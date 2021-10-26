Розовые горы и пещерный Будда: что посмотреть в Адыгее
"Мы часто повторяем, что Адыгея — страна-сказка: теплая, красивая, вкусная", — говорит гид Ирина Свечкарева. И в это правда начинаешь верить уже после нескольких дней в республике.
"Здесь интересно и красиво круглый год, — добавляет собеседница. — Не очень только в межсезонье — в феврале и марте".
"Мы часто повторяем, что Адыгея — страна-сказка: теплая, красивая, вкусная", — говорит гид Ирина Свечкарева. И в это правда начинаешь верить уже после нескольких дней в республике.
"Здесь интересно и красиво круглый год, — добавляет собеседница. — Не очень только в межсезонье — в феврале и марте".
Чаще всего знакомство с Адыгеей туристы начинают с плато Лаго-Наки — это 2200 метров над уровнем моря. Тут чистейший горный воздух и цветущие альпийские луга, напоминающие французские или швейцарские. При этом даже летом здесь можно потрогать снег в карстовых воронках. Кстати, именно отсюда начинается Главный Кавказский хребет, простирающийся до Каспийского моря.
Чаще всего знакомство с Адыгеей туристы начинают с плато Лаго-Наки — это 2200 метров над уровнем моря. Тут чистейший горный воздух и цветущие альпийские луга, напоминающие французские или швейцарские. При этом даже летом здесь можно потрогать снег в карстовых воронках. Кстати, именно отсюда начинается Главный Кавказский хребет, простирающийся до Каспийского моря.
Отправляясь на плато Лаго-Наки, обязательно загляните в главное "подземное царство" республики — Большую Азишскую пещеру.
Там вы увидите изваяния Будды, Бабы Яги, апостолов. А еще "примерите" крылья Ангела и прикоснетесь к "Пальме желаний" — тогда загаданное непременно сбудется.
Все это — сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, принявшие за тысячи лет удивительные формы. Вход платный — 500 рублей, посещение только с экскурсоводом. Гиды советуют в любое время года брать с собой теплую одежду, потому что в пещере всего пять градусов.
Отправляясь на плато Лаго-Наки, обязательно загляните в главное "подземное царство" республики — Большую Азишскую пещеру.
Там вы увидите изваяния Будды, Бабы Яги, апостолов. А еще "примерите" крылья Ангела и прикоснетесь к "Пальме желаний" — тогда загаданное непременно сбудется.
Все это — сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, принявшие за тысячи лет удивительные формы. Вход платный — 500 рублей, посещение только с экскурсоводом. Гиды советуют в любое время года брать с собой теплую одежду, потому что в пещере всего пять градусов.
Еще одна достопримечательность Лаго-Наки — живописные водопады ручья Руфабго.
"Летом в них купаются, фотографируются под падающими струями. А зимой мороз превращает их в причудливые ледяные колонны, — рассказывает Ирина Свечкарева. — Ущелье, по которому проложен туристический маршрут, называют парком Юрского периода — из-за обилия огромных валунов, покрытых мхом и папоротниками".
Вход — те же 500 рублей. Но есть и бесплатный путь — от Хаджохской теснины, это пять-шесть километров вдоль скал.
Еще одна достопримечательность Лаго-Наки — живописные водопады ручья Руфабго.
"Летом в них купаются, фотографируются под падающими струями. А зимой мороз превращает их в причудливые ледяные колонны, — рассказывает Ирина Свечкарева. — Ущелье, по которому проложен туристический маршрут, называют парком Юрского периода — из-за обилия огромных валунов, покрытых мхом и папоротниками".
Вход — те же 500 рублей. Но есть и бесплатный путь — от Хаджохской теснины, это пять-шесть километров вдоль скал.
Ну и какой же горный край без канатных дорог! В Адыгее подъемник, правда, всего один: за 600 рублей на нем можно добраться до вершины хребта Уна-Коз, к гротам и смотровым площадкам с видом на пики трехтысячников. Работает канатка всего до 17 часов, поэтому приезжать лучше пораньше.
Ну и какой же горный край без канатных дорог! В Адыгее подъемник, правда, всего один: за 600 рублей на нем можно добраться до вершины хребта Уна-Коз, к гротам и смотровым площадкам с видом на пики трехтысячников. Работает канатка всего до 17 часов, поэтому приезжать лучше пораньше.
Ирина Свечкарева также советует посетить Свято-Михайловский монастырь.
Стоит прогуляться к источнику святого целителя Пантелеимона, где можно набрать воды и окунуться. "Любому желающему позволят позвонить в колокола на вершине горы Физиабго. Но это нужно делать с добрыми намерениями", — отмечает Ирина.
