серпантин.

Однодневная автобусная экскурсия из Сочи стоит от двух тысяч рублей для взрослого. Длится такая поездка ровно сутки и стартует в полночь.

Есть туры и из Москвы. Неделя в Адыгее обойдется в 25-30 тысяч рублей (это без авиабилетов).

Самостоятельно на авто из столицы можно добраться за 16 часов (1400 километров).

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Останавливаться удобнее всего в столице — городе Майкопе или в поселке Каменномостском. Цены — от 1200 рублей в сутки (за эту сумму здесь можно снять даже целый дом, но не с самым современным ремонтом).

С 28 октября в регионе, как и везде по России, ужесточаются антиковидные меры. Для заселения в отель или гестхаус понадобится не только QR-код, но и актуальный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Кроме того, до 10 ноября будут закрыты кинотеатры, кальянные, ночные клубы и другие развлекательные заведения.

Турист на вершине Фишт-Оштенского горного массива
14 из 14

Останавливаться удобнее всего в столице — городе Майкопе или в поселке Каменномостском. Цены — от 1200 рублей в сутки (за эту сумму здесь можно снять даже целый дом, но не с самым современным ремонтом).

С 28 октября в регионе, как и везде по России, ужесточаются антиковидные меры. Для заселения в отель или гестхаус понадобится не только QR-код, но и актуальный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Кроме того, до 10 ноября будут закрыты кинотеатры, кальянные, ночные клубы и другие развлекательные заведения.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
 
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