Розовые горы и пещерный Будда: что посмотреть в Адыгее

"Мы часто повторяем, что Адыгея — страна-сказка: теплая, красивая, вкусная", — говорит гид Ирина Свечкарева. И в это правда начинаешь верить уже после нескольких дней в республике.

"Здесь интересно и красиво круглый год, — добавляет собеседница. — Не очень только в межсезонье — в феврале и марте".