А еще в Свято-Михайловском монастыре готовят невероятно вкусные блинчики с разной начинкой по особому рецепту.
Ирина Свечкарева также советует посетить Свято-Михайловский монастырь.
Стоит прогуляться к источнику святого целителя Пантелеимона, где можно набрать воды и окунуться. "Любому желающему позволят позвонить в колокола на вершине горы Физиабго. Но это нужно делать с добрыми намерениями", — отмечает Ирина.
А еще в Свято-Михайловском монастыре готовят невероятно вкусные блинчики с разной начинкой по особому рецепту.
Любителям истории и археологии гиды рекомендуют посетить в поселке Каменномостский музей аммонитов — окаменевших моллюсков, вымерших вместе с динозаврами около 65 миллионов лет назад.
Обратите внимание на экспонат "чертовы пальцы" — останки внутренней раковины головоногих моллюсков, похожих на кальмаров.
Вход — 100 рублей, но увидеть такие диковины можно и бесплатно в естественной среде — в долине реки Белой, что примерно в 30 километрах от Майкопа.
Любителям истории и археологии гиды рекомендуют посетить в поселке Каменномостский музей аммонитов — окаменевших моллюсков, вымерших вместе с динозаврами около 65 миллионов лет назад.
Обратите внимание на экспонат "чертовы пальцы" — останки внутренней раковины головоногих моллюсков, похожих на кальмаров.
Вход — 100 рублей, но увидеть такие диковины можно и бесплатно в естественной среде — в долине реки Белой, что примерно в 30 километрах от Майкопа.
"В Адыгее также можно заняться рафтингом или каньонингом (спуск и подъем по горным рекам при помощи туристического снаряжения), заказать конную прогулку или джип-тур, съездить к термальным источникам, посетить экстрим-парк "Мишото" с виа феррата (via ferrata), то есть оборудованным скальным маршрутом", — добавляет Ирина.
"В Адыгее также можно заняться рафтингом или каньонингом (спуск и подъем по горным рекам при помощи туристического снаряжения), заказать конную прогулку или джип-тур, съездить к термальным источникам, посетить экстрим-парк "Мишото" с виа феррата (via ferrata), то есть оборудованным скальным маршрутом", — добавляет Ирина.
К категории сложных достопримечательностей гид Егор Кичигин относит горы Фишт, Оштен, Тхач, Ачешбок.
"Это двух-трехдневные маршруты с рюкзаком, палаткой, ночевками в диких условиях, костровым питанием, — объясняет он. — Но туристам интересно испытать себя, свою силу воли. Нужно серьезное желание, чтобы отправиться в такой поход".
Особенно популярна "розовая" гора Фишт с треснувшими ледниками, живописными пещерами и окаменелостями. Если оказаться здесь на рассвете, можно увидеть, как первые лучи солнца окрашивают гору в золотисто-розовый цвет и она как будто светится изнутри.
К категории сложных достопримечательностей гид Егор Кичигин относит горы Фишт, Оштен, Тхач, Ачешбок.
"Это двух-трехдневные маршруты с рюкзаком, палаткой, ночевками в диких условиях, костровым питанием, — объясняет он. — Но туристам интересно испытать себя, свою силу воли. Нужно серьезное желание, чтобы отправиться в такой поход".
Особенно популярна "розовая" гора Фишт с треснувшими ледниками, живописными пещерами и окаменелостями. Если оказаться здесь на рассвете, можно увидеть, как первые лучи солнца окрашивают гору в золотисто-розовый цвет и она как будто светится изнутри.
Основа адыгейской кухни — мясо и овощи с чесночной солью, травами и перцем. Суп здесь подают после вторых блюд, главный напиток — кислое молоко, а застолье напоминает священнодействие.
"Еда — это ритуал: прежде всего общение, гостеприимство", — подтверждает гид и проводник Рустам Кунупов.
"Время, проведенное за столом, в часы жизни не входит", гласит адыгейская пословица. Гостям никогда не скажут: "Пир закончен, расходитесь".
Основа адыгейской кухни — мясо и овощи с чесночной солью, травами и перцем. Суп здесь подают после вторых блюд, главный напиток — кислое молоко, а застолье напоминает священнодействие.
"Еда — это ритуал: прежде всего общение, гостеприимство", — подтверждает гид и проводник Рустам Кунупов.
"Время, проведенное за столом, в часы жизни не входит", гласит адыгейская пословица. Гостям никогда не скажут: "Пир закончен, расходитесь".
Однако, по словам Кунупова, приглашенным все же тактично намекают, когда пора отправляться по домам. "Например, когда подали блюдо из индейки, значит, половина застолья позади. А если бульон — пиршество закончено".
Гид уточняет, что местные блюда и напитки, хоть и кажутся простыми, очень вкусные. И названия для русского уха необычны: жаркое из говядины или баранины с чесноком и овощами — лилибж, чебуреки с сыром — халюжи, шашлык — лищеепап. Национальное виноградное вино — санэ.
Однако, по словам Кунупова, приглашенным все же тактично намекают, когда пора отправляться по домам. "Например, когда подали блюдо из индейки, значит, половина застолья позади. А если бульон — пиршество закончено".
Гид уточняет, что местные блюда и напитки, хоть и кажутся простыми, очень вкусные. И названия для русского уха необычны: жаркое из говядины или баранины с чесноком и овощами — лилибж, чебуреки с сыром — халюжи, шашлык — лищеепап. Национальное виноградное вино — санэ.
Ингредиенты тоже очень интересные. Есть суп из толченой кукурузы (натрыфыпс), жареный сыр с луком и острым перцем (кояж), куриный бульон с фасолью и грецкими орехами (дэшхолэпс), плов-лапша из муки с кислым молоком и сметаной (тхачупхапх).
"И конечно, бренд Адыгеи — сыр, — подчеркивает Ирина Свечкарева. — Жареный, с медом, в тесте, в варениках".
По словам Егора Кичигина, большой популярностью у гостей республики пользуются кулинарные мастер-классы по приготовлению фирменного сыра и блюд из него, в основном халюжей.
Ингредиенты тоже очень интересные. Есть суп из толченой кукурузы (натрыфыпс), жареный сыр с луком и острым перцем (кояж), куриный бульон с фасолью и грецкими орехами (дэшхолэпс), плов-лапша из муки с кислым молоком и сметаной (тхачупхапх).
"И конечно, бренд Адыгеи — сыр, — подчеркивает Ирина Свечкарева. — Жареный, с медом, в тесте, в варениках".
По словам Егора Кичигина, большой популярностью у гостей республики пользуются кулинарные мастер-классы по приготовлению фирменного сыра и блюд из него, в основном халюжей.
Чаще всего республику посещают приехавшие на отдых в Краснодарский край, говорит Егор Кичигин. Из приморских городов до Адыгеи — несколько часов. Проще всего добираться из Краснодара: 170 километров, прямая трасса. От Сочи — 400 и серпантин.
Однодневная автобусная экскурсия из Сочи стоит от двух тысяч рублей для взрослого. Длится такая поездка ровно сутки и стартует в полночь.
Есть туры и из Москвы. Неделя в Адыгее обойдется в 25-30 тысяч рублей (это без авиабилетов).
Самостоятельно на авто из столицы можно добраться за 16 часов (1400 километров).
Чаще всего республику посещают приехавшие на отдых в Краснодарский край, говорит Егор Кичигин. Из приморских городов до Адыгеи — несколько часов. Проще всего добираться из Краснодара: 170 километров, прямая трасса. От Сочи — 400 и серпантин.
Однодневная автобусная экскурсия из Сочи стоит от двух тысяч рублей для взрослого. Длится такая поездка ровно сутки и стартует в полночь.
Есть туры и из Москвы. Неделя в Адыгее обойдется в 25-30 тысяч рублей (это без авиабилетов).
Самостоятельно на авто из столицы можно добраться за 16 часов (1400 километров).
Останавливаться удобнее всего в столице — городе Майкопе или в поселке Каменномостском. Цены — от 1200 рублей в сутки (за эту сумму здесь можно снять даже целый дом, но не с самым современным ремонтом).
С 28 октября в регионе, как и везде по России, ужесточаются антиковидные меры. Для заселения в отель или гестхаус понадобится не только QR-код, но и актуальный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Кроме того, до 10 ноября будут закрыты кинотеатры, кальянные, ночные клубы и другие развлекательные заведения.
Останавливаться удобнее всего в столице — городе Майкопе или в поселке Каменномостском. Цены — от 1200 рублей в сутки (за эту сумму здесь можно снять даже целый дом, но не с самым современным ремонтом).
С 28 октября в регионе, как и везде по России, ужесточаются антиковидные меры. Для заселения в отель или гестхаус понадобится не только QR-код, но и актуальный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Кроме того, до 10 ноября будут закрыты кинотеатры, кальянные, ночные клубы и другие развлекательные заведения